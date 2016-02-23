Indicador para Gráfico de Spindles

Introdução

O gráfico de spindles pertence aos gráficos chamados de Volume pelo Preço. Volume pelo Preço é um gráfico plotado com os dados de atividade de um símbolo na forma do volume (geralmente volume tick) de um ou vários preços. Algo como o perfil do mercado aparecerá. Navegar na Internet não trouxe muita informação útil, principalmente sobre os aspectos que compõem o gráfico. Assim, podemos dizer que o gráfico surgiu relativamente há pouco tempo e, portanto, merece atenção.

Eu recebi as informações sobre o gráfico a partir de um dos leitores, que pediu para criar um indicador desse tipo. Considerando a falta de tempo livre e a complexidade de implementação, o desenvolvimento do indicador foi protelado.

O gráfico de Spindles parece com o gráfico de velas japonesas: abertura, fechamento, mínima e máxima estão presentes nele. São usados o Volume Weighted Moving Average (VWMA) e o Volume Ratio (VR), formando assim algo parecido com um fuso (spindle) - Fig 1.

Fig. 1. Comparação da vela japonesa com o spindle

Como podemos ver na Figura 1, os dois parâmetros adicionados (VWMA — Volume Weighted Moving Average e o VR — Volume Ratio) meramente complementam o gráfico, formando uma nova forma que se parece com um carrosel de parque de diversão. Este é o chamado "spindle".

Formação do VWMA e VR:

O Volume Weighted Moving Average (VWMA) é uma variante da média móvel, é calculado utilizando a fórmula (1)

Onde P — preço, V — volume. E soa mais ou menos assim, "Volume Weighted Moving Average é igual à soma de todas as multiplicações do preço pelo volume do referido período, dividido pela soma dos volumes do mesmo período".

Volume Ratio (VR) também é um tipo de média móvel, mas é exibido de forma diferente no gráfico, em primeiro lugar porque não têm uma valor de faixa de preços, e em segundo lugar porque é responsável pela atividade do mercado em relação aos períodos anteriores, por isso é melhor visualizado tanto em gráfico separado, como no volumes de ticks ou como a largura de cada spindle. É calculado pela fórmula (2).

onde V - volume. Seria algo como: "Volume Ratio é igual ao volume em vigor (atual) dividido pela média aritmética dos volumes do período selecionado."

Assim, depois de todas estas manipulações temos um gráfico de "spindle" (Fig. 2).

Fig. 2. Gráfico de spindles

É natural perguntar: "por que os spindles da Figura 2 não são preenchidos com cor igual a Figura 1"? Esta questão será revelada no próximo capítulo - Fundamentos de plotagem.





Fundamentos de plotagem

São sete estilos de plotagem para um indicador personalizado em MQL5 (linha, seção, histograma, seta, área preenchida, barras e velas japonesas), mas nenhum deles cumpre integralmente os requisitos para traçar o gráfico de spindles. Isso significa que é necessário um estilo personalizado. Infelizmente não há nenhum estilo de design construído, mas há uma abundância de outras funções que podem ser usadas para criar o seu próprio estilo que difere principalmente a partir das versões de funcionalidade, velocidade e qualidade de renderização.

Foi decidido organizar a formação do estilo com a ajuda de um objeto "Bitmap". As desvantagens de tal decisão são, em primeiro lugar, a utilização da memória e da complexidade relativa de plotagem, o que leva a outros inconvenientes: velocidade e estabilidade. A vantagem do objeto "Bitmap" em comparação com outros objetos, é uma possibilidade de restringir a plotagem a um espaço específico, bem como a possibilidade de utilizar a transparência e a utilizar uma parte do objeto. Estas são as vantagens necessárias para organizar a plotagem do gráfico de spindles.

Uma representação visual de um "spindle" é mostrado na Figura 1, o corpo do "Spindle" é completamente preenchido. Esta plotagem é bastante complexa e exige a implementação via objeto "Bitmap". O processo está representado na Figura 3:

Fig. 3. Representação técnica de plotagem de um "spindle" com a ajuda do objeto "Bitmap"

A Figura 3 demonstra três variantes possíveis da representação técnica do "spindle preenchido". Onde:

P — pontos de ancoragem do objeto "Bitmap"

x — ângulos de imagens utilizadas para a plotagem

Algarismos romanos indicam as partes de plotagem do "Spindle".

Assim, para plotar o primeiro spindle (Fig. 3, a), chamamos de "losango gordinho", são necessários quatro objetos tipo "Bitmap" (Fig 3, a; partes: I, II, III, IV). Dependendo do tipo de losango, como sua largura e altura (ou seja, Open, Close, VWMA e VR), as imagens precisam ser escolhidas em 3 diferentes ângulos, a; ângulos: x1, x2, x3, x4). Imagem é um bitmap quadrado com o formato BMP, em que um feixe sai de um canto num ângulo específico em relação a um dos lados mais próximos e divide o quadrado em duas áreas: cheias e transparentes.

O cálculo de uma imagem específica é discutido abaixo. No entanto, já está claro que a plotagem deste modelo em diferentes valores de sua largura e altura (ou seja: Open, Close, VWMA e VR) vai exigir 360 bitmaps (baseado na precisão da plotagem de um grau) para uma única cor e 720 bitmaps para duas cores.

