Автоматизация классических рыночных методов в MQL5 (Часть 2): Закон причины и следствия Вайкоффа — ценовые цели по графику "крестики-нолики"

Введение



В Части 1 мы создали советник, который распознаёт накопление и распределение по Вайкоффу с помощью конечного автомата. Для длинных позиций он подтверждает последовательность «спринг → SOS», а для коротких — «аптраст → SOW», после чего открывает позицию в области последней точки поддержки или последней точки предложения.

Тот советник отвечал на вопрос, где входить в позицию. Эта статья отвечает на связанный с ним вопрос, который Вайкофф считал не менее важным: где из неё выходить. Ответ даёт его второй закон — закон причины и следствия — и горизонтальный подсчёт по графику «крестики-нолики», позволяющий измерить эту связь. Советник, описанный в этой статье, полностью автономен: ниже приведены все необходимые для его работы функции, а код из Части 1 не требуется.

Ричард Вайкофф учил, что рынок проходит две основные фазы: накопление, в ходе которого крупные операторы незаметно поглощают предложение по низким ценам, и распределение, когда они сбрасывают эти позиции по высоким ценам. Переход от накопления к росту или от распределения к снижению не случаен. Он представляет собой пропорциональное следствие измеримой причины. Вайкофф называл это своим вторым законом и предложил трейдерам точный инструмент измерения — подсчёт по графику «крестики-нолики».

Далее мы реализуем полноценный советник на MQL5, автоматизирующий торговый цикл Вайкоффа. Он распознаёт структуры с помощью конечного автомата, подтверждает ключевые события, открывает позицию в структурно корректной точке входа и рассчитывает тейк-профит по модели диапазона на основе графика «крестики-нолики».

Внешние библиотеки не требуются: достаточно стандартного include-файла "Trade\Trade.mqh".

В статье рассмотрены следующие темы:





Накопление и распределение по Вайкоффу

Вайкофф выделил две структурные модели, предшествующие крупным ценовым движениям: накопление перед фазой роста и распределение перед фазой снижения. Обе модели развиваются в узнаваемой последовательности событий. Чтобы понять логику решений советника, нужно понимать эту последовательность.

Последовательность накопления

Накопление формируется после нисходящего тренда. Крупные участники рынка — то, что Вайкофф называл Composite Man, совокупным крупным оператором, — начинают поглощать предложение частных продавцов. Структура проходит через пять фаз, однако советник сосредоточен на конкретных событиях, подтверждающих её формирование.

Первое ключевое событие — спринг. Цена ненадолго пробивает поддержку, опускаясь ниже минимума диапазона, а затем на том же баре возвращается внутрь диапазона. Это движение выбивает слабых держателей длинных позиций и проверяет, осталось ли на рынке реальное предложение. Спринг при относительно низком тиковом объёме указывает на исчерпание давления продавцов.

За спрингом следует признак силы. Цена закрывается выше сопротивления на высоком тиковом объёме, показывая, что инициатива перешла к покупателям и происходит выход из диапазона вверх.

Последняя точка поддержки служит сигналом для входа. После признака силы цена на низком объёме откатывается к уровню сопротивления, который теперь стал поддержкой. Этот откат является последним ретестом перед началом фазы роста. Советник открывает длинную позицию в последней точке поддержки.

Зеркало накопления: распределение

Распределение является зеркальным отражением накопления. Оно формируется после восходящего тренда, когда крупные участники рынка передают свои позиции частным покупателям.

Аптраст — ключевое событие, соответствующее спрингу. Цена ненадолго пробивает сопротивление, а затем на том же баре возвращается внутрь диапазона при относительно низком тиковом объёме. После аптраста появляется признак слабости: цена закрывается ниже поддержки на высоком тиковом объёме.

Последняя точка предложения служит сигналом для входа. После признака слабости цена на низком объёме поднимается к уровню поддержки, который теперь выступает сопротивлением. Советник открывает короткую позицию в последней точке предложения.

Почему важна последовательность распознавания

Каждое из этих событий имеет значение только в соответствующем контексте. Закрытие ниже поддержки не является признаком слабости, если до этого не был подтверждён аптраст. Откат после пробоя не является последней точкой поддержки, если ему последовательно не предшествовали спринг и признак силы. Изолированная проверка любого отдельного события без учёта предшествующей структуры даст множество ложных сигналов. Конечный автомат обеспечивает правильную последовательность: каждое событие должно следовать за предыдущим. Если последовательность нарушается — например, цена закрывается ниже минимума спринга до подтверждения признака силы, — автомат возвращается в состояние ожидания и начинает поиск заново.

Закон причины и следствия: теория и формула

Рисунок 1. График со спрингом, SOS, LPS, точкой входа и целью по закону причины и следствия.

Формула ценовой цели по графику «крестики-нолики» имеет два варианта: для накопления и для распределения.

Для цели длинной позиции из диапазона накопления:

Target = (Column Count × Box Size × Reversal Factor) + Count Line Price

Для цели короткой позиции из диапазона распределения:

Target = Count Line Price − (Column Count × Box Size × Reversal Factor)

Каждый элемент формулы имеет точное определение.

Линия подсчёта — это ценовой уровень, на котором выполняется горизонтальный подсчёт. Для накопления Вайкофф предписывал проводить её на уровне последней точки поддержки — то есть последнего минимума перед признаком силы. На этом уровне проявился наиболее сильный институциональный спрос, поэтому он является самым консервативным уровнем для проецирования цели. Для распределения линия подсчёта проводится на уровне последней точки предложения — то есть последнего максимума перед признаком слабости.

Количество столбцов — это число столбцов графика «крестики-нолики» внутри торгового диапазона на уровне линии подсчёта. Столбец учитывается, если график фиксирует разворот на этом ценовом уровне или проходит через него. Чем шире диапазон накопления, тем больше в нём столбцов и тем выше расчётная цель.

Размер клетки — это шаг цены, представляемый каждым крестиком X или ноликом O. При слишком малом размере незначительные колебания создают шум, а при слишком большом скрывается структура. В этой статье размер клетки рассчитывается по ATR диапазона (примерно 0,25 ATR), что обеспечивает адаптацию к волатильности различных инструментов.

