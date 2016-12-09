MQL5 编程基础: 终端中的全局变量
目录
简介
终端中的全局变量(图1)是 MetaTrader 和 MQL 语言的独有特性。
图 1. 全局变量的代码片段
请不要把终端的全局变量与熟知的程序中的全局变量(图2)相混淆，可以尝试在其他编程语言中找到它们对应的部分。
图 2. 终端实例中 MovingAverage EA 的代码片段。程序的全局变量使用红色做了突出显示。
因为终端的全局变量在其他编程语言中没有恰好的对应内容，它们在MQL初学者中并不常用。因为他们不知道为什么和如何在他们的应用程序中使用，因为这些函数的名称相对复杂: GlobalVariableSet(), GlobalVariableGet(), GlobalVariableCheck(), 等等。
终端全局变量的主要特性是，即使终端关闭之后它们仍然能够保持它们的数值，这就是为什么它们在开发可靠的在订单之间有复杂交互的EA交易时，提供了一种简单快速的方法来保存重要数据。在您掌握了全局变量之后，您将无法想象在MQL5中开发EA交易时不去使用它们。
本文提供了实用的示例，使您可以学习到所有用于操作全局变量的函数，检查它们的特性和应用的模式，并且开发了一个类用于更加简单和快速地操作它们。
用于操作全局变量的函数可以在 MQL5 文档中的这里找到。
在终端中查阅全局变量
在终端中执行以下命令: 主菜单 — 工具 — 全局变量. 全局变量的窗口就出现了 (图 3).
图 3. 终端中的全局变量窗口
基本上所有的全局变量操作都可以通过编程方法来执行，但是，这个窗口可能在测试EA交易时有用。它使您可以查阅所有的终端全局变量，并且可以编辑它们的名称和数值。如需修改一个变量，只要点击它的名称或者数值栏位。另外，这个窗口也可以用于创建新的变量，为此只需点击右上角的“增加”按钮。“删除”按钮是用于删除全局变量的，在删除之前，要点击所需的变量以使得该按钮被激活。练习创建，修改和删除全局变量。请注意: 如果在您打开窗口时窗口中已经包含一些变量，请保留它们不要改动，因为它们可能是用于您帐户中加载的EA交易的。
一个全局变量包含三个属性: 名称，数值和时间。时间栏位显示了变量最后访问的时间，如果最后访问的时间超过了四个星期，变量会自动被删除。因而，如果变量保存着重要数据，应该不时访问它以延长它的生命周期。
创建一个终端中的全局变量
当给变量赋值时，变量会自动生成，如果已经有了给定名称的变量，它的数值会被更新。GlobalVariableSet()函数就是用于给变量赋值的。有两个参数传给这个函数: 变量名称 (字符串) 和它的数值 (双精度类型)。让我们尝试创建一个变量，打开 MetaEditor, 创建一个脚本程序并在它的 OnStart() 函数中写下如下代码:
GlobalVariableSet("test",1.23);
执行脚本并在终端中打开全局变量窗口，窗口中应该包含一个新的叫做"test"的变量，并且它的数值为 1.23 (图 4)。
图 4. 带有新的 "test" 变量的全局变量窗口片段
实例的代码可以在 sGVTestCreate 脚本中找到。
取得终端全局变量的值
在前面例子的脚本完成工作之后，该变量依然存在，让我们看一下它的数值。GlobalVariableGet() 函数就是用于取得数值的，有两个调用函数的方法，当使用第一种时，只需要把名称传给函数，函数会返回双精度型数值:
double val=GlobalVariableGet("test"); Alert(val);
当运行代码时，会打开窗口显示 1.23 的数值。该实例可以在下面附件中的 sGVTestGet1 脚本中找到。
当使用第二种方法时，要把两个参数 – 名称和用于保存数值的变量(第二个参数是以引用方式传入的) – 传给函数并根据结果返回 true 或者 false:
double val; bool result=GlobalVariableGet("test",val); Alert(result," ",val);
结果会在窗口中显示 "true 1.23" 的信息。
如果我们试图取得不存在变量的数值，函数会返回 false 和 0。让我们把前面的代码例子少许改动: 当声明时为 'val' 变量赋值为 1.0，而尝试读取不存在的 "test2" 变量的数值:
double val=1.0; bool result=GlobalVariableGet("test2",val); Alert(result," ",val);
