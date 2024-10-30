Методы оптимизации библиотеки Alglib (Часть II)

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Введение

В первой части нашего исследования, посвященного алгоритмам оптимизации библиотеки ALGLIB в стандартной поставке терминала MetaTrader 5, мы детально познакомились с алгоритмами: BLEIC (Boundary, Linear Equality-Inequality Constraints), L-BFGS (Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) и NS (Nonsmooth Nonconvex Optimization Subject to box/linear/nonlinear - Nonsmooth Constraints). Мы не только рассмотрели их теоретические основы, но и разобрали простой способ применения для задач оптимизации.

В настоящей статье мы продолжим исследование оставшихся методов из арсенала ALGLIB. Особое внимание будет уделено их тестированию на комплексных многомерных функциях, что позволит нам сформировать целостное представление об эффективности каждого метода. В завершение проведем всесторонний анализ полученных результатов и представим практические рекомендации по выбору оптимального алгоритма для конкретных типов задач.





BC (Box Constrained Optimization)



Оптимизация с учетом боксовых ограничений, подпрограмма минимизирует функцию F(x) с N аргументами при наличии боксовых ограничений (при этом некоторые из боксовых ограничений фактически являются равенствами). Этот оптимизатор использует алгоритм, аналогичный алгоритму BLEIC (оптимизатор с линейными ограничениями), но наличие только боксовых ограничений позволяет использовать более быстрые стратегии активации ограничений. На задачах большого масштаба, при наличии нескольких активных ограничений в решении, этот оптимизатор может быть быстрее чем BLEIC.

Давайте объясню более просто, что такое оптимизация с учетом боксовых ограничений. Это алгоритм оптимизации, который ищет наилучшее решение, работает с ограничениями типа "коробка" (когда каждая переменная должна быть в определенных пределах) и по сути, ищет минимум функции, где все переменные должны быть в заданных диапазонах. Главной особенностью алгоритма является то, что он похож на BLEIC, но работает быстрее, специально оптимизирован для работы с ограничениями-диапазонами.

Требования: начальная точка должна быть допустимой или близкой к допустимой области, и функция должна быть определена во всей допустимой области.

Для использования метода BC и других в библиотеке ALGLIB, нам понадобится подключить файл (библиотека поставляется вместе с терминалом MetaTrader 5, ничего дополнительно устанавливать пользователю не требуется).

#include <Math\Alglib\alglib.mqh>

Напишем скрипт — пример для эффективной работы с методами ALGLIB. Необходимо выделить основные шаги, характерные для работы с методами ALGLIB, которые выделим соответствующим цветом идентичные блоки кода.

1. Определим граничные условия задачи, такие как количество запусков фитнес-функции (целевой функции), диапазоны оптимизируемых параметров и их шаг. Для методов ALGLIB необходимо назначить стартовые значения оптимизируемых параметров "x" (методы детерминированные и результаты полностью зависят от начальных значений, поэтому мы применим генерацию случайных чисел в диапазоне параметров задачи), а также масштаб "s" (методы чувствительны к масштабу параметров относительно друг друга, в данном случае устанавливаем масштаб "1").

2. Объявим объекты, необходимые для работы алгоритма.

3. Зададим внешние параметры алгоритма (настройки).



4. Выполним инициализацию алгоритма, передав в метод диапазоны и шаги оптимизируемых параметров, а также внешние параметры алгоритма.

5. Выполним оптимизацию.

6. Получим результаты оптимизации для дальнейшего использования.

Необходимо учесть важный аспект — пользователь не имеет возможности влиять на процесс оптимизации или остановить его в любой момент. Метод выполняет все операции самостоятельно, вызывая фитнес-функцию внутри своего процесса. Алгоритм может обращаться к фитнес-функции произвольное количество раз (хотя и ориентируется на параметр, указанный пользователем). Пользователь может контролировать максимальное допустимое число вызовов самостоятельно, передав методу команду останова.

void OnStart () { int numbTestFuncRuns = 10000 ; int params = 1000 ; CRowDouble rangeMin, rangeMax; rangeMin.Resize ( params ); rangeMax.Resize ( params ); double rangeStep; for ( int i = 0 ; i < params ; i++) { rangeMin.Set (i, - 10 ); rangeMax.Set (i, 10 ); } rangeStep = DBL_EPSILON; CRowDouble x; x.Resize ( params ); CRowDouble s; s.Resize ( params ); s.Fill ( 1 ); for ( int i = 0 ; i < params ; i++) { x.Set (i, rangeMin [i] + ((rangeMax [i] - rangeMin [i]) * rand () / 32767.0 )); } C_OptimizedFunction fFunc; fFunc.Init ( params , numbTestFuncRuns); CObject obj; CNDimensional_Rep frep; CMinBCReport rep; double diffStep = 0.00001 ; double epsg = 1 e- 16 ; double epsf = 1 e- 16 ; CAlglib::MinBCCreateF (x, diffStep, fFunc.state); CAlglib::MinBCSetBC (fFunc.state, rangeMin, rangeMax); CAlglib::MinBCSetScale (fFunc.state, s); CAlglib::MinBCSetCond (fFunc.state, epsg, epsf, rangeStep, numbTestFuncRuns); CAlglib::MinBCOptimize (fFunc.state, fFunc, frep, obj); CAlglib::MinBCResults (fFunc.state, x, rep); Print ( "BC, best result: " , fFunc.fB, ", number of function launches: " , fFunc.numberLaunches); }