Коэффициент разворота — это количество клеток, необходимое для формирования нового столбца. Разворот на одну клетку наиболее подробно отражает движение: он даёт наибольшее число столбцов и, следовательно, наиболее оптимистичную цель. Для внутридневной и свинг-торговли валютными парами обычно используют разворот на одну клетку. Разворот на три клетки чаще применяется в долгосрочном анализе и даёт более консервативные цели, поскольку при том же движении цены формируется меньше столбцов.

В статье используется разворот на одну клетку. Он наиболее полно отражает колебания внутри торгового диапазона и тем самым обеспечивает наиболее точный подсчёт столбцов.

Рассмотрим пример с теми же параметрами EURUSD, что использовались в Части 1:

Советник определил диапазон от 1,0680 (поддержка) до 1,0820 (сопротивление). ATR в период формирования диапазона составляет 22 пипса. Размер клетки: 0,25 × 22 = 5,5 пипса; для удобства расчёта округлим его до 5 пипсов. Линия подсчёта, проведённая через последнюю точку поддержки, находится на уровне 1,0700. Представление диапазона в виде графика «крестики-нолики» даёт 18 столбцов на уровне 1,0700. Коэффициент разворота равен 1.

Цель длинной позиции = (18 × 5 пипсов × 1) + 1,0700 = 1,0700 + 90 пипсов = 1,0790

Согласно расчёту, фаза роста должна достичь уровня 1,0790. Если фактический рост выводит цену выше 1,0820 — верхней границы диапазона, — цель, вероятно, была консервативной, что полностью соответствует подходу Вайкоффа. Он рекомендовал сначала использовать самый консервативный подсчёт.

Архитектура решения



Перед написанием кода полезно понять, как связаны его части. Советник работает как конвейер: каждый этап передаёт результат следующему.

Бары OHLC и тиковый объём ↓ DetectRange() Определяет поддержку, сопротивление, контекст накопления/распределения, средний объём и ATR диапазона ↓ CheckSpring() или CheckUpthrust() Подтверждает структурное событие входа на низком объёме ↓ CheckSOS() или CheckSOW() Подтверждает направленный выход из диапазона на высоком объёме ↓ CheckLPSEntry() или CheckLPSYEntry() Ожидает отката и устанавливает линию подсчёта ↓ CalcPFTarget() Последовательно вызывает CalcRangeATR, BuildPFChart и CountColumnsAtLevel Возвращает расчётную цену или 0 для использования резервной цели ↓ CTrade.Buy() или CTrade.Sell() Открывает позицию со структурным тейк-профитом или с резервной целью 2R

Конечный автомат определяет, какой этап активен на текущем баре. Переход к следующему состоянию происходит только после подтверждения условий текущего этапа; при выполнении условия отмены автомат возвращается в состояние ожидания.

Состояния конечного автомата

Конечный автомат проходит через семь состояний. "STATE_IDLE" означает, что активной структуры нет и советник ищет диапазон. "STATE_RANGE_FORMING" означает, что валидный диапазон определён и советник ожидает спринг или аптраст. "STATE_SPRING_DETECTED" означает, что спринг подтверждён и советник ожидает признак силы. "STATE_SOS_CONFIRMED" означает, что признак силы подтверждён и советник ожидает откат к последней точке поддержки. "STATE_UPTHRUST_DETECTED" означает, что аптраст подтверждён и советник ожидает признак слабости. "STATE_SOW_CONFIRMED" означает, что признак слабости подтверждён и советник ожидает подъём к последней точке предложения. "STATE_IN_TRADE" означает, что позиция открыта и советник отслеживает её закрытие.

Карта функций

"DetectRange()" определяет корректный торговый диапазон Вайкоффа по барам OHLC. "HasPriorDowntrend()" подтверждает, что диапазону предшествовал нисходящий тренд, создающий контекст накопления. "HasPriorUptrend()" подтверждает, что диапазону предшествовал восходящий тренд, создающий контекст распределения. "CheckSpring()" распознаёт спринг на последнем закрытом баре. "CheckSOS()" распознаёт признак силы на последнем закрытом баре. "CheckUpthrust()" распознаёт аптраст на последнем закрытом баре. "CheckSOW()" распознаёт признак слабости на последнем закрытом баре. "CheckLPSEntry()" ожидает откат к последней точке поддержки и открывает длинную позицию. "CheckLPSYEntry()" ожидает подъём к последней точке предложения и открывает короткую позицию. "CalcRangeATR()" рассчитывает среднее значение "ATR" по барам диапазона. "BuildPFChart()" преобразует данные баров OHLC в последовательность столбцов "P&F" . "CountColumnsAtLevel()" подсчитывает количество столбцов, проходящих через линию подсчёта. "CalcPFTarget()" координирует полный расчёт цели по "P&F" . "CalcLots()" рассчитывает размер позиции с учётом денежного риска и расстояния до стоп-лосса. "PipSize()" возвращает размер пункта для текущего символа.

Реализация на MQL5

В каждом следующем разделе рассматривается отдельная логическая часть советника: назначение кода, сам фрагмент и пояснение ключевых решений.

Заголовок, подключаемые файлы и перечисления

Советнику требуется только стандартная торговая библиотека. Перечисление конечного автомата задаёт семь возможных состояний конвейера распознавания структуры Вайкоффа.

#property copyright "Copyright 2026, Tola Moses Hector" #property link "https://t.me/tolahector" #property version "1.00" #property description "Automating Classic Market Methods in MQL5 Part 2" #property description "Wyckoff Cause and Effect — P&F Price Targets" #property description "Extends Part 1 with structural take-profit calculation" #property description "H4 timeframe recommended" #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_WYCKOFF_STATE { STATE_IDLE, STATE_RANGE_FORMING, STATE_SPRING_DETECTED, STATE_SOS_CONFIRMED, STATE_UPTHRUST_DETECTED, STATE_SOW_CONFIRMED, STATE_IN_TRADE };

Входные параметры

Входные параметры разделены на четыре группы. Группа "Range Detection" («Определение диапазона») определяет, как советник выявляет корректную консолидацию. Группа "Volume Settings" («Настройки объёма») задаёт пороги тикового объёма, позволяющие отличать значимые события от шума. Группа "P&F Target Settings" («Настройки целей P&F») управляет расчётом тейк-профита. Группа "Entry and Risk" («Вход и риск») управляет размещением стоп-лосса и расчётом размера позиции.