结果就会打开窗口显示 "false 0.0" 的消息。本例可以在下面附件中的 sGVTestGet2-2 脚本中找到。
当使用第一种方法调用函数时，在变量不存在时我们也会得到0.0的数值，但是，也会接收到错误。通过使用第一种方法调用函数并做错误检查，我们就能够取得第二种调用方法类似的结果:
ResetLastError(); double val=GlobalVariableGet("test2"); int err=GetLastError(); Alert(val," ",err);
代码运行的结果(该实例可以在 sGVTestGet1-2 脚本中找到)是, 打开窗口显示 "0.0 4501" 的消息。0.0 是个数值, 4501 是一个错误代码 — "客户终端中的全局变量没有找到"。这不是一个关键错误，而只是通知。如果算法允许，您可以引用不存在的变量。例如，您想跟踪取得最大余额:
GlobalVariableSet("max_equity",MathMax(GlobalVariableGet("max_equity",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)));
这代码即使在 "max_equity" 变量不存在的情况下也能正确运行。首先, MathMax() 函数会在实际余额与之前保存在 "max_equity" 变量中的数值选择最大值，因为变量不存在，我们就得到真实余额的数值。
全局变量的名称
我们可以看到，全局变量的名称是一个字符串，对变量名称的字符和顺序都没有限制，任何能在键盘上打出来的字符都可以用在名称中, 包括空格和在文件名称中禁用的字符。但是，我建议选择简单而易于阅读的名称，包括字符，数字和下划线，就和通用的变量一样。
在选择全局变量名称时只有一个较大的局限 — 名称的长度: 不能超过63个字符。
检查变量是否存在
GlobalVariableCheck() 函数就是用于检查变量是否存在的，传给函数的唯一参数是 — 变量的名称，如果变量存在，函数返回 true, 否则, false。让我们检查 "test" 和 "test2" 变量是否存在:
bool check1=GlobalVariableCheck("test"); bool check2=GlobalVariableCheck("test2"); Alert(check1," ",check2);
本例可以在下面附件中的 sGVTestCheck 脚本中找到。脚本运行的结果是受到 "true false" 的消息 — "test" 变量存在, 而 "test2" 变量不存在。
有的时候，有必要检查变量是否存在，比如，当跟踪获取最小余额时，如果我们在上面的例子中使用 MathMin() 函数替代 MathMax() 函数，它就不会正确工作，而永远返回 0 的结果。
在这样的情况下，检查变量是否存在就是有帮助的:
if(GlobalVariableCheck("min_equity")){ GlobalVariableSet("min_equity",MathMin(GlobalVariableGet("min_equity"),AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY))); } else{ GlobalVariableSet("min_equity",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));}
如果变量存在，使用 MathMin() 函数选择最小值，否则，马上给余额变量赋值。
全局变量的时间
我们已经在图3中看到，可以使用 GlobalVariableTime() 函数取得全局变量的时间。传给函数的唯一参数是 — 变量的名称，该函数返回 datetime 类型的数值:
datetime result=GlobalVariableTime("test"); Alert(result);
代码可以在下面附件中的 sGVTestTime 脚本中找到。变量的时间属性只有在访问它的时候会改变, 也就是当使用 GlobalVariableSet() 和 GlobalVariableGet() 函数时，没有其他函数可以改动变量的时间值。如果我们通过全局变量窗口人工改变变量，它的时间也会改变(不论我们改变它的数值还是名称)，
我们已经说过，变量会在它最后被访问后存在四个星期，之后会被终端自动删除。
查阅所有的全局变量
