Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение

Введение

Добрый день, уважаемые пользователи сообщества MQL5. В прошлых статьях Эксперименты с нейросетями (Часть 1): Вспоминая геометрию и Эксперименты с нейросетями (Часть 2): Хитрая оптимизация нейросети, я поделился с вами своими наблюдениями и экспериментами с нейросетями. Были проведены в основном оптимизации получившихся советников и пояснения их работы. Но мы мало затронули тему практического применения полученных результатов. Основной задачей данной статьи будет исправление столь досадного недоразумения.

Применим на практике полученные результаты, а также познакомимся с новым алгоритмом, который позволяет расширить возможности наших советников. Так сказать, собрать в одно целое всю цепочку и в итоге посмотреть на форвард тестировании что получилось. Как всегда, используем только средства MetaTrader 5 без использования стороннего программного обеспечения. Данная статья, скорее всего, будет похожа на пошаговую инструкцию. Я со своей стороны постараюсь объяснить все максимально доступно и просто.



1. Идея применения

При оптимизации двух предыдущих систем мы получали некие результаты с наилучшими показателями профит фактора или комплексного критерия и также набор весов для наших перцептронов и нейросетей. Протестировав полученные результаты, мы получили вполне сносные показатели. Основная идея данной доработки объединить все результаты оптимизации в одном советнике и заставить их работать одновременно. Согласитесь, не очень удобно держать открытыми 10 графиков с десятью советниками. К тому же это позволит посмотреть на результаты расширенно (комплексно), использовав например 10-20 параметров одновременно.



2. Валютная пара. Диапазон оптимизации и форвард тестирования. Настройки

Тут я предоставлю, все параметры для оптимизации и тестирования что бы дальше в тексте не повторятся:

Рынок Forex ;

; Валютная пара EURUSD ;

; Период H 1;

1; Индикаторы: 2 индикатора TEMA с периодами 1 и 24. От MA пришлось отказаться, так как по многочисленным тестам индикатор TEMA оказался лучше.

СтопЛосс и ТейкПрофит для соответствующих модификаций 600 и 60;



Режим оптимизации и тестирования «Только цены открытия» и «Максимум комплексного критерия». Очень важно использовать режим «Максимум комплексного критерия» он показал более стабильные и прибыльные результаты по сравнению с «Максимальная прибыльность»;

Диапазон оптимизации 3 года. С 2018.12.09 по 2021.12.09. 3 года не является, каким-то критерием. Вы можете попробовать больше или меньше самостоятельно ;

Диапазон форвард тестирования 1 год. С 2021.12.09 по 2022.12.09 ;

Во всех форвард тестированиях использовалось 20 результатов оптимизации одновременно;

Оптимизация советников с перцептроном «Быстрая (генетический алгоритм)»;

Оптимизация советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh «Медленная (полный перебор параметров)»;

Начальный депозит 10000 ;

Плече 1:500.

3. Советники на перцептроне

По многочисленным наблюдениям выявилось, что глубина весов 200 в советниках с перцептроном не требуется. Достаточно 20. Потому был изменен сам код перцептрона и параметры оптимизации. Теперь мы оптимизируем веса от 0 с шагом 1 до 20.

Также введен новый параметр «Param» отвечающий за глубину ухода в плюсовую или минусовую сторону перцептрона. Этот параметр повлиял на количество сделок и их точность. Сделок стало меньше, но их точность повысилась.

Каждая из систем использует 2 советника. Первый для оптимизации и второй для непосредственной работы. Организацию разделения ордеров было решено сделать через комментарии к ордерам, как самый простой и удобный способ. Уникальным номером ордера является его порядковый номер в самой выборке. Выборкой является архив с полученными результатами оптимизации. Для ограничения количества одновременной работы используется параметр «MaxSeries».