Так как метод обращается к фитнес-функции самостоятельно (а не из программы пользователя), потребуется обернуть вызов фитнес-функции в класс, который наследуется от родительского класса в ALGLIB (эти родительские классы отличаются для разных методов). Объявим класс-обертку как "C_OptimizedFunction" и пропишем в классе следующие методы:

1.— это виртуальный метод, который переопределяется в производных классах.2.— инициализирует параметры класса. Внутри метода:

Инициализируются переменные, связанные с количеством запусков и лучшим найденным значением функции.

Резервируются массивы "c" и "cB" для хранения координат.

Переменные:

state — объект типа CMinBCState , характерный именно для метода BC, используется при вызове статических методов алгоритма и вызова метода останова.



— объект типа , характерный именно для метода BC, используется при вызове статических методов алгоритма и вызова метода останова. numberLaunches — текущее количество запусков (необходимо для предотвращения бесконтрольного или слишком долгого выполнения фитнес-функции).



— текущее количество запусков (необходимо для предотвращения бесконтрольного или слишком долгого выполнения фитнес-функции). maxNumbLaunchesAllowed — максимально допустимое количество запусков.

— максимально допустимое количество запусков. fB — лучшее найденное значение фитнес-функции.



— лучшее найденное значение фитнес-функции. c [] — массив текущих координат.

— массив текущих координат. cB [] — массив для хранения лучших координат поиска.

class C_OptimizedFunction : public CNDimensional_Func { public : C_OptimizedFunction ( void ) { } ~C_OptimizedFunction ( void ) { } virtual void Func (CRowDouble &x, double &func, CObject &obj); void Init ( int coords, int maxNumberLaunchesAllowed) { numberLaunches = 0 ; maxNumbLaunchesAllowed = maxNumberLaunchesAllowed; fB = - DBL_MAX ; ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cB, coords); } CMinBCState state; int numberLaunches; double fB; double cB []; private : double c []; int maxNumbLaunchesAllowed; };

Метод "Func" класса "C_OptimizedFunction" предназначен для обращения к фитнес-функции пользователя. Он принимает в качестве аргументов вектор "x" (один из вариантов оптимизируемых параметров задачи, предлагаемых методом оптимизации), аргумент "func", в который необходимо вернуть вычисленное значение фитнес-функции, и объект "obj" (предназначение которого для меня неясно, возможно зарезервировано для возможности передачи дополнительной информации в/из метода). Основные этапы выполнения метода:

Увеличивается счетчик "numberLaunches", который отслеживает количество вызовов метода "Func". Если количество запусков превышает допустимое значение "maxNumbLaunchesAllowed", функция устанавливает значение "func" в "DBL_MAX" (максимальное значение типа "double", методы ALGLIB предназначены для минимизации функций, это значение означает наихудшее возможное решение). Затем вызывается функция "MinBCRequestTermination", которая предназначена сигнализировать методу BC о необходимости остановить процесс оптимизации. Далее в цикле происходит копирование значений из вектора "x" в массив "c". Это необходимо, чтобы использовать эти значения для передачи в фитнес-функцию пользователя. Вызывается функция "ObjectiveFunction", которая вычисляет значение целевой функции для текущих значений в массиве "c". Результат сохраняется в "ffVal", и значение "func" устанавливается в отрицательное значение "ffVal" (мы оптимизируем перевернутый параболоид, который необходимо максимизировать, а BC минимизирует функцию, поэтому значение переворачиваем). Если текущее значение "ffVal" больше, чем предыдущее лучшее значение "fB", то "fB" обновляется, и массив "cB" копирует текущее состояние "c". Это позволяет отслеживать лучшее найденное значение целевой функции с соответствующими параметрами и позволяет обращаться к ним позднее при необходимости.

