Рыночный профиль (Market Profile) — инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры.



MarketProfile



Подробнее о профиле:

Э. Найман "Путь к финансовой свободе"



Д.Пайпер "Дорога к трейдингу".

Автор сделал разными цветами: желтым - азиатская сессия, голубым - европейская, красным - американская. Показывает на M30 и M15.

Параметры:



StartDate - для тестирования на истории (с какой даты начинать рисовать)



lastdayStart - если true - то рисует до последнего дня (StartDate игнорируется)



CountProfile - сколько дневных профилей рисовать.





Мода рисуется белым. Volume не учитывает, есть где учитывает и он на 99% совпадает с этим. ИМХО, особенно для Forex не имеет значения.