Il Market MQL5 compie un anno

È passato un anno dal lancio delle vendite nel MQL5 Market. È stato un anno di duro lavoro, che ha trasformato il nuovo servizio nel più grande negozio di robot di trading e indicatori tecnici per MetaTrader 5. Prima di andare avanti, abbiamo deciso di riassumere i risultati intermedi della nuova operazione di servizio.





La storia del Market MQL5 è iniziata dal nel giugno 2011, quando il servizio ha iniziato a funzionare in modalità beta. Da quel momento, gli sviluppatori sono stati in grado di come venditori e mettere i loro prodotti nel servizio. Il 3 febbraio 2012, il servizio è stato integrato con Sistema di pagamento MQL5.community che consente ai trader di scaricare prodotti gratuiti, prova e acquistare applicazioni di trading commerciale. Le vendite sono state lanciate e la divulgazione del Market MQL5 è iniziata.

Risultati complessivi

Da allora, oltre 170 sviluppatori di applicazioni MQL5 provenienti da tutto il mondo hanno già offerto più di 460 programmi di trading in vendita. Questi programmi includono robot di trading, indicatori, vari script, pannelli, utilità e analizzatori. Expert Advisors dal gruppo più numeroso con il 46% del numero totale di domande pubblicate. Gli indicatori personalizzati arrivano secondi (33%). Ogni programma contiene una descrizione, i risultati dei test con schermate e informazioni sull'autore. Puoi provare qualsiasi applicazione nel terminale di trading MetaTrader 5.





I prezzi dei prodotti commerciali variano da 10 dollari USA fino a 30 000 dollari USA. Questo è il prezzo fissato dallo sviluppatore con il soprannome di "lordlev" per Expert Advisor di TimeMachine. Un terzo di tutti i prodotti si trova nella fascia di prezzo più bassa di 10-20 USD per applicazione. I prodotti con il prezzo di 100 USD o superiore comprendono il 27%. Il servizio ha anche prodotti gratuiti (16%). Possono essere utilizzati senza costi aggiuntivi.

Vendite

Una vasta gamma di prodotti, la manutenzione e acquisti sicuri nel Market MQL5 attirano sempre più trader. Durante il primo anno di attività di MQL5 Market, gli utenti hanno scaricato più di 23 000 versioni demo di prodotti commerciali e lo stesso numero di applicazioni gratuite sui loro terminali MetaTrader 5. Negli ultimi sei mesi, il numero di download tramite il servizio sta crescendo del 25% ogni mese. Più dell'80% del fatturato annuo del servizio è stato registrato nello stesso periodo.





Più di 380 programmi commerciali sono stati venduti dal lancio di MQL5 Market. Il primo Expert Advisor ad essere venduto è stato GoodTrade al prezzo di 90 dollari USA. L'Expert Advisor per il trading su EURUSD chiamato Freak si è rivelato essere il prodotto più costoso che è stato venduto tramite il servizio. Il suo prezzo al momento dell'acquisto era di 1 279 USD. Dopo l'aggiornamento di gennaio, è salito fino a 1 625 USD. Dovremmo anche menzionare il più costoso Expert Advisor che è anche il più discusso sul nostro Forum. Si chiama "TimeMachine" e il suo prezzo è di 30 000 USD. È anche abbastanza popolare anche se confrontato con alcune applicazioni più convenienti. Il numero di download della sua versione demo sta aumentando di giorno in giorno. Tuttavia, nessuno lo ha ancora acquistato. Seguiremo il destino di questo prodotto.

Dopo aver esaminato le categorie di applicazioni di trading vendute tramite MQL5 Market, abbiamo scoperto che gli indicatori personalizzati sono i prodotti più popolari in termini quantitativi (45% del totale dei prodotti venduti) seguiti da robot di trading (37%) e pannelli (9%). La maggior parte del fatturato del servizio è generato da Expert Advisor (77% delle vendite totali) a causa del loro prezzo medio elevato e della domanda costante di costosi robot di trading con il prezzo di 500 USD e superiore.





Per quanto riguarda il prezzo medio di acquisto nel Market MQL5 (linea tratteggiata nera sul grafico), sta crescendo costantemente. Mentre a febbraio 2012 il prezzo medio di acquisto era di 25 dollari USA, è salito a 80 crediti già a gennaio 2013. Il motivo è il crescente numero di prodotti ad alto prezzo pubblicati nel servizio e la crescente domanda di essi tra i commercianti. I robot di trading sono le applicazioni più costose se confrontate per categorie. Il loro prezzo medio ha già raggiunto i 160 crediti per Expert Advisor. I robot sono seguiti da pannelli con il prezzo medio di 50 USD per prodotto.





Indicatori tecnici sono al terzo posto nella TOP 3 delle applicazioni più popolari. Il loro prezzo medio di acquisto non ha mai superato i 30 dollari USA. Questo è abbastanza insolito, poiché gli indicatori di alta qualità per il trading automatico o semi-automatico sono sempre richiesti.

Quindi, se sei uno sviluppatore attivo, i tuoi clienti ti stanno già aspettando nel Market MQL5.