input group "=== Range Detection ===" input int InpTrendBars = 15 ; input int InpMinRangeBars = 10 ; input int InpMaxRangeBars = 60 ; input double InpMinRangePips = 20.0 ; input double InpMaxRangePips = 400.0 ; input double InpSpringTolerance = 10.0 ; input int InpRangeWatchBars = 30 ; input group "=== Volume Settings ===" input double InpHighVolMult = 1.2 ; input double InpLowVolMult = 1.2 ; input group "=== P&F Target Settings ===" input int InpPFReversalBoxes = 1 ; input double InpMinTargetPips = 30.0 ; input double InpMaxTargetPips = 500.0 ; input group "=== Entry and Risk ===" input double InpRiskPercent = 1.0 ; input int InpATRPeriod = 14 ; input double InpATRMult = 1.5 ; input int InpLPSBars = 8 ; input group "=== General ===" input int InpMagicNumber = 888001 ; input int InpSlippage = 10 ; input bool InpShowLabels = true ;

"InpPFReversalBoxes" задаёт количество клеток, которое цена должна пройти в противоположном направлении для регистрации нового столбца. При значении 1 движение на одну клетку в обратную сторону начинает новый столбец, обеспечивая наиболее полное представление колебаний внутри диапазона. "InpMinTargetPips" и "InpMaxTargetPips" защищают от бессмысленных проекций: если рассчитанная цель выходит за заданные пределы, советник использует резервный тейк-профит 2R и записывает причину в журнал.

Структуры данных

Рабочее состояние советника хранится в двух структурах. "SPFColumn" представляет один столбец графика «крестики-нолики». "SWyckoffRange" содержит все данные о текущем обнаруженном торговом диапазоне, включая два поля, добавленные для расчёта "P&F" : "range_atr" и "count_line."

struct SPFColumn { bool is_up; double extreme; double base; };

struct SWyckoffRange { double support; double resistance; int start_bar; double avg_volume; bool bullish_bias; double spring_low; double sos_high; double upthrust_high; double sow_low; double count_line; double range_atr; };

Трёх полей достаточно, чтобы определить, пересекает ли столбец заданный ценовой уровень. Для проверки линии подсчёта нужны толькоbaseextreme.Флагis_upопределяет, какой ценовой экстремум отслеживается при построении.

Поле "count_line" инициализируется нулём в "DetectRange()" и получает фактическую цену закрытия последней точки поддержки или предложения только после подтверждения условий входа. Благодаря этому подсчёт всегда выполняется на реальном уровне отката, а не на заранее оценённом уровне. Поле "range_atr" заполняется вместе с другими параметрами диапазона и используется функцией "CalcPFTarget()" как основа для размера клетки.

Глобальные переменные и вспомогательные функции

ENUM_WYCKOFF_STATE g_state = STATE_IDLE; SWyckoffRange g_range; CTrade g_trade; int g_atr_handle = INVALID_HANDLE ; datetime g_last_bar = 0 ; int g_lps_count = 0 ; int g_lpsy_count = 0 ; int g_range_watch = 0 ;

double PipSize() { int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); return (digits == 3 || digits == 5 ) ? _Point * 10.0 : _Point ; } double CalcLots( double sl_pips) { double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double risk_money = balance * InpRiskPercent / 100.0 ; double tick_val = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double tick_size = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); double pip_size = PipSize(); if (tick_size <= 0 || tick_val <= 0 || sl_pips <= 0 ) return 0 ; double pip_value = (pip_size / tick_size) * tick_val; double lots = risk_money / (sl_pips * pip_value); double step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); double min_lot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); double max_lot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); lots = MathFloor (lots / step) * step; return MathMax (min_lot, MathMin (max_lot, lots)); }

Функция "PipSize()" возвращает корректный размер пункта для символов с 4 или 2 знаками, а также с 5 или 3 знаками. "CalcLots()" рассчитывает размер позиции по стоимости и размеру тика, указанным в спецификации символа, поэтому корректно работает не только с обычными валютными парами, но и с металлами и CFD.

Вместо фиксированной стоимости пункта денежный риск рассчитывается как размер пункта, делённый на размер тика и умноженный на стоимость тика и объём позиции. Такой подход корректно работает для пар с JPY, золота, индексов и других инструментов, где упрощённое умножение пунктов на лоты даёт неверный результат.

За визуальное отображение отвечают три вспомогательные функции графика:

bool PositionOpen() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != _Symbol ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != InpMagicNumber) continue ; return true ; } return false ; } void DrawHLine( string name, double price, color clr, ENUM_LINE_STYLE style) { if (!InpShowLabels) return ; string obj = "WYK2_" + name; ObjectDelete ( 0 , obj); ObjectCreate ( 0 , obj, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ChartRedraw ( 0 ); } void DrawLabel( string name, datetime time, double price, string text, color clr) { if (!InpShowLabels) return ; string obj = "WYK2_" + name; ObjectDelete ( 0 , obj); ObjectCreate ( 0 , obj, OBJ_TEXT , 0 , time, price); ObjectSetString ( 0 , obj, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_FONTSIZE , 9 ); ChartRedraw ( 0 ); } void ClearLabels() { int total = ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i = total - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = ObjectName ( 0 , i); if ( StringFind (name, "WYK2_" ) == 0 ) ObjectDelete ( 0 , name); } ChartRedraw ( 0 ); }

Имена всех объектов советника на графике начинаются с префикса "WYK2_", поэтому их можно удалить выборочно, не затрагивая другие объекты.

Расчёт ATR диапазона

Назначение: рассчитать среднее значение ATR по барам обнаруженного диапазона и использовать его как основу для размера клетки графика «крестики-нолики». Вход: количество баров диапазона. Выход: среднее значение ATR в ценовых единицах либо 0 при недостатке данных.

double CalcRangeATR( int range_bars) { double atr_buf[]; ArraySetAsSeries (atr_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_atr_handle, 0 , 1 , range_bars, atr_buf) < range_bars) return 0 ; double total = 0 ; for ( int i = 0 ; i < range_bars; i++) total += atr_buf[i]; return total / range_bars; }

Использование среднего ATR за период диапазона вместо текущего ATR позволяет учитывать волатильность во время формирования причины, а не в момент входа. Диапазон, сформированный при низкой волатильности, даст меньший размер клетки и, следовательно, больше столбцов, чем диапазон такой же ширины, сформированный при высокой волатильности. Это корректно отражает более частые колебания цены в доступном ценовом пространстве.