É muito mais complicado com o segundo spindle (Fig. 3, b), apesar do fato de que a plotagem da forma (chamada de "seta") consiste em duas partes. Há muito mais combinações de ângulo aqui, pois é necessário considerar a distância entre Open e Close dos preços. Além disso a plotagem pode ser ignorada na presença de uma outra alternativa (Fig.3, c).

No terceiro caso (figura 3, c), a plotagem é implementada em quatro partes, as duas primeiras (I e II) são as mesmas que no "losango gordinho", enquanto as duas últimas (III e IV) cobrem as partes redundantes a partir do primeiro. Tal aplicação tem uma possibilidade de sobreposição de spindles adjacentes, e também uma ligação para o fundo. No total, existem 180 partes, como no "losango gordinho" e 180 partes na cobertura.

Em geral, a implementação de um gráfico de spindles vai exigir 900 bitmaps, tendo apenas um único gráfico na conta, que por sua vez é um recurso intensivo.

Agora considere os "spindles" menos complexos e uma versão mais rápida do traçado não preenchido (Fig. 2). Saindo na frente, o número de bitmaps é de 360 (180 de uma cor e 180 da outra), independente de fundo do gráfico.

Fig. 4. Representação técnica da plotagem de um "spindle vazio" com a ajuda de um objeto "Bitmap".

Assim como na variante anterior, um "spindle vazio" é plotado a partir de quatro imagens, que representam linhas coloridas em ângulos diferentes (0 a 180). Não há necessidade de plotar 360 bitmaps, pois o ângulo varia dependendo do ponto de ancoragem do objeto. Existem apenas dois pontos de ancoragem (Fig 4, p1 e p2): dois objetos para um ponto, dois para o outro.

Deixe-me explicar outra vez porque são usados menos bitmaps aqui. Imagine que há um losango simétrico na Figura 4 (a), então a parte I poderia ser substituída pela parte IV. Para fazer isso seria necessário alterar o ponto de ancoragem do canto superior direito para o canto inferior esquerdo do objeto. Como resultado, somente é necessário preparar um total de 180 objetos da mesma cor e alterar o ponto de ancoragem, dependendo do uso.

Agora um pouco de matemática, geometria, para ser exato. Considere o processo de cálculo e seleção de uma imagem para plotar um "spindle vazio" (Fig. 5 e 6).

Fig. 5. Cálculo matemático do "losango gordinho"

A Figura 5 mostra o já familiar "losango gordinho" (a) e o seu lado direito (b). Todas as distâncias marcadas ( a, b, c, d ) são fáceis de calcular quando Open, Close, VWMA e VR são conhecidos, ou seja:

a = Close - VWMA,

= Close - VWMA, b = VWMA - Open,

= VWMA - Open, c = Close - Open,

= Close - Open, d = VR / 2.

Conhecendo os lados a, b, d, , é possível calcular a hipotenusa nos triângulos retângulos e & f utilizando as fórmulas 3.1 e 3.3. Assim, sabendo que num triângulo retângulo, um cateto dividido por hipotenusa é igual ao seno do ângulo oposto, calculamos os senos dos ângulos x1 e x2 usando fórmulas 3.2 e 3.4. Em seguida, usando uma tabela ou uma calculadora, achamos os ângulos x1 e x2 e então calculamos x3 até x2. O mesmo sistema é utilizado para desenhar a forma "seta"

Fig. 6. Cálculo matemático da "seta"

Após as noções básicas de plotagem, analisaremos o código do indicador.





O código do indicador

Antes de escrever o código, era necessário preparar os recursos gráficos do indicador: tamanho 540 х 540 pixels BMP, formato bitmaps com fundos transparentes. Os bitmaps contém um feixe que se prolonga a partir de um canto. Os primeiros 89 bitmaps do feixe estendem-se a partir do canto superior esquerdo, o ângulo varia de 1 a 89 graus, no segundo 89 bitmaps do feixe, eles estendem-se a partir do canto inferior esquerdo, o ângulo varia de 91 a 179 graus (de 1 a 89 graus em relação ao horizontal). Os bitmaps com ângulos de 0, 90, 180 têm tamanhos de 1 x 540 pixels e 540 pixels х 1, respectivamente, e não requerem um fundo transparente.

No total, são 362 bitmaps - 181 bitmaps de uma cor e 181 bitmaps de outra (bitmaps 1 e 181 são os mesmos). Os nomes de arquivos foram escolhidos em função das cores da linha em inglês (vermelhos - primeira letra "r", e azul - primeiro letra "b") e o ângulo que eles estão posicionados.





Parte Um

A Parte Um do código refere-se a função OnInit . Considere todas as etapas

Designação de parâmetros específicos ( #property ), neste caso - 11 buffers e 4 tipos de plotagens gráficas (um histograma e algumas linhas).

), neste caso - 11 buffers e 4 tipos de plotagens gráficas (um histograma e algumas linhas). A inclusão dos recursos no arquivo executável ( #resource ), há muitos deles - 362 arquivos, como mencionado anteriormente. Por favor, note que cada arquivo deve ser adicionado numa linha separada, caso contrário não será anexado. Pois a maioria das linhas são substituídas com reticências.

