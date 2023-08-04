Popülasyon optimizasyon algoritmaları: Gri kurt optimizasyonu (Grey Wolf Optimizer, GWO)

İçindekiler







1. Giriş

Gri kurt algoritması, 2014 yılında geliştirilmiş bir metasezgisel stokastik sürü zekası algoritmasıdır. Bu fikir, gri kurt sürüsünün avlama modeline dayanmaktadır. Dört tür kurt vardır: alfa, beta, delta ve omega. Alfa, karar verme ve sürüyü yönetme konusunda en fazla "ağırlığa" sahiptir. Daha sonra alfaya itaat eden ve diğer kurtlar üzerinde güç sahibi olan beta ve delta gelir. Omega kurt ise her zaman diğer baskın kurtlara itaat eder.

Kurt hiyerarşisi matematiksel modelinde, alfa-α kurtlar sürüdeki baskın kurtlar olarak kabul edilir ve emirleri sürü üyeleri tarafından yerine getirilmelidir. Beta-β kurtlar, karar verme sürecinde alfaya yardımcı olan ve alfa rolü için en iyi adaylar olarak kabul edilen ikincil kurtlardır. Delta-δ kurtlar, alfa ve betaya itaat etmelidir, ancak bu kurtlar da omega üzerinde hakimiyet kurarlar. Omega-ω kurtlar ise sürünün günah keçileri ve en önemsiz bireyleri olarak kabul edilir. Sadece en son yemek yemelerine izin verilir. Alfa en uygun çözüm olarak değerlendirilir.

İkinci ve üçüncü en iyi çözümler sırasıyla beta ve deltadır. Geri kalan çözümler de omegadır. En uygun kurtlara (alfa, beta ve delta), yani ava en yakın olanlara, diğer kurtlar tarafından yaklaşılacağı varsayılır. Her yaklaşımdan sonra kimin alfa, beta ve delta olduğu yeniden belirlenir ve böylece kurtlar tekrar düzenlenir. Bu formasyon, kurtlar minimum mesafede saldırı için en uygun yerde bulunacak bir sürü halinde toplanana kadar gerçekleşir.

Algoritma sırasında, kurtların avı aradığı, çevrelediği ve saldırdığı 3 ana aşama gerçekleşir. Arama sonucunda ava en yakın kurtlar olan alfa, beta ve delta ortaya çıkar. Baskın olanlara itaat eden geri kalanlar ise avı çevrelemeye başlayabilir veya en iyi seçeneği aramak için rastgele hareket etmeye devam edebilir.





2. Algoritma tanımı



Sürüdeki hiyerarşi Şekil 1'de şematik olarak gösterilmektedir. Alfa sürüde baskın role sahiptir.



Şekil 1. Bir kurt sürüsünde sosyal hiyerarşi











Matematiksel model ve algoritma

Sosyal hiyerarşi:



Alfa kurtlar (α) - en iyi çözüm.

Beta kurtlar (β) - ikinci en iyi çözüm.

Delta kurtlar (δ) - üçüncü en iyi çözüm.

Omega kurtlar (ω) - diğer olası çözümler.

Avın çevrelenmesi: halihazırda en iyi alfa, beta ve delta çözümleri mevcut olduğunda, sonraki eylemler omegaya bağlıdır.

















Şekil 2. Avlanma aşamaları: arama, çevreleme ve saldırı.







Algoritmanın tüm yinelemeleri üç aşamayla temsil edilir: arama, çevreleme ve saldırı. Algoritmanın kanonik versiyonu, algoritmanın yakınsamasını iyileştirmek için kullanılan а katsayısına sahiptir. Katsayı her yinelemede sıfıra doğru yaklaşır. Katsayı 1'i aştığı sürece kurtların başlatılması devam eder. Bu aşamada, avın konumu hakkında hiçbir bilgi yoktur, dolayısıyla kurtlar rastgele dağıtılmalıdır.

"Arama" aşamasından sonra, uygunluk fonksiyonunun değeri belirlenir ve ancak bundan sonra "çevreleme" aşamasına geçilebilir. Çevreleme aşamasında, a katsayısı 1'den büyüktür. Bu, alfa, beta ve deltanın önceki konumlarından uzaklaşacağı anlamına gelir ve böylece hedeflenen avın konumunun netleşmesi sağlanacaktır. а katsayısı 1'e eşit olduğunda "saldırı" aşaması başlar. Katsayı, yinelemelerin sonuna kadar 0'a doğru düşecektir. Bu da kurtların, avın en iyi konumunun zaten bulunduğunu varsayarak ava yaklaşmasına neden olur. Bununla birlikte, eğer kurtlardan biri daha iyi bir çözüm bulursa, avın konumu ve kurtların hiyerarşisi güncellenecektir, ancak katsayı hala 0'a doğru hareket etmeye devam edecektir. a'nın değişme süreci lineer olmayan bir fonksiyonla temsil edilir. Aşamalar şematik olarak Şekil 2'de gösterilmektedir.