Функция "Func" реализует вызов пользовательской фитнес-функции и отслеживает количество ее запусков, обновляет наилучшие результаты. Она также управляет условиями остановки, если количество запусков превышает установленный предел.

void C_OptimizedFunction::Func (CRowDouble &x, double &func, CObject &obj) { numberLaunches++; if (numberLaunches >= maxNumbLaunchesAllowed) { func = DBL_MAX ; CAlglib::MinBCRequestTermination (state); return ; } for ( int i = 0 ; i < x.Size (); i++) c [i] = x [i]; double ffVal = ObjectiveFunction (c); func = -ffVal; if (ffVal > fB) { fB = ffVal; ArrayCopy (cB, c); } }

После запуска тестового скрипта с алгоритмом BC для оптимизации функции параболоида, получим в принт такой результат:

BC, best result: 0.6755436156375465, number of function launches: 84022

К сожалению, несмотря на запросы остановить оптимизацию с помощью метода "MinBCRequestTermination", алгоритм продолжал процесс и пытался обратиться к фитнес-функции сверх лимита в 10 000 запусков.

Теперь попробуем не ограничивать BC и дадим ему возможность действовать по своему усмотрению. Результат следующий:

BC, best result: 1.0, number of function launches: 56015

Как можно заметить, BC способен полностью сойтись на функции параболоида, однако в этом случае заранее оценить требуемое количество запусков целевой функции невозможно.

В алгоритме важен шаг дифференцирования. Так, если использовать очень маленький шаг, например 1e-16 вместо 0.00001, то алгоритм преждевременно останавливается, по сути — застревает, с таким результатом:

BC, best result: 0.6625662039929793, number of function launches: 4002





NLC (Nonlinearly Constrained Optimization with Preconditioned Augmented Lagrangian Algorithm)



Этот алгоритм нелинейной оптимизации с ограничениями позволяет минимизировать сложную целевую функцию F(x) с N переменными, учитывая при этом различные ограничения: ограничения по границам переменных (min <= x <= max), линейные неравенства и равенства, нелинейные равенства G(x) = 0, нелинейные неравенства H(x) <= 0.

Представьте, что у вас есть какая-то сложная цель, которую вы хотите достичь, но при этом есть некоторые ограничения, которые нельзя нарушать. Например, вы хотите максимизировать прибыль от продаж, но при этом не можете превышать определенные накладные расходы. Алгоритм из ALGLIB помогает решить такого рода задачи оптимизации с ограничениями. Вот как он работает:

1. Вы даете алгоритму начальную точку — некоторое начальное предположение о том, как достичь цели. Эта точка должна быть возможной, то есть удовлетворять всем ограничениям.

2. Затем алгоритм начинает медленно двигаться от этой начальной точки, шаг за шагом приближаясь к оптимальному решению. На каждом шаге он решает некоторую вспомогательную задачу, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше.

3. Чтобы ускорить этот процесс, алгоритм использует специальный прием — "предобусловливание". Это значит, что он как бы подстраивает свои "шаги" под структуру задачи, чтобы двигаться быстрее.

4. В итоге, после нескольких итераций, алгоритм находит решение, которое минимизирует вашу целевую функцию (например, минимизирует накладные расходы) и при этом удовлетворяет всем ограничениям.

Пользователь может выбрать один из трех различных решателей, которые подходят для задач разного масштаба и сложности реализованных в ALGLIB:

SQP (последовательное квадратичное программирование) рекомендован для задач среднего размера с трудными целевыми функциями.

AUL (предобусловленный метод увеличенного лагранжа) рекомендован для крупномасштабных задач или с дешевыми (быстрыми) целевыми функциями.

SLP (последовательное линейное программирование) медленнее, но более устойчив в сложных случаях.

Эксперименты с тестовыми функциями показали эффективность решателя AUL, остальные решатели закомментированы в коде.

void OnStart () { int numbTestFuncRuns = 10000 ; int params = 1000 ; CRowDouble rangeMin, rangeMax; rangeMin.Resize ( params ); rangeMax.Resize ( params ); double rangeStep; for ( int i = 0 ; i < params ; i++) { rangeMin.Set (i, - 10 ); rangeMax.Set (i, 10 ); } rangeStep = DBL_EPSILON; CRowDouble x; x.Resize ( params ); CRowDouble s; s.Resize ( params ); s.Fill ( 1 ); for ( int i = 0 ; i < params ; i++) { x.Set (i, rangeMin [i] + ((rangeMax [i] - rangeMin [i]) * rand () / 32767.0 )); } C_OptimizedFunction fFunc; fFunc.Init ( params , numbTestFuncRuns); CObject obj; CNDimensional_Rep frep; CMinNLCReport rep; double diffStep = 0.00001 ; double rho = 1000.0 ; int outerits = 5 ; CAlglib::MinNLCCreateF (x, diffStep, fFunc.state); CAlglib::MinNLCSetBC (fFunc.state, rangeMin, rangeMax); CAlglib::MinNLCSetScale (fFunc.state, s); CAlglib::MinNLCSetCond (fFunc.state, rangeStep, numbTestFuncRuns); CAlglib::MinNLCSetAlgoAUL (fFunc.state, rho, outerits); CAlglib::MinNLCOptimize (fFunc.state, fFunc, frep, obj); CAlglib::MinNLCResults (fFunc.state, x, rep); Print ( "NLC, best result: " , fFunc.fB, ", number of function launches: " , fFunc.numberLaunches); }

