CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MarketProfile - индикатор для MetaTrader 5

Avals | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
15783
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Avals

Рыночный профиль (Market Profile) - инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры.

Индикатор Market Profile MetaTrader - классическое решение рыночного профиля (Market Profile), которое может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.

Подробнее о Рыночном профиле можно почитать:

См. также статью "Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5"

Автор ввел для индикатора разные цвета: зеленый - азиатская сессия, голубой - европейская, сиреневый - американская. Показывает на M30 и M15.

Входные параметры:

  • StartDate - для тестирования на истории (с какой даты начинать рисовать);
  • lastdayStart - если true, то рисует до последнего дня (StartDate игнорируется);
  • CountProfile - сколько дневных профилей рисовать.

Мода рисуется серым цветом.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.03.2006. На MQL5 этот индикатор представлен в виде файла MarketProfile.mq5.

Рис.1 Индикатор MarketProfile

Помимо этого доступна еще одна версия этого интересного индикатора (MarketProfile_.mq5).

Этот индикатор может быть присоединен к графикам M5, M15 и M30 и будет показывать рыночный профиль для дневных сессий. Хотя таймфрейм M5 предоставляет наибольшую точность, M30 является рекомендуемым для лучшей наглядности, а также как классический способ расчета рыночного профиля. Доступны три разные цветовые схемы для отрисовки блоков профиля.

Рис.2 Индикатор MarketProfile_

Входные параметры:

  1. StartFromDate (по умолчанию = __DATETIME__) - если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19;
  2. StartFromToday (по умолчанию = true) - если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе - с даты, указанной в StartFromDate;
  3. DaysToCount (по умолчанию = 2) - для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили;
  4. ColorScheme (по умолчанию = 0) - цветовая схема для блоков профилей:
    • 0 - от синего к красному;
    • 1 - от красного к зеленому;
    • 2 - от зеленого к синему.
  5. MedianColor (по умолчанию = White) - цвет контрольного значения (медианы);
  6. ValueAreaColor (по умолчанию = White) - цвет границы стоимостной зоны.
ATRPivot ATRPivot

Индикатор ATRPivot строит на графике уровни поддержки и сопротивления цены актива с учетом технического индикатора Среднего истинного диапазона ATR.

Осциллятор XOSMA Осциллятор XOSMA

Четырехцветная гистограмма осциллятора OsMA (Moving Average of Oscillator) с возможностью использования различных алгоритмов усреднения.

Ichimoku Cloud Ichimoku Cloud

Урезанный индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), от которого осталось только облако.

Smoothed ADX Smoothed ADX

Существует множество алгоритмов сглаживания, этот индикатор является сглаживанием стандартного индикатора ADX.