for ( int i= 0 ; i<=( ArraySize (EURUSD)/ 6 )- 1 ; i++){ comm= IntegerToString (i); x1=( int ) StringToInteger (EURUSD[i][ 0 ]); x2=( int ) StringToInteger (EURUSD[i][ 1 ]); x3=( int ) StringToInteger (EURUSD[i][ 2 ]); x4=( int ) StringToInteger (EURUSD[i][ 3 ]); Param=( int ) StringToInteger (EURUSD[i][ 4 ]); if (CalculateSeries(Magic)<MaxSeries && (perceptron1()<-Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment+ " En_" +comm)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]>ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, TakeProfit, StopLoss, EAComment+ " En_" +comm); } if (CalculateSeries(Magic)<MaxSeries && (perceptron1()>Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment+ " En_" +comm)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]<ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, TakeProfit, StopLoss, EAComment+ " En_" +comm); } }

Новый код перцептрона:

1 perceptron 4 angle SL TP и 1 perceptron 4 angle

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double a1 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 6 ])/ Point ())/ 6 ); double a2 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double a3 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 6 ])/ Point ())/ 6 ); double a4 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

1 perceptron 8 angle SL TP и 1 perceptron 8 angle

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; double a1 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 6 ])/ Point ())/ 6 ); double a2 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double a3 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 6 ])/ Point ())/ 6 ); double a4 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b1 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b2 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b3 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b4 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

2 perceptronа 4 angle SL TP и 2 perceptronа 4 angle

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double a1 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 6 ])/ Point ())/ 6 ); double a2 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double a3 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 6 ])/ Point ())/ 6 ); double a4 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); } double perceptron2() { double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; double b1 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b2 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In1[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b3 = (((ind_In1[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); double b4 = (((ind_In2[ 1 ]-ind_In2[ 11 ])/ Point ())/ 11 ); return (v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

Код активации входа:

1 perceptron 4 angle SL TP и 1 perceptron 4 angle

if ((perceptron1()<-Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]>ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, TakeProfit, StopLoss, EAComment); } if ((perceptron1()>Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]<ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, TakeProfit, StopLoss, EAComment); }

1 perceptron 8 angle SL TP и 1 perceptron 8 angle

if ((perceptron1()<-Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]>ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, TakeProfit, StopLoss, EAComment); } if ((perceptron1()>Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]<ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, TakeProfit, StopLoss, EAComment); }

2 perceptronа 4 angle SL TP и 2 perceptronа 4 angle

if ((perceptron1()<-Param) && (perceptron2()<-Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]>ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, TakeProfit, StopLoss, EAComment); } if ((perceptron1()>Param) && (perceptron2()>Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]<ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, TakeProfit, StopLoss, EAComment); }

Настройки оптимизации:

1 perceptron 4 angle SL TP и 1 perceptron 4 angle





1 perceptron 8 angle SL TP и 1 perceptron 8 angle





2 perceptronа 4 angle SL TP и 2 perceptronа 4 angle

3.1 Советник 1 perceptron 4 angle SL TP

Данная модификация советника использует для выхода СтопЛосс и ТейкПрофит. Стратегия 1 перцептрон и 4 угла наклона индикаторов TEMA. Проводим оптимизацию 10 раз. Схемы углов наклона и принципы оптимизации можно посмотреть в первой статье, здесь мы не будем повторяться.

Результат оптимизации:





Большое количество результатов комплексного критерия 99.99. Профит фактор на высоком уровне 4-8.

Далее экспортируем полученный результат в Excel. Оставляем 100 первых лучших результатов, все остальное удаляем. Удаляем все колонки кроме х1, х2, х3, х4 и Param. Сохраняем файл в CSV (разделители - запятые). Я назвал файл EURUSD для наглядности. Этот формат мы можем загрузить в код советника в качестве текстового массива. Должно получиться так, как показано на рисунке ниже.

Вставляем наш файл в код через меню MetaEditor.

Получаем текстовый массив с результатами оптимизации готовый к использованию.

string EURUSD[][ 6 ]= { { "19" , "1" , "3" , "6" , "1100" }, { "20" , "1" , "4" , "6" , "1000" }, { "20" , "0" , "4" , "4" , "1200" }, { "19" , "0" , "6" , "4" , "1100" }, { "19" , "1" , "5" , "4" , "1100" }, { "17" , "0" , "7" , "4" , "1100" }, { "19" , "1" , "3" , "8" , "1000" }, { "20" , "0" , "4" , "3" , "1300" }, { "17" , "0" , "7" , "0" , "1400" } };

Компилируем и проводим форвард тестирование.