В NLC тип переменной "state" задаём "CMinNLCState".

class C_OptimizedFunction : public CNDimensional_FVec { public : C_OptimizedFunction ( void ) { } ~C_OptimizedFunction ( void ) { } virtual void FVec (CRowDouble &x, CRowDouble &fi, CObject &obj); void Init ( int coords, int maxNumberLaunchesAllowed) { numberLaunches = 0 ; maxNumbLaunchesAllowed = maxNumberLaunchesAllowed; fB = - DBL_MAX ; ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cB, coords); } CMinNLCState state; int numberLaunches; double fB; double cB []; private : double c []; int maxNumbLaunchesAllowed; };

Остановку процесса оптимизации запрашиваем командой "MinNLCRequestTermination".

void C_OptimizedFunction::FVec (CRowDouble &x, CRowDouble &fi, CObject &obj) { numberLaunches++; if (numberLaunches >= maxNumbLaunchesAllowed) { fi.Set ( 0 , DBL_MAX ); CAlglib:: MinNLCRequestTermination (state); return ; } for ( int i = 0 ; i < x.Size (); i++) c [i] = x [i]; double ffVal = ObjectiveFunction (c); fi.Set ( 0 , -ffVal); if (ffVal > fB) { fB = ffVal; ArrayCopy (cB, c); } }

После запуска тестового скрипта с алгоритмом NLC для оптимизации функции параболоида, получим в принт такой результат:

NLC, best result: 0.8858935739350294, number of function launches: 28007

Без ограничения на количество запусков целевой функции NLC полностью сходится, но при этом выполняет более одного миллиона итераций:

NLC, best result: 1.0, number of function launches: 1092273

С использованием очень маленького шага 1e-16 алгоритм преждевременно не останавливается, как, например, метод BC, но показывает результат немного хуже, чем при шаге 0.00001.

NLC, best result: 0.8543715192632731, number of function launches: 20005





LM (Levenberg-Marquardt Method)



Метод Левенберга-Марквардта (LM) это алгоритм оптимизации, широко используемый для решения задач нелинейных наименьших квадратов. Этот метод эффективен в задачах подгонки кривых и поверхностей.

Основная идея LM объединяет две техники оптимизации: метод градиентного спуска и метод Гаусса-Ньютона. Это позволяет алгоритму адаптироваться к форме целевой функции. Принцип работы:

На каждой итерации алгоритм вычисляет направление шага, используя комбинацию градиентного спуска и приближения второго порядка.

Коэффициент затухания (λ) автоматически корректируется, чтобы контролировать размер шага и баланс между двумя методами.

Представьте, что вы пытаетесь найти самую низкую точку в горной местности, но у вас есть только карта с размытыми контурами. Метод Левенберга-Марквардта — это как умный навигатор, который комбинирует два способа поиска пути:

1. Первый способ (метод Гаусса-Ньютона) быстрый, но рискованный. Как будто вы бежите прямо вниз по склону. Он отлично работает, когда вы близко к цели, но можете "споткнуться", если рельеф сложный.

2. Второй способ (градиентный спуск) медленный, но надежный. Как будто вы осторожно спускаетесь маленькими шажкам, медленнее, но безопаснее. Хорошо работает даже на сложном рельефе.

Алгоритм умно переключается между этими двумя способами. Когда путь понятен, использует быстрый способ, но когда ситуация сложная — переходит на осторожный режим. Автоматически подстраивает размер шага.

Он может застрять в локальном минимуме. Требует хорошего начального приближения (нужно примерно знать, где искать) и не очень эффективен для задач с большим числом параметров (больше 100).

