MarketProfile - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 15783
Реальный автор:
Avals
Рыночный профиль (Market Profile) - инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры.
Индикатор Market Profile MetaTrader - классическое решение рыночного профиля (Market Profile), которое может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.
Подробнее о Рыночном профиле можно почитать:
- Эрик Л. Найман, Мастер-трейдинг. Секретные материалы
- Эрик Л. Найман, Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям
- Д. Пайпер "Дорога к трейдингу".
См. также статью "Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5"
Автор ввел для индикатора разные цвета: зеленый - азиатская сессия, голубой - европейская, сиреневый - американская. Показывает на M30 и M15.
Входные параметры:
- StartDate - для тестирования на истории (с какой даты начинать рисовать);
- lastdayStart - если true, то рисует до последнего дня (StartDate игнорируется);
- CountProfile - сколько дневных профилей рисовать.
Мода рисуется серым цветом.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.03.2006. На MQL5 этот индикатор представлен в виде файла MarketProfile.mq5.
Помимо этого доступна еще одна версия этого интересного индикатора (MarketProfile_.mq5).
Этот индикатор может быть присоединен к графикам M5, M15 и M30 и будет показывать рыночный профиль для дневных сессий. Хотя таймфрейм M5 предоставляет наибольшую точность, M30 является рекомендуемым для лучшей наглядности, а также как классический способ расчета рыночного профиля. Доступны три разные цветовые схемы для отрисовки блоков профиля.
Входные параметры:
- StartFromDate (по умолчанию = __DATETIME__) - если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19;
- StartFromToday (по умолчанию = true) - если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе - с даты, указанной в StartFromDate;
- DaysToCount (по умолчанию = 2) - для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили;
- ColorScheme (по умолчанию = 0) - цветовая схема для блоков профилей:
- 0 - от синего к красному;
- 1 - от красного к зеленому;
- 2 - от зеленого к синему.
- MedianColor (по умолчанию = White) - цвет контрольного значения (медианы);
- ValueAreaColor (по умолчанию = White) - цвет границы стоимостной зоны.