), há muitos deles - 362 arquivos, como mencionado anteriormente. Por favor, note que cada arquivo deve ser adicionado numa linha separada, caso contrário não será anexado. Pois a maioria das linhas são substituídas com reticências. Em seguida temos o menu de parâmetro de entrada, utilizando variáveis e buffers.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/aktiniy" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 11 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "Shadow" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 #property indicator_color1 clrRed , clrBlue , clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Open" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "Close" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrBlue #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 "VWMA" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrMagenta #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #resource "\\Images\\for_SPC\\b0.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b1.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b2.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b3.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b176.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b177.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b178.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b179.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b180.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r0.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r1.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r2.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r3.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r176.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r177.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r178.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r179.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r180.bmp" ; enum type_drawing { spindles= 0 , line_histogram= 1 , }; enum type_price { open= 0 , high= 1 , low= 2 , close= 3 , middle= 4 , }; input long magic_numb= 65758473787389 ; input type_drawing type_draw= 0 ; input int period_VR= 10 ; input int correct_VR= 4 ; input int period_VWMA= 10 ; input int spindles_num= 1000 ; input type_price type_price_VWMA= 0 ; int ext_period_VR= 0 ; int ext_correct_VR; int ext_period_VWMA= 0 ; int ext_spin_num= 0 ; int long_period= 0 ; double win_price_max_ext= 0 ; double win_price_min_ext= 0 ; double win_height_pixels_ext= 0 ; double win_width_pixels_ext= 0 ; double win_bars_ext= 0 ; int end_bar; double Buff_up[]; double Buff_down[]; double Buff_color_up_down[]; double Buff_open_ext[]; double Buff_close_ext[]; double Buff_VWMA_ext[]; double Buff_open[]; double Buff_close[]; double Buff_VWMA[]; double Buff_VR[]; double Buff_time[];

Você pode ver que há apenas alguns parâmetros de entrada:

Número mágico — introduzido para distinguir indicadores;

Tipo de desenho do indicador — pode ser o modo de exibição clássico (spindles) ou os mesmos pontos na forma de linhas;

Período de formação do Volume Ratio — período para plotagem do VR;

Número de correção do Volume Ratio — o VR afeta a largura, ele pode ser ajustado com este parâmetro.

Período de formação do Volume Weighted Moving Average — o período para plotagem do VWMA;

Número de spindles — a quantidade de spindles exibidos pode ser reduzida para diminuir a carga no sistema;

Tipo de preço para plotagem do Volume Weighted Moving Average — selecione o tipo de preço para plotagem do VWMA.

Variáveis de saída são necessárias para validação e ajuste dos parâmetros de entrada. Variáveis de parâmetro do gráfico acompanham mudanças de janela do indicador. Consulte a próxima seção para obter mais detalhes.

A declaração dos buffers de indicador conclui a primeira parte. Existem 11 buffers aqui.





Função OnInit

int OnInit () { if (period_VR<= 0 ) { ext_period_VR= 10 ; Alert ( "Período de formação do Volume Ratio foi introduzido incorretamente e foi alterado." ); } else ext_period_VR=period_VR; if (correct_VR<= 0 ) { ext_correct_VR= 10 ; Alert ( "Número de correção do Volume Ratio foi introduzido incorretamente e foi alterado." ); } else ext_correct_VR=correct_VR; if (period_VWMA<= 0 ) { ext_period_VWMA= 10 ; Alert ( "Período de formação do Volume Weighted Moving Average foi introduzido incorretamente e foi alterado." ); } else ext_period_VWMA=period_VWMA; if (spindles_num<= 0 ) { ext_spin_num= 10 ; Alert ( "Número de spindles foi introduzido incorretamente e foi alterado." ); } else ext_spin_num=spindles_num; if (ext_period_VR>ext_period_VWMA)long_period=ext_period_VR; else long_period=ext_period_VWMA; SetIndexBuffer ( 0 ,Buff_up, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buff_down, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Buff_color_up_down, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 3 ,Buff_open_ext, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,Buff_close_ext, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,Buff_VWMA_ext, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,Buff_open, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,Buff_close, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Buff_VWMA, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Buff_VR, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Buff_time, INDICATOR_CALCULATIONS ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SPC " + IntegerToString (magic_numb)); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "SPC" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,long_period+ 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); if (type_draw== 0 ) { for ( int x= 0 ; x<=ext_spin_num; x++) { ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "1" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "2" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "3" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "4" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Aqui nós checamos se as entradas dos parâmetros estão corretas, fazemos a correção usando as variáveis declaradas anteriormente (variáveis de saída), se necessário. Descubra qual dos períodos utilizados anteriores é maior, inicie os buffers e configure a aparência do indicador. Crie objetos gráficos para trabalhar com um array pequeno (limitado pelo parâmetro "número de spindles").





Função OnChartEvent

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 82 ) { if ( ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , ChartWindowFind ())> 0 ) { if (func_check_chart()== true ) { if (type_draw== 0 )func_drawing( true ,ext_spin_num,end_bar); } } } } }

Esta função vincula a tecla "R" (código 82) para atualizar (ou melhor, para redesenhar) o gráfico. Serve para ajustar (redesenhar) o gráfico, caso altere o tamanho da janela dos indicadores. Se deve ao fato de que as imagens se alongam quando se altera o tamanho da janela. Naturalmente o gráfico é redesenhado quando ocorre evento de alteração de preço, mas às vezes é necessário atualizar rapidamente a plotagem. Esta função serve a este propósito.

A função em si consiste de operadores inteiramente condicionais if-else e inclui uma função que verifica as alterações nas dimensões da janela do indicador (func_check_chart ), bem como uma função de desenho gráfico (func_drawing).