Хорошие результаты. Уверенный подъем вверх на протяжении года.

3.2 Советник 1 perceptron 4 angle

Данная модификация советника не использует СтопЛосс и ТейкПрофит. Используется закрытие по обратному сигналу перцептрона.

if ((perceptron1()<-Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]>ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, 0 , 0 , EAComment); } if ((perceptron1()> 0 ) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment)> 0 )){ ClosePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL ); } if ((perceptron1()>Param) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment)== 0 ) && (ind_In1[ 1 ]<ind_In2[ 1 ]) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, 0 , 0 , EAComment); } if ((perceptron1()< 0 ) && (CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment)> 0 )){ ClosePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY ); }

Результат оптимизации:





Результат комплексного критерия несколько ниже, чем в предыдущем случае. Профит фактор на уровне 2-2,5.

Результат форвард тестирования:

Линия баланса повторяет предыдущий результат с более глубокими просадками.

3.3 Советник 1 perceptron 8 angle SL TP

Данная модификация советника использует для выхода СтопЛосс и ТейкПрофит. Стратегия 1 перцептрон и 8 углов наклона индикаторов TEMA.

Для этого советника необходимо подготовить Excel файл, таким образом, как показано на рисунке ниже. Тут мы оптимизируем 9 параметров х1, х2, х3,х4, y1, y2, y3, y4 и Param.





Результат оптимизации:





Результат комплексного критерия высокий. Профит фактор на уровне 2,5-3.



Результат форвард тестирования:

Линия баланса не очень стабильна. Большие просадки. Но результат положительный.

3.4 Советник 1 perceptron 8 angle

СтопЛосс и ТейкПрофит не используем. Закрытие по обратному сигналу перцептрона. Стратегия 1 перцептрон и 8 углов наклона индикаторов TEMA.

Результат оптимизации:





Результат комплексного критерия высокий. Профит фактор на уровне 2,5-3.



Результат форвард тестирования:

Линия баланса стабильна. Хороший прирост к депозиту на протяжении года. Просадки не такие глубокие.

3.5 Советник 2 perceptron 8 angle SL TP

Используется СтопЛосс и ТейкПрофит. Стратегия 2 перцептрона, 4 угла наклона в первом и 4 угла наклона во втором которые отличаются.

Результат оптимизации:





Результат комплексного критерия на уровне 99,99. Профит фактор результатов практически одинаков 4,3.



Результат форвард тестирования:

Пилообразная линия баланса. Выход в плюс на протяжении года.

3.6 Советник 2 perceptron 8 angle

Без СтопЛосс и ТейкПрофит. Стратегия 2 перцептрона, 4 угла наклона в первом и 4 угла наклона во втором которые отличаются. Закрытие по обратному сигналу перцептрона.

Результат оптимизации:





Результат комплексного критерия на уровне 99,8. Профит фактор результатов в пределах 2,8-3,2.



Результат форвард тестирования:



Пилообразная линия баланса, не стабильна. Выход в плюс на протяжении года. В конце года большие просадки.



4. Советники на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh

Сегодня в наших экспериментах принимают участие 4 советника на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh Angle 4-4-3 SL TP и Angle 8-4-3 SL TP, в которых для закрытия будут использованы СтопЛосс и ТейкПрофит. А также Angle 4-4-3 и Angle 8-4-3 в которых сигнал для закрытия будет поступать из нейросети. Во всех в качестве стратегии используются углы наклона. Фигуры, представленные во второй части наших экспериментов сегодня мы не используем.

Код со СтопЛосс и ТейкПрофит:

if ((CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment+ " En_" +comm1)== 0 ) && (yValues[ 1 ]>LL) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ if (CalculateSeries(Magic)<MaxSeries){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, TP, SL, EAComment+ " En_" +comm1); } } if ((CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment+ " En_" +comm1)== 0 ) && (yValues[ 0 ]>LL) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ if (CalculateSeries(Magic)<MaxSeries){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, TP, SL, EAComment+ " En_" +comm1); } }

