Эксперименты с нейросетями (Часть 4): Шаблоны

Введение

Добрый день, уважаемые пользователи сообщества MQL5. Мне хотелось бы делиться с Вами чаще, но как вы понимаете, такое занятие требует времени и компьютерных ресурсов, которые у меня, к сожалению очень скудные по сравнению с поставленными задачами.

В прошлых статьях (Часть 1, Часть 2, Часть 3) мы экспериментировали с фигурами и углами наклона, значение которых мы передавали в перцептрон и нейросеть построенную на базе библиотеки DeepNeuralNetwork.mqh. Также проводили опыты по методам оптимизации в тестере стратегий. Честно говоря, я остался не совсем доволен, результатами работы нейросетей на базе библиотеки DeepNeuralNetwork.mqh как и медленной работой хитрого алгоритма оптимизации описанного мной в 3-й части. Результаты на простом перцептроне оказались лучше нейросети. Возможно, мы передаем в нейросеть неподходящие данные для таких задач, диапазон разброса которых не может привести к стабильному результату. К тому же в комментариях под предыдущими статьями я увидел критику по поводу соотношения ТейкПрофита к СтопЛосу. Что же все пожелания учтены в следующих экспериментах.

В своих поисках я наткнулся на интересный алгоритм отслеживания паттернов на нашем любимом форуме MQL5. Суть его заключалась в приведении цены к определенному паттерну для определения входа в позицию и не касалась использования в нейросетях.

Назвал я эту «технологию» - шаблоны. Не знаю правильно или нет, но как мне показалось это наиболее подходящее слово.

Немаловажной задачей в сегодняшних экспериментах стало отслеживание влияния количества передаваемых данных и глубина истории, с которых мы эти данные берем. Выявить закономерности, что лучше короткие шаблоны или более длинные, использовать меньше параметров для передачи или больше.

Сейчас я пишу это введение, и честно говоря, не знаю, к какому результату мы придём в итоге. Хотелось пройти все вместе с Вами, моими читателями. Но идея есть, и задача поставлена, пора начинать. Как уже сложилось по традиции, используем только средства MetaTrader 5 без использования стороннего программного обеспечения. Данная статья, скорее всего, будет похожа на пошаговую инструкцию. И я со своей стороны постараюсь объяснить все максимально доступно и просто.

Нам предстоит огромная работа — начнем!





1. Валютная пара. Диапазон оптимизации и форвард тестирования. Настройки

Тут я предоставлю все параметры для оптимизации и форвард тестирования, чтобы дальше в тексте не повторяться:



Рынок Forex;

Валютная пара EURUSD;

Период H1;

Шаблоны: Веер, Параллелограмм, Треугольник;

СтопЛосс и ТейкПрофит для соответствующих модификаций 600 и 60, 200 и 230 для равновесия с учетом спреда добавляем 30 пунктов по пятизнаку к ТейкПрофит, 200 и 430 Тейк профит в 2 раза больше Стоп лосса, 30 пунктов по пятизнаку к ТейкПрофит для равновесия;

Режим оптимизации и тестирования «Только цены открытия» и «Максимум комплексного критерия». Очень важно использовать режим «Максимум комплексного критерия» он показал более стабильные и прибыльные результаты по сравнению с «Максимальная прибыльность»;

Диапазон оптимизации 3 года. С 2019.02.18 по 2022.02.18. 3 года не является, каким-то критерием. Вы можете попробовать больше или меньше самостоятельно;

Диапазон форвард тестирования 1 год. С 2022.02.18 по 2023.02.18. Проверяем все на основе алгоритма изложенного в моей статье (Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение). То есть одновременная торговля несколькими лучшими результатами оптимизации;

Проводить оптимизацию мы будем теперь 20 раз. Увеличим в 2 раза по сравнению с предыдущими тестами и посмотрим на результаты.

Во всех форвард тестированиях использовалось 40 результатов оптимизации одновременно. Величина увеличена по сравнению с предыдущими тестами в моих статьях в 2 раза;

Оптимизация советников с перцептроном «Быстрая (генетический алгоритм)»;

Оптимизация советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh «Быстрая (генетический алгоритм)». В связи с медленной оптимизацией алгоритма рассмотренного в (Части 2), было принято решение оптимизировать средствами MetaTrader 5 напрямую;

Начальный депозит 10000 единиц;

Плечо 1:500.

