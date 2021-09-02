MQL5 시장이 1년이 되다

MQL5 Market 판매가 시작된 지 1년이 지났습니다. 새로운 서비스를 MetaTrader 5 플랫폼을 위한 가장 큰 거래 로봇 및 기술 지표 저장소로 전환한 한 해였습니다. 계속 진행하기 전에 새로운 서비스 운영의 중간 결과를 요약하기로 결정했습니다.





MQL5 Market의 내역은 서비스가 베타 모드에서 작동하기 시작한 2011년 6월부터 시작되었습니다. 그 순간부터 개발자는 판매자로 등록하고 서비스에 제품을 올릴 수 있었습니다. 2012년 2월 3일에 서비스가 MQL5.community 지불 시스템과 통합되어 거래자가 무료 제품을 다운로드하고 데모 버전을 테스트하고 상업적 거래 응용 프로그램을 매수할 수 있습니다. 판매가 시작되고 MQL5 Market의 대중화가 시작되었습니다.

전체 결과

그 이후로 전 세계에서 온 170명 이상의 MQL5 애플리케이션 개발자가 이미 460개 이상의 거래 프로그램을 판매용으로 제공했습니다. 이러한 프로그램에는 거래 로봇, 지표, 다양한 스크립트, 패널, 유틸리티 및 분석기가 포함됩니다. Expert Advisors는 게시된 전체 지원서 수의 46%로 가장 많은 그룹을 형성합니다. 사용자 지정 지표는 두 번째(33%)입니다. 각 프로그램에는 설명, 스크린샷이 포함된 테스트 결과 및 작성자에 대한 정보가 포함되어 있습니다. MetaTrader 5 거래 터미널에서 모든 응용 프로그램을 시도할 수 있습니다.





상업용 제품의 가격은 10달러에서 30,000달러까지 다양합니다. TimeMachine Expert Advisor에 대해 "lordlev"라는 별명을 가진 개발자가 설정한 가격입니다. 모든 제품의 3분의 1이 애플리케이션당 10-20 USD의 최저 가격 범위에 있습니다. 가격이 100달러 이상인 제품이 27%를 차지합니다. 이 서비스에는 무료 제품(16%)도 있습니다. 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다.

매상

MQL5 Market의 다양한 제품, 서비스 용이성 및 안전한 매수는 점점 더 많은 거래자들을 끌어들입니다. MQL5 Market 운영 첫해 동안 사용자는 MetaTrader 5 터미널에 상용 제품의 23,000개 이상의 데모 버전과 동일한 수의 무료 애플리케이션을 다운로드했습니다. 지난 6개월 동안 서비스를 통한 다운로드 횟수는 매월 25%씩 증가하고 있습니다. 서비스 연간 매출의 80% 이상이 같은 기간에 등록되었습니다.





MQL5 Market 출시 이후 380개 이상의 상용 프로그램이 판매되었습니다. 첫 번째로 판매된 Expert Advisor는 미화 90달러에 판매된 GoodTrade였습니다. Freak이라는 EURUSD 거래를 위한 Expert Advisor는 서비스를 통해 판매된 가장 비싼 제품으로 판명되었습니다. 매수 당시 가격은 1 279 USD였습니다. 1월 업데이트 이후 1,625달러까지 올랐다. 우리는 또한 포럼에서 가장 논란이 많은 Expert Advisor를 언급해야 합니다. "TimeMachine"이라고 하며 가격은 30,000 USD입니다. 또한 더 저렴한 일부 응용 프로그램과 비교할 때에도 꽤 인기가 있습니다. 데모 버전의 다운로드 횟수는 나날이 증가하고 있습니다. 그러나 아직 아무도 그것을 구입하지 않았습니다. 우리는 이 제품의 운명을 따를 것입니다.

MQL5 Market을 통해 판매되는 거래 애플리케이션의 범주를 조사한 결과, 수량 측면에서 사용자 지정 지표가 가장 인기 있는 제품(판매된 전체 제품의 45%)이고 트레이딩 로봇(37%) 및 패널(9%)이 그 뒤를 이었습니다. 서비스 매출의 대부분은 Expert Advisors(총 매출의 77%)가 높은 평균 가격과 500달러 이상의 가격을 가진 고가의 거래 로봇에 대한 꾸준한 수요로 인해 발생합니다.





MQL5 Market의 평균 매수가(차트의 검은색 점선)는 꾸준히 상승하고 있습니다. 2012년 2월 평균 매수 가격은 미화 25달러였으나 2013년 1월에는 이미 80크레딧까지 올랐습니다. 그 이유는 서비스에 공개되는 고가의 상품이 증가하고 이에 대한 거래자들의 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 거래 로봇은 카테고리별로 비교할 때 가장 비싼 애플리케이션입니다. 그들의 평균 가격은 이미 Expert Advisor당 160크레딧에 도달했습니다. 로봇 다음에는 제품당 평균 가격이 50달러인 패널이 있습니다.





기술 지표는 가장 인기 있는 애플리케이션의 TOP 3에서 3위를 차지했습니다. 그들의 평균 매수 가격은 미화 30달러를 넘지 않았습니다. 자동 또는 반자동 거래에 대한 고품질 지표가 항상 요구되기 때문에 이것은 매우 드문 일입니다.

따라서 귀하가 활성 개발자라면 고객은 이미 MQL5 Market에서 귀하를 기다리고 있습니다.