Построение столбцов «крестики-нолики» по барам OHLC

Назначение: преобразовать данные OHLC торгового диапазона в последовательность столбцов графика «крестики-нолики». Вход: поддержка и сопротивление диапазона, количество баров, размер клетки, коэффициент разворота и выходной массив. Выход: общее количество столбцов; массив "columns[]" заполняется непосредственно.

В MQL5 нет встроенного типа данных для графиков «крестики-нолики». Функция "BuildPFChart()" строит такой график, последовательно просматривая бары диапазона от старых к новым, отслеживая направление и экстремум текущего столбца и создавая новый столбец, когда цена проходит в противоположном направлении расстояние, достаточное для разворота.

int BuildPFChart( double range_support, double range_resistance, int range_bars, double box_size, int reversal_boxes, SPFColumn &columns[]) { ArrayResize (columns, 0 ); double high_buf[], low_buf[]; ArraySetAsSeries (high_buf, true ); ArraySetAsSeries (low_buf, true ); if ( CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , range_bars, high_buf) < range_bars) return 0 ; if ( CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , range_bars, low_buf) < range_bars) return 0 ; double reversal_dist = box_size * reversal_boxes; bool col_is_up = (high_buf[range_bars - 1 ] > range_support + box_size); double col_extreme = col_is_up ? high_buf[range_bars - 1 ] : low_buf[range_bars - 1 ]; SPFColumn first_col; first_col.is_up = col_is_up; first_col.extreme = col_extreme; first_col.base = col_extreme; ArrayResize (columns, 1 ); columns[ 0 ] = first_col; int col_count = 1 ; for ( int i = range_bars - 2 ; i >= 0 ; i--) { double bar_high = high_buf[i]; double bar_low = low_buf[i]; if (col_is_up) { if (bar_high > col_extreme + box_size) { col_extreme = MathFloor ((bar_high - range_support) / box_size) * box_size + range_support; columns[col_count - 1 ].extreme = col_extreme; } else if (bar_low <= col_extreme - reversal_dist) { col_is_up = false ; double new_base = col_extreme; col_extreme = MathCeil ((bar_low - range_support) / box_size) * box_size + range_support; SPFColumn nc; nc.is_up = false ; nc.extreme = col_extreme; nc.base = new_base; ArrayResize (columns, col_count + 1 ); columns[col_count] = nc; col_count++; } } else { if (bar_low < col_extreme - box_size) { col_extreme = MathCeil ((bar_low - range_support) / box_size) * box_size + range_support; columns[col_count - 1 ].extreme = col_extreme; } else if (bar_high >= col_extreme + reversal_dist) { col_is_up = true ; double new_base = col_extreme; col_extreme = MathFloor ((bar_high - range_support) / box_size) * box_size + range_support; SPFColumn nc; nc.is_up = true ; nc.extreme = col_extreme; nc.base = new_base; ArrayResize (columns, col_count + 1 ); columns[col_count] = nc; col_count++; } } } return col_count; }

Логика привязки к сетке — "MathFloor", умноженный на размер клетки и дополненный уровнем поддержки диапазона для максимумов, и "MathCeil" с теми же операциями для минимумов — выравнивает экстремумы столбцов по ближайшим границам клеток относительно поддержки диапазона. Это необходимо для сопоставимости столбцов при подсчёте на заданном ценовом уровне. Без привязки к сетке вычисления с плавающей точкой могут привести к непоследовательному расположению экстремумов относительно уровня.

Примечание по реализации: график «крестики-нолики» восстанавливается по данным OHLC баров, а не по внутридневным тикам. На очень малых таймфреймах один бар может содержать несколько движений, достаточных для разворота, которые не видны на уровне баров. Для этого подхода рекомендуется использовать таймфрейм H4 или выше.

Подсчёт горизонтальной причины

Назначение: определить, сколько столбцов графика «крестики-нолики» проходит через уровень линии подсчёта. Вход: сформированный массив столбцов, их количество и цена линии подсчёта. Выход: количество столбцов, диапазон которых включает линию подсчёта.

int CountColumnsAtLevel( const SPFColumn &columns[], int col_count, double count_line) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < col_count; i++) { double col_top = MathMax (columns[i].base, columns[i].extreme); double col_bot = MathMin (columns[i].base, columns[i].extreme); if (count_line >= col_bot && count_line <= col_top) count++; } return count; }

Столбец проходит через линию подсчёта, если её цена находится между значениями "base" и "extreme" включительно. Направление столбца для этой проверки не имеет значения: восходящие и нисходящие столбцы учитываются одинаково, если охватывают данный уровень. Так измеряется горизонтальная ширина причины на линии подсчёта.

Расчёт цели по графику «крестики-нолики»

Назначение: выполнить полный расчёт цели по графику «крестики-нолики» и вернуть проверенную ценовую цель. Вход: флаг направления, где true означает длинную позицию, а false — короткую. Остальные данные считываются из "g_range". Выход: расчётная ценовая цель либо 0, если результат не прошёл проверку.

double CalcPFTarget( bool is_long) { double box_size = g_range.range_atr * 0.25 ; double pip = PipSize(); if (box_size < pip * 3 ) box_size = pip * 3 ; if (box_size <= 0 ) return 0 ; SPFColumn columns[]; int col_count = BuildPFChart(g_range.support, g_range.resistance, g_range.start_bar, box_size, InpPFReversalBoxes, columns); if (col_count < 2 ) { Print ( "WyckoffP&F: Insufficient columns (" , col_count, ") — skipping P&F target." ); return 0 ; } int h_count = CountColumnsAtLevel(columns, col_count, g_range.count_line); if (h_count < 2 ) { Print ( "WyckoffP&F: Horizontal count too small (" , h_count, ") — skipping." ); return 0 ; } double projected_move = h_count * box_size * InpPFReversalBoxes; double target = is_long ? g_range.count_line + projected_move : g_range.count_line - projected_move; double target_pips = MathAbs (target - g_range.count_line) / pip; if (target_pips < InpMinTargetPips || target_pips > InpMaxTargetPips) { Print ( StringFormat ( "WyckoffP&F: Target %.1f pips outside valid range [%.0f, %.0f] — skipping." , target_pips, InpMinTargetPips, InpMaxTargetPips)); return 0 ; } Print ( StringFormat ( "WyckoffP&F: Box:%.5f | Cols:%d | Count:%d | Move:%.5f | Target:%.5f" , box_size, col_count, h_count, projected_move, target)); return target; }

Функция записывает в журнал все параметры расчёта: размер клетки, общее количество столбцов, горизонтальный подсчёт на линии подсчёта, расчётное движение и итоговую цель. При тестировании эти записи позволяют проверить корректность расчёта для каждой сделки до анализа результатов. Если "CalcPFTarget()" возвращает 0, функции входа используют резервный тейк-профит 2R и фиксируют источник цели в журнале, что позволяет легко разделить две группы сделок для анализа.

