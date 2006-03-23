CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MarketProfile - индикатор для MetaTrader 4

Avals | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
22309
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Рыночный профиль (Market Profile) — инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры.

MarketProfile


Подробнее о профиле:

Э. Найман "Путь к финансовой свободе"

Д.Пайпер "Дорога к трейдингу".

Автор сделал разными цветами: желтым - азиатская сессия, голубым - европейская, красным - американская. Показывает на M30 и M15.

Параметры:

StartDate - для тестирования на истории (с какой даты начинать рисовать)

lastdayStart - если true - то рисует до последнего дня (StartDate игнорируется)

CountProfile - сколько дневных профилей рисовать.


Мода рисуется белым. Volume не учитывает, есть где учитывает и он на 99% совпадает с этим. ИМХО, особенно для Forex не имеет значения.

Currency Loader Currency Loader

Советник осуществляет выгрузку исторических данных в формате *.csv по нескольким ТФ инструмента, к которому он подключен, и обновляет эти данные с заданной периодичностью.

up3x1 Krohabor D up3x1 Krohabor D

Советник up3x1 серии Крохабор_Д, c универсальной технологией беспроигрышного трейдинга.

CustomCandle CustomCandle

CustomCandle рисует свечи старшего и возможно нестандартного таймфрейма для МТ4 на текущем графике.

Report Report

Генератор отчетов