Função de verificação da janela do indicador

bool func_check_chart() { bool x= false ; int win= ChartWindowFind (); double win_price_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ,win); double win_price_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ,win); double win_height_pixels=( double ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,win); double win_width_pixels=( double ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,win); double win_bars=( double ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_BARS ,win); int factor=( int ) MathPow ( 10 , _Digits ); if ( int (win_price_max*factor)!= int (win_price_max_ext*factor)) { win_price_max_ext=win_price_max; x= true ; } if ( int (win_price_min*factor)!= int (win_price_min_ext*factor)) { win_price_min_ext=win_price_min; x= true ; } if ( int (win_height_pixels*factor)!= int (win_height_pixels_ext*factor)) { win_height_pixels_ext=win_height_pixels; x= true ; } if ( int (win_width_pixels*factor)!= int (win_width_pixels_ext*factor)) { win_width_pixels_ext=win_width_pixels; x= true ; } if ( int (win_bars*factor)!= int (win_bars_ext*factor)) { win_bars_ext=win_bars; x= true ; } if (func_new_bar( PERIOD_CURRENT )== true ) { x= true ; } return (x); }

Esta função é usada como um sinal para alterar o tamanho da janela do indicador. Primeiro descubra os parâmetros atuais da janela (altura e largura em preço e pixels) usando as funções de gráfico (ChartGetInteger e ChartGetDouble) e comparar com os valores das variáveis globais que foram previamente declaradas (variáveis de parâmetros do gráfico).





Função de controle da plotagem do gráfico

void func_drawing( bool type_action, int num, int end_bar_now) { int begin; if (end_bar_now>num)begin=end_bar_now-num; else begin=long_period+ 1 ; double VR_max= 0 ; for ( int x=begin; x<end_bar_now- 1 ; x++) { if (Buff_VR[x]<Buff_VR[x+ 1 ])VR_max=Buff_VR[x+ 1 ]; else VR_max=Buff_VR[x]; } double scale_height=win_height_pixels_ext/(win_price_max_ext-win_price_min_ext); double scale_width=win_width_pixels_ext/win_bars_ext; if (type_action==false) { for ( int x=num- 2 ,y=end_bar_now- 2 ; y<end_bar_now; y++,x++) { func_picture( "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x),Buff_open[y],Buff_close[y], datetime (Buff_time[y]),Buff_VR[y],VR_max,Buff_VWMA[y],ext_correct_VR,scale_height,scale_width); } } if (type_action== true ) { for ( int x= 0 ,y=begin; y<end_bar_now; y++,x++) { func_picture( "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x),Buff_open[y],Buff_close[y], datetime (Buff_time[y]),Buff_VR[y],VR_max,Buff_VWMA[y],ext_correct_VR,scale_height,scale_width); } } ChartRedraw (); }

A função é uma estrutura de controle da plotagem do gráfico. Os parâmetros de entrada são: parâmetro modificador (seja os últimos dois ou todos de uma vez), a quantidade total de spindles e o último spindle. O parâmetro modificador está aqui para mudar apenas o último spindle no caso do preço alterar apenas ele mesmo, assim garante que os outros spindles são deixados intactos, tem o objetivo de aumentar o desempenho do indicador.

Em seguida a barra começa a ser calculada. Se houver menos informações sobre as barras do que o número de spindles, então a plotagem inicia com o maior período de formação no gráfico.

Depois encontra o maior Volume Ratio (necessário como um parâmetro a ser trasnferido pela função func_picture discutida abaixo) e calcula a escala para desenhar o gráfico. Dependendo do parâmetro modificador, um ciclo de alteração de spindles é chamado (objetos gráficos previamente criados com a ajuda da função func_picture ).





Função de plotagem gráfica

void func_picture( string name, double open, double close, datetime time, double VR, double VR_maximum, double VWMA, int correct, double scale_height, double scale_width) { string first_name; string second_name_right; string second_name_left; double cathetus_a; double cathetus_b; double hypotenuse; int corner; cathetus_b= int (VR/VR_maximum/correct*scale_width); if (open<=close) first_name= "r" ; if (open>close) first_name= "b" ; if (open<VWMA) { cathetus_a= int ((VWMA-open)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int ( 180 -( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "1" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_LEFT_LOWER ,time,open); func_obj_mod(name+ "2" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_RIGHT_LOWER ,time,open); } if (open>VWMA) { cathetus_a= int ((open-VWMA)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int (( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "1" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_LEFT_UPPER ,time,open); func_obj_mod(name+ "2" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_RIGHT_UPPER ,time,open); } if (open==VWMA) { func_obj_mod(name+ "1" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_LEFT ,time,open); func_obj_mod(name+ "2" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_RIGHT ,time,open); } if (close<VWMA) { cathetus_a= int ((VWMA-close)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int ( 180 -( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "3" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_LEFT_LOWER ,time,close); func_obj_mod(name+ "4" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_RIGHT_LOWER ,time,close); } if (close>VWMA) { cathetus_a= int ((close-VWMA)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int (( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "3" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_LEFT_UPPER ,time,close); func_obj_mod(name+ "4" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_RIGHT_UPPER ,time,close); } if (close==VWMA) { func_obj_mod(name+ "3" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_LEFT ,time,close); func_obj_mod(name+ "4" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_RIGHT ,time,close); } }

O "coração" do gráfico de plotagem — o cálculo de objetos gráficos bitmap e a função de substituição. É nesta função que o bitmap (ou seja, quatro bitmaps) utilizado numa barra é calculado de modo a plotar o spindle. Em seguida, com a ajuda da função func_obj_mod o bitmap do objeto gráfico é alterado (todos os objetos gráficos foram criados no final da função OnInit, no início do código).