Omega kurtların davranışı tüm yinelemeler boyunca değişmez: o anda baskın olan bireylerin konumları arasındaki geometrik merkezi takip etmekten ibarettir. Şekil 3'te alfa, beta ve delta, katsayılar tarafından ayarlanan bir yarıçapla önceki konumlarından rastgele bir yönde saparlar, omegalar ise onların aralarındaki merkeze doğru (yarıçap dahilinde bu merkezden bir miktar sapma olasılığı ile birlikte) hareket eder. Yarıçaplar a katsayısı tarafından tanımlanır ve bu katsayı, hatırladığımız gibi, değişerek yarıçapların da orantılı olarak daralmasına neden olur.



















Şekil 3. Alfa, beta ve delta ile ilişkili olarak omega hareketinin diyagramı







GWO algoritmasının yalancı kodu aşağıdaki gibidir:

1) Gri kurt popülasyonunu rastgele başlat.

2) Popülasyonun her bir üyesinin uygunluğunu hesapla.

3) Sürü liderleri:

- α = en iyi uygunluk değerine sahip üye

- β = ikinci en iyi üye (uygunluk değeri açısından)

- δ = üçüncü en iyi üye (uygunluk değeri açısından)

Tüm omega kurtların konumunu α, β, δ'ya bağlı formüllere göre güncelle.

4) Popülasyonun her bir üyesinin uygunluğunu hesapla.

5) 3. adımı tekrarla.

Algoritma koduna geçelim. Orijinal versiyona yaptığım tek ekleme, sürüdeki lider kurtların sayısını ayarlayabilmektir. Artık tüm sürüye kadar istediğimiz sayıda lider ayarlayabiliriz. Bu, belirli görevler için faydalı olabilir.

Her zamanki gibi, algoritmanın temel birimiyle başlıyoruz - problemin çözümü olan kurt. Bu, bir koordinat dizisi ve bir av değeri (uygunluk fonksiyonu) içeren bir yapıdır. Yapı, sürünün liderleri ve küçük üyeleri için aynıdır. Bu, algoritmayı basitleştirir ve döngüsel işlemlerde aynı yapıları kullanmamıza olanak sağlar. Tüm yinelemeler sırasında kurtların rolleri birçok kez değişir. Roller, sıralamadan sonra dizideki konuma göre benzersiz bir şekilde belirlenir. Liderler dizinin başındadır.

struct S_Wolf { double c []; double p; };

Kurt sürüsü kompakt ve anlaşılır bir sınıf tarafından temsil edilir. Burada optimize edilecek parametrelerin aralıklarını ve adımlarını, en iyi av konumunu, en iyi çözüm değerini ve yardımcı fonksiyonları bildiririz.



class C_AO_GWO { public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : S_Wolf wolves []; public : double cB []; public : double pB; public : void InitPack ( const int coordinatesP, const int wolvesNumberP, const int alphaNumberP, const int epochCountP); public : void TasksForWolves ( int epochNow); public : void RevisionAlphaStatus (); private : void ReturnToRange (S_Wolf &wolf); private : void SortingWolves (); private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double Min, double Max); private : int coordinates; private : int wolvesNumber; private : int alphaNumber; private : int epochCount; private : S_Wolf wolvesT []; private : int ind []; private : double val []; private : bool searching; };

Geleneksel olarak, sınıf bildirimini başlatma takip eder. Burada kurtların uygunluğunu minimum 'double' değerine sıfırlıyoruz ve dizilerin büyüklüğünü dağıtıyoruz.



void C_AO_GWO::InitPack ( const int coordinatesP, const int wolvesNumberP, const int alphaNumberP, const int epochCountP) { MathSrand ( GetTickCount ()); searching = false ; pB = - DBL_MAX ; coordinates = coordinatesP; wolvesNumber = wolvesNumberP; alphaNumber = alphaNumberP; epochCount = epochCountP; ArrayResize (rangeMax, coordinates); ArrayResize (rangeMin, coordinates); ArrayResize (rangeStep, coordinates); ArrayResize (cB, coordinates); ArrayResize (ind, wolvesNumber); ArrayResize (val, wolvesNumber); ArrayResize (wolves, wolvesNumber); ArrayResize (wolvesT, wolvesNumber); for ( int i = 0 ; i < wolvesNumber; i++) { ArrayResize (wolves [i].c, coordinates); ArrayResize (wolvesT [i].c, coordinates); wolves [i].p = - DBL_MAX ; wolvesT [i].p = - DBL_MAX ; } }