void OnStart () { int numbTestFuncRuns = 10000 ; int params = 1000 ; double rangeMin [], rangeMax [], rangeStep; ArrayResize (rangeMin, params); ArrayResize (rangeMax, params); for ( int i = 0 ; i < params; i++) { rangeMin [i] = - 10 ; rangeMax [i] = 10 ; } rangeStep = DBL_EPSILON ; double x []; double s []; ArrayResize (x, params); ArrayResize (s, params); ArrayInitialize (s, 1 ); for ( int i = 0 ; i < params; i++) { x [i] = rangeMin [i] + ((rangeMax [i] - rangeMin [i]) * rand () / 32767.0 ); } C_OptimizedFunction fFunc; fFunc.Init (params, numbTestFuncRuns); CObject obj; CNDimensional_Rep frep; CMinLMReportShell rep; double diffStep = 1 e- 16 ; CAlglib::MinLMCreateV ( 1 , x, diffStep, fFunc.state); CAlglib::MinLMSetBC (fFunc.state, rangeMin, rangeMax); CAlglib::MinLMSetScale (fFunc.state, s); CAlglib::MinLMSetCond (fFunc.state, rangeStep, numbTestFuncRuns); CAlglib::MinLMOptimize (fFunc.state, fFunc, frep, 0 , obj); CAlglib::MinLMResults (fFunc.state, x, rep); Print ( "LM, best result: " , fFunc.fB, ", number of function launches: " , fFunc.numberLaunches); }

Для LM тип переменной "state" задаём "CMinLMStateShell".

class C_OptimizedFunction : public CNDimensional_FVec { public : C_OptimizedFunction ( void ) { } ~C_OptimizedFunction ( void ) { } virtual void FVec (CRowDouble &x, CRowDouble &fi, CObject &obj); void Init ( int coords, int maxNumberLaunchesAllowed) { numberLaunches = 0 ; maxNumbLaunchesAllowed = maxNumberLaunchesAllowed; fB = - DBL_MAX ; ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cB, coords); } CMinLMStateShell state; int numberLaunches; double fB; double cB []; private : double c []; int maxNumbLaunchesAllowed; };

Так же как и в предыдущих методах оптимизации, мы ограничиваем количество обращений целевой функции, но метод LM единственный, для которого команды останова не предусмотрено, логично было бы ожидать наличие функции "MinLMRequestTermination".

void C_OptimizedFunction::FVec (CRowDouble &x, CRowDouble &fi, CObject &obj) { numberLaunches++; if (numberLaunches >= maxNumbLaunchesAllowed) { fi.Set ( 0 , DBL_MAX ); return ; } for ( int i = 0 ; i < x.Size (); i++) c [i] = x [i]; double ffVal = ObjectiveFunction (c); fi.Set ( 0 , -ffVal); if (ffVal > fB) { fB = ffVal; ArrayCopy (cB, c); } }

После запуска тестового скрипта с алгоритмом LM для оптимизации функции параболоида, получим в принт такой результат:

LM, best result: 0.6776047308612422, number of function launches: 4003

Метод LM остановился на 4003-м запуске целевой функции, соответственно, снятие ограничений на количество итераций даст тот же самый результат, потому что алгоритм застрял еще до достижения "потолка" в 10 000 итераций:

LM, best result: 0.6776047308612422, number of function launches: 4003

С использованием очень маленького шага 1e-16 алгоритм преждевременно останавливается ещё раньше, на 2001-м запуске целевой функции:

LM, best result: 0.6670839162547625, number of function launches: 2001





Таблица используемых функций в методах ALGLIB



В методах оптимизации ALGLIB используются различные типы переменных в качестве начальных значений и боксовых ограничений, а также разные типы родительских классов целевой функции и наборы объектов, необходимых для оптимизации, а также разный список вызываемых функций. Это может затруднить интуитивное написание программ, использующих эти методы.

Чтобы упростить понимание и структурировать знания о методах оптимизации ALGLIB, я подготовил сводную таблицу. Она поможет программистам быстро сориентироваться и правильно начать оптимизацию в своих проектах.

Optimization algorithm Type FF function Type of variable List of objects List of called methods BLEIC Func double 1) Cobject