有时候，我们需要一个全局变量，而不知道它的准确名称，我们可能记得开头而不记得结尾，例如: gvar1, gvar2, 等等。为了找到这样的变量，我们需要迭代终端中的所有全局变量并检查它们的名称。为此，我们需要 GlobalVariablesTotal() 和 GlobalVariableName() 函数。GlobalVariablesTotsl() 函数返回全局变量的总数，GlobalVariableName() 函数根据索引返回变量的名称。传给这个函数的是一个单独的 int 类型的参数。首先，让我们浏览所有的变量并在消息框中显示它们的名称和数值:
Alert("=== 开始 ==="); int total=GlobalVariablesTotal(); for(int i=0;i<total;i++){ Alert(GlobalVariableName(i)," = ",GlobalVariableGet(GlobalVariableName(i))); }
结果会打开窗口显示所有的变量名称和数值 (图 5). 代码可以在下面附件中的 sGVTestAllNames 脚本中找到。
图 5. 消息窗口中包含了终端中的所有全局变量
让我们增加一项新的检查来查看在名称中有某种特性的变量，下面的代码展示了，检查以"gvar"开头的变量名称 (该实例可以在下面附件中的 sGVTestAllNames2 脚本中找到):
Alert("=== 开始 ==="); int total=GlobalVariablesTotal(); for(int i=0;i<total;i++){ if(StringFind(GlobalVariableName(i),"gvar",0)==0){ Alert(GlobalVariableName(i)," = ",GlobalVariableGet(GlobalVariableName(i))); } }
检查是通过使用 StringFind() 函数来进行的。如果您想提高使用操作字符串函数的技巧，请阅读MQL5 编程基础: 字符串的文章。
删除全局变量
GlobalVariableDel()函数用于删除一个全局变量，它只接收一个参数 — 变量的名称。删除之前创建的 "test" 变量 (sGVTestDelete 脚本在下面的附件中):
GlobalVariableDel("test");
为了检查运行的结果，您可以使用 sGVTestGet2-1 或者 sGVTestGet2-2 脚本程序，或者打开全局变量窗口。
删除单个变量是简单的，但是您也许经常需要删除多个变量，GlobalVariablesDeleteAll() 函数就是用于此的。该函数可以传入两个可选的参数，如果我们不用参数调用函数，所有的全局变量都回被删除，通常，只需要删除一组含有相同前缀(名称的开头)的全局变量，第一个函数参数是用于指定前缀的。让我们使用这个函数作实验。首先，我们应该使用不同的前缀创建一些变量:
GlobalVariableSet("gr1_var1",1.2); GlobalVariableSet("gr1_var2",3.4); GlobalVariableSet("gr2_var1",5.6); GlobalVariableSet("gr2_var2",7.8);
该代码创建四个变量: 两个含有 gr1_ 前缀, 另外两个有 _gr2 前缀。代码可以在下面附件中的 sGVTestCreate4 脚本中找到。通过运行 sGVTestAllNames 脚本来检查脚本程序的运行结果 (图 6)。
图 6. 通过 sGVTestCreate4 脚本程序创建的变量
现在，让我们删除以 gr1_ 开头的变量(下面附件中的 sGVTestDeleteGroup 脚本):
GlobalVariablesDeleteAll("gr1_");
在执行代码之后，再次使用 sGVTestAllNames 脚本程序来浏览所有的全局变量 (图 7)。我们可以看到所有的变量，而两个以 gr1_ 开头的除外。
图 7. 使用 gr1_ 开头的变量已经被删除
GlobalVariableDeleteAll() 函数的第二个参数是在您需要删除旧的变量时使用的。在这个参数中可以指定日期时间，如果变量的最后访问时间早于指定的数值，变量就会被删除。请注意，只有时间更早的变量会被删除，而更新或者相同时间的变量会被保留。变量可以额外根据前缀进行选择，如果不需要根据前缀进行选择，第一个参数会默认设为 NULL :
GlobalVariablesDeleteAll(NULL,StringToTime("2016.10.01 12:37"));
在实际应用中，根据时间删除变量只在一些很不常见的任务中需要，所以我们就不在这个主题中花费太多时间了。
GlobalVariablesFlush 函数
当关闭终端时，全局变量会自动保存到文件中，终端启动时就能再次读取它们。当使用全局变量时不需要知道这个过程的所有细节 (文件名称，数据存储格式, 等等.)。