Код закрытия из нейросети:

if ((CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment+ " En_" +comm1)== 0 ) && (yValues[ 1 ]>LL) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ ClosePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment+ " En_" +comm1); if (CalculateSeries(Magic)<MaxSeries){ OpenSell(symbolS1.Name(), LotsXSell, TP, SL, EAComment+ " En_" +comm1); } } if ((CalculatePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment+ " En_" +comm1)== 0 ) && (yValues[ 0 ]>LL) && (SpreadS1<=MaxSpread)){ ClosePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment+ " En_" +comm1); if (CalculateSeries(Magic)<MaxSeries){ OpenBuy(symbolS1.Name(), LotsXBuy, TP, SL, EAComment+ " En_" +comm1); } } if (yValues[ 2 ]>LL){ ClosePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_SELL , EAComment+ " En_" +comm1); ClosePositions(symbolS1.Name(), Magic, POSITION_TYPE_BUY , EAComment+ " En_" +comm1); }

Теперь мы применим более сложную схему. В каждом наборе имеем 3 советника, первый для оптимизации второй для конвертации полученных результатов в текстовый массив. И третий непосредственно для тестирования и работы с полученным массивом.

Как мы помним, при оптимизации наш советник создает файл CSV с набором оптимизированных весов по пути «C:\Users\Ваше имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files». В эту папку необходимо скопировать файл отчета оптимизации в формате CSV.

На график валютной пары устанавливаем советник с именем «Angle EA 4-4-3 convert».

Параметры советника для конвертации:

Param – параметр (величина) комплексного критерия ниже которого результаты не копируются в массив. Я использовал 80;

– параметр (величина) комплексного критерия ниже которого результаты не копируются в массив. OptimizationFileName1 – файл отчета оптимизации в формате CSV;

файл отчета оптимизации в формате OptimizationFileName 2 – файл созданный советником при оптимизации в формате CSV . Содержит веса нейросети;

2 – файл созданный советником при оптимизации в формате . Содержит веса нейросети; OptimizationFileName 3 – файл массива для вставки в рабочий советник. Будет создан автоматически.

Наблюдать за процессом можно в журнале.

Вставляем полученный файл в код советника «Angle EA 4-4-3 trade»:

string Result[][ 37 ]= { { "17293" , "0.8" , "-0.1" , "-0.2" , "1.0" , "0.9" , "0.6" , "0.4" , "1.0" , "0.6" , "-0.4" , "0.9" , "-0.5" , "0.1" , "-0.5" , "-0.5" , "0.9" , "-0.1" , "-0.8" , "0.4" , "0.0" , "-0.1" , "0.1" , "0.2" , "-0.4" , "-0.7" , "-0.6" , "-0.9" , "-0.8" , "-0.9" , "-0.7" , "-0.5" , "0.4" , "0.4" , "0.8" , "-0.6" }, { "18030" , "0.6" , "0.2" , "-0.4" , "0.9" , "-1.0" , "-0.9" , "-0.9" , "0.4" , "-0.9" , "-0.8" , "0.4" , "0.9" , "0.2" , "-0.8" , "0.9" , "-0.1" , "-0.6" , "0.3" , "0.5" , "-0.4" , "0.7" , "0.6" , "-0.4" , "-0.1" , "0.4" , "-0.8" , "0.4" , "0.9" , "-0.2" , "0.0" , "0.4" , "-0.6" , "-0.4" , "-0.7" , "0.7" }, { "13128" , "0.7" , "-0.3" , "0.5" , "-0.5" , "-0.5" , "-0.1" , "0.8" , "0.0" , "0.6" , "0.9" , "-0.2" , "0.8" , "1.0" , "0.7" , "-0.7" , "-0.2" , "0.5" , "0.5" , "-0.6" , "0.5" , "-0.9" , "-0.5" , "-0.5" , "0.5" , "-0.3" , "0.5" , "0.8" , "0.2" , "-0.5" , "-0.2" , "0.1" , "-0.1" , "-0.4" , "-0.7" , "0.1" }, { "10688" , "0.3" , "0.0" , "0.2" , "-0.1" , "0.6" , "0.1" , "0.1" , "-0.2" , "-1.0" , "0.3" , "0.2" , "0.5" , "-0.8" , "0.7" , "0.4" , "-0.5" , "-0.4" , "-0.3" , "-0.3" , "-0.9" , "-0.2" , "0.0" , "0.1" , "0.9" , "0.3" , "-0.9" , "-0.2" , "-0.2" , "0.1" , "0.9" , "0.8" , "0.1" , "0.4" , "0.8" , "0.6" }, { "8356" , "0.8" , "0.8" , "0.7" , "0.2" , "0.0" , "-0.4" , "0.5" , "-0.8" , "0.0" , "0.9" , "0.2" , "-0.1" , "1.0" , "0.6" , "0.2" , "-0.8" , "-0.1" , "-0.5" , "-0.3" , "0.0" , "0.7" , "-0.5" , "-0.3" , "0.0" , "0.9" , "-1.0" , "-0.2" , "-0.6" , "-0.7" , "-0.5" , "-0.8" , "0.5" , "-0.3" , "-0.1" , "0.8" }, { "18542" , "-0.8" , "0.9" , "-0.1" , "0.5" , "-0.5" , "0.3" , "0.8" , "-0.4" , "0.7" , "0.9" , "0.4" , "0.0" , "-0.2" , "0.0" , "0.2" , "0.5" , "0.9" , "0.4" , "1.0" , "0.7" , "0.1" , "0.1" , "-0.4" , "0.0" , "0.9" , "0.2" , "0.0" , "-0.8" , "0.1" , "-0.5" , "0.1" , "-0.1" , "0.1" , "-0.1" , "0.6" }, { "18381" , "0.7" , "-1.0" , "-0.8" , "0.8" , "-0.8" , "-0.4" , "0.9" , "0.7" , "1.0" , "0.7" , "0.8" , "0.5" , "0.1" , "-0.3" , "-0.7" , "-0.9" , "-0.2" , "-0.4" , "0.8" , "-0.8" , "0.0" , "0.8" , "-0.5" , "-0.3" , "0.2" , "-0.3" , "-0.1" , "0.5" , "-0.1" , "0.3" , "0.0" , "-0.7" , "-0.2" , "-0.3" , "0.8" }, { "13795" , "0.2" , "0.9" , "0.4" , "0.4" , "0.1" , "-0.6" , "-0.6" , "-0.3" , "0.7" , "0.9" , "0.7" , "0.0" , "-0.2" , "-0.9" , "-0.8" , "-0.6" , "-0.1" , "-0.4" , "-1.0" , "0.7" , "-0.7" , "-0.3" , "0.0" , "-0.3" , "-1.0" , "0.8" , "-0.9" , "-0.9" , "0.1" , "-0.5" , "-0.3" , "-0.7" , "-0.2" , "-0.7" , "-0.8" }, { "4376" , "0.9" , "0.7" , "-0.6" , "-0.9" , "1.0" , "0.8" , "0.1" , "-0.8" , "0.7" , "-0.8" , "0.2" , "0.1" , "-0.9" , "0.8" , "0.9" , "-0.4" , "0.8" , "0.3" , "0.0" , "-0.3" , "-0.4" , "0.7" , "-0.2" , "0.4" , "-0.8" , "-0.2" , "0.9" , "0.9" , "0.2" , "0.0" , "0.1" , "0.5" , "-0.8" , "-0.1" , "0.6" }, { "14503" , "0.1" , "-0.4" , "-0.7" , "0.1" , "-0.1" , "0.5" , "-0.7" , "-0.2" , "-0.9" , "0.0" , "0.2" , "-0.7" , "0.3" , "0.7" , "-0.7" , "0.1" , "0.4" , "0.3" , "0.3" , "-0.5" , "-0.8" , "-0.8" , "-0.7" , "0.2" , "-0.7" , "-0.1" , "-0.8" , "0.0" , "-0.4" , "0.0" , "0.1" , "0.5" , "-0.3" , "0.5" , "0.8" }, { "12887" , "0.6" , "-0.1" , "0.4" , "0.6" , "-0.9" , "-0.3" , "0.7" , "0.2" , "-0.6" , "-1.0" , "0.0" , "-0.6" , "0.5" , "0.3" , "0.8" , "0.0" , "-0.5" , "-1.0" , "-0.6" , "0.6" , "-0.6" , "-0.9" , "-0.3" , "0.6" , "0.2" , "-0.5" , "0.6" , "0.2" , "-0.5" , "0.3" , "0.3" , "-0.9" , "-0.7" , "-0.8" , "0.8" }, { "16285" , "0.3" , "0.3" , "-0.9" , "-0.7" , "-0.1" , "0.7" , "-0.7" , "-0.7" , "-0.2" , "-0.5" , "-0.8" , "-1.0" , "-0.1" , "-0.4" , "-0.6" , "1.0" , "0.3" , "-0.8" , "-0.6" , "1.0" , "-0.1" , "0.7" , "-0.1" , "0.5" , "-0.6" , "0.9" , "-0.5" , "0.6" , "0.2" , "0.5" , "-0.4" , "0.3" , "-0.6" , "-0.7" , "0.7" }, { "13692" , "0.8" , "-0.9" , "0.6" , "0.3" , "-0.2" , "-0.8" , "-0.4" , "0.3" , "-0.6" , "0.7" , "0.7" , "-0.8" , "0.5" , "0.1" , "-0.2" , "0.7" , "-0.7" , "-0.2" , "0.7" , "-0.5" , "0.9" , "0.7" , "0.6" , "0.8" , "-0.1" , "-1.0" , "-0.8" , "-0.5" , "-0.1" , "-0.9" , "-0.5" , "0.2" , "-0.4" , "0.8" , "0.2" }, { "1184" , "-0.1" , "0.1" , "0.6" , "-0.2" , "-0.3" , "0.0" , "-0.7" , "0.1" , "-0.5" , "0.1" , "-0.6" , "0.0" , "-0.9" , "-0.8" , "0.1" , "0.5" , "0.3" , "-1.0" , "0.1" , "-0.8" , "-0.6" , "0.0" , "-0.4" , "-0.1" , "-0.7" , "-0.8" , "0.6" , "0.5" , "0.0" , "0.9" , "-0.5" , "0.2" , "0.7" , "0.3" , "0.9" }, { "9946" , "0.4" , "-0.5" , "0.9" , "-1.0" , "-0.4" , "-0.7" , "0.9" , "0.0" , "-0.2" , "0.7" , "0.7" , "0.1" , "0.7" , "0.4" , "-0.9" , "0.1" , "-0.6" , "-0.5" , "0.9" , "0.8" , "0.2" , "-0.9" , "0.0" , "0.1" , "0.9" , "0.7" , "0.3" , "0.6" , "-0.4" , "0.8" , "-0.1" , "0.2" , "-0.2" , "-0.4" , "0.7" }, { "6104" , "0.5" , "-0.9" , "-0.1" , "0.7" , "-0.7" , "0.0" , "0.4" , "0.3" , "0.8" , "-0.7" , "-0.1" , "0.1" , "-0.1" , "-0.5" , "-0.5" , "1.0" , "-0.1" , "-0.5" , "0.5" , "0.7" , "-0.8" , "-0.7" , "-0.7" , "0.8" , "-0.2" , "-0.5" , "0.2" , "-0.6" , "-0.2" , "-0.1" , "-0.4" , "-0.9" , "-0.6" , "-0.1" , "0.9" }, { "995" , "0.9" , "0.6" , "0.7" , "0.1" , "-0.8" , "0.3" , "-0.2" , "0.3" , "0.9" , "-0.1" , "0.2" , "0.5" , "0.9" , "-0.7" , "-0.7" , "-0.7" , "0.2" , "0.2" , "0.4" , "-0.7" , "-0.4" , "-0.2" , "0.0" , "-0.2" , "0.0" , "0.6" , "-0.3" , "-0.6" , "-0.9" , "0.8" , "-0.6" , "-0.2" , "0.2" , "0.5" , "0.9" }, { "6922" , "0.5" , "0.9" , "0.1" , "-0.8" , "-1.0" , "-0.1" , "0.9" , "0.9" , "-0.2" , "0.8" , "0.8" , "0.5" , "-0.3" , "0.8" , "-0.2" , "0.9" , "-0.6" , "0.0" , "0.7" , "-0.9" , "0.4" , "0.7" , "0.6" , "-0.1" , "-0.4" , "0.5" , "-0.6" , "-0.2" , "-0.5" , "-0.9" , "-0.7" , "-0.6" , "0.5" , "-0.6" , "0.7" }