Чуть не забыл рассказать, как я провожу оптимизацию 20, 40 и более раз в режиме «Быстрая (генетический алгоритм)». Для этого я использую небольшую программу автокликер, которую я написал на Delphi. Здесь я не могу ее выложить, но всем, кому понадобится, я отправлю в личных сообщениях, если Вы мне напишете. Работает это так:

Вводим необходимое количество оптимизаций. Наводим курсор мышки на кнопку Старт в оптимизаторе стратегий. Идем заниматься своими делами.

Оптимизация закончится по истечению указанных циклов и программа закроется. Автокликер реагирует на изменение цвета кнопки Старт. Ниже на скриншоте как выглядит программа.









2. Шаблоны

Шаблон представляет собой некую конструкцию похожую на «плавающий паттерн». Его значения постоянно меняются в зависимости от ситуации на рынке, но каждое из значений находятся в определенном диапазоне, что и нужно для наших экспериментов. Так, как нам уже известно, что данные, которые мы передаем в нейросеть, должны находиться в определенном диапазоне. Значение в шаблоне округляется до целого для упрощения и лучшего понимания перцептроном и нейросетью. Таким образом мы получаем большее количество ситуаций для срабатывания условий и меньшую нагрузку на перцептрон и нейросеть. Ниже на скриншоте Вы видите первый, из шаблонов который мне пришел на ум. Назвал я его веер, думаю сходство очевидно. Индикаторы в данной статье мы использовать не будем, работаем со свечами.

Ниже показаны примеры с использованием масштабирования на истории, таким образом, мы можем анализировать более короткую или глубокую историю.

Использовать равное количество свечей в шаблонах не является обязательным условием что дает дополнительное поле для размышлений по поводу актуальности предыдущих значений цены. В нашем случае цены закрытия свечей.

Важно понимать, что в примерах с использованием библиотеки DeepNeuralNetwork.mqh на 24 свечи мы используем разные библиотеки, которые я описал в предыдущих статьях. С разными настройками входных данных. А именно 4 и 8 параметров на вход нейросети. Но Вы за это можете не переживать во вложении я добавил советники и нужные библиотеки.



2.1 Шаблон веер из четырёх значений, растянутый на 24 свечи. На периоде H1 равно одному дню.





И так опишем, что мы будем передавать в перцептрон и нейросеть для большего понимания:

Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 2; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 3; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 4; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 5;

И как это будет выглядеть в коде для советников на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

И как это будет выглядеть в коде для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.2 Шаблон веер из восьми значений, растянутый на 24 свечи. На периоде H1 равно одному дню.





Что передаем в перцептрон и нейросеть для большего понимания:

Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 2; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 3; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 4; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 5; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 6; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 7; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 8; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 9;

И как это будет выглядеть в коде для советников на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ())); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ())); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

И как это будет выглядеть в коде для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ())); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ())); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.3 Шаблон веер из четырёх значений растянутый на 48 свечей. На периоде H1 равно двум дням.

Итак, опишем, что к чему для большего понимания:

Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 2; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 3; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 4; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 5;

И как это будет выглядеть в коде для советников на перцептроне. Видим предыдущий пример, растянутый во времени на 2 дня:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

И как это будет выглядеть в коде на нашей библиотеки DeepNeuralNetwork.mqh . Видим предыдущий пример, растянутый во времени на 2 дня:



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.4 Шаблон веер из восьми значений, растянутый на 48 свечей. На периоде H1 равно двум дням.





Что передаем в перцептрон и нейросеть для большего понимания, точки отсчета сместились на равное количество свечей:

Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 2; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 3; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 4; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 5; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 6; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 7; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 8; Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 9;

Код в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ())); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ())); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

Код в советниках на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ())); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ())); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.5 Шаблон параллелограмм из четырех значений, растянутый на 24 свечи. Более сложная конструкция для передачи параметров. На периоде H1 равно одному дню.





Ниже описание какие значения передаем:

От точки 10 до точки 2 прибавляем в моем случае 800 пунктов по пятизнаку; От точки 10 до точки 1 отнимаем 800 пунктов; От точки 9 до точки 3 прибавляем 800 пунктов; От точки 9 до точки 4 отнимаем 800 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 9 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 3); Округленное значение от точки 3 до точки 7; Округленное значение от точки 2 до точки 6;

Округленное значение от точки 1 до точки 5;



Код в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

Код в советниках на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.6 Шаблон параллелограмм из четырех значений, растянутый на 48 свечей. Больший охват во времени. На периоде H1 равно двум дням.