2) CNDimensional_Rep

3) CMinBLEICReportShell

4) CminBLEICStateShell 1) Calglib::MinBLEICCreateF

2) Calglib::MinBLEICSetBC

3) Calglib::MinBLEICSetInnerCond

4) Calglib::MinBLEICSetOuterCond

5) Calglib::MinBLEICOptimize

6) Calglib::MinBLEICResults

7) Calglib::MinBLEICRequestTermination LBFGS Func double 1) Cobject

2) CNDimensional_Rep

3) CminLBFGSReportShell

4) CminLBFGSStateShell 1) Calglib::MinLBFGSCreateF

2) Calglib::MinLBFGSSetCond

3) Calglib::MinLBFGSSetScale

4) Calglib::MinLBFGSOptimize

5) Calglib::MinLBFGSResults

6) Calglib::MinLBFGSRequestTermination NS FVec CRowDouble 1) CObject

2) CNDimensional_Rep

3) CminNSReport

4) CminNSState 1) Calglib::MinNSCreateF

2) CAlglib::MinNSSetBC

3) CAlglib::MinNSSetScale

4) CAlglib::MinNSSetCond

5) CAlglib::MinNSSetAlgoAGS

6) CAlglib::MinNSOptimize

7) Calglib::MinNSResults

8) Calglib::MinNSRequestTermination BC Func CRowDouble 1) CObject

2) CNDimensional_Rep

3) CminBCReport

4) CminBCState 1) CAlglib::MinBCCreateF

2) CAlglib::MinBCSetBC

3) CAlglib::MinBCSetScale

4) CAlglib::MinBCSetCond

5) CAlglib::MinBCOptimize

6) Calglib::MinBCResults

7) Calglib::MinBCRequestTermination NLC Fvec CRowDouble 1) Cobject

2) CNDimensional_Rep

3) CminNLCReport

4) CminNLCState 1) CAlglib::MinNLCCreateF

2) CAlglib::MinNLCSetBC

3) CAlglib::MinNLCSetScale

4) CAlglib::MinNLCSetCond

5) Calglib::MinNLCSetAlgoAUL

6) Calglib::MinNLCOptimize

7) Calglib::MinNLCResults

8) Calglib::MinNLCRequestTermination LM FVec double 1) Cobject

2) CNDimensional_Rep

3) CminLMReportShell

4) CminLMStateShell 1) Calglib::MinLMCreateV

2) Calglib::MinLMSetBC

3) Calglib::MinLMSetScale

4) Calglib::MinLMSetCond

5) Calglib::MinLMOptimize

6) Calglib::MinLMResults

7) Calglib::MinLMRequestTermination (does not exist)





Тестирование методов



После изучения методов оптимизации библиотеки ALGLIB, закономерно возникает вопрос о том, какие из этих методов выбрать для конкретных задач. Разные типы задач оптимизации могут быть решены с различной эффективностью в зависимости от выбранного метода. Чтобы ответить на этот важный вопрос, мы будем использовать сложные тестовые функции, которые зарекомендовали себя наиболее приближенными к реальным задачам. Эти функции отражают типичные случаи: гладкие функции представляют тестовая функция Hilly, гладкие с острыми вершинами (дифференцируемые не на всем своем определении) — Forest, а чисто дискретная функция — Megacity.

Тестирование будет проводиться с 50 перезапусками каждого теста и ограничением на количество вызовов целевой функции в 10 000. Мы подготовим стендовый скрипт для тестирования на примере метода BC. Этот подход позволит нам получить более точные и репрезентативные результаты, которые помогут выбрать наиболее подходящий метод оптимизации для каждой конкретной задачи.

Напишем функцию "FuncTests", которая будет производить тестовые запуски оптимизации с использованием соответствующего метода ALGLIB. Функция позволит собрать данные о производительности методов и визуализировать их работу, а также построить графики сходимости.

Перечислим коротко, что делает функция "FuncTests":

Принимает тестовую целевую функцию, количество тестов, цвет для визуализации и переменные для общего результата. Если включено видео, строит график функции. Устанавливает границы для тестирования и инициализирует переменные для результатов. Генерирует случайные входные данные и выполняет оптимизацию с использованием библиотеки "CAlglib". Сохраняет количество вызовов целевой функции и лучшие результаты. Рассчитывает и выводит средние результаты. Обновляет общий балл на основе текущих тестов.

void FuncTests (C_Function &f, const int funcCount, const color clrConv, double &allScore, double &allTests) { if (funcCount <= 0 ) return ; allTests++; if (Video_P) { ST.DrawFunctionGraph (f); ST.SendGraphToCanvas (); ST.MaxMinDr (f); ST.Update (); } C_AO_Utilities Ut; int xConv = 0.0 ; int yConv = 0.0 ; double aveResult = 0.0 ; int aveRunsFF = 0 ; int params = funcCount * 2 ; int epochCount = NumbTestFuncRuns_P / PopSize_P; CRowDouble bndl; bndl.Resize ( params ); CRowDouble bndu; bndu.Resize ( params ); for ( int i = 0 ; i < funcCount; i++) { bndu.Set (i * 2 , f.GetMaxRangeX ()); bndl.Set (i * 2 , f.GetMinRangeX ()); bndu.Set (i * 2 + 1 , f.GetMaxRangeY ()); bndl.Set (i * 2 + 1 , f.GetMinRangeY ()); } CRowDouble x; x.Resize ( params ); CRowDouble s; s.Resize ( params ); s.Fill ( 1 ); for ( int test = 0 ; test < NumberRepetTest_P; test++) { for ( int i = 0 ; i < funcCount; i++) { x.Set (i * 2 , Ut.RNDfromCI (bndl [i * 2 ], bndu [i * 2 ])); x.Set (i * 2 + 1 , Ut.RNDfromCI (bndl [i * 2 + 1 ], bndu [i * 2 + 1 ])); } CObject obj; C_OptimizedFunction fFunc; fFunc.Init ( params , NumbTestFuncRuns_P, PopSize_P, clrConv); CNDimensional_Rep frep; CMinBCState state; CMinBCReport rep; double epsg = 1 e- 16 ; double epsf = 1 e- 16 ; CAlglib::MinBCCreateF (x, DiffStep_P, state); CAlglib::MinBCSetBC (state, bndl, bndu); CAlglib::MinBCSetScale (state, s); CAlglib::MinBCSetCond (state, epsg, epsf, ArgumentStep_P, NumbTestFuncRuns_P); CAlglib::MinBCOptimize (state, fFunc, frep, obj); CAlglib::MinBCResults (state, x, rep); aveRunsFF += fFunc.numberLaunches; aveResult += -fFunc.bestMIN; } aveRunsFF /= NumberRepetTest_P; aveResult /= NumberRepetTest_P; double score = aveResult; Print (funcCount, " " , f.GetFuncName (), "'s; Func runs: " , aveRunsFF, "(" , NumbTestFuncRuns_P, "); result: " , aveResult); allScore += score; }

