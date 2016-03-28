向指标或者EA中快速添加控制面板

使用图形面板

你的MQL4/MQL5指标或EA可能是世界上最有效的但是它仍旧有改进的空间。在大多数情况下，你需要进入程序设置来改变其输入参数。然而，这一步可以绕过去。

基于标准类库来开发你自己的控制面板。这将允许您更改设置而无需重新启动程序。此外，这将使你的程序更具吸引力，让它从竞争对手中脱颖而出。您可以在市场中浏览多种图形面板。

在本文中，我将向你展示如何向您的MQL4/MQL5程序添加简易面板。您还将了解到如何让程序读取输入参数并对它们的改变进行响应。

1. 将指标和面板结合起来



1.1. 指标

NewBar.mq5指标执行一个单一的操作。当新的柱形来到时在终端的EA日志中打印一条消息。指标代码如下：

#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "The indicator identifies a new bar" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { static datetime prev_time; ArraySetAsSeries (time, true ); if (prev_calculated== 0 ) { prev_time=time[ 0 ]; return (rates_total); } if (time[ 0 ]>prev_time) Print ( "New bar!" ); prev_time=time[ 0 ]; return (rates_total); } 现在我们深入研究NewBar.mq5运作的一些细节。 prev_time static今天变量在OnCalculate()函数中声明。此变量保存time[0]开始时间。下一步，将time[0]开始时间和prev_time变量进行比较。换句话说，当前tick的time[0]开始时间和前一个tick的开始时间相比较。如果下述条件满足： if (time[ 0 ]>prev_time) 那么认为这是一个新的柱形。 下面的例子详细显示了NewBar.mq5是如何检测新的柱形到来的：

图 1. 在指标中检测新的柱形 让我们考虑非常平静市场环境下的10个tick。 Ticks 1-3：索引为0的柱形的开始时间(time[0])等于存储在prev_time静态变量中的时间，意味着没有新的柱形来到。 Tick 4：新柱形的tick到来了。当进入OnCalculate()函数中，time[0]的柱形开始时间为(2015.12.01 00:02:00)，而 prev_time变量仍旧存储着前一个tick所在柱形的开始时间(2015.12.01 00:01:00)。因此，当time[0]>prev_time条件满足时，我们检测到新的柱形到来了。在退出OnCalculate()之前，prev_time变量从time[0] (2015.12.01 00:02:00)中获得新的值。 Ticks 5-8：索引为0的柱形的开始时间(time[0])同存储在prev_time静态变量中的相等，也就是说不是新的柱形。 Tick 9：新柱形的tick到来了。当进入OnCalculate()函数时，time[0]的值为柱形开始时间(2015.12.01 00:03:00)，而 prev_time变量仍旧存储着前一个tick所在柱形的开始时间(2015.12.01 00:02:00)。因此，当time[0]>prev_time条件满足时，我们检测到新的柱形到来了。在退出OnCalculate()之前，prev_time变量被赋值为time[0] (2015.12.01 00:03:00)。 Tick 10：索引为0的柱形的开始时间(time[0])同存储在prev_time静态变量中的相等，也就是说不是新的柱形