Parâmetros da barra atual modificada são trasferidos para a função, entre eles está o Volume Ratio máximo, mencionado anteriormente, que serve como um parâmetro relativo para a chamada do cálculo de cateto b (Fig 5, b; marcado como o tamanho d).

Próximo passo, as variáveis auxiliares são adicionados (o primeiro caractere é a cor, o resto da esquerda até a direita são — o ângulo no nome do arquivo, cateto a & b, hipotenusa e o ângulo), a cor do spindle é definida por um operador condicional "if". Dependendo dos níveis da abertura e fechamento de preço relativo ao Volume Weighted Moving Average (WVMA) e com base nas fórmulas conhecidas nas figuras 5 e 6, um cálculo do bitmap (quatro bitmaps) ocorre, bem como uma modificação do objeto gráfico com a ajuda da função func_obj_mod.





Função de modificação de objetos

void func_obj_mod( string name, string file, int pix_x_b, int pix_y_a, int shift_y, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, datetime time, double price) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE ,file); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,pix_x_b); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,pix_y_a); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XOFFSET , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YOFFSET ,shift_y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,time); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,price); }

A função e muito simples, ela substitui os valores transferidos dentro da função de mudança da propriedade do objeto. As principais propriedades mutáveis são o bitmap de objeto, visibilidade e o ponto de ancoragem.





Função OnCalculate

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<long_period) { Alert ( "período VR ou VWMA é maior do que os dados histórico ou os dados históricos não são carregados." ); return ( 0 ); } int position=prev_calculated- 1 ; if (position<long_period)position=long_period; for ( int i=position; i<rates_total; i++) { Buff_up[i]=high[i]; Buff_down[i]=low[i]; if (open[i]<close[i])Buff_color_up_down[i]= 0 ; if (open[i]>close[i])Buff_color_up_down[i]= 1 ; if (open[i]==close[i])Buff_color_up_down[i]= 2 ; Buff_open[i]=open[i]; Buff_close[i]=close[i]; Buff_time[i]= double (time[i]); double mid_vol= 0 ; int x= 0 ; for (x=i-ext_period_VR; x<=i; x++) { mid_vol+= double (tick_volume[x]); } mid_vol/=x; Buff_VR[i]=tick_volume[i]/mid_vol; long vol= 0 ; double price_vol= 0 ; x= 0 ; switch (type_price_VWMA) { case 0 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (open[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 1 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (high[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 2 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (low[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 3 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (close[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 4 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { double price=(open[x]+high[x]+low[x]+close[x])/ 4 ; price_vol+= double (price*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; } Buff_VWMA[i]=price_vol/vol; if (type_draw== 1 ) { Buff_open_ext[i]=Buff_open[i]; Buff_close_ext[i]=Buff_close[i]; Buff_VWMA_ext[i]=Buff_VWMA[i]; } else { ArrayResize (Buff_open_ext, 1 ); ArrayResize (Buff_close_ext, 1 ); ArrayResize (Buff_VWMA_ext, 1 ); ZeroMemory (Buff_open_ext); ZeroMemory (Buff_close_ext); ZeroMemory (Buff_VWMA_ext); } } end_bar=rates_total; if ( ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , ChartWindowFind ())> 0 && type_draw== 0 ) { func_drawing(func_check_chart(),ext_spin_num,end_bar); } return (rates_total); }

Função padrão do indicador calcula e preenche os buffers com dados. Primeiros períodos VR e VWMA e dados sobre barras são validadas, será exibido uma mensagem em caso de incompatibilidade. Em seguida, ao ser encontrado o buffer, começa a ser preenchido pela posição. O buffer do histograma denota os preços mais altos e baixos para preenchimento. Depois os buffers do Volume Ratio (VR) e do Volume Weighted Moving Average (VWMA) são calculados e preenchidos de acordo com as fórmulas 1 e 2 (definido na Introdução) .





Outras funções

Para o indicador trabalhar devidamente, uma função da nova definição de barra (func_new_bar) e uma função do indicador de desinicialização (OnDeinit) estão presentes.

A função func_new_bar determina o aparecimento de uma nova barra no gráfico e serve para auxiliar a função func_check_chart .

bool func_new_bar( ENUM_TIMEFRAMES period_time) { static datetime old_times; bool res= false ; datetime new_time[ 1 ]; int copied= CopyTime ( _Symbol ,period_time, 0 , 1 ,new_time); if (copied> 0 ) { if (old_times!=new_time[ 0 ]) { if (old_times!= 0 ) res= true ; old_times=new_time[ 0 ]; } } return (res); }

Esta função já foi apresentada em artigos anteriores e, portanto, não precisa de comentários.

A função OnDeinit exclui objetos gráficos criados no início da função OnInit. A função é padrão para o indicador, é chamada quando o indicador é removido a partir do gráfico.

void OnDeinit ( const int reason) { if (type_draw== 0 ) { for ( int x= 0 ; x<=ext_spin_num; x++) { ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "1" ); ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "2" ); ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "3" ); ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "4" ); } } }

Isto conclui o código do indicador. Se você tem dúvidas sobre o tópico ou definições, não hesite em entrar em contato comigo através da seção de comentários do artigo ou mensagens privadas.