Ниже описание какие значения передаем:

От точки 10 до точки 2 прибавляем в моем случае 1200 пунктов по пятизнаку. Значение в пунктах я увеличил, так как цена за два дня может меняться в больших пределах. Таким образом, мы не нарушим нашу конструкцию; От точки 10 до точки 1 отнимаем 1200 пунктов; От точки 9 до точки 3 прибавляем 1200 пунктов; От точки 9 до точки 4 отнимаем 1200 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 9 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 3); Округленное значение от точки 3 до точки 7; Округленное значение от точки 2 до точки 6;

Округленное значение от точки 1 до точки 5;

Код в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

Код в советниках на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.7 Шаблон параллелограмм из восьми значений, растянутый на 24 свечи. На периоде H1 равно одному дню.





Ниже описание какие значения передаем:

От точки 9 прибавляем в моем случае 800 пунктов по пятизнаку, получаем точку 3; От точки 9 отнимаем 800 пунктов, получаем точку 4; От точки 12 до точки 2 прибавляем 800 пунктов; От точки 12 до точки 1 отнимаем 800 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 9 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 3); Округленное значение от точки 7 до точки 3; Округленное значение от точки 13 до точки 4;

Округленное значение от точки 6 до точки 3; Округленное значение от точки 2 до точки 6;

Округленное значение от точки 2 до точки 10;

Округленное значение от точки 12 до точки 11 (точка 1 найдена как разница между точками 4 и 1);

Округленное значение от точки 1 до точки 5;



Код в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 5 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 21 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

И как это будет выглядеть в коде для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 5 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 ))/ Point ()); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 21 ))/ Point ()); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.8 Шаблон параллелограмм из восьми значений, растянутый на 48 свечей для большего охвата истории. На периоде H1 равно двум дням.





Ниже описание какие значения передаем:

От точки 9 прибавляем в моем случае 1200 пунктов по пятизнаку, получаем точку 3; От точки 9 отнимаем 1200 пунктов, получаем точку 4; От точки 12 до точки 2 прибавляем 1200 пунктов; От точки 12 до точки 1 отнимаем 1200 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 9 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 3); Округленное значение от точки 7 до точки 3; Округленное значение от точки 13 до точки 4;

Округленное значение от точки 6 до точки 3; Округленное значение от точки 2 до точки 6;

Округленное значение от точки 2 до точки 10;

Округленное значение от точки 12 до точки 11 (точка 1 найдена как разница между точками 4 и 1);

Округленное значение от точки 1 до точки 5;

Код в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 33 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 41 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

Код для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 33 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 41 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; xInputs[ 0 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.9 Шаблон треугольник из четырех значений, растянутый на 24 свечи. На периоде H1 равно одному дню.

Ниже описание какие значения передаем:

От точки 4 до точки 2 прибавляем в моем случае 800 пунктов по пятизнаку; От точки 4 до точки 3 отнимаем 800 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 4 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1); Округленное значение от точки 3 до точки 5; Округленное значение от точки 1 до точки 6; Округленное значение от точки 1 до точки 7;

Код в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

Код для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.10 Шаблон треугольник из четырех значений, охват истории 48 свечей. Два дня на периоде H1.

Ниже описание какие значения передаем в перцептрон и нейросеть:

От точки 4 до точки 2 прибавляем в моем случае 1200 пунктов по пятизнаку; От точки 4 до точки 3 отнимаем 1200 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 4 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1); Округленное значение от точки 3 до точки 5; Округленное значение от точки 1 до точки 6; Округленное значение от точки 1 до точки 7;

Код шаблона в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

Код шаблона для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.11 Шаблон треугольник из восьми значений, растянутый на 24 свечи. Охват истории для анализа один день на таймфрейме H1.