1.2. 面板 所有面板的绘图参数（数量，尺寸以及控件元素的坐标）都汇聚在一个单一的include文件 PanelDialog.mqh中，它是一个面板实现类。 面板如下： 图 2. 面板 PanelDialog.mqh包含文件的代码如下： #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\CheckGroup.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define INDENT_BOTTOM ( 11 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) class CControlsDialog : public CAppDialog { private : CCheckGroup m_check_group; public : CControlsDialog( void ); ~CControlsDialog( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateCheckGroup( void ); void OnChangeCheckGroup( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog) ON_EVENT(ON_CHANGE,m_check_group,OnChangeCheckGroup) EVENT_MAP_END(CAppDialog) CControlsDialog::CControlsDialog( void ) { } CControlsDialog::~CControlsDialog( void ) { } bool CControlsDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateCheckGroup()) return ( false ); return ( true ); } bool CControlsDialog::CreateCheckGroup( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=ClientAreaHeight()-INDENT_BOTTOM; if (!m_check_group.Create(m_chart_id,m_name+ "CheckGroup" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!Add(m_check_group)) return ( false ); m_check_group.Alignment(WND_ALIGN_HEIGHT, 0 ,y1, 0 ,INDENT_BOTTOM); if (!m_check_group.AddItem( "Mail" , 1 << 0 )) return ( false ); if (!m_check_group.AddItem( "Push" , 1 << 1 )) return ( false ); if (!m_check_group.AddItem( "Alert" , 1 << 2 )) return ( false ); Comment ( __FUNCTION__ + " : Value=" + IntegerToString (m_check_group.Value())); return ( true ); } void CControlsDialog::OnChangeCheckGroup( void ) { Comment ( __FUNCTION__ + " : Value=" + IntegerToString (m_check_group.Value())); } 正如你所看到的，我们的面板类不包含设置和读取独立固定开关状态的方法。 我们的目标 是将NewBar.mq5作为主文件，添加输入参数，例如，能够选择新柱形出现时的报警方法(Mail，Push，或Alert)。另外，PanelDialog.mqh包含文件要含有用于设置和读取Mail，Push，或 Alert独立固定开关状态的方法。



1.3. 修改指标 注意：所有做出的修改都用颜色标记了。 首先，我们要实现PanelDialog.mqh包含文件： #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include "PanelDialog.mqh" int OnInit () 然后添加输入参数： #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include "PanelDialog.mqh" input bool bln_mail= false ; input bool bln_push= false ; input bool bln_alert= true ; int OnInit () 编译指标（MetaEditor中按F7）并确定终端中输入参数显示正常：

图 3. 指标输入参数

1.4. 修改面板 现在，我们要添加用于设置和读取独立固定开关状态的Mail，Push和Alert方法到面板中。 让我们向面板类中添加新方法： class CControlsDialog : public CAppDialog { private : CCheckGroup m_check_group; public : CControlsDialog( void ); ~CControlsDialog( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual bool SetCheck( const int idx, const int value ); virtual int GetCheck( const int idx) const ; protected : bool CreateCheckGroup( void ); 实现方法： bool CControlsDialog::SetCheck( const int idx, const bool check) { return (m_check_group.Check(idx,check)); } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx) { return (m_check_group.Check(idx)); }

1.5. 将指标和面板结合的最后一步 在NewBar.mq5指标全局变量声明模块中声明面版类的变量 #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include "PanelDialog.mqh" CControlsDialog ExtDialog; input bool bln_mail= false ; input bool bln_push= false ; input bool bln_alert= true ; 在最后添加OnChartEvent()函数： void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } 在NewBar.mq5指标的OnInit()函数中创建面板，程序根据输入参数选择选项框： int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "Notification" , 0 , 50 , 50 , 180 , 160 )) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Run()) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.SetCheck( 0 ,bln_mail); ExtDialog.SetCheck( 1 ,bln_push); ExtDialog.SetCheck( 2 ,bln_alert); return ( INIT_SUCCEEDED ); } 这样我们就将指标和面板结合起来了。我们已经实现了确定一个选项框状态的方法 – 选中/释放(SetCheck)，以及接收它的方法 (GetCheck)。

2. 将EA和面板结合

2.1. EA 让我们使用标准的EA...\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5，作为样例。

2.2. 面板 最终的PanelDialog2.mqh面板看上去如下：

图 4. 面板2 将MACD Sample.mq5EA和PanelDialog2.mqh面板结合的好处是什么？这允许我们快速的修改EA参数（Lots，Trailing Stop Level (in pips)，及其他），以及加载在当前时间框架上的EA的事件发生通知方式(Mail, Push, 和 Alert)。 被修改EA的参数（Lots，Trailing Stop Level (in pips)，及其他）在点击Apply changes按钮后生效。 交易事件通知设置的改变（Mail，Push，和Alert）自动生效。没有必要按Apply changes按钮。

2.3. EA和面板应该有交互

图. 5. EA和面板之间的交互 加载后，EA应该将它的参数传递给面板。在点击Apply changes按钮并改变其参数之后，面板应向EA返回改变后的参数，并用新参数进行初始化。

