神经网络实验（第 4 部分）：模板

我想更频繁地与您分享我的经验，但如您所知，这样的活动需要时间和计算机资源，不幸的是，与设定的任务相比，这些资源非常稀缺。

在前面的文章（第 1 部分、第 2 部分、第 3 部分）中，我们尝试了造型和角度，其值被传递给感知器和基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库构建的神经网络。我们还在策略测试器中对优化方法进行了实验。 我对基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的神经网络的成果，以及第 3 部分中讲述的智能优化算法的低效工作并不完全满意。 在一个简单感知器上的结果揭示其比神经网络更好。 也许，我们正在把不恰当的数据传递给神经网络来完成此任务，并且其散射范围无法产生稳定的结果。 此外，对以前文章的反馈包含对止盈与止损比率的质疑。 所有这些都在下面的实验中被考虑在内。

在我的搜索过程中，我在大家最喜欢的 MQL5 论坛上遇到了一个有趣的形态跟踪算法。 它的本质是将价格带至某种形态，以便判定入场开仓，而不关心其在神经网络中的使用。

我称之为“技术”模板。 我不知道这是否正确，但这对我来说似乎是最合适的词汇。

当前实验中的一项重要任务就是跟踪传输数据量的影响，以及我们从中获取这些数据的历史深度。 此外，我们需要揭示形态、是做空亦或做多效果更佳，以及我们是否应该传递或少或多的参数。

现在我正在撰写这个介绍，坦率地说，我不知道我最终会得到什么结果。 与往常一样，我只会用到 MetaTrader 5 工具，而不使用任何第三方软件。 本文很可能类似于分步指导。 我将尝试尽可能清晰和简单地解释一切。





1. 货币对。 优化和前瞻测试范围。 设置

在此，我将提供优化和前向验证测试的所有参数，以免在文本中重复：



外汇；

EURUSD;

时间帧：H1；

模板：扇形、平行四边形、三角形；

在报价为 5 位小数的品种上，止损和止盈相应修改为 600 和 60，余额为 200 和 230，考虑到点差，为止盈加上 30 点，200 点和 430 点，止盈是止损的 2 倍，余额·的止盈为 30 点；

“仅开盘价”和“最复杂准则”优化和测试模式。 常重要的是使用“最大复杂准则”模式，与“最大盈利能力”相比，它展示出更稳定和有利可图的结果；

优化范围 3 年。 2019.02.18 - 2022.02.18. 3 年并非是一个可靠的准则。 您可以自行试验此参数;

前向验证测试范围为 1 年。 2022.02.18 - 2023.02.18. 参考我的文章（神经网络实验（第 3 部分）：实际应用）中讲述的算法检查所有内容。 这意味着若干个最佳优化同时交易结果；

我们现在将执行 20 次优化。 与之前的测试相比，我们将其增加 2 倍并查看结果。

在所有前向验证测试中，同时使用了 40 个优化结果。 与之前的测试相比，该值增加了 2 倍；

EA 优化采用“快速（基于遗传算法）”感知器；

依据 DeepNeuralNetwork.mqh “快速（基于遗传算法）” 函数库的 EA 优化。 由于（第 2 部分）中研究的算法优化缓慢，因此决定直接使用 MetaTrader 5 进行优化；

初始本金 10000 单位；

杠杆 1:500。

我差点忘了告诉您，我如何在“快速（遗传算法）”模式下优化 20、40 或更多次。 为此，我使用了一个用 Delphi 编写的小型自动点击器程序。 我不能在这里发布它，但我会在私人消息中将其发送给任何需要它的人。 它的工作原理如下：

输入所需的优化次数。 将鼠标光标悬停在策略优化器中的“开始”按钮上。 等待。

优化在指定的循环后结束，且程序关闭。 自动点击器响应“开始”按钮颜色的变化。 该程序显示在下面的屏幕截图中。









2. 模板

模板是一种类似于“浮动形态”的结构。 它的值会根据市场情况不断变化，但每个值都在一定的范围内，而这恰是我们实验所需要的。 由于我们已知我们传输到神经网络的数据应该在一定范围内，因此模板中的数值会被四舍五入为整数，以便感知器和神经网络能更好地理解。 因此，我们得到了更多的触发条件，并大幅降低了感知器和神经网络上的负载。 以下您会遇到我脑海里的第一个模板。 我称它为扇形。 我认为，相似的形状显而易见。 在本文中，我们不会使用指标，而是操控烛条。

