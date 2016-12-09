MQL5 编程基础: 终端中的全局变量

目录



图 1. 全局变量的代码片段

请不要把终端的全局变量与熟知的程序中的全局变量(图2)相混淆，可以尝试在其他编程语言中找到它们对应的部分。



图 2. 终端实例中 MovingAverage EA 的代码片段。程序的全局变量使用红色做了突出显示。

因为终端的全局变量在其他编程语言中没有恰好的对应内容，它们在MQL初学者中并不常用。因为他们不知道为什么和如何在他们的应用程序中使用，因为这些函数的名称相对复杂: GlobalVariableSet(), GlobalVariableGet(), GlobalVariableCheck(), 等等。

终端全局变量的主要特性是，即使终端关闭之后它们仍然能够保持它们的数值，这就是为什么它们在开发可靠的在订单之间有复杂交互的EA交易时，提供了一种简单快速的方法来保存重要数据。在您掌握了全局变量之后，您将无法想象在MQL5中开发EA交易时不去使用它们。

本文提供了实用的示例，使您可以学习到所有用于操作全局变量的函数，检查它们的特性和应用的模式，并且开发了一个类用于更加简单和快速地操作它们。

用于操作全局变量的函数可以在 MQL5 文档中的这里找到。

在终端中查阅全局变量

在终端中执行以下命令: 主菜单 — 工具 — 全局变量. 全局变量的窗口就出现了 (图 3).



图 3. 终端中的全局变量窗口

基本上所有的全局变量操作都可以通过编程方法来执行，但是，这个窗口可能在测试EA交易时有用。它使您可以查阅所有的终端全局变量，并且可以编辑它们的名称和数值。如需修改一个变量，只要点击它的名称或者数值栏位。另外，这个窗口也可以用于创建新的变量，为此只需点击右上角的“增加”按钮。“删除”按钮是用于删除全局变量的，在删除之前，要点击所需的变量以使得该按钮被激活。练习创建，修改和删除全局变量。请注意: 如果在您打开窗口时窗口中已经包含一些变量，请保留它们不要改动，因为它们可能是用于您帐户中加载的EA交易的。

一个全局变量包含三个属性: 名称，数值和时间。时间栏位显示了变量最后访问的时间，如果最后访问的时间超过了四个星期，变量会自动被删除。因而，如果变量保存着重要数据，应该不时访问它以延长它的生命周期。

创建一个终端中的全局变量

当给变量赋值时，变量会自动生成，如果已经有了给定名称的变量，它的数值会被更新。GlobalVariableSet()函数就是用于给变量赋值的。有两个参数传给这个函数: 变量名称 (字符串) 和它的数值 (双精度类型)。让我们尝试创建一个变量，打开 MetaEditor, 创建一个脚本程序并在它的 OnStart() 函数中写下如下代码:

GlobalVariableSet ( "test" , 1.23 );