2.4. 第一步。修改EA 将标准样例EA ...\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5复制到你的文件夹中。例如，你可以创建Notification文件夹并将EA复制到其中：

图. 6. 创建一个新的文件夹

在EA的全局变量区域（不要和终端全局变量混淆），声明定义发送EA交易活动通知方法的新变量。请注意这些变量具有Inp前缀，就像其他外部变量一样： #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> input bool InpMail= false ; input bool InpPush= false ; input bool InpAlert= true ; input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 50 ; 添加下面所有EA的外部变量的副本。副本前缀Ext： input int InpMACDCloseLevel= 2 ; input int InpMATrendPeriod = 26 ; bool ExtMail; bool ExtPush; bool ExtAlert; double ExtLots; int ExtTakeProfit; int ExtTrailingStop; int ExtMACDOpenLevel; int ExtMACDCloseLevel; int ExtMATrendPeriod; int ExtTimeOut= 10 ; 使用OnInit()来复制外部变量： int OnInit ( void ) { ExtMail=InpMail; ExtPush=InpPush; ExtAlert=InpAlert; ExtLots=InpLots; ExtTakeProfit=InpTakeProfit; ExtTrailingStop=InpTrailingStop; ExtMACDOpenLevel=InpMACDOpenLevel; ExtMACDCloseLevel=InpMACDCloseLevel; ExtMATrendPeriod=InpMATrendPeriod; if (!ExtExpert.Init()) 在这个阶段，带有Inp前缀的EA外部变量被使用在EA的CSampleExpert::InitIndicators，CSampleExpert::InitCheckParameters，和CSampleExpert::Init函数中。我们要用副本变量（带有Ext前缀的）替换这些函数中的外部变量。在此我建议一个非常规的解决方案：

替换完成后，编译该文件以确保所有这些过程都已正确完成。不要有任何错误。

2.5. 第二步。修改面板 图4所示面板是空的。既没有同EA进行“交互”的函数，也没有处理输入数据的函数。复制面板的空文件PanelDialog2Original.mqh到Notification文件夹下。 向面板类中添加外部变量。它们将用于存储所有输入数据的状态。注意mModification变量。我将在p中给出关于它的更多细节。2.7. private : virtual int GetCheck( const int idx); bool mMail; bool mPush; bool mAlert_; double mLots; int mTakeProfit; int mTrailingStop; int mMACDOpenLevel; int mMACDCloseLevel; int mMATrendPeriod; bool mModification; }; 在下面的面板类构造函数中初始化内部变量： CControlsDialog::CControlsDialog( void ) : mMail( false ), mPush( false ), mAlert_( true ), mLots( 0.1 ), mTakeProfit( 50 ), mTrailingStop( 30 ), mMACDOpenLevel( 3 ), mMACDCloseLevel( 2 ), mMATrendPeriod( 26 ), mModification( false ) { } 根据内部变量，向CControlsDialog::Create函数添加开关元素组： if (!CreateButtonOK()) return ( false ); SetCheck( 0 ,mMail); SetCheck( 1 ,mPush); SetCheck( 2 ,mAlert_); return ( true ); } 2.6. 第三步。修改EA 直到现在，EA和面板是两个相互独立的文件，彼此没有关联。让我们连结他们并声明面板的ExtDialog变量。 #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include "PanelDialog2Original.mqh" CControlsDialog ExtDialog; input bool InpMail= false ; input bool InpPush= false ; 为了使得面板能运行和可见，要创建并加载它。此外，确保添加了OnChartEvent()（处理图表事件）和 OnDeinit() 函数。EA中的OnInit()函数看上去像这样： int OnInit ( void ) { ExtMail=InpMail; ExtPush=InpPush; ExtAlert=InpAlert; ExtLots=InpLots; ExtTakeProfit=InpTakeProfit; ExtTrailingStop=InpTrailingStop; ExtMACDOpenLevel=InpMACDOpenLevel; ExtMACDCloseLevel=InpMACDCloseLevel; ExtMATrendPeriod=InpMATrendPeriod; if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Create( 0 , "Notification" , 0 , 100 , 100 , 360 , 380 )) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Run()) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } 我们在OnDeinit()中销毁面板，OnDeinit()紧跟着OnInit()： return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); ExtDialog.Destroy(reason); } void OnTick ( void ) 在EA的结尾添加OnChartEvent()函数（在OnTick函数之后）。 if (ExtExpert.Processing()) limit_time= TimeCurrent ()+ExtTimeOut; } } } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } 现在，EA可以被编译并在图表上运行了。EA加载并带有面板。