以下是使用历史记录缩放的示例，如此我们便可分析更短或更深的历史。

在模板中使用相同数量的蜡烛不是先决条件，这为反映先前价格值的相关性提供了一个额外的字段。 在我们的例子中，这些是蜡烛的收盘价。

重要的是要理解，在使用 DeepNeuralNetwork.mqh 库处理 24 根蜡烛的示例中，我们所用的函数库与我在前面文章中讲述的不同。 它们拥有不同的输入设置。 即，有 4 个和 8 个参数用于神经网络的输入。 您不必担心这个。 我已经在附件中添加了 EA 和必要的库文件。



2.1 四个值的扇形模板在 24 根蜡烛上延伸。 它等于 H1 上的一天。





我们来讲述一下我们将转移到感知器和神经网络的内容，以便更好地理解：

从端点 1 到端点 2 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 3 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 4 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 5 的四舍五入距离（以点数为单位）；

这是它在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

这是它在基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的 EA 代码中的样子：



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.2 八个值的扇形模板在 24 根蜡烛上延伸。 它等于 H1 上的一天。





我们看看我们传递给感知器和神经网络的内容，以便更好地理解：

从端点 1 到端点 2 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 3 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 4 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 5 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 6 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 7 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 8 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 9 的四舍五入距离（以点数为单位）；

这是它在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ())); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ())); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

这是它在基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的 EA 代码中的样子：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ())); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ())); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.3 四个值的扇形模板在 48 根蜡烛上延伸。 它等于 H1 上的两天。

我们提供一个描述，以便更好地理解：

从端点 1 到端点 2 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 3 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 4 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 5 的四舍五入距离（以点数为单位）；

这就是它在感知器 EA 代码中的样子。 我们看到前面的示例在时间上延伸了 2 天：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

这就是它依据 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库代码的样子。 我们看到前面的示例在时间上延伸了 2 天：



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.4 八个值的扇形模板在 48 根蜡烛上延伸。 它等于 H1 上的两天。





参考点移动了相同数量的蜡烛：

从端点 1 到端点 2 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 3 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 4 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 5 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 6 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 7 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 8 的四舍五入距离（以点数为单位）； 从端点 1 到端点 9 的四舍五入距离（以点数为单位）；

在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ())); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ())); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的 EA 代码样子：



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ())); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ())); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ())); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ())); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ())); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ())); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ())); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ())); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.5 四个值的平行四边形模板在 24 根蜡烛上延伸。 更复杂的构造需要传递的参数。 等于 H1 上的一天。





以下是我们所需传递数值的描述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 10 加上 800 点，得到端点 2； 从端点 10 减去 800 点，得到端点 1； 从端点 9 加上 800 点，得到端点 3； 从端点 9 减去 800 点，得到端点 4； 从端点 8 到端点 9 的舍入（端点 2 和端点 3 之间的差值是 8 点）; 从端点 1 到端点 7 的舍入值； 从端点 2 到端点 8 的舍入值；

从端点 1 到端点 5 的舍入值；



在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的 EA 代码：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.6 四个值的平行四边形模板在 48 根蜡烛上延伸。 随着时间的推移，覆盖范围会更大。 它等于 H1 上的两天。





以下是我们所需传递数值的描述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 10 加上 1200 点，得到端点 2，因为价格在两天内可能差异会很大。 这样，我们的构造就保持无碍； 从端点 10 到端点 1 减去 10 点； 从端点 9 加上 1200 点，得到端点 3； 从端点 9 减去 1200 点，得到端点 4； 从端点 8 到端点 9 的舍入（端点 2 和端点 3 之间的差值是 8 点）; 从端点 1 到端点 7 的舍入值； 从端点 2 到端点 8 的舍入值；

从端点 1 到端点 5 的舍入值；

在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的 EA 代码：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.7 平行四边形模板的八个值在 24 根蜡烛上延伸。 它等于 H1 上的一天。





以下是我们所需传递数值的描述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 10 加上 800 点； 从端点 9 减去 800 点，得到端点 4； 从端点 12 加上 800 点，得到端点 2； 从端点 12 减去 800 点，得到端点 1； 从端点 8 到端点 9 的舍入（端点 2 和端点 3 之间的差值是 8 点）; 从端点 7 到端点 3 的舍入值； 从端点 13 到端点 4 的舍入值；