如果终端紧急关闭，全局变量就可能丢失。GlobalVariableFlush() 函数就帮您避免这一点。该函数强制保存全局变量。在变量通过使用 GlobalVariableSet() 函数设置或者变量被删除之后，就调用 GlobalVariableFlush() 函数，函数的调用不使用参数:
GlobalVariableSet("gr1_var1",1.2); GlobalVariableSet("gr1_var2",3.4); GlobalVariableSet("gr2_var1",5.6); GlobalVariableSet("gr2_var2",7.8); GlobalVariablesFlush();
该代码可以在附件中的 sGVTestFlush 文件中找到。
最好能演示 GlobalVariableFlush() 函数的运行过程，但是很不幸，我们没办法模拟终端紧急关闭而全局变量消失的场景。终端的运行可以通过任务管理器的进程页面来进行终止，也许，全局变量可能会在电脑断电的时候消失，现在电脑很少会突然断电，因为很多用户使用笔记本电脑，而台式电脑通常有不间断电源设备。如果终端在服务器上运行，防止断电的措施就更加重要。所以，就算没有 GlobalVariableFlush() 函数，全局变量也是非常可信赖的保存数据的方法。
临时变量, GlobalVariableTemp 函数
GlobalVariableTemp() 函数创建一个临时全局变量 (存在直到终端被关闭)。在我使用MQL5开发EA交易的几年中，我从未遇到使用这样变量的需要。并且，临时全局变量的概念与它们应用的基本原则相反 — 长期保存数据而不受终端重新启动而影响。但是，因为MQL5语言中有这样的函数，我们也应该注意一下，以防您需要它。
当调用该函数时，会有单独一个参数 — 变量名称 — 被传递给它。如果这样名称的变量不存在，会创建一个临时变量而且数值为0。在那以后，使用 GlobalVariableSet() 函数来给它赋值，这样它就能正常使用了。如果变量已经存在 (之前通过 GlobalVariableSet() 函数创建过了), 它不会被转化为临时变量:
GlobalVariableSet("test",1.2); // 设置变量值以确保变量存在 GlobalVariableTemp("temp"); // 创建一个临时变量 Alert("创建后的临时变量值 - ",GlobalVariableGet("temp")); GlobalVariableSet("temp",3.4); // 设置临时变量值 GlobalVariableTemp("test"); // 尝试把 "test" 变量转化为临时变量
该实例可以在下面附件中的 sGVTestTemp 文件中找到。在运行脚本之后，打开全局变量窗口，它应该包含 "temp" 变量，值为 3.4 以及 "test" 变量，值为 1.2。关闭全局变量窗口，重新运行终端并再次打开窗口，"test" 变量还保存在那里，而 "temp" 就不在了。
根据条件修改变量, GlobalVariableSetOnCondition 函数
现在，是时候探讨最后一个，并且以我的观点是最有趣的函数了: GlobalVariableSetOnCondition()。这个函数要传入三个参数: 名称，新的数值，以及测试值。如果变量值等于测试值，它就改为新的数值而函数会返回true, 否则它就返回 false (如果变量不存在也会这样)。
对于运行原则，函数使用与以下代码类似:
double check_value=1; double value=2; if(GlobalVariableGet("test")==check_value){ GlobalVariableSet("test",value); return(true); } else { return(false); }
如果 "test" 全局变量等于 check_value, 就把新的值赋给它并且返回 true ，否则 — false。check_value 变量的默认值为 1, 所以，如果“test”全局变量不存在，就会返回 false。
GlobalVariableSetOnCondition() 函数的主要目的是为多个EA交易提供一致的执行。因为现在的操作系统都是多任务程序，而每个EA交易可以看作是独立的线程，没有人能够保证所有的EA交易能够挨个执行它们的任务，
如果您对使用 MetaTrader 4 有些经验的话, 您可能会记得繁忙的交易流。现在，多个EA交易可能会同时向服务器发送交易请求，而它们将会被执行，与之前一次只有一个EA发送请求的情况不同，如果终端中有多个EA交易，繁忙的交易流可能会使执行市场操作时经常出错。当建立和关闭订单时，错误会更加严重，因为好的EA交易会重复尝试关闭或者建立仓位。另外，不同EA交易在同一个点建立和关闭仓位，有时也有这种情况。另外，如果跟踪止损功能(EA内部构建而并非在终端中设置)在多个EA交易中激活，每个订单时刻将只有它们中的一个可以修改止损，这已经是一个问题。尽管可能现在没有这些问题，但是有些EA交易还是需要任务按顺序执行。