图. 7. EA和面板

2.7. 第四步。修改面板。整合 首先加载EA然后，它的输入参数由用户定义。之后面板被加载。因此，面板应该含有同EA进行数据交互的功能。 让我们添加 Initialization() 方法，它用于接收参数并用接收的参数初始化面板内部变量。声明： virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual bool Initialization( const bool Mail, const bool Push, const bool Alert_, const double Lots, const int TakeProfit, const int TrailingStop, const int MACDOpenLevel, const int MACDCloseLevel, const int MATrendPeriod); protected : bool CreateCheckGroup( void ); 方法体（在CControlsDialog::GetCheck前插入）： bool CControlsDialog::Initialization( const bool Mail, const bool Push, const bool Alert_, const double Lots, const int TakeProfit, const int TrailingStop, const int MACDOpenLevel, const int MACDCloseLevel, const int MATrendPeriod) { mMail=Mail; mPush=Push; mAlert_=Alert_; mLots=Lots; mTakeProfit=TakeProfit; mTrailingStop=TrailingStop; mMACDOpenLevel=MACDOpenLevel; mMACDCloseLevel=MACDCloseLevel; mMATrendPeriod=MATrendPeriod; return ( true ); } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx)

既然面板的内部变量已经被数据初始化，我们要正确的填充面板的控件元素（所有字段）。因为我们有六个输入字段，我将基于m_edit1提供一个样例。文本字符串看上去像这样： ... if (!m_edit1.Text( "Edit1" )) ... 但现在它看上去不一样了： ... if (!m_edit1.Text( DoubleToString (mLots, 2 ) )) ... 因此，每一个完整的字段对应一个特定的内部变量。 下一个方法为GetValues()返回内部变量的值： virtual bool Initialization( const bool Mail, const bool Push, const bool Alert_, const double Lots, const int TakeProfit, const int TrailingStop, const int MACDOpenLevel, const int MACDCloseLevel, const int MATrendPeriod); virtual void GetValues( bool &Mail, bool &Push, bool &Alert_, double &Lots, int &TakeProfit, int &TrailingStop, int &MACDOpenLevel, int &MACDCloseLevel, int &MATrendPeriod); protected : bool CreateCheckGroup( void ); 在CControlsDialog::Initialization())之后插入方法体： void CControlsDialog::GetValues( bool &Mail, bool &Push, bool &Alert_, double &Lots, int &TakeProfit, int &TrailingStop, int &MACDOpenLevel, int &MACDCloseLevel, int &MATrendPeriod) { Mail=mMail; Push=mPush; Alert_=mAlert_; Lots=mLots; TakeProfit=mTakeProfit; TrailingStop=mTrailingStop; MACDOpenLevel=mMACDOpenLevel; MACDCloseLevel=mMACDCloseLevel; MATrendPeriod=mMATrendPeriod; } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx) 因为面板根据EA执行的任何交易动作发送与其对应的通知，应有一个特殊的方法来处理它。让我们来声明它： virtual void GetValues( bool &Mail, bool &Push, bool &Alert_, double &Lots, int &TakeProfit, int &TrailingStop, int &MACDOpenLevel, int &MACDCloseLevel, int &MATrendPeriod); virtual void Notifications( const string text); protected : bool CreateCheckGroup( void ); 在CControlsDialog::GetValues())之后插入方法体： void CControlsDialog::Notifications( const string text) { int i=m_check_group.ControlsTotal(); if (GetCheck( 0 )) SendMail ( " " ,text); if (GetCheck( 1 )) SendNotification (text); if (GetCheck( 2 )) Alert (text); } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx) mModification标识（在p. 2.5中提到的） 用于记忆面板中的参数是否被修改。 