从端点 6 到端点 3 的舍入值； 从端点 2 到端点 8 的舍入值；

从端点 2 到端点 10 的舍入值；

从端点 12 到端点 11 的舍入（端点 4 和端点 1 之间的差值 1 点）；

从端点 1 到端点 5 的舍入值；



在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 5 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 21 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

这是它在基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的 EA 代码中的样子：



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 5 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )+( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 ))/ Point ()); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 21 ))/ Point ()); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )-( 800 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.8 八个值的平行四边形模板在 48 根蜡烛上延伸，以便获得更大的历史覆盖范围。 它等于 H1 上的两天。





以下是我们所需传递数值的描述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 8 加上 1200 点； 从端点 9 减去 800 点，得到端点 4； 从端点 12 加上 1200 点，得到端点 2； 从端点 12 减去 800 点，得到端点 1； 从端点 8 到端点 9 的舍入（端点 2 和端点 3 之间的差值是 8 点）; 从端点 7 到端点 3 的舍入值； 从端点 13 到端点 4 的舍入值；

从端点 6 到端点 3 的舍入值； 从端点 2 到端点 8 的舍入值；

从端点 2 到端点 10 的舍入值；

从端点 12 到端点 11 的舍入（端点 4 和端点 1 之间的差值 1 点）；

从端点 1 到端点 5 的舍入值；

在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 33 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 41 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的 EA 代码：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 9 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 17 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 )-( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )+( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 33 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 41 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ()))+( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )-( 1200 * Point ()))/ 2 ))/ Point ()) ; xInputs[ 0 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.9 四个值的三角形模板在 24 根蜡烛上延伸。 它等于 H1 上的一天。

以下是我们所需传递数值的描述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 4 加上 800 点，得到端点 2； 从端点 4 减去 800 点，得到端点 3； 从端点 8 到端点 4 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）; 从端点 3 到端点 5 的舍入值； 从端点 1 到端点 6 的舍入值； 从端点 1 到端点 7 的舍入值；

在感知器 EA 代码中的样子：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的 EA 代码：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.10 四个值的三角形模板，历史覆盖 48 根蜡烛。 在 H1 上是两天。

以下是传递给感知器和神经网络的值：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 4 加上 1200 点，得到端点 2； 从端点 4 减去 1200 点，得到端点 3； 从端点 8 到端点 4 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）; 从端点 3 到端点 5 的舍入值； 从端点 1 到端点 6 的舍入值； 从端点 1 到端点 7 的舍入值；

感知器 EA 中的模板代码：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的 EA 模板代码：



int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.11 八个值的三角形模板，在 24 根蜡烛上延伸。 在 H1 上分析一天的历史记录覆盖。

传递的值如下所述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 4 加上 800 点，得到端点 2； 从端点 4 减去 800 点，得到端点 3； 从端点 8 到端点 4 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）; 从端点 3 到端点 5 的舍入值； 从端点 1 到端点 6 的舍入值； 从端点 1 到端点 7 的舍入值； 从端点 8 到端点 9 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

从端点 8 到端点 10 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

从端点 8 到端点 11 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

从端点 8 到端点 12 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;



感知器 EA 中的模板代码：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ()); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的 EA 模板代码：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 7 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 19 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 4 ))/ Point ()); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 10 ))/ Point ()); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 16 ))/ Point ()); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 800 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 24 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 22 ))/ Point ()); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }

2.12 八个值的三角形模板在 48 根蜡烛上延伸。 在 H1 上分析两天的历史记录覆盖。

传递的值如下所述：

就我的例子而言，对于 5 位小数报价品种，从端点 4 加上 1200 点，得到端点 2，提升的加数是依据 48 根蜡烛得来； 从端点 4 减去 1200 点，得到端点 3； 从端点 8 到端点 4 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）; 从端点 3 到端点 5 的舍入值； 从端点 1 到端点 6 的舍入值； 从端点 1 到端点 7 的舍入值； 从端点 8 到端点 9 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

从端点 8 到端点 10 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

从端点 8 到端点 11 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

从端点 8 到端点 12 的舍入（端点 2 和端点 1 之间的差值是 8 点）;