上面所述的全局变量就可以用于保证一组EA能够一致工作。在 OnTick() 函数执行的开始，给变量赋值，这样其他EA交易就能看到有些EA交易正在运行，它们应当终止它们的 OnTick()函数，或者进入循环等待。在EA交易完成所有必需的操作之后，我们把 check_value 赋给变量，现在其他 EA 就可以执行它的 OnTick() 函数了，如此这般。
上面显示的代码可以解决问题，但是我们无法确保执行序列:
if(GlobalVariableGet("test")==check_value){
将立即向后执行:
GlobalVariableSet("test",value);
另一个 EA 可能会在侦测过 check_value 之后，在中间打断它们，在执行过它的部分任务后，第一个EA交易再继续运行，这样，两个EA交易可能会同步运行。GlobalVariableSetOnCondition() 函数就解决了这样的问题。在文档中已经提到, "函数对全局变量的访问是原子方式的"，原子方式意思就是"无法分割"，所以，没有其它的应用程序可以在数值的检验和赋予新值之间打断它们。
这个函数的唯一缺点是变量不存在时不会创建变量，这意味着我们应该执行额外的检查 (最好在EA初始化期间进行) 并生成变量。
让我们写两个EA交易来进行一次试验。两个EA交易完全相同，在 OnTick() 函数的开头会显示"EA1 开始"消息的窗口，之后是三秒的暂停 (Sleep() 函数)，最后显示"EA1 结束"的消息:
void OnTick(){ Alert("EA1 开始"); Sleep(3000); Alert("EA1 结束"); }
第二个 EA 很类似, 只是消息是不同的: "EA2 开始" 和 "EA2 结束"。附件中的EA命名为 eGVTestEA1 和 eGVTestEA2。在终端中打开两个相同的图表并在其中附加上EA交易，消息窗口显示，EAs 同时开始和结束了它们的工作 (图 8)。
图 8. 关于 OnTick() 函数执行开始和结束的 EA 消息
现在，让我们使用 GlobalVariableSetOnCondition() 函数来提供一致的 EA 操作，插入的变化对于两个EA来说是相同的，所以，让我们在包含文件中写入代码，该文件称为 GVTestMutex.mqh (附加在下面)。
现在，让我们探讨 GVTestMutex.mqh 文件中的函数。在 EA 初始化过程中检查全局变量是否存在，并且如有必要则进行创建 ( Mutex_Init() 函数),只有一个参数 — 变量名称 — 被传给函数:
void Init(string name){ if(!GlobalVariableCheck(name)){ GlobalVariableSet(name,0); } }
第二个函数 (Mutex_Check()) 是用于验证的，在函数中会循环等待全局变量被释放，变量一被释放，函数就返回 true, 而 EA 继续执行它的 OnTick() 函数，如果变量在一定时间内没有被释放，函数返回false。在这种情况下 OnTick() 函数的执行应被中止:
bool Mutex_Check(string name,int timeout){ datetime end_time=TimeLocal()+timeout; // 等待结束的时间 while(TimeLocal()<end_time){ // 在一定时间内循环 if(IsStopped()){ return(false); // 如果EA被从图表上删除 } if(GlobalVariableSetOnCondition(name,1,0)){ return(true); } Sleep(1); // 小的暂停 } return(false); // 未能等到释放 }
全局变量的名称和等待时间的秒数会传给这个函数。
第三个函数是 Mutex_Release()，它把全局变量值设为 0 (释放)，这样其他的EA交易就能够开始它们的工作了:
void Mutex_Release(string name){ GlobalVariableSet(name,0); }
复制一份EA，包含这个文件并在其中加入一个函数调用，变量名称为 "mutex_test"，让我们使用30秒的超时时间来调用 Mutex_Check() 函数，完整的 EA 代码在下面显示:
#include <GVTestMutex.mqh> int OnInit(){ Mutex_Init("mutex_test"); return(INIT_SUCCEEDED); } void OnTick(){ if(!Mutex_Check("mutex_test",30)){ return; } Alert("EA1 开始"); Sleep(3000); Alert("EA1 结束"); Mutex_Release("mutex_test"); }
让我们复制一份这个EA并修改显示消息的文字，附件中的EA被命名为 eGVTestEA1-2 和 eGVTestEA2-2，在两个类似的图表中运行EA，它们现在是按顺序运行的了 (图 9)。
图 9. EA按顺序运行
用于简化全局变量操作的类
请注意以下几点以更加方便地操作全局变量。
- 每份复制的EA有必要使用唯一的变量名称。
- 在测试器中使用的变量名称应该和用在账户中的不同。
- 如果EA交易在测试器中运行，EA应该在每次测试运行后删除所有它所创建的变量。
- 为操作全局变量提供更加方便的函数调用，使函数名称更短。
当为通用变量构建名称时会有些复杂，让我们粗略估计一下可能的变量长度。我们可以用于区分变量的第一个属性是EA的名称，可能包含20个字符。相同的EA交易可能用在不同的交易品种上，也就是说第二个唯一的特性是交易品种 (多于4个字符)。工作于相同交易品种的EA可以有不同的订单ID ulong 类型的幻数 (最大长度 — 20 个字符)。可能在一个终端中切换不同的账户，账户编号是一个长整型(long)变量 (最大长度 — 19 个字符长)，对于允许的变量长度，我们总共有63个字符，而仅仅是前缀就可能达到这个长度!
这意味着我们必须牺牲一些东西。让我们遵循此原则: 一个终端只运行一个账户。如果您有多个账户，为每个账户设置单独的终端实例。这就意味着我们可以去掉账户标号，这样最大前缀大小就减少20个字符而减少到43个字符长了。我们还可以加上另一条原则: 不要使用长的幻数。最终，还应该注意EA交易的名称，它们的名称应该短一些。这样从EA的名称，交易品种和幻数中构建全局变量的名称就是可以接受的了，也许，您将有更加方便的方法来构建名称，但是让我们继续文章中的这个方法，
让我们写一个类。这个类叫做 CGlobalVariables, 文件本身叫做 CGlobalVariables.mqh 并且已经在下面的附件中。在 'private' 部分声明两个用于变量前缀的变量: 第一个 — 用于通用变量，第二个 — 用于绑定到订单的变量。
class CGlobalVariables{ private: string m_common_prefix; // 通用变量的前缀 string m_order_prefix; // 订单变量的前缀 public: // 构造函数 void CGlobalVariables(){} // 析构函数 void ~CGlobalVariables(){} }
让我们在 'public' 部分创建 Init() 方法，此方法可以在 EA 初始化的时候调用，有两个参数 — 交易品种和幻数 — 会传递给它。在这个方法中会构建前缀，订单变量的前缀很简单，您只需要把EA在账户中运行时的变量和EA在测试器中运行时的区分开。所以，账户中的订单变量以"order_"开始, 而测试器中 — 用 "tester_order_"。也可以只用 "t_" 来加到测试中的通用变量前缀中 (因为它们是唯一的，另外我们也应该节约使用字符)，旧的全局变量应该在测试器初始化时被删除。当然，它们也应该在终止时被删除，但是我们无法确保测试的结果，因为变量可能会保留下来。现在，让我们创建 DeleteAll() 方法并调用它。我建议把方法放到 'private' 部分，代码晚些时候会加上。下面显示了 Init() 方法的代码：
void Init(string symbol,int magic){ m_order_prefix="order_"; m_common_prefix=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"_"+symbol+"_"+IntegerToString(magic)+"_"; if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ m_order_prefix="tester_"+m_order_prefix; m_common_prefix="t_"+m_common_prefix; DeleteAll(); } }
让我们增加一个方法来返回通用变量的前缀，因为它可能会在某些使用全局变量的特定任务中使用:
string Prefix(){ return(m_common_prefix); }
