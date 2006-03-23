Ставь лайки и следи за новостями
MarketProfile - индикатор для MetaTrader 4
- 22309
Рыночный профиль (Market Profile) — инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры.
Подробнее о профиле:
Э. Найман "Путь к финансовой свободе"
Д.Пайпер "Дорога к трейдингу".
Автор сделал разными цветами: желтым - азиатская сессия, голубым - европейская, красным - американская. Показывает на M30 и M15.
Параметры:
StartDate - для тестирования на истории (с какой даты начинать рисовать)
lastdayStart - если true - то рисует до последнего дня (StartDate игнорируется)
CountProfile - сколько дневных профилей рисовать.
Мода рисуется белым. Volume не учитывает, есть где учитывает и он на 99% совпадает с этим. ИМХО, особенно для Forex не имеет значения.