感知器 EA 中的模板代码：

double perceptron1() { double w1 = x1 - 10.0 ; double w2 = x2 - 10.0 ; double w3 = x3 - 10.0 ; double w4 = x4 - 10.0 ; double v1 = y1 - 10.0 ; double v2 = y2 - 10.0 ; double v3 = y3 - 10.0 ; double v4 = y4 - 10.0 ; int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); a1 = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); a2 = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); a3 = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); a4 = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int b1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 6 ))/ Point ()); b1 = ( int )(b1/ 100 )* 100 ; int b2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 18 ))/ Point ()); b2 = ( int )(b2/ 100 )* 100 ; int b3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ()); b3 = ( int )(b3/ 100 )* 100 ; int b4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ()); b4 = ( int )(b4/ 100 )* 100 ; return (w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4); }

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 的三角形模板 EA 代码：

int CandlePatterns( double &xInputs[]) { int a1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 ))/ Point ()); xInputs[ 0 ] = ( int )(a1/ 100 )* 100 ; int a2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 13 ))/ Point ()); xInputs[ 1 ] = ( int )(a2/ 100 )* 100 ; int a3 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 25 ))/ Point ()); xInputs[ 2 ] = ( int )(a3/ 100 )* 100 ; int a4 = ( int )(( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 37 ))/ Point ()); xInputs[ 3 ] = ( int )(a4/ 100 )* 100 ; int g1 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )+( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 6 ))/ Point ()); xInputs[ 4 ] = ( int )(g1/ 100 )* 100 ; int g2 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 18 ))/ Point ()); xInputs[ 5 ] = ( int )(g2/ 100 )* 100 ; int g3 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 31 ))/ Point ()); xInputs[ 6 ] = ( int )(g3/ 100 )* 100 ; int g4 = ( int )(((( iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 1 )-( 1200 * Point ())+ iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 48 ))/ 2 )- iClose (symbolS1.Name(), PERIOD_CURRENT , 43 ))/ Point ()); xInputs[ 7 ] = ( int )(g4/ 100 )* 100 ; return ( 1 ); }





3. 智能系统

好了，我们进入最有趣的部分，即模板的优化和测试。 您也许还记得，基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库构建的智能系统的优化和测试是使用标准 MQL5 工具进行的，并未用到（文章 2）中讲述的优化技术。 还注意到，对于这些 EA 来说，20 次的验算有点不够。 我建议您自行进行更多的迭代优化。 我相信这将改善结果。 大量需要优化的参数需要更多时间来判定最佳结果。 在本文中，我只想展示在神经网络中传输数据的非标准方法。

基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的智能系统具有四个参数，在模板中包含 4-4-3 神经网络逻辑流程，而在有八个参数的情况下，该逻辑流程为 8-4-3。

我尝试根据其策略和所分析模板来为每个 EA 命名。 如此我认为很难迷失。 无论如何，您可随时在论坛上、或通过私人消息与我联系。

取“最大复杂准则”模式下优化期间获得的前 40 个最佳结果，并将其用于每个 EA 的前向验证测试。 我将以优化结果的格式发布结果，下面是前向验证测试的结果。

在本文中，我将基于扇形模板测试 EA，并得出有关所呈现的“技术”的结论。 如果有兴趣，您可以自行测试其余模板。 我以现成代码的形式发布了上述所有模板的技术部分，因此我认为您在替换文章末尾发布的 EA 中的模板代码，并进行优化和测试时不会有问题。

如果您在理解测试时遇到困难，请阅读本系列的第 3 部分。 那里详细讲述了所有内容。





3.1 基于感知器的 EA

感知器扇形 4 SL TP 24 - 交易 — 基于 24 根蜡烛的四个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





前向验证测试的结果并不令人鼓舞。 我们可以看到贯穿整个历史阶段，资金平滑地流失。 测试结果的盈利因子处于较高水平。 这可能与止损与止盈的比率有关。





止盈 230 止损 200：





盈利因子勉强超过 1.8。 在整个年度历史中可以看到大规模的资金回撤。 最低资金增长。 我们只是在原地踏步。





止盈 430 止损 200：





资金的波动在前向验证测试的整个范围内可见。 盈利与亏损相匹配，结果不稳定。 优化期间的盈利因子约为 2。





感知器扇形 4 SL TP 48 - 交易 — 基于 48 根蜡烛的四个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