Ниже также опишу какие значения передаем:

От точки 4 до точки 2 прибавляем в моем случае 800 пунктов по пятизнаку; От точки 4 до точки 3 отнимаем 800 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 4 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1); Округленное значение от точки 3 до точки 5; Округленное значение от точки 1 до точки 6; Округленное значение от точки 1 до точки 7; Округленное значение от точки 8 до точки 9 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Округленное значение от точки 8 до точки 10 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Округленное значение от точки 8 до точки 11 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Округленное значение от точки 8 до точки 12 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);



Код шаблона в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ()); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

Код шаблона для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ()); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ()); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ()); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ()); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.12 Шаблон треугольник из восьми значений, растянутый на 48 свечей. Охват истории для анализа два дня на таймфрейме H1.

Ниже также опишу какие значения передаем:

От точки 4 до точки 2 прибавляем в моем случае 1200 пунктов по пятизнаку, прибавляемое значение увеличиваем на 48 свечах; От точки 4 до точки 3 отнимаем 1200 пунктов; Округленное значение от точки 8 до точки 4 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1); Округленное значение от точки 3 до точки 5; Округленное значение от точки 1 до точки 6; Округленное значение от точки 1 до точки 7; Округленное значение от точки 8 до точки 9 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Округленное значение от точки 8 до точки 10 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Округленное значение от точки 8 до точки 11 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Округленное значение от точки 8 до точки 12 (точка 8 найдена как разница между точками 2 и 1);

Код шаблона в советниках на перцептроне:

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 6 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 18 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ()); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

Код шаблона треугольник для советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh:

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 6 ))/ Point ()); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 18 ))/ Point ()); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ()); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ()); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }





3. Советники

Итак, приступим к самому интересному, а именно оптимизации и тестированию наших шаблонов. Напоминаю что оптимизация и тестирование советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh проводилась стандартными средствами MQL5 без использования технологии оптимизации описанной в (Статье 2). Также было замечено, что 20 проходов немного маловато для этих советников. Я рекомендую Вам провести оптимизацию самостоятельно с большим количеством итераций, возможно, (я уверен) это улучшит результат. Большое количество оптимизируемых параметров требует больше времени на выявление лучших результатов. В данной статье я только хочу показать нестандартные методы передачи данных в нейросети.

В советниках на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh с четырьмя параметрами в шаблоне используется схема нейросети 4-4-3, с восемью параметрами схема 8-4-3.

Каждый из советников я постарался назвать в соответствии его стратегии и используемого для анализа шаблона. Так что думаю, заблудиться будет трудно. Но если что, вы всегда можете написать мне на форуме или в личные сообщения.

В каждом советнике для проведения форвард тестирования использовались первые 40 лучших результатов полученных при оптимизации в режиме «Максимум комплексного критерия». Результаты буду выкладывать в формате результаты оптимизации и ниже результаты форвард тестирования.

В данной статье мы протестируем, советники на основе шаблона веер и сделаем выводы о представленной «технологии», остальные шаблоны будут, так сказать, домашним заданием тем, кто заинтересуется. Техническую часть в виде готовых кодов для всех шаблонов я выложил выше, так что думаю, у моих читателей не возникнет проблем заменить коды шаблонов в советниках, выложенных в конце статьи и провести оптимизацию и тестирование.

Для тех, кто читает эту статью первой из этой серии и не понимает, как проводится тестирование, прошу ознакомиться с (Часть 3), там все подробно описано.





3.1 Советники на перцептроне.

Советник perceptron fan 4 SL TP 24 - trade - четыре параметра на 24 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Как видим, результат форвард тестирования не радует. Плавный слив депозита на всем промежутке истории. Профит фактор результатов тестирования на высоком уровне. Вероятно, сказывается соотношение СтопЛосс к ТейкПрофиту.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





Профит фактор едва превышает значение 1,8. На всей годовой истории большие просадки депозита. Минимальный рост депозита. Можно сказать, топчемся на одном месте.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





Болтанка депозита на всем диапазоне форвард тестирования, сколько заработали столько и теряем, очень нестабильные результаты. Профит фактор при оптимизации в районе 2.





Советник perceptron fan 4 SL TP 48 - trade - четыре параметра на 48 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Стабильный рост депозита первые полгода, дальше некий спад я думаю, по причине отсутствия дополнительной оптимизации на таком большом периоде времени. Более стабильные результаты за счет увеличения времени в передаваемых параметрах. Профит фактор значительно выше результата на 24 свечах. Отсутствие признаков привязки к соотношению СтопЛосс к ТейкПрофиту.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





Стабильный рост депозита первые пять месяцев, далее спад, возможно рынок изменился в отличии от подобранных условий в перцептроне. Рваный график первые пять месяцев все-таки наводит на мысль о нестабильности системы.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





Наиболее стабильный результат в тестах на перцептроне с шаблоном веер. Уверенный рост первые полгода. Далее незначительный спад по причине отсутствия переоптимизации. ТейкПрофит больше в два раза СтопЛосса дает хороший результат по классике торговли, профит больше стопа. Профит фактор при оптимизации на уровне 1,6 что я думаю закономерно учитывая соотношение СтопЛосс к ТейкПрофиту.





Советник perceptron fan 8 SL TP 24 - trade - восемь параметров на 24 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Получился довольно рваный график, но результат кардинально отличается от советника с четырьмя параметрами с таким же ТейкПрофит и СтопЛосс. Также наблюдается некий спад после первого полугодия. Средний профит фактор при оптимизации около 6, что довольно много.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





В данном форвард тесте получаем полный провал. Думаю, это связано с соотношением ТейкПрофит и СтопЛосс один к одному. Оптимизация показала профит фактор в районе 1,7 но ситуацию это не спасло.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





В данном варианте также получаем полный слив, хотя вначале наблюдается некое сопротивление. Оптимизация показала профит фактор в районе 1,8 но, как и в предыдущем варианте, ситуацию это не спасло.





Советник perceptron fan 8 SL TP 48 - trade - восемь параметров на 48 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Рваный график, с учетом соотношения ТейкПрофит к СтопЛосс получаем убыток. Оптимизация показала профит фактор в районе 3,5-4 но, форвард тестирование показало убыток.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





Также получаем болтанку на одном месте и в данном варианте. Очень странно, почему спад баланса идет сразу в начале теста. Оптимизация показала профит фактор в районе 2.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





Очень хороший старт в начале, приблизительно первые 3 месяца, далее видимо сказалось отсутствие новой оптимизации. Соотношение ТейкПрофит к СтопЛосс два к одному не спасло ситуацию, на столь длительном периоде. При оптимизации профит фактор в среднем 1,4.





3.2 Советники на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh.

Советник 4-4-3 fan 4 SL TP 24 - trade - четыре параметра на 24 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Профит фактор 20 что очень много. В форварде получаем положительный результат, но имеем большие СтопЛосс. Но все же большее количество маленьких положительных ТейкПрофит вытягивают ситуацию.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





График баланса топчется на одном месте. Оптимизация показала профит фактор в районе 1,7.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





Медленный, но уверенный спад. Соотношение ТейкПрофит к СтопЛосс не вытягивает ситуацию. Оптимизация показала профит фактор в районе 2.





Советник 4-4-3 fan 4 SL TP 48 - trade - четыре параметра на 48 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Передача шаблона на 48 свечах не показала положительного результата в отличии от того же шаблона на 24 свечах. Видимо столь растянутый во времени шаблон плохо работает с таким соотношением ТейкПрофит к СтопЛосс. Оптимизация показала профит фактор в районе 14 что не мало.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





При оптимизации получаем профит фактор 2,5. Как видим, ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200 не отрабатывают, получаем медленный спад баланса.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





В данном случае топчемся на месте. На протяжении года баланс падает и растет, компенсируя потери один к одному. При оптимизации получаем профит фактор 2,7.





Советник 8-4-3 fan 8 SL TP 24 - trade - восемь параметров на 24 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Очень интересные результаты, всего один СтопЛосс на всей истории форвард тестирования. Но все-таки, возможно, результаты случайны. При оптимизации профит фактор зашкаливает на отметке 29.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





Как видно по скриншоту, топтание на месте. При оптимизации профит фактор на уровне 2,7 чего должно было хватить при нашем соотношении ТейкПрофит к СтопЛосс но не хватило. Виден некоторый всплеск вверх первые полгода.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





Первые два-три месяца небольшой рост, далее, видимо, ситуация на рынке поменялась, и советник начал терять депозит. Видимо, постоянная оптимизация все-таки необходима. При оптимизации профит фактор на уровне 3,9.





Советник 8-4-3 fan 8 SL TP 48 - trade - восемь параметров на 48 свечах, шаблон веер:

ТейкПрофит 60 СтопЛосс 600:





Поведение этого советника схоже с предыдущим на шаблоне в 24 свечи. Убыточных сделок больше. При оптимизации профит фактор на уровне 26, на 24 свечи было 29.





ТейкПрофит 230 СтопЛосс 200:





При оптимизации профит фактор на уровне 3. Уровень баланса остается на одном месте. Чередуются убытки с профитом.





ТейкПрофит 430 СтопЛосс 200:





В два раза больше ТейкПрофит по отношению к СтопЛосс не приводит к положительному результату. Скорее всего, нейросети не под силу спрогнозировать такой большой ТейкПрофит. При оптимизации профит фактор на уровне 3.





Заключение

Из проделанной работы можно сделать выводы, как положительные, так и отрицательные. Предоставлю их в виде небольшого списка, чтобы ни потерять ход мыслей.

В плане масштабирования получилась очень гибкая система. Возможно, применять неограниченное количество шаблонов и параметров, которые мы передаем в них. Придумывать новые шаблоны и наблюдать за результатами, что лучше сказывается на форвард тестировании.

Возможно, необходимо еще попробовать системы с несколькими перцептронами и разными шаблонами в них для определения сигнала на вход.

Компьютерных мощностей явно не хватает. Необходимы системы с не просто большим количеством ядер, а огромным. В идеале двух процессорная сборка с общим количеством ядер 16 и более. Как известно, тестер стратегий использует только физические ядра, а не потоки. Возможность использовать сервис MQL5 Cloud Network может существенно повысить продуктивность в наших поисках.

Количество входных передаваемых параметров существенно увеличивает нагрузку на перцептрон или нейросеть. Округление значений входных параметров увеличило количество положительных результатов. По моим наблюдениям приблизительно в два раза. Что не может не радовать.

Перед тем как выбрать для дальнейшего развития систему, необходимо проверить еще пару вариантов способов передачи данных в перцептрон и нейросеть а именно индикаторы, которые ходят в определенном диапазоне и такое интересное явление как дивергенция. Чем, я думаю, мы и займемся в ближайшее время.





Список файлов во вложении:

DeepNeuralNetwork - оригинальная библиотека: DeepNeuralNetwork2 - модифицированная библиотека для нейросети структуры 4-4-3; DeepNeuralNetwork3 - модифицированная библиотека для нейросети структуры 8-4-3; perceptron fan 4 SL TP 24 - opt - советник на перцептроне для оптимизации шаблона веер с четырьмя параметрами на 24 свечах; perceptron fan 4 SL TP 48 - opt - советник на перцептроне для оптимизации шаблона веер с четырьмя параметрами на 48 свечах; perceptron fan 8 SL TP 24 - opt - советник на перцептроне для оптимизации шаблона веер на восемь параметров на 24 свечах; perceptron fan 8 SL TP 48 - opt - советник на перцептроне для оптимизации шаблона веер на восемь параметров на 48 свечах; perceptron fan 4 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на перцептроне, шаблон веер с четырьмя параметрами на 24 свечах; perceptron fan 4 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на перцептроне, шаблон веер с четырьмя параметрами на 48 свечах;

perceptron fan 8 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на перцептроне, шаблон веер на восемь параметров на 24 свечах;

perceptron fan 8 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на перцептроне, шаблон веер на восемь параметров на 48 свечах;

4-4-3 fan 4 SL TP 24 - opt - советник на библиотеке для оптимизации шаблона веер с четырьмя параметрами на 24 свечах; 4-4-3 fan 4 SL TP 48 - opt - советник на библиотеке для оптимизации шаблона веер с четырьмя параметрами на 48 свечах;

8-4-3 fan 4 SL TP 24 - opt - советник на библиотеке для оптимизации шаблона веер на восемь параметров на 24 свечах;

8-4-3 fan 4 SL TP 48 - opt - советник на библиотеке для оптимизации шаблона веер на восемь параметров на 48 свечах;

4-4-3 fan 4 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на библиотеке, шаблон веер с четырьмя параметрами на 24 свечах; 4-4-3 fan 4 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на библиотеке, шаблон веер с четырьмя параметрами на 48 свечах;

8-4-3 fan 4 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на библиотеке, шаблон веер на восемь параметров на 24 свечах;

8-4-3 fan 4 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - оптимизированные советники на библиотеке, шаблон веер на восемь параметров на 48 свечах;

Спасибо за внимание, друзья, и до встречи!