Expert advisor e estratégia de negociação

Antes de considerar uma estratégia de negociação, vamos testar como o expert trabalha neste indicador. O teste será realizado no expert que utiliza apenas um spindle para analisar as suas ações. O VR (Volume Ratio) não é usado. Acontece que a análise vai ter lugar numa espécie de padrão constituído por um único spindler. Há 30 dessas variantes no total, mais detalhes na Figura 7:

Fig. 7. Possíveis formações dos spindles

Tipos de spindle que podem ser divididos em três grupos e um subgrupo (Fig. 7). É possível considerarmos as diferenças dos movimentos das direções dos spindles dos preços, abertura e fechamento dos preços em relação ao conjunto de spindle e ao nível do Volume Weighted Moving Average.

Suponha que a primeira diferença dos spindles é sua cor, ou seja, o mercado em alta ou em baixa no período em análise (Fig. 7, coluna 1). Na figura 7, a primeira coluna (0) - pra cima (vermelho) e (1) - para baixo (azul). A próxima coluna mostra diferenças no corpo B (abertura e fechamento de preços) em relação à sombra S (os preços maiores e menores para o período). Esta diferença, no exemplo atual é dividida apenas em três partes (Fig. 7, coluna 2). A terceira coluna considera a comparação do Volume Weighted Moving Average (VWMA) ao nível mais alto e mais baixo dos preços (Máxima e Mínima). Pode ser localizada acima(1), abaixo(2) e entre(3) o maior e o menor preço. Na terceira coluna do spindle (3) também pode diferir pela Abertura e Fechamento dos preços do período em relação ao VWMA, assim, outra coluna 3-3 (derivadas da coluna 3 (3)) é formada na Figura 7.

Tendo em conta todas as combinações possíveis das diferenças acima, obtemos 30 tipos de spindles.

Todos os números da Figura 7 são atribuídos de acordo com os resultados de uma função num expert de negociação de acordo com o código abaixo.





Parâmetros do Expert Advisor

Todo o código está dividido em funções, para diminuir a quantidade de código, as funções são chamadas a partir de subfunções, formando assim uma estrutura hierárquica de funções. As variáveis de entrada declaradas no início do código são idênticas aos parâmetros do indicador, implementadas somente por tamanho do lote, stop loss e trinta padrões de spindles. Variáveis para handle e buffers do indicador para o armazenamento de dados são usadas para determinar o padrão, são declaradas no final.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/aktiniy" #property version "1.00" enum type_drawing { spindles= 0 , line_histogram= 1 , }; enum type_price { open= 0 , high= 1 , low= 2 , close= 3 , middle= 4 , }; input long magic_numb= 65758473787389 ; input type_drawing type_draw= 1 ; input int period_VR= 10 ; input int correct_VR= 4 ; input int period_VWMA= 10 ; input int spindles_num= 10 ; input type_price type_price_VWMA= 0 ; input double lot= 0.01 ; input int stop= 1000 ; input char p1= 1 ; input char p2= 1 ; input char p3= 1 ; input char p4= 1 ; input char p5= 1 ; input char p6= 1 ; input char p7= 1 ; input char p8= 1 ; input char p9= 1 ; input char p10= 1 ; input char p11= 1 ; input char p12= 1 ; input char p13= 1 ; input char p14= 1 ; input char p15= 1 ; input char p16= 1 ; input char p17= 1 ; input char p18= 1 ; input char p19= 1 ; input char p20= 1 ; input char p21= 1 ; input char p22= 1 ; input char p23= 1 ; input char p24= 1 ; input char p25= 1 ; input char p26= 1 ; input char p27= 1 ; input char p28= 1 ; input char p29= 1 ; input char p30= 1 ; int handle_SPC; long position_type; double Buff_up[ 3 ]; double Buff_down[ 3 ]; double Buff_color_up_down[ 3 ]; double Buff_open_ext[ 3 ]; double Buff_close_ext[ 3 ]; double Buff_VWMA_ext[ 3 ];

int OnInit () { handle_SPC= iCustom ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , "SPC.ex5" ,magic_numb,type_draw,period_VR,correct_VR,period_VWMA,spindles_num,type_price_VWMA); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

A inicialização do handle do indicador acontece na função





Função de envio de ordens ao servidor

Existem duas destas funções: uma para as ordens de abertura, outra para fechamento de posições. Ambas as funções são baseadas em exemplos da documentação MQL5 e incluem uma colaboração de estrutura de solicitação de negociação e uma chamada à função OrderSend com uma análise mais aprofundada da estrutura de resultado.