Минимальный размер клетки в 3 пункта не позволяет ей стать слишком малой на инструментах с очень низкой волатильностью, что иначе привело бы к нереалистично большому числу столбцов. Верхнего ограничения размера клетки в коде нет, однако проверка "InpMaxTargetPips" не допускает передачи чрезмерно большой цели в торговый приказ.

Распознавание диапазона

Функция "DetectRange()" просматривает последние бары в поиске консолидации, соответствующей требованиям к ширине, высоте и предшествующему тренду. Внутри неё вызываются вспомогательные функции "HasPriorDowntrend()" и "HasPriorUptrend()", которые проверяют направленный контекст перед диапазоном.

bool HasPriorDowntrend( int from_bar) { double high_buf[], low_buf[]; ArraySetAsSeries (high_buf, true ); ArraySetAsSeries (low_buf, true ); if ( CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , from_bar, InpTrendBars, high_buf) < InpTrendBars) return false ; if ( CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , from_bar, InpTrendBars, low_buf) < InpTrendBars) return false ; double first_high = 0 , second_low = DBL_MAX ; int half = InpTrendBars / 2 ; for ( int i = 0 ; i < half; i++) first_high = MathMax (first_high, high_buf[i + half]); for ( int i = 0 ; i < half; i++) second_low = MathMin (second_low, low_buf[i]); return first_high > second_low + PipSize() * InpMinRangePips * 0.3 ; } bool HasPriorUptrend( int from_bar) { double high_buf[], low_buf[]; ArraySetAsSeries (high_buf, true ); ArraySetAsSeries (low_buf, true ); if ( CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , from_bar, InpTrendBars, high_buf) < InpTrendBars) return false ; if ( CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , from_bar, InpTrendBars, low_buf) < InpTrendBars) return false ; double first_low = DBL_MAX , second_high = 0 ; int half = InpTrendBars / 2 ; for ( int i = 0 ; i < half; i++) first_low = MathMin (first_low, low_buf[i + half]); for ( int i = 0 ; i < half; i++) second_high = MathMax (second_high, high_buf[i]); return second_high > first_low + PipSize() * InpMinRangePips * 0.3 ; }

bool DetectRange() { double high_buf[], low_buf[]; long vol_buf[]; ArraySetAsSeries (high_buf, true ); ArraySetAsSeries (low_buf, true ); ArraySetAsSeries (vol_buf, true ); int bars = InpMaxRangeBars + InpTrendBars + 5 ; if ( CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , bars, high_buf) < bars) return false ; if ( CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , bars, low_buf) < bars) return false ; if ( CopyTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , bars, vol_buf) < bars) return false ; double pip = PipSize(); double min_h = InpMinRangePips * pip; double max_h = InpMaxRangePips * pip; for ( int range_bars = InpMinRangeBars; range_bars <= InpMaxRangeBars; range_bars++) { double rh = 0 , rl = DBL_MAX ; for ( int i = 0 ; i < range_bars; i++) { rh = MathMax (rh, high_buf[i]); rl = MathMin (rl, low_buf[i]); } double height = rh - rl; if (height < min_h) continue ; if (height > max_h) break ; double tol = height * 0.25 ; bool fits = true ; for ( int i = 0 ; i < range_bars; i++) { if (high_buf[i] > rh + tol || low_buf[i] < rl - tol) { fits = false ; break ; } } if (!fits) continue ; bool down_before = HasPriorDowntrend(range_bars + 1 ); bool up_before = HasPriorUptrend(range_bars + 1 ); if (!down_before && !up_before) continue ; double avg_vol = 0 ; for ( int i = 0 ; i < range_bars; i++) avg_vol += ( double )vol_buf[i]; avg_vol /= range_bars; double range_atr = CalcRangeATR(range_bars); g_range.support = rl; g_range.resistance = rh; g_range.start_bar = range_bars; g_range.avg_volume = avg_vol; if (down_before && up_before) { double high_buf[], low_buf[]; ArraySetAsSeries (high_buf, true ); ArraySetAsSeries (low_buf, true ); int trend_bars = InpTrendBars; CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , range_bars + 1 , trend_bars, high_buf); CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , range_bars + 1 , trend_bars, low_buf); double trend_high = 0 , trend_low = DBL_MAX ; for ( int k = 0 ; k < trend_bars; k++) { trend_high = MathMax (trend_high, high_buf[k]); trend_low = MathMin (trend_low, low_buf[k]); } double first_close = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , range_bars + trend_bars); double last_close = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , range_bars + 1 ); g_range.bullish_bias = (last_close < first_close); } else g_range.bullish_bias = down_before; g_range.spring_low = 0 ; g_range.sos_high = 0 ; g_range.upthrust_high= 0 ; g_range.sow_low = 0 ; g_range.count_line = 0 ; g_range.range_atr = range_atr; DrawHLine( "SUPPORT" , g_range.support, clrGreen , STYLE_DASH ); DrawHLine( "RESISTANCE" , g_range.resistance, clrRed , STYLE_DASH ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: Range | Bias:%s | S:%.5f | R:%.5f | Bars:%d | ATR:%.5f" , g_range.bullish_bias ? "ACCUMULATION" : "DISTRIBUTION" , g_range.support, g_range.resistance, range_bars, range_atr)); return true ; } return false ; }

Обе функции делят период "InpTrendBars" пополам. Первая половина охватывает более раннюю часть периода, а вторая — более позднюю. Нисходящий тренд подтверждается, когда максимум ранней половины заметно выше минимума поздней половины. Для восходящего тренда действует обратное условие.