执行脚本并在终端中打开全局变量窗口，窗口中应该包含一个新的叫做"test"的变量，并且它的数值为 1.23 (图 4)。



图 4. 带有新的 "test" 变量的全局变量窗口片段

实例的代码可以在 sGVTestCreate 脚本中找到。

取得终端全局变量的值

在前面例子的脚本完成工作之后，该变量依然存在，让我们看一下它的数值。GlobalVariableGet() 函数就是用于取得数值的，有两个调用函数的方法，当使用第一种时，只需要把名称传给函数，函数会返回双精度型数值: double val= GlobalVariableGet ( "test" ); Alert (val); 当运行代码时，会打开窗口显示 1.23 的数值。该实例可以在下面附件中的 sGVTestGet1 脚本中找到。 当使用第二种方法时，要把两个参数 – 名称和用于保存数值的变量(第二个参数是以引用方式传入的) – 传给函数并根据结果返回 true 或者 false: double val; bool result= GlobalVariableGet ( "test" ,val); Alert (result, " " ,val); 结果会在窗口中显示 "true 1.23" 的信息。 如果我们试图取得不存在变量的数值，函数会返回 false 和 0。让我们把前面的代码例子少许改动: 当声明时为 'val' 变量赋值为 1.0，而尝试读取不存在的 "test2" 变量的数值: double val= 1.0 ; bool result= GlobalVariableGet ( "test2" ,val); Alert (result, " " ,val); 结果就会打开窗口显示 "false 0.0" 的消息。本例可以在下面附件中的 sGVTestGet2-2 脚本中找到。 当使用第一种方法调用函数时，在变量不存在时我们也会得到0.0的数值，但是，也会接收到错误。通过使用第一种方法调用函数并做错误检查，我们就能够取得第二种调用方法类似的结果: ResetLastError (); double val= GlobalVariableGet ( "test2" ); int err= GetLastError (); Alert (val, " " ,err); 代码运行的结果(该实例可以在 sGVTestGet1-2 脚本中找到)是, 打开窗口显示 "0.0 4501" 的消息。0.0 是个数值, 4501 是一个错误代码 — "客户终端中的全局变量没有找到"。这不是一个关键错误，而只是通知。如果算法允许，您可以引用不存在的变量。例如，您想跟踪取得最大余额: GlobalVariableSet ( "max_equity" , MathMax ( GlobalVariableGet ( "max_equity" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); 这代码即使在 "max_equity" 变量不存在的情况下也能正确运行。首先, MathMax() 函数会在实际余额与之前保存在 "max_equity" 变量中的数值选择最大值，因为变量不存在，我们就得到真实余额的数值。 全局变量的名称 我们可以看到，全局变量的名称是一个字符串，对变量名称的字符和顺序都没有限制，任何能在键盘上打出来的字符都可以用在名称中, 包括空格和在文件名称中禁用的字符。但是，我建议选择简单而易于阅读的名称，包括字符，数字和下划线，就和通用的变量一样。 在选择全局变量名称时只有一个较大的局限 — 名称的长度: 不能超过63个字符。 检查变量是否存在 GlobalVariableCheck() 函数就是用于检查变量是否存在的，传给函数的唯一参数是 — 变量的名称，如果变量存在，函数返回 true, 否则, false。让我们检查 "test" 和 "test2" 变量是否存在: bool check1= GlobalVariableCheck ( "test" ); bool check2= GlobalVariableCheck ( "test2" ); Alert (check1, " " ,check2); 本例可以在下面附件中的 sGVTestCheck 脚本中找到。脚本运行的结果是受到 "true false" 的消息 — "test" 变量存在, 而 "test2" 变量不存在。 有的时候，有必要检查变量是否存在，比如，当跟踪获取最小余额时，如果我们在上面的例子中使用 MathMin() 函数替代 MathMax() 函数，它就不会正确工作，而永远返回 0 的结果。 在这样的情况下，检查变量是否存在就是有帮助的: if ( GlobalVariableCheck ( "min_equity" )){ GlobalVariableSet ( "min_equity" , MathMin ( GlobalVariableGet ( "min_equity" ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ))); } else { GlobalVariableSet ( "min_equity" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); } 如果变量存在，使用 MathMin() 函数选择最小值，否则，马上给余额变量赋值。 全局变量的时间

我们已经在图3中看到，可以使用 GlobalVariableTime() 函数取得全局变量的时间。传给函数的唯一参数是 — 变量的名称，该函数返回 datetime 类型的数值:

datetime result= GlobalVariableTime ( "test" ); Alert (result);

代码可以在下面附件中的 sGVTestTime 脚本中找到。变量的时间属性只有在访问它的时候会改变, 也就是当使用 GlobalVariableSet() 和 GlobalVariableGet() 函数时，没有其他函数可以改动变量的时间值。如果我们通过全局变量窗口人工改变变量，它的时间也会改变(不论我们改变它的数值还是名称)，

我们已经说过，变量会在它最后被访问后存在四个星期，之后会被终端自动删除。

查阅所有的全局变量