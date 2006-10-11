CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Рыночный профиль ( Market Profile) - индикатор для MetaTrader 4

Collector
Просмотров:
33412
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Рыночный профиль был разработан Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer). Он обнаружил естественное проявление рынка (объем) и представил его таким способом (колоколообразная кривая), чтобы можно было читать объективную информацию, генерируемую рынком.

Рыночный профиль использует альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка, что дает полностью отличный набор моделей. Равновесный рынок, изображенный на графике с помощью рыночного профиля имеет тенденцию сформировать колоколообразную кривую, повернутую на 90 градусов в силу ориентации диаграммы.

Вместо изображения каждого временного сегмента в виде бара (bar), каждый такой сегмент располагается специальным образом. Рисунок ниже показывает, как 30-минутная столбцовая диаграмма может быть преобразована в рыночный профиль, показанный справа.

Длинный профиль показывает, что цена провела много времени на одном уровне. Это происходит, когда рынок находится в относительном равновесии, поскольку со временем, на заданной цене, существовало больше возможностей. Короткий профиль говорит о быстром движении к новому уровню, что происходит, когда рынок неравновесен. Очертание профиля показывает соотношение вертикального и горизонтального движения и является ключом к пониманию того, что делают участники рынка. Рыночный профиль может определить и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть.

Параметры:

STEP - вертикальный шаг в пунктах.

Рыночный профиль ( Market Profile)

Графики трехлинейного прорыва (Three Line Break) Графики трехлинейного прорыва (Three Line Break)

Графики трехлинейного прорыва (Three Line Break) - ряд вертикальных прямоугольников, высота которых определяется величиной ценовых изменений.

Графики Ренко Графики Ренко

Графики Ренко (RENKO) получили название от японского слова «renga», то есть «кирпич».

PerkyAsctrend1 PerkyAsctrend1

В основе индикатора PerkyAsctrend1, как и всех ASCTrend-индикаторов, лежит осциллятор Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range).

WPRfast WPRfast

Индикатор WPRfast, основанный на осцилляторе Ларри Вильямса %R, или иначе WPR (Williams’ Percent Range), показывает краткосрочное настроение на рынке.