DetectRange() проверяет диапазоны с количеством баров от InpMinRangeBars до InpMaxRangeBars и останавливается на самом коротком корректном варианте. Допуск в 25% позволяет учитывать небольшие выходы цены за границы без отмены диапазона. Здесь же заполняется поле range_atr, после чего оно доступно функции CalcPFTarget().

Распознавание событий Вайкоффа

Каждая функция распознавания анализирует только последний закрытый бар с индексом 1. Все функции работают по одной схеме: сначала проверяется ценовое условие, затем выполняется подтверждение объёмом.

Распознавание спринга — события входа при накоплении:

bool CheckSpring() { double low1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double pip = PipSize(); double thresh = g_range.support - InpSpringTolerance * pip; if (low1 < thresh && close1 > g_range.support) { long vol1 = iTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (( double )vol1 < g_range.avg_volume * InpLowVolMult) { g_range.spring_low = low1; g_range.count_line = low1 + (g_range.support - low1) * 0.5 ; datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "SPRING" , t1, low1 - pip * 5 , "SPRING" , clrLime ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: SPRING | Low:%.5f | Vol:%I64d | AvgVol:%.0f" , low1, vol1, g_range.avg_volume)); return true ; } } return false ; }

Спринг считается корректным, если минимум опускается ниже поддержки на величину "InpSpringTolerance", а закрытие возвращается внутрь диапазона при тиковом объёме ниже среднего. Объём ниже среднего указывает на отсутствие реального предложения: снижение было выбиванием слабых участников, а не институциональными продажами.

Распознавание признака силы — события продолжения накопления:

bool CheckSOS() { double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double high1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (close1 > g_range.resistance) { long vol1 = iTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (( double )vol1 > g_range.avg_volume * InpHighVolMult) { g_range.sos_high = high1; datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "SOS" , t1, high1 + PipSize() * 5 , "SOS" , clrDodgerBlue ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: SOS | Close:%.5f | Vol:%I64d | AvgVol:%.0f" , close1, vol1, g_range.avg_volume)); return true ; } } return false ; }

Признак силы требует закрытия выше сопротивления при тиковом объёме выше среднего. Высокий объём на пробое подтверждает, что движение действительно контролируется спросом. Без подтверждения объёмом закрытие выше сопротивления может оказаться слабым выходом за границу, который быстро развернётся.

Распознавание аптраста — события входа при распределении:

bool CheckUpthrust() { double high1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double pip = PipSize(); double thresh = g_range.resistance + InpSpringTolerance * pip; if (high1 > thresh && close1 < g_range.resistance) { long vol1 = iTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (( double )vol1 < g_range.avg_volume * InpLowVolMult) { g_range.upthrust_high = high1; g_range.count_line = high1 - (high1 - g_range.resistance) * 0.5 ; datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "UT" , t1, high1 + pip * 5 , "UPTHRUST" , clrOrangeRed ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: UPTHRUST | High:%.5f | Vol:%I64d | AvgVol:%.0f" , high1, vol1, g_range.avg_volume)); return true ; } } return false ; }

bool CheckSOW() { double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); double low1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (close1 < g_range.support) { long vol1 = iTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); if (( double )vol1 > g_range.avg_volume * InpHighVolMult) { g_range.sow_low = low1; datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "SOW" , t1, low1 - PipSize() * 5 , "SOW" , clrCrimson ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: SOW | Close:%.5f | Vol:%I64d | AvgVol:%.0f" , close1, vol1, g_range.avg_volume)); return true ; } } return false ; }

Распознавание признака слабости — события продолжения распределения:Аптраст и признак слабости являются структурными зеркалами спринга и признака силы. Аптраст выбивает слабых держателей коротких позиций выше сопротивления на низком объёме, а признак слабости подтверждает контроль продавцов закрытием ниже поддержки на высоком объёме.

Функции входа

После подтверждения признака силы или слабости функции "CheckLPSEntry()" и "CheckLPSYEntry()" вызываются на каждом новом баре. Они ожидают до "InpLPSBars" баров, пока откат не выполнит условия, после чего задают линию подсчёта, рассчитывают цель по графику «крестики-нолики» и открывают позицию.

Вход в длинную позицию в последней точке поддержки:

void CheckLPSEntry() { g_lps_count++; if (g_lps_count > InpLPSBars) { Print ( "WyckoffEA: LPS window expired — resetting." ); g_state = STATE_IDLE; ClearLabels(); return ; } double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); long vol1 = iTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); bool pulled_back = (close1 < g_range.sos_high && close1 > g_range.support); bool low_vol = (( double )vol1 < g_range.avg_volume * InpHighVolMult); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: LPS check %d/%d | Close:%.5f | PulledBack:%s | LowVol:%s" , g_lps_count, InpLPSBars, close1, pulled_back ? "YES" : "NO" , low_vol ? "YES" : "NO" )); if (pulled_back && low_vol) { g_range.count_line = close1; double pf_target = CalcPFTarget( true ); double atr_buf[]; ArraySetAsSeries (atr_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_atr_handle, 0 , 1 , 1 , atr_buf) < 1 ) return ; double atr = atr_buf[ 0 ]; double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double sl = ask - atr * InpATRMult; double sl_pip = (ask - sl) / PipSize(); double tp = (pf_target > 0 ) ? pf_target : ask + sl_pip * 2.0 * PipSize(); double lots = CalcLots(sl_pip); if (lots <= 0 ) return ; long stop_lv = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double min_dist = stop_lv * _Point ; if (ask - sl < min_dist) sl = ask - min_dist - _Point ; if (tp < ask + min_dist) tp = ask + min_dist + _Point ; if (g_trade.Buy(lots, _Symbol , ask, sl, tp, "Wyckoff LPS Long" )) { string tp_label = (pf_target > 0 ) ? "P&F" : "2R" ; DrawHLine( "TARGET" , tp, clrGold , STYLE_DOT ); datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "LPS" , t1, iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) - PipSize() * 3 , "LPS" , clrGold ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: LONG | Lots:%.2f | SL:%.5f | TP:%.5f (%s)" , lots, sl, tp, tp_label)); g_state = STATE_IN_TRADE; } } }

Линия подсчёта устанавливается по цене закрытия последней точки поддержки непосредственно в момент подтверждения отката, а не заранее. Это важно: линия должна отражать фактический уровень начала фазы роста, который неизвестен до закрытия бара отката. Присваивание "close1" полю "g_range.count_line" непосредственно перед вызовом "CalcPFTarget()" гарантирует, что измерение всегда выполняется по правильной цене.