bool func_send_order( ENUM_ORDER_TYPE type_order, double volume) { bool x= false ; MqlTradeRequest order_request={ 0 }; MqlTradeResult order_result={ 0 }; order_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; order_request.deviation= 3 ; order_request.magic= 555 ; order_request.symbol= _Symbol ; order_request.type=type_order; order_request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; order_request.volume=volume; if (type_order== ORDER_TYPE_BUY ) { order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); order_request.sl=order_request.price-( _Point *stop); } if (type_order== ORDER_TYPE_SELL ) { order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); order_request.sl=order_request.price+( _Point *stop); } bool y= OrderSend (order_request,order_result); if (y!= true ) Alert ( "Order sending error." ); if (order_result.retcode== 10008 || order_result.retcode== 10009 ) x= true ; return (x); } bool func_delete_position() { bool x= false ; PositionSelect ( _Symbol ); double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE type_order; if (type== POSITION_TYPE_BUY )type_order= ORDER_TYPE_SELL ; else type_order= ORDER_TYPE_BUY ; MqlTradeRequest order_request={ 0 }; MqlTradeResult order_result={ 0 }; order_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; order_request.deviation= 3 ; order_request.magic= 555 ; order_request.symbol= _Symbol ; order_request.type=type_order; order_request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; order_request.volume=vol; if (type_order== ORDER_TYPE_BUY )order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (type_order== ORDER_TYPE_SELL )order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); bool y= OrderSend (order_request,order_result); if (y!= true ) Alert ( "Order sending error." ); if (order_result.retcode== 10008 || order_result.retcode== 10009 ) x= true ; return (x); }

Função auxiliar func_new_bar que determina o aparecimento de uma nova barra no gráfico também está presente no código. Está descrita acima e não necessita da publicação do seu código.

Depois de descrever todas as funções normais, considere o "coração" dos cálculos.

A consolidação de todas as ações tem lugar na função OnTick. Primeiro os buffers usados nos cálculos são preenchidos com a ajuda da função CopyBuffer. Em seguida, é verificado se o símbolo atual tem qualquer posição nele, isso é necessário para colocação de outra ordem (posição) e a função controle de remoção, depois que os tamanhos da definição do padrão estão preparados. Corpo do spindle - a distância entre os preços de abertura e de fechamento; sombra — a distância entre as máximas e mínimas dos período em andamento e também as suas relações, que mais tarde são transmitidas para a função func_one (Fig 7, coluna 2).

Posteriormente, as funções func_two e func_three são utilizadas, as colunas 3 e 3-3 na Figura 7, respectivamente, depois de verificar a cor do spindle usando um "switch" de acordo com a Figura 7, coluna 1. Desta forma, obtemos uma árvore de decisão de funções quando o próximo operador "switch" conecta a função func_pre_work (discutida mais tarde), dependendo do valor da variável afun_1_1 e de acordo com a coluna 2 da figura 7, com base nos tamanhos de corpo e sombra do spindle.

void OnTick () { if (func_new_bar( PERIOD_CURRENT )== true ) { CopyBuffer (handle_SPC, 0 , 1 , 3 ,Buff_up); CopyBuffer (handle_SPC, 1 , 1 , 3 ,Buff_down); CopyBuffer (handle_SPC, 2 , 1 , 3 ,Buff_color_up_down); CopyBuffer (handle_SPC, 3 , 1 , 3 ,Buff_open_ext); CopyBuffer (handle_SPC, 4 , 1 , 3 ,Buff_close_ext); CopyBuffer (handle_SPC, 5 , 1 , 3 ,Buff_VWMA_ext); if ( PositionSelect ( _Symbol )== true ) { position_type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); } else { position_type=- 1 ; } double body=Buff_open_ext[ 2 ]-Buff_close_ext[ 2 ]; body= MathAbs (body); double shadow=Buff_up[ 2 ]-Buff_down[ 2 ]; shadow= MathAbs (shadow); if (shadow== 0 )shadow= 1 ; double body_shadow=body/shadow; char afun_1_1=func_one(body_shadow); char afun_2_1=func_two(Buff_up[ 2 ],Buff_down[ 2 ],Buff_VWMA_ext[ 2 ]); char afun_3_1=func_three(Buff_open_ext[ 2 ],Buff_close_ext[ 2 ],Buff_VWMA_ext[ 2 ]); switch ( int (Buff_color_up_down[ 2 ])) { case 0 : { switch (afun_1_1) { case 1 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p1,p2,p3,p4,p5); break ; case 2 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p6,p7,p8,p9,p10); break ; case 3 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p11,p12,p13,p14,p15); break ; } } break ; case 1 : { switch (afun_1_1) { case 1 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p16,p17,p18,p19,p20); break ; case 2 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p21,p22,p23,p24,p25); break ; case 3 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p26,p27,p28,p29,p30); break ; } } break ; } } }

A função func_pre_work continua a ramificação da função já formada da árvore de decisão. Ficamos com uma implementação de programa do código baseado na Figura 7, colunas 3 (variável f_2) e 3-3 (variável f_3), a comutação é realizada para a última função da árvore - func_work.

void func_pre_work( char f_2, char f_3, char pat_1, char pat_2, char pat_3_1, char pat_3_2, char pat_3_3) { switch (f_2) { case 1 : func_work(pat_1); break ; case 2 : func_work(pat_2); break ; case 3 : { switch (f_3) { case 1 : func_work(pat_3_1); break ; case 2 : func_work(pat_3_2); break ; case 3 : func_work(pat_3_3); break ; } } break ; } }

A função func_work decide o que fazer com uma posição, escolhendo uma das quatro opções: comprar, vender, fechar próxima posição e não fazer nada. Aqui, o controle final é transferida para as funções já conhecidas: func_send_order e func_delete_position.

void func_work( char pattern) { switch (pattern) { case 1 : if (position_type!=- 1 )func_delete_position(); func_send_order( ORDER_TYPE_BUY ,lot); break ; case 2 : if (position_type!=- 1 )func_delete_position(); func_send_order( ORDER_TYPE_SELL ,lot); break ; case 3 : if (position_type!=- 1 )func_delete_position(); break ; case 4 : break ; } }

