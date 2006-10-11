Рыночный профиль ( Market Profile)

Рыночный профиль был разработан Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer). Он обнаружил естественное проявление рынка (объем) и представил его таким способом (колоколообразная кривая), чтобы можно было читать объективную информацию, генерируемую рынком.

Рыночный профиль использует альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка, что дает полностью отличный набор моделей. Равновесный рынок, изображенный на графике с помощью рыночного профиля имеет тенденцию сформировать колоколообразную кривую, повернутую на 90 градусов в силу ориентации диаграммы.

Вместо изображения каждого временного сегмента в виде бара (bar), каждый такой сегмент располагается специальным образом. Рисунок ниже показывает, как 30-минутная столбцовая диаграмма может быть преобразована в рыночный профиль, показанный справа.

Длинный профиль показывает, что цена провела много времени на одном уровне. Это происходит, когда рынок находится в относительном равновесии, поскольку со временем, на заданной цене, существовало больше возможностей. Короткий профиль говорит о быстром движении к новому уровню, что происходит, когда рынок неравновесен. Очертание профиля показывает соотношение вертикального и горизонтального движения и является ключом к пониманию того, что делают участники рынка. Рыночный профиль может определить и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть.

Параметры:

STEP - вертикальный шаг в пунктах.