Выбор тейк-профита выполняется одним условием: если цель по графику «крестики-нолики» больше нуля, используется эта проекция; иначе применяется фиксированное соотношение 2R. Метки "(P&F)" и "(2R)" в журнале позволяют легко разделить две группы при анализе.

Вход в короткую позицию в последней точке предложения:

void CheckLPSYEntry() { g_lpsy_count++; if (g_lpsy_count > InpLPSBars) { Print ( "WyckoffEA: LPSY window expired — resetting." ); g_state = STATE_IDLE; ClearLabels(); return ; } double close1 = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); long vol1 = iTickVolume ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); bool rallied = (close1 > g_range.sow_low && close1 < g_range.resistance); bool low_vol = (( double )vol1 < g_range.avg_volume * InpHighVolMult); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: LPSY check %d/%d | Close:%.5f | Rallied:%s | LowVol:%s" , g_lpsy_count, InpLPSBars, close1, rallied ? "YES" : "NO" , low_vol ? "YES" : "NO" )); if (rallied && low_vol) { g_range.count_line = close1; double pf_target = CalcPFTarget( false ); double atr_buf[]; ArraySetAsSeries (atr_buf, true ); if ( CopyBuffer (g_atr_handle, 0 , 1 , 1 , atr_buf) < 1 ) return ; double atr = atr_buf[ 0 ]; double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl = bid + atr * InpATRMult; double sl_pip = (sl - bid) / PipSize(); double tp = (pf_target > 0 ) ? pf_target : bid - sl_pip * 2.0 * PipSize(); double lots = CalcLots(sl_pip); if (lots <= 0 ) return ; long stop_lv = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double min_dist = stop_lv * _Point ; if (sl - bid < min_dist) sl = bid + min_dist + _Point ; if (bid - tp < min_dist) tp = bid - min_dist - _Point ; if (g_trade.Sell(lots, _Symbol , bid, sl, tp, "Wyckoff LPSY Short" )) { string tp_label = (pf_target > 0 ) ? "P&F" : "2R" ; DrawHLine( "TARGET" , tp, clrGold , STYLE_DOT ); datetime t1 = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ); DrawLabel( "LPSY" , t1, iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) + PipSize() * 3 , "LPSY" , clrGold ); Print ( StringFormat ( "WyckoffEA: SHORT | Lots:%.2f | SL:%.5f | TP:%.5f (%s)" , lots, sl, tp, tp_label)); g_state = STATE_IN_TRADE; } } }

Вход в последней точке предложения зеркален входу в последней точке поддержки, но используется для короткой позиции. Вместо "CalcPFTarget(true)" вызывается "CalcPFTarget(false)", а цена Bid используется вместо Ask. Стоп-лосс размещается выше точки входа на расстоянии ATR, умноженного на "InpATRMult" и прибавленного к Bid. Остальная логика идентична.

Обработчики событий

Функция "OnInit()" создаёт хэндл индикатора ATR, настраивает торговый объект и инициализирует все переменные состояния. "OnDeinit()" освобождает хэндл и удаляет объекты с графика. "OnTick()" запускает конечный автомат один раз на каждом новом баре.

int OnInit () { g_atr_handle = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , InpATRPeriod); if (g_atr_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "WyckoffCauseEffectEA: ATR handle creation failed." ); return INIT_FAILED ; } g_trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); g_trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage); g_state = STATE_IDLE; g_lps_count = 0 ; g_lpsy_count = 0 ; g_range_watch = 0 ; g_last_bar = 0 ; Print ( "WyckoffCauseEffectEA initialized | Symbol:" , _Symbol , " | TF:" , EnumToString ( Period ()), " | Magic:" , InpMagicNumber); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (g_atr_handle); ClearLabels(); }

void OnTick () { datetime current_bar = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); if (current_bar == g_last_bar) return ; g_last_bar = current_bar; if (g_state == STATE_IN_TRADE) { if (!PositionOpen()) { Print ( "WyckoffCauseEffectEA: Trade closed — returning to IDLE." ); g_state = STATE_IDLE; g_lps_count = 0 ; g_lpsy_count = 0 ; g_range_watch = 0 ; ClearLabels(); } return ; } switch (g_state) { case STATE_IDLE: if (DetectRange()) { g_state = STATE_RANGE_FORMING; g_range_watch = 0 ; } break ; case STATE_RANGE_FORMING: g_range_watch++; if (g_range_watch > InpRangeWatchBars) { Print ( "WyckoffCauseEffectEA: Range watch expired — resetting." ); g_state = STATE_IDLE; ClearLabels(); break ; } if (g_range.bullish_bias) { if (CheckSpring()) g_state = STATE_SPRING_DETECTED; } else { if (CheckUpthrust()) g_state = STATE_UPTHRUST_DETECTED; } break ; case STATE_SPRING_DETECTED: if (CheckSOS()) { g_state = STATE_SOS_CONFIRMED; g_lps_count = 0 ; } else if ( iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) < g_range.spring_low) { Print ( "WyckoffCauseEffectEA: Spring invalidated — resetting." ); g_state = STATE_IDLE; ClearLabels(); } break ; case STATE_SOS_CONFIRMED: CheckLPSEntry(); break ; case STATE_UPTHRUST_DETECTED: if (CheckSOW()) { g_state = STATE_SOW_CONFIRMED; g_lpsy_count = 0 ; } else if ( iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 ) > g_range.upthrust_high) { Print ( "WyckoffCauseEffectEA: Upthrust invalidated — resetting." ); g_state = STATE_IDLE; ClearLabels(); } break ; case STATE_SOW_CONFIRMED: CheckLPSYEntry(); break ; } }

Один хэндл ATR используется для двух задач: расчёта расстояния до стоп-лосса и усреднения ATR диапазона. Дополнительные хэндлы индикаторов не требуются.