As última funções mencionadas anteriormente são: func_one, func_two e func_three. Eles convertem os dados transmitidos sob a forma de valores dos preços com dados inteiros para o operador "switch". Se você voltar à Figura 7, a função func_one — é a implementação da coluna 2, a func_two — da coluna 3 e func_three — da coluna 3-3. Valores de retorno dessas funções são inteiros 1, 2 e 3 que também correspondem aos números da Figura 7.

char func_one( double body_shadow_in) { char x= 0 ; if (body_shadow_in<=( double ( 1 )/ double ( 3 ))) x= 1 ; if (body_shadow_in>( double ( 1 )/ double ( 3 )) && body_shadow_in<=( double ( 2 )/ double ( 3 ))) x= 2 ; if (body_shadow_in>( double ( 2 )/ double ( 3 )) && body_shadow_in<= 1 ) x= 3 ; return (x); } char func_two( double up, double down, double VWMA) { char x= 0 ; if (VWMA>=up) x= 1 ; if (VWMA<=down) x= 2 ; else x= 3 ; return (x); } char func_three( double open, double close, double VWMA) { char x= 0 ; if (open>=VWMA && close>=VWMA) x= 1 ; if (open<=VWMA && close<=VWMA) x= 2 ; else x= 3 ; return (x); }

Agora que o advisor está pronto para ser usado e testado. Primeiro defina os parâmetros:

símbolo e prazo — EURUSD, H1;

período de testes — 01.01.2013 até 2015/01/01;

Stop Loss — 1000;

servidor — MetaQuotes-Demo

A otimização somente será realizada por ações (ou seja, compra, venda, posição perto e não fazer nada), bem como pelo período VWMA. Assim, vamos descobrir quais ações são as mais rentáveis para cada padrão e que o período VWMA é o mais adequado para o trabalho no prazo H1.

Configurações do Testador de Estratégia são apresentadas na Figura 8:

Fig. 8. Configurações do Testador de Estratégias

Como foi mencionado antes, a otimização vai ser levada a cabo por uma ação de acordo com o padrão e o período VWMA que varia de 10 a 500 barras, Figura 9:

Fig. 9. Parâmetros de otimização

No processo de otimização obtém-se um gráfico, Figura 10:

Fig. 10. Gráfico de otimização

Como resultado da otimização, teve um lucro de 138.71, tamanho do lote igual 0.01 e o depósito inicial de 10000, com perda de 2.74% (cerca de 28 unidades), Figura 11:

Fig. 11. Os resultados da otimização

Aumentamos o tamanho do lote de 0.1, diminuirmos o depósito inicial para 1000 e realizamos um segundo teste usando parâmetros a partir do resultado da otimização. A fim de aumentar a precisão do teste, alteramos o modo de negociação para OHLC em M1, obtemos Figura 12:

Fig. 12. Resultado do teste (backtest)

Como resultado, em dois anos foram feitas 742 negociações (cerca de 3 negócios por dia), o rebaixamento máximo foi de 252 e o lucro líquido - 1407, cerca de 60 (6% do total dos investimentos) por mês. Em teoria, tudo funciona muito bem, mas não existe nenhuma garantia que irá revelar-se tão bem na prática.

É claro que este expert precisa de mais modernização e melhoria, talvez uma introdução de um eixo spindle adicional ao padrão e adição do nível VR. Este é assunto para refletir em outro momento, mas mesmo nestes pequenos parâmetros, os experts mostraram alguns resultados interessantes com este indicador.

Ao lidar com o indicador, a estratégia de negociação é bastante simples - compre quando a seta aponta para cima e venda quando ele aponta para baixo. Rhombus é um tipo de Doji, indica uma reversão. Isto é claramente visto na Figura 13:

Fig. 13. O indicador em ação

Como pode ser visto na Figura 13, o indicador desenha pontas de seta direcionadas para cima até o número 1, então aparece um losango azul, indicando uma possível mudança no sentido do movimento da tendência. A tendência muda e os preços vão para baixo até o número 2, então um losango vermelho aparece, também anunciando uma mudança na tendência e isso acontece.





Conclusão

Eu tinha pouca informação sobre o indicador, mas mesmo assim consegui me interessar por sua originalidade. Talvez a complexidade da sua implementação no código tenha me feito pensar que também tinha uma influência. O tempo não foi gasto em vão e eu espero que este indicador seja útil para muitas pessoas. Eu posso supor que o assunto não está totalmente desenvolvido ainda, pois é bastante extenso, mas acho que isso será discutido no fórum. Deve ser dado uma atenção à discussão e modernização do advisor, mesmo na fase inicial ele mostra alguns resultados decentes. Eu gostaria de receber observações e discussões tanto no artigo como em mensagens privadas.

Este foi mais um artigo sobre o assunto de indicadores, se alguém tiver alguma idéia sobre novos indicadores interessantes, me envie em mensagem privada. Eu não prometo a implementação, mas tenha a certeza que vou considerar, e talvez lhe aconselhe alguma coisa. Meu próximo artigo supostamente vai mudar radicalmente o assunto, mas eu não vou "colocar a carroça na frente dos bois" e falar sobre isso, pois é apenas uma idéia e o código esta apenas na fase de planejamento.