增加基本的方法: 用于检查，设置，取得数值以及删除独立的变量。因为我们有两个前缀，我们应该两个同名的函数方法(两个函数名称相同，但是参数不同)，只有一个参数 — 变量名称 — 用于传入一组方法。这些是用于通用变量的方法。传给另一组方法的是订单编号和变量名称，这些是用于订单变量的方法:
// 用于通用方法 bool Check(string name){ return(GlobalVariableCheck(m_common_prefix+name)); } void Set(string name,double value){ GlobalVariableSet(m_common_prefix+name,value); } double Get(string name){ return(GlobalVariableGet(m_common_prefix+name)); } void Delete(string name){ GlobalVariableDel(m_common_prefix+name); } // 用于订单变量 bool Check(ulong ticket,string name){ return(GlobalVariableCheck(m_order_prefix+IntegerToString(ticket)+"_"+name)); } void Set(ulong ticket,string name,double value){ GlobalVariableSet(m_order_prefix+IntegerToString(ticket)+"_"+name,value); } double Get(ulong ticket,string name){ return(GlobalVariableGet(m_order_prefix+IntegerToString(ticket)+"_"+name)); } void Delete(ulong ticket,string name){ GlobalVariableDel(m_order_prefix+IntegerToString(ticket)+"_"+name); }
让我们回到 DeleteAll() 方法并写下代码根据前缀删除变量:
GlobalVariablesDeleteAll(m_common_prefix); GlobalVariablesDeleteAll(m_order_prefix);
可以在测试器中测试过后删除变量，所以让我们增加 Deinit() 方法，可以在EA终止时调用:
void Deinit(){ if(MQLInfoInteger(MQL_TESTER)){ DeleteByPrefix(); } }
为了提高全局变量的可靠性，我们应该使用 GlobalVariablesFlush() 方法。让我们为函数增加另外一个方法，在类中调用方法比写长名称的函数(实现第四点的要求)简单得多:
void Flush(){ GlobalVariablesFlush(); }
有时候，您可能需要把通用变量分组，给它们增加额外的前缀并且在EA的操作中删除这些组。让我们增加另外一个 DeletByPrefix() 方法:
void DeleteByPrefix(string prefix){ GlobalVariablesDeleteAll(m_common_prefix+prefix); }
这样，我们就获得了足够的类功能，使得我们可以解决使用全局变量中95%的任务，
如需使用这个类，只要在EA交易中包含文件:
#include <CGlobalVariables.mqh>
创建一个对象:
CGlobalVariables gv;
在EA初始化时调用 Init() 方法，并向其中传入交易品种和幻数:
gv.Init(Symbol(),123);
在终止时调用 Deinit() 方法来从测试器中删除变量:
gv.Deinit();
在那之后，我们在开发EA时所需要做的就是使用 Check(), Set(), Get() 和 Delete() 方法，只要给它们传入变量名称的特别部分，例如:
gv.Set("name1",123.456); double val=gv.Get("name1");
EA 运行的结果是，名为 eGVTestClass_GBPJPY_123_name1 的变量名称会出现全局变量的列表中 (图 10)。
图 10. 使用 CGlobalVariables 类创建变量的全局变量窗口片段
变量的长度是 29 个字符，以为着我们选择变量名称还有较大空间。对于订单变量，我们需要传入订单编号，而不必经常构建完整的名称并调用 IntegerToSTring() 函数来把编号转换为字符串，这样极大简化了对全局变量的使用。下面附件中的 eGVTestClass EA 就是这个类的使用实例。