前六个月资金稳定增长后会出现一定的下降。 我相信，发生这种情况是由于在如此长的一段时间内缺乏额外的优化。 通过增加传递参数中的时间，可以观察到更稳定的结果。 盈利因子远高于 24 根蜡烛的结果。 没有与止损止盈率绑定的迹象。





止盈 230 止损 200：





资金在前五个月稳定增长，然后下降。 大概，与感知器中的选定条件相比，市场已经发生了变化。 前五个月不均匀的图表仍然表明系统的不稳定性。





止盈 430 止损 200：





使用扇形模板在感知器上进行测试时最稳定的结果。 前六个月稳步增长。 然后，由于缺乏重新优化而略有下降。 根据基本交易规则，止盈超过两倍止损，给出了良好的结果。 盈利大于亏损。 优化后，盈利因子处于 1.6 的水平，考虑到止损与止盈的比率，我认为这是很自然的。





感知器扇形 8 SL TP 24 - 交易 — 基于 24 根蜡烛的八个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





该图形非常不均匀，但结果与具有相同止盈和止损的四个参数的 EA 本质上不同。 前半年后也略有下降。 优化期间的平均盈利因子约为 6，这算相当多的。





止盈 230 止损 200：





在这次前向验证测试中，我们体验到彻底的失败。 我认为这是由于止盈和止损的比例是一比一。 优化显示盈利因子约为 1.7，但这并没有挽救这种情况。





止盈 430 止损 200：





这个选项也彻底失败，尽管一开始有一些抵抗。 优化显示盈利因子约为 1.8，但也再次无济于事。





感知器扇形 8 SL TP 48 - 交易 — 基于 48 根蜡烛的八个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





不均匀图形 考虑到止盈与止损的比率，我们还是亏损了。 优化显示盈利因子约为 3.5-4，但前向验证测试显示亏损。





止盈 230 止损 200：





在这个版本中，我们在一个地方还遇到了波动。 奇怪的是，余额的下降在测试开始时立即发生。 优化显示盈利因子约为 2。





止盈 430 止损 200：





大约前 3 个月，开始时是一个非常好的开始。 然后，自己就表现出缺乏新的优化。 止盈与止损的比例二比一，在这么长时间里也没能挽回亏损的状况。 优化时，平均盈利因子为 1.4。





3.2 基于 DeepNeuralNetwork.mqh 函数库的 EA。

4-4-3 扇形 4 SL TP 24 - 交易 — 基于 24 根蜡烛的四个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





盈利因子 20 这相当多了。 前向验证测试显示出积极的结果，但我们碰到大量的止损。 但直至此刻，数量更多的小幅止盈挽救了这种情况。





止盈 230 止损 200：





余额图在一个地方缩水。 优化显示盈利因子约为 1.7。





止盈 430 止损 200：





缓慢但确定下降。 止盈与止损的比率并不能挽回这种状况。 优化显示盈利因子约为 2。





4-4-3 扇形 4 SL TP 48 - 交易 — 基于 48 根蜡烛的四个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





与 24 根蜡烛的相同模板相比，传递 48 根蜡烛模板也·并未显示出积极结果。 显然，这样的一个模板，在如此长时间里并不能很好地与这样的止盈与止损比率配合使用。 优化显示盈利因子约为 14，这是相当多的。





止盈 230 止损 200：





优化时，我们得到的盈利因子为 2.5。 正如我们所见，止盈 230 止损 200 并无帮助。 我们的余额缓慢下降。





止盈 430 止损 200：





在这种情况下，我们没有任何进展。 贯穿全年，余额下降和增长并存。 优化时，我们得到的盈利因子为 2.7。





8-4-3 扇形 8 SL TP 24 - 交易 — 基于 24 根蜡烛的八个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