Her yinelemede çağrılan ilk public metot, anlaşılması en zor ve en kapsamlı olanıdır. Burası algoritmanın ana mantığıdır. Aslında, algoritmanın performansı, formüllerle sıkı bir şekilde tanımlanan olasılıksal bir mekanizma tarafından sağlanmaktadır. Bu metodu adım adım inceleyelim. İlk yinelemede (o anda hedeflenen avın konumu bilinmemektedir), bayrağı kontrol ettikten sonra, optimize edilen parametrelerin maksimum/minimum aralığından değerler üreterek kurtları rastgele yönlere gönderiyoruz.

if (!searching) { for ( int w = 0 ; w < wolvesNumber; w++) { for ( int c = 0 ; c < coordinates; c++) { wolves [w].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); wolves [w].c [c] = SeInDiSp (wolves [w].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } searching = true ; return ; }

Algoritma tanımının kanonik versiyonunda, vektörleri yöneten formüller vardır. Ancak, kod biçiminde çok daha nettirler. Omega kurtların hesaplanması alfa, beta ve delta kurtların hesaplanmasından önce yapılır, çünkü liderlerin önceki değerlerinin kullanılması gerekir.

Ai = 2.0 * a * r1 - a

Ci = 2.0 * r2

Xn += wolves [abd].c [c] - Ai * (Ci * wolves [abd].c [c] - wolves [w].c [c])



double a = sqrt ( 2.0 * ( 1.0 - (epochNow / epochCount))); double r1 = 0.0 ; double r2 = 0.0 ; double Ai = 0.0 ; double Ci = 0.0 ; double Xn = 0.0 ; double min = 0.0 ; double max = 1.0 ; for ( int w = alphaNumber; w < wolvesNumber; w++) { Xn = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coordinates; c++) { for ( int abd = 0 ; abd < alphaNumber; abd++) { r1 = RNDfromCI (min, max); r2 = RNDfromCI (min, max); Ai = 2.0 * a * r1 - a; Ci = 2.0 * r2; Xn += wolves [abd].c [c] - Ai * (Ci * wolves [abd].c [c] - wolves [w].c [c]); } wolves [w].c [c] = Xn /= ( double )alphaNumber; } ReturnToRange (wolves [w]); }

Avlanmanın üç aşamasını (arama, çevreleme ve saldırı) sağlayan ana bileşenkatsayısıdır. Mevcut yinelemeye ve toplam yineleme sayısına lineer olmayan bir bağımlılığı temsil eder ve 0'a eğilimlidir.Ai ve Сi formülleri:Burada r1 ve r2, [0.0;1.0] aralığında rastgele sayılardır.ifadesinde kurtların koordinatları lider kurtların ortalama değerlerine göre ayarlanır. Algoritmada herhangi bir sayıda lider belirtilebildiğinden, koordinatların toplanması bir döngü içerisinde gerçekleştirilir. Devamında, elde edilen toplam lider sayısına bölünür. Bu işlem her koordinat için ayrı ayrı gerçekleştirilir ve her seferinde yeni bir r1 ve r2 değeri üretilir. Gördüğümüz üzere, omega kurtların yeni konumu, kendi mevcut konumları dikkate alınarak liderlerin konumlarına göre ayarlanır.

Ve işte liderlerin hesaplanması. Her bir koordinat için a, Ai ve Ci katsayıları hesaplanır. Aradaki tek fark, liderlerin konumlarının, o anki en iyi av koordinatlarına ve kendi konumlarına göre değişmesidir. Liderler avın etrafında dönerek içeri ve dışarı hareket eder ve saldırıdaki küçük kurtları kontrol eder.



for ( int w = 0 ; w < alphaNumber; w++) { for ( int c = 0 ; c < coordinates; c++) { r1 = RNDfromCI (min, max); r2 = RNDfromCI (min, max); Ai = 2.0 * a * r1 - a; Ci = 2.0 * r2; wolves [w].c [c] = cB [c] - Ai * (Ci * cB [c] - wolves [w].c [c]); } ReturnToRange (wolves [w]); }

Bu, her yinelemede çağrılan ikinci public metottur. Sürüdeki liderlerin durumu burada güncellenir. Kurtlar uygunluk değerlerine göre sıralanır. Tüm sürü için depolananlardan daha iyi av koordinatları bulunursa, değerler güncellenir.

void C_AO_GWO::RevisionAlphaStatus () { SortingWolves (); if (wolves [ 0 ].p > pB) { pB = wolves [ 0 ].p; ArrayCopy (cB, wolves