也可以对这个类进行少许改动以更加方便使用。现在，是时候提高类的构造函数和析构函数了，让我们在构造函数中增加对 Init() 方法的调用，而在析构函数中调用 Deinit() 方法：
void CGlobalVariables(string symbol="",int magic=0){ Init(symbol,magic); } // 构造函数 void ~CGlobalVariables(){ Deinit(); }
在那以后，就没有必要调用 Init() 和 Deinit() 方法了，而我们只需要在创建类的实例时指定交易品种和幻数:
CGlobalVariables gv(Symbol(),123);
结论
在本文中，我们检视了所有用于操作终端全局变量的函数，包括 GlobalVariableSetOnCondition() 函数。我们还创建了一个类用于在创建EA时极大简化全局变量的使用。当然，这个类没有包含所有与全局变量相关的的特性，但是它还是具有了最有必要和最常用的部分，您可以继续提高它或者在有必要时开发您自己的类。
附件
- sGVTestCreate — 创建一个变量。
- sGVTestGet1 — 取得数值的第一个方法。
- sGVTestGet2 — 取得数值的第二个方法。
- sGVTestGet1-2 — 取得一个不存在变量数值的第一个方法。
- sGVTestGet2-2 — 取得一个不存在变量数值的第二个方法。
- sGVTestCheck — 检查变量是否存在。
- sGVTestTime — 取得变量的时间。
- sGVTestAllNames — 取得所有变量的名称列表。
- sGVTestAllNames2 — 取得指定前缀的变量名称列表。
- sGVTestDelete — 删除一个变量。
- sGVTestCreate4 — 创建四个变量 (两组，每组两个)。
- sGVTestDeleteGroup — 删除一组变量。
- sGVTestFlush — 强制保存变量。
- sGVTestTemp — 创建一个临时变量。
- eGVTestEA1, eGVTestEA2 — 演示一个并行 EA 交易的运行。
- GVTestMutex.mqh — 用于互斥(Mutex)开发的函数。
- eGVTestEA1-2, eGVTestEA1-2 — 演示按顺序工作的EA交易。
- CGlobalVariables.mqh — 用于操作全局变量的 CGlobalVariables 类。
- eGVTestClass — 用于演示如何使用 CGlobalVariables 类的EA交易。
在终端还是在测试仪中？MT5 中存在差异。
在终端上。
总的来说，我是用以下方法解决问题的。在处理智能交易系统自动优化的类中，除了创建全局变量外，我还将相同的数据写入每个货币对的文件中（每次启动类时都会删除初步文件，因为类仅在重新计算时才会调用，所以在任何情况下都必须更新数据）。这些文件是普通文本文件，文件名是为 Expert Advisor 的特定实例编码的。在初始化过程中，EA 会调用从文件中读取优化数据的功能，并创建或更新全局变量。
这样做也很方便，因为这些文件可以备份，并在策略测试器中运行时使用（文件自然位于终端的公共文件夹中），因为测试器会创建自己的全局变量实例，而且自动优化本身就是一个漫长的过程，从文件中加载准备好的数据可以大大缩短测试时间。
你好，德米特里、
我知道你的文章已经写了好几年了，但我还是想和你分享一些东西，希望也能提出一个问题！
您提到您还没有发现 Temp 全局变量的用途。 我正在开发的东西正是需要它。 我正在绞尽脑汁想办法通过全局变量实现共享 IO 完成端口句柄，特别是在崩溃或正常重启时。 我正在设计一个使用 Windows IO 完成端口的订单处理系统。由于我们可以在 MQL5 中创建 Win32 线程，我无法在创建 IOCP 服务器时创建线程池，所以我使用服务的变通方法是：
如果终端重新启动，不管是异常还是其他原因，我都希望 IOCP 句柄在终端启动时消失，这样我就可以创建一个新的 IOCP 句柄，以便重新启动。这样实现起来会更简洁。
我还想知道，全局变量的速度有多快，可靠性有多高？
感谢您的精彩文章，读来令人受益匪浅、
谢普
显然，使用它们的工作条件发生了变化 - 我把它们放在机器人中进行测试（一般来说，客户端的 glob 变量需要在机器人中使用）。
编译器写错了，我在 void OnTick() 中使用了它们。
我还是不知道如何使用它们
我想解决开仓时跟踪自定义指标值的问题。
因为如果使用普通变量，重新加载终端时会丢失该值。