"OnTick()" выполняется только один раз на новом баре: проверка "g_last_bar" в начале функции отфильтровывает внутрибаровые тики. Это правильно для распознавания сигналов, поскольку должны анализироваться только завершённые бары. Однако управление позицией — например, корректировка стоп-лосса, трейлинг или перевод в безубыток — при добавлении в будущей версии потребуется вынести за пределы этой проверки. Конечный автомат обрабатывает ровно одно состояние на бар и сразу завершает выполнение. Условия отмены проверяются до перехода, поэтому автомат не может пропустить состояние.

Ключевые решения при реализации



Размер клетки равен 0,25 ATR диапазона, поэтому он адаптируется к волатильности и применим к разным инструментам без привязки к их типу. Минимальный размер в 3 пункта предотвращает чрезмерное количество столбцов на низковолатильных символах. Коэффициент разворота фиксирован на уровне одной клетки, что позволяет учитывать максимальное количество внутренних колебаний диапазона. Линия подсчёта проводится по цене закрытия последней точки поддержки или предложения, что даёт объективную и воспроизводимую замену субъективной визуальной оценке. Резервный тейк-профит 2R применяется только тогда, когда структура «крестики-нолики» слишком узка для корректной проекции. Стоп-лосс размещается на расстоянии 1,5 ATR от входа. Риск на сделку фиксирован на уровне 1% баланса, а размер позиции рассчитывается с учётом стоимости тика. Допуск диапазона составляет 25% его высоты и позволяет учитывать небольшие выходы цены за границы. Порог объёма равен 1,2 среднего значения и применяется как к событиям с высоким, так и с низким объёмом.

Тестирование



Для тестирования советника откройте Тестер стратегий MetaTrader 5 и задайте следующие параметры. Символ: EURUSD. Таймфрейм: H4. Режим моделирования: каждый тик на основе реальных тиков. Начальный депозит: 10 000 долларов. Период тестирования: с 01.04.2025 по 01.04.2026. Используйте те же параметры диапазона и объёма, что и в Части 1. Для настроек «крестики-нолики» начните со значений "InpPFReversalBoxes" = 1, "InpMinTargetPips" = 30 и "InpMaxTargetPips" = 500.

Чего ожидать

В журнале подробно фиксируется каждый расчёт по графику «крестики-нолики»: размер клетки на основе ATR, общее число столбцов, горизонтальный подсчёт на линии подсчёта, расчётное движение и итоговая цель. Эти данные позволяют убедиться в корректности расчёта до того, как делать выводы по результатам.

Для сделок с корректной целью по графику «крестики-нолики» в журнале отображается "TP:%.5f (P&F)". Если структура оказалась слишком узкой, отображается "TP:%.5f (2R)", что указывает на использование резервной цели. Отслеживайте эти группы отдельно, чтобы сравнить результаты сделок со структурной целью и резервным тейк-профитом.

Если цель по графику «крестики-нолики» систематически оказывается ниже фактического движения цены, размер клетки может быть слишком большим — увеличьте множитель ATR с 0,25 в направлении 0,35. Если цель постоянно завышена, уменьшите множитель в направлении 0,20.

Результаты тестирования

Рисунок 2. Демонстрация тестирования.

Рисунок 3. Кривые баланса и средств на счёте.

Рисунок 4. Результаты тестирования.

Рисунок 5. Входы в ходе тестирования.





Известные ограничения

Размер клетки графика «крестики-нолики» рассчитывается по ATR, а не по абсолютному уровню цены. Такой подход не зависит от инструмента, но размер клетки изменяется вместе с волатильностью. Диапазон, сформированный при низкой волатильности, будет иметь меньшую клетку и больше столбцов, чем диапазон той же ширины при высокой волатильности. Поэтому итоговые цели будут различаться. Математически это корректно: подсчёт чувствителен к масштабу измерения. Однако цели нельзя напрямую сравнивать между различными рыночными условиями.

Линия подсчёта устанавливается по цене закрытия LPS или LPSY, а не по вручную определённому структурному уровню последней точки поддержки или последней точки предложения. В исходной методике Вайкоффа линия проводится по конкретному структурному уровню, выбор которого требует визуальной интерпретации. Советник приближённо реализует это, используя в качестве линии подсчёта цену закрытия бара отката. Такой подход обеспечивает консервативное и объективное измерение, однако выбранный уровень может отличаться от решения опытного аналитика по Вайкоффу.

Советник во всех расчётах использует разворот на одну клетку. Для долгосрочных подсчётов специалисты по Вайкоффу иногда применяют разворот на три клетки. Выбор коэффициента разворота существенно влияет на количество столбцов и, следовательно, на расчётную цель. В будущем можно добавить оба варианта подсчёта и использовать их среднее значение как целевую зону.

При построении графика «крестики-нолики» анализируются данные OHLC на уровне баров, а не внутридневные тики. На очень малых таймфреймах отдельные бары могут содержать несколько движений, достаточных для разворота, но невидимых на уровне баров. Для этого подхода рекомендуется использовать H4 и выше. На H1 результаты следует тщательно сверять с визуальным анализом графика «крестики-нолики».

Заключение

Закон причины и следствия Вайкоффа — одна из самых изящных идей технического анализа: величина тренда пропорциональна размеру предшествующей консолидации. Подсчёт по графику «крестики-нолики» превращает эту идею в конкретное число.

В Части 1 этой серии была создана архитектура распознавания и входа. В данной статье добавлен измерительный уровень, благодаря которому выход определяется структурой, а не произвольным коэффициентом. Входя в сделку в последней точке поддержки, советник теперь знает ширину диапазона накопления, количество сформированных столбцов «крестики-нолики» и расчётную протяжённость последующей фазы роста. Тейк-профит больше не является простым множителем расстояния до стоп-лосса — он представляет собой измерение причины.

Вместе Часть 1, посвящённая входу, и Часть 2, посвящённая выходу, образуют полноценную систему на основе метода Вайкоффа. Советник входит в точке с минимальным риском перед фазой роста и выходит на уровне расчётного следствия накопленной причины. Оба решения основаны на структуре цены, а не на внешних индикаторах.

Весь код скомпилирован и протестирован в MetaTrader 5. Полный исходный файл "WyckoffCauseEffectEA.mq5" приложен к статье. Скопируйте его в "MQL5\Experts\WyckoffCauseEffectEA.mq5" и скомпилируйте в MetaEditor; дополнительные зависимости не требуются. Рекомендуемые условия — EURUSD, H4. Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте советник на демо-счёте.