Запустим тестовый стенд последовательно для всех рассмотренных методов оптимизации библиотеки ALGLIB. Ниже приведены распечатки результатов тестирования для соответсвующих методов, которые следует читать так:

BLEIC|bound-constrained limited-memory optimizer with equality and inequality constraints|0.8|: Аббревиатура метода, полное наименование, шаг дифференцирования (опционально, дополнительные параметры методов). 5 Hilly's: Количество соответствующих тестовых целевых функций в составе многомерной задачи. Func runs: 2178(10000): Количество запусков целевой функции — количество попыток обращения методов к целевой функции и заданный желаемый "потолок" по количеству запусков. result: 0.38483704535107116: Средний результат за 50 запусков тестирования.

Распечатка работы метода BLEIC на тестовых целевых функциях:

BLEIC|bound-constrained limited-memory optimizer with equality and inequality constraints|0.8|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 2178(10000); result: 0.38483704535107116

25 Hilly's; Func runs: 10130(10000); result: 0.3572376879336238

500 Hilly's; Func runs: 11989(10000); result: 0.2676346390264618

=============================

5 Forest's; Func runs: 1757(10000); result: 0.28835869530001046

25 Forest's; Func runs: 9383(10000); result: 0.22629722977214342

500 Forest's; Func runs: 14978(10000); result: 0.16606494305819486

=============================

5 Megacity's; Func runs: 1211(10000); result: 0.13815384615384615

25 Megacity's; Func runs: 9363(10000); result: 0.12640000000000004

500 Megacity's; Func runs: 15147(10000); result: 0.09791692307692391

=============================

All score: 2.05290 (22.81%)

Распечатка работы метода L-BFGS на тестовых целевых функциях:

L-BFGS|limited memory BFGS method for large scale optimization|0.9|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 5625(10000); result: 0.38480050402327626

25 Hilly's; Func runs: 10391(10000); result: 0.2944296786579764

500 Hilly's; Func runs: 41530(10000); result: 0.25091140645623417

=============================

5 Forest's; Func runs: 3514(10000); result: 0.2508946897150378

25 Forest's; Func runs: 9105(10000); result: 0.19753907736098766

500 Forest's; Func runs: 40010(10000); result: 0.1483916309143011

=============================

5 Megacity's; Func runs: 916(10000); result: 0.12430769230769222

25 Megacity's; Func runs: 4639(10000); result: 0.10633846153846153

500 Megacity's; Func runs: 39369(10000); result: 0.09022461538461606

=============================

All score: 1.84784 (20.53%)

Распечатка работы метода NS на тестовых целевых функциях:

NS|nonsmooth nonconvex optimization|0.5|0.8|50.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10171(10000); result: 0.3716823351189392

25 Hilly's; Func runs: 11152(10000); result: 0.30271115043870767

500 Hilly's; Func runs: 1006503(10000); result: 0.2481831526729561

=============================

5 Forest's; Func runs: 10167(10000); result: 0.4432983184931045

25 Forest's; Func runs: 11221(10000); result: 0.20891527876847327

500 Forest's; Func runs: 1006503(10000); result: 0.15071828612481414

=============================

5 Megacity's; Func runs: 7530(10000); result: 0.15076923076923068

25 Megacity's; Func runs: 11069(10000); result: 0.12480000000000002

500 Megacity's; Func runs: 1006503(10000); result: 0.09143076923076995

=============================

All score: 2.09251 (23.25%)

Распечатка работы метода BC на тестовых целевых функциях:

BC|box constrained optimization with fast activation of multiple box constraints|0.9|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 1732(10000); result: 0.37512809463286956

25 Hilly's; Func runs: 9763(10000); result: 0.3542591015005374

500 Hilly's; Func runs: 22312(10000); result: 0.26434986025328294

=============================

5 Forest's; Func runs: 1564(10000); result: 0.28431712294752914

25 Forest's; Func runs: 8844(10000); result: 0.23891148588644037

500 Forest's; Func runs: 15202(10000); result: 0.16925473100070892

=============================

5 Megacity's; Func runs: 1052(10000); result: 0.12307692307692313

25 Megacity's; Func runs: 9095(10000); result: 0.12787692307692308

500 Megacity's; Func runs: 20002(10000); result: 0.09740000000000082

=============================

All score: 2.03457 (22.61%)

Распечатка работы метода NLC на тестовых целевых функциях:

NLC|nonlinearly constrained optimization with preconditioned augmented lagrangian algorithm|0.8|1000.0|5|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 8956(10000); result: 0.4270442612182801

25 Hilly's; Func runs: 10628(10000); result: 0.3222093696838907

500 Hilly's; Func runs: 48172(10000); result: 0.24687323917487405

=============================

5 Forest's; Func runs: 8357(10000); result: 0.3230697968403923

25 Forest's; Func runs: 10584(10000); result: 0.2340843463074393

500 Forest's; Func runs: 48572(10000); result: 0.14792910131023018

=============================

5 Megacity's; Func runs: 5673(10000); result: 0.13599999999999995

25 Megacity's; Func runs: 10560(10000); result: 0.1168615384615385

500 Megacity's; Func runs: 47611(10000); result: 0.09196923076923148

=============================

All score: 2.04604 (22.73%)

Распечатка работы метода LM на тестовых целевых функциях:

LM|improved levenberg-marquardt algorithm|0.0001|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 496(10000); result: 0.2779179366819541

25 Hilly's; Func runs: 4383(10000); result: 0.26680986645907423

500 Hilly's; Func runs: 10045(10000); result: 0.27253276065962373

=============================

5 Forest's; Func runs: 516(10000); result: 0.1549127879839302

25 Forest's; Func runs: 3727(10000); result: 0.14964009375922901

500 Forest's; Func runs: 10051(10000); result: 0.1481206726095718

=============================

5 Megacity's; Func runs: 21(10000); result: 0.0926153846153846

25 Megacity's; Func runs: 101(10000); result: 0.09040000000000001

500 Megacity's; Func runs: 2081(10000); result: 0.08909230769230835

=============================

All score: 1.54204 (17.13%)

Теперь мы можем наглядно проанализировать поведение алгоритмов на тестовых функциях. Для большинства методов характерна преждевременная остановка работы до исчерпания лимита на количество запусков целевой функции (в параметрах нами указан лимит в 10 000 итераций). Например, метод Левенберга-Марквардта (LM) на дискретной задаче "Megacity" с размерностью 1 000 параметров останавливался в среднем на 2 081 итерации, а при размерности 10 — всего на 21 итерации. В то же время, на гладких функциях "Hilly" этот метод пытался найти минимум за значительно большее количество итераций. Другие методы, напротив, совершали более миллиона обращений к целевой функции.

Ниже приведены визуализации работы методов NS (набравшего наибольшее количество баллов) и метода LM (набравшего наименьшее количество баллов).

NS на тестовой функции Hilly

NS на тестовой функции Forest

NS на тестовой функции Megacity

LM на тестовой функции Hilly

LM на тестовой функции Forest

LM на тестовой функции Megacity

Сведем полученные результаты в таблицу.

Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам



Выводы

В двух статьях мы рассмотрели методы оптимизации из библиотеки ALGLIB, изучили способы их интеграции в пользовательские программы, а также особенности взаимодействия с функциями этих методов. Кроме того, мы провели тестирование, чтобы выявить сильные и слабые стороны алгоритмов. Кратко подведем итоги:



На гладких функциях (Hilly) малой размерности наилучшие результаты показал метод NLC, в то время как на больших размерностях лидировал метод LM.

На гладких функциях с острыми экстремумами (Forest) в малой размерности наилучшие результаты продемонстрировал метод NS, а в большой размерности — метод BC.

На дискретной задаче "Megacity" в малой размерности лучшим оказался метод NS, в то время как в большой размерности лидировал метод BLEIC.

Различия в результатах работы методов несущественны, отклонения укладываются в разброс их собственных результатов, однако более универсальным можно назвать метод NS, при этом принудительно его остановить не представляется возможным.

Приложенные к статье коды включают все необходимое, чтобы начать использовать методы оптимизации в своих проектах, а также визуально увидеть и оценить их возможности.





Программы, используемые в статье