非常有趣的结果，在整个前向验证测试历史上只有一次止损。 但结果仍然是随机的。 优化时，盈利因子远超规模，在 29 左右。





止盈 230 止损 200：





正如我们从屏幕截图中所见，再次没有进展。 优化时，盈利因子处于 2.7 的水平，这在当前的止盈与止损比率下应该足够了，但事实并非如此。 前六个月出现了一些涨潮。





止盈 430 止损 200：





在最初的两三个月里，略有增加，然后，显然市场情况发生了变化，EA 开始资金亏损。 显然，仍然需要不断优化。 优化时，利润因子为 3.9。





8-4-3 扇形 8 SL TP 48 - 交易 — 基于 48 根蜡烛的八个参数，扇形模板：

止盈 60 止损 600：





此 EA 的行为类似于 24 蜡烛形态上的前一个。 更多亏损交易。 优化时，盈利因子处于 26 水平。 在 24 根蜡烛的情况下，它处于 29 的水平。





止盈 230 止损 200：





优化时，利润因子处于 3 的水平。 余额保持不变。 亏损与应i交替出现。





止盈 430 止损 200：





止盈是止损的两倍不会导致积极的结果。 更像是，神经网络无法预测如此大的止盈。 优化时，利润因子处于 3 的水平。





结束语

我们可以从所做的工作中得出积极和消极的结论。 我将以小清单的形式陈列它们，以免思路错乱。

在伸缩方面，事实证明这是一个非常灵活的系统。 可以应用无限数量的模板和我们传递给它们的参数。 提出新的模式并观察结果，前向验证测试会得到更好的效果。

也许需要尝试具有多个感知器和不同模板的系统来判定入场信号。

计算机能力显然是不够的。 需要具有大量核心的系统。 理想情况下，两个 CPU 汇集总共有 16 个或更多核心。 您可能知道，策略测试器仅使用物理核心，而非线程。 使用 MQL5 云网络的能力可以显著提高我们的搜索效率。

传递的输入数量会显著增加感知器或神经网络的负载。 将输入值四舍五入会令积极结果的数量增加大约两倍。

在选择进一步开发的系统之前，有必要检查更多将数据传递到感知器和神经网络的选项，即在一定范围内移动的指标，以及背离等有趣的现象。 我想，我会在不久的将来这样做。





附件清单：

DeepNeuralNetwork - 原始函数库； DeepNeuralNetwork2 - 4-4-3 结构神经网络的改编函数库； DeepNeuralNetwork3 - 8-4-3 结构神经网络的改编函数库； perceptron fan 4 SL TP 24 - opt - 基于感知器的 EA，扇形模板优化，在 24 根蜡烛上具有四个参数； perceptron fan 4 SL TP 48 - opt - 基于感知器的 EA，扇形模板优化，在 48 根蜡烛上具有四个参数； perceptron fan 8 SL TP 24 - opt - 基于感知器的 EA，扇形模板优化，在 24 根蜡烛上具有八个参数； perceptron fan 8 SL TP 48 - opt - 基于感知器的 EA，扇形模板优化，在 48 根蜡烛上具有八个参数； perceptron fan 4 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于感知器的 EA，扇形模板在 24 根蜡烛上具有四个参数； perceptron fan 4 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于感知器的 EA，扇形模板在 48 根蜡烛上具有四个参数；

perceptron fan 8 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于感知器的 EA，扇形模板在 24 根蜡烛上具有八个参数；

perceptron fan 8 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于感知器的 EA，扇形模板在 48 根蜡烛上具有八个参数；

4-4-3 fan 4 SL TP 24 - opt - 基于函数库的 EA，扇形模板优化，在 24 根蜡烛上具有四个参数； 4-4-3 fan 4 SL TP 48 - opt - 基于函数库的 EA，扇形模板优化，在 48 根蜡烛上具有四个参数；

8-4-3 fan 4 SL TP 24 - opt - 基于函数库的 EA，扇形模板优化，在 24 根蜡烛上具有八个参数；

8-4-3 fan 4 SL TP 48 - opt - 基于函数库的 EA，扇形模板优化，在 48 根蜡烛上具有八个参数；

4-4-3 fan 4 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于函数库的 EA，扇形模板在 24 根蜡烛上具有四个参数； 4-4-3 fan 4 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于函数库的 EA，扇形模板在 48 根蜡烛上具有八个参数；

8-4-3 fan 4 SL TP 24 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于函数库的 EA，扇形模板在 24 根蜡烛上具有八个参数；

8-4-3 fan 4 SL TP 48 - trade (600 60), (200 230), (200 430) - 优化的基于函数库的 EA，扇形模板在 48 根蜡烛上具有八个参数；

感谢您的关注！