virtual void Notifications( const string text); virtual bool Modification( void ) const { return (mModification); } virtual void Modification( bool value ) { mModification= value ; } protected : bool CreateCheckGroup( void ); 在CControlsDialog::OnClickButtonOK中控制参数的修改，它用于处理按下Apply changes按钮的事件。 void CControlsDialog::OnClickButtonOK( void ) { if (m_check_group.Check( 0 )!=mMail) mModification= true ; if (m_check_group.Check( 1 )!=mPush) mModification= true ; if (m_check_group.Check( 2 )!=mAlert_) mModification= true ; if ( StringToDouble (m_edit1.Text())!=mLots) { mLots= StringToDouble (m_edit1.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit2.Text())!=mTakeProfit) { mTakeProfit=( int ) StringToDouble (m_edit2.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit3.Text())!=mTrailingStop) { mTrailingStop=( int ) StringToDouble (m_edit3.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit4.Text())!=mMACDOpenLevel) { mMACDOpenLevel=( int ) StringToDouble (m_edit4.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit5.Text())!=mMACDCloseLevel) { mMACDCloseLevel=( int ) StringToDouble (m_edit5.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit6.Text())!=mMATrendPeriod) { mMATrendPeriod=( int ) StringToDouble (m_edit6.Text()); mModification= true ; } } 此外，面板在处理程序中检查输入数据： void OnChangeCheckGroup( void ); void OnChangeEdit1( void ); void OnChangeEdit2( void ); void OnChangeEdit3( void ); void OnChangeEdit4( void ); void OnChangeEdit5( void ); void OnChangeEdit6( void ); void OnClickButtonOK( void ); 我将忽略他们的描述。 2.8. 第五步。更改EA。最后的编辑 当前，面板是不能在策略测试器中运行的，因此我们需要实现保护并引入内部变量 – bool_tester标识。 int ExtTimeOut= 10 ; bool bool_tester= false ; class CSampleExpert 向OnInit()中插入更改 – 防止在策略测试器中加载。在可视化前初始化面板的参数： if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { bool_tester= false ; ExtDialog.Initialization(ExtMail,ExtPush,ExtAlert, ExtLots,ExtTakeProfit,ExtTrailingStop, ExtMACDOpenLevel,ExtMACDCloseLevel,ExtMATrendPeriod); if (!ExtDialog.Create( 0 , "Notification" , 0 , 100 , 100 , 360 , 380 )) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Run()) return ( INIT_FAILED ); } else bool_tester= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } 检查面板参数是否在OnChartEvent()中改变。如果是，EA要用新的参数初始化： void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (ExtDialog.Modification()) { ExtDialog.GetValues(ExtMail,ExtPush,ExtAlert, ExtLots,ExtTakeProfit,ExtTrailingStop, ExtMACDOpenLevel,ExtMACDCloseLevel,ExtMATrendPeriod); if (ExtExpert.Init()) { ExtDialog.Modification( false ); Print ( "Parameters changed, " ,ExtLots, ", " ,ExtTakeProfit, ", " ,ExtTrailingStop, ", " , ExtMACDOpenLevel, ", " ,ExtMACDCloseLevel, ", " ,ExtMATrendPeriod); } else { ExtDialog.Modification( false ); Print ( "Parameter change error" ); } } }

总结

将面板和指标结合变得非常容易了。要做到这一点，我们已经在面板类中实现了完整的功能（控制元素的尺寸和位置，对事件的响应），并声明了面板类的变量以及在指标中添加了OnChartEvent()函数。

将EA和更加复杂的面板结合起来更具挑战，主要是因为需要组织EA和面板之间的“通信”。问题的复杂性主要在取决于面板是否做好通信的准备。换句话说，如果面板一开始就具有用于同其他程序集成的功能函数，那将会更易于将其同其他应用相结合（指标或EA）。

以下文件附到文本结尾：