, { "3676" , "-0.9" , "-0.8" , "-0.5" , "0.8" , "0.4" , "-0.8" , "-0.4" , "0.6" , "0.9" , "0.9" , "-0.7" , "0.6" , "0.8" , "-0.9" , "0.3" , "0.7" , "-0.7" , "0.5" , "0.8" , "0.9" , "0.1" , "0.5" , "0.8" , "0.1" , "0.9" , "0.9" , "0.4" , "0.3" , "-0.1" , "0.4" , "-0.4" , "0.4" , "-0.3" , "-0.6" , "0.9" }, { "6245" , "-0.1" , "-0.4" , "-0.6" , "0.7" , "0.6" , "-0.6" , "-0.2" , "0.2" , "0.0" , "-0.4" , "0.0" , "0.9" , "-0.3" , "0.5" , "-0.2" , "0.7" , "0.4" , "1.0" , "0.7" , "-0.1" , "-0.3" , "-0.9" , "-0.5" , "0.9" , "0.8" , "-0.1" , "-0.5" , "-1.0" , "0.3" , "0.9" , "-0.4" , "-0.2" , "-0.4" , "-0.3" , "0.9" }, { "1039" , "-0.4" , "-0.3" , "-0.6" , "-0.7" , "-0.6" , "0.5" , "-0.2" , "-0.9" , "0.7" , "0.9" , "-0.2" , "-0.6" , "-0.2" , "-0.3" , "0.6" , "0.1" , "-0.9" , "-0.8" , "0.9" , "0.3" , "0.6" , "0.8" , "-0.8" , "0.8" , "0.6" , "0.1" , "-0.2" , "-0.7" , "0.6" , "-0.2" , "-0.6" , "0.4" , "-0.1" , "-0.2" , "0.1" }, { "6615" , "-0.4" , "-0.1" , "-0.7" , "0.5" , "-0.9" , "0.4" , "-0.9" , "0.4" , "-0.4" , "-0.1" , "0.7" , "-0.4" , "0.4" , "0.4" , "-0.8" , "-0.2" , "-0.6" , "-0.1" , "-0.5" , "-0.7" , "0.6" , "0.0" , "1.0" , "0.9" , "-0.3" , "0.8" , "0.8" , "-0.1" , "-0.2" , "0.9" , "-0.2" , "0.9" , "-0.8" , "-0.6" , "0.5" }, { "410" , "-0.3" , "0.2" , "-0.2" , "-0.2" , "0.2" , "-0.5" , "0.8" , "0.3" , "-0.9" , "-0.9" , "-0.4" , "0.3" , "-0.8" , "-0.8" , "0.0" , "0.9" , "-0.2" , "0.0" , "-0.2" , "-0.4" , "-0.1" , "0.1" , "-0.4" , "0.7" , "1.0" , "0.1" , "0.5" , "0.3" , "0.1" , "0.7" , "0.4" , "0.0" , "-0.2" , "-1.0" , "-0.1" }, { "15027" , "-0.3" , "-0.4" , "-0.6" , "0.3" , "-0.5" , "-0.6" , "0.9" , "0.5" , "-0.2" , "0.0" , "-0.7" , "0.7" , "0.1" , "0.5" , "-0.4" , "-0.4" , "0.4" , "0.7" , "-0.1" , "0.9" , "-0.1" , "0.6" , "0.5" , "-0.3" , "0.6" , "0.8" , "0.4" , "0.1" , "0.9" , "-0.5" , "0.7" , "0.6" , "-0.8" , "-0.1" , "0.0" }, { "14157" , "0.6" , "-0.7" , "0.7" , "0.5" , "0.8" , "-0.1" , "0.9" , "0.8" , "0.8" , "0.7" , "0.6" , "-0.3" , "-0.7" , "-0.5" , "-0.2" , "0.2" , "0.0" , "-0.8" , "0.6" , "0.9" , "-0.4" , "0.1" , "0.1" , "0.9" , "0.7" , "-0.8" , "-0.6" , "-0.5" , "-0.7" , "0.1" , "-0.3" , "0.9" , "0.5" , "0.8" , "-0.7" }, { "11367" , "0.2" , "-1.0" , "-0.4" , "-0.4" , "-0.3" , "-0.2" , "0.2" , "-0.1" , "-0.4" , "0.7" , "-1.0" , "-0.5" , "-0.9" , "-0.7" , "-0.4" , "-0.8" , "-0.4" , "0.0" , "0.2" , "0.7" , "-0.2" , "0.4" , "0.1" , "0.0" , "-0.1" , "-0.9" , "0.2" , "-0.5" , "-0.6" , "-0.6" , "-0.7" , "-0.2" , "-0.3" , "-0.1" , "0.9" }, { "3892" , "-0.7" , "-0.3" , "0.8" , "0.2" , "-0.3" , "0.4" , "0.0" , "0.3" , "-0.2" , "0.7" , "0.6" , "0.6" , "0.7" , "-0.4" , "-0.7" , "0.4" , "-0.3" , "-0.8" , "-0.2" , "0.0" , "0.9" , "0.9" , "0.3" , "0.0" , "0.7" , "0.1" , "-0.1" , "0.1" , "-0.8" , "-0.4" , "-0.5" , "0.9" , "-0.7" , "-0.6" , "0.2" } };





4.1 Советник Angle 4-4-3 SL TP

Советник использует для выхода СтопЛосс и ТейкПрофит. Стратегия 4 угла наклона индикаторов TEMA.

Результат оптимизации:







Как видим, нашлось немало хороших результатов. Профит-фактор в пределах 1.6-5. Значений комплексного критерия больше 80 – 27.

Результат форвард-тестирования:

К сожалению, советник провалил форвард-тестирование. Результаты отрицательные и нестабильны.

4.2 Советник Angle 4-4-3

Советник использует для выхода нейросеть. Стратегия 4 угла наклона индикаторов TEMA.

Результат оптимизации:











Как видим, нашлось меньше хороших результатов по комплексному критерию больше 80, всего 6. Профит фактор в пределах 1.6-1.9.

Результат форвард тестирования:

С закрытием по нейросети советник показал прибыль на протяжении года. Результат более стабильный, чем с использованием СтопЛосс и ТейкПрофит.





4.3 Советник Angle 8-4-3 SL TP

Советник использует для выхода СтопЛосс и ТейкПрофит. Стратегия 8 углов наклона индикаторов TEMA.

Результат оптимизации:









Профит фактор результатов ниже по сравнению с нейросетью 4-4-3. Результатов комплексного критерия больше 80 – 13.

Результат форвард-тестирования:

Ожидаемо результат похож на предыдущий с использованием СтопЛосс и ТейкПрофит. Форвард тестирование провалено.

4.4 Советник Angle 8-4-3

Советник использует для выхода нейросеть. Стратегия 8 углов наклона индикаторов TEMA.

Результат оптимизации:





Результатов комплексного критерия больше 80 всего 3. Профит фактор на низком уровне по сравнению с предыдущими результатами.

Результат форвард тестирования:

Форвард результат не удовлетворительный. Плавная потеря депозита.

Заключение

Как видно из результатов форвард тестирования ни один из советников на перцептроне не ушел в минус на протяжении года, хотя наблюдается некий спад прибыльности после 6 месяцев работы. Из этого следует вынести результат, что оптимизация необходима, по крайней мере, раз в 6 месяцев.

Что касается советников на библиотеке DeepNeuralNetwork.mqh не все так однозначно. Результаты не такие хорошие, как хотелось. Возможно, сказывается сама стратегия и необходимо передавать в нейросеть что то другое.

В большинстве случаев прибыльность прослеживается по профит фактору оптимизированных серий. Что дает нам дополнительное поле для размышлений.

На будущее хотелось бы отметить 2 задачи. Проверить лучшие получившиеся результаты на других валютных парах и других временных интервалах.

Сделок не так много как хотелось, но никто не запрещает использовать другие валютные пары и создать некий портфель на основе данных систем. Что в свою очередь сопряжено с трудозатратами на оптимизацию. Но кто не работает, тот не ест.

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