Avals

Рыночный профиль (Market Profile) - инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры.



Индикатор Market Profile MetaTrader - классическое решение рыночного профиля (Market Profile), которое может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.

Подробнее о Рыночном профиле можно почитать:

См. также статью "Инструмент "Ценовая гистограмма" (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5"



Автор ввел для индикатора разные цвета: зеленый - азиатская сессия, голубой - европейская, сиреневый - американская. Показывает на M30 и M15.



Входные параметры:

StartDate - для тестирования на истории (с какой даты начинать рисовать);

lastdayStart - если true, то рисует до последнего дня (StartDate игнорируется);

CountProfile - сколько дневных профилей рисовать.

Мода рисуется серым цветом.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.03.2006. На MQL5 этот индикатор представлен в виде файла MarketProfile.mq5.

Помимо этого доступна еще одна версия этого интересного индикатора (MarketProfile_.mq5).



Этот индикатор может быть присоединен к графикам M5, M15 и M30 и будет показывать рыночный профиль для дневных сессий. Хотя таймфрейм M5 предоставляет наибольшую точность, M30 является рекомендуемым для лучшей наглядности, а также как классический способ расчета рыночного профиля. Доступны три разные цветовые схемы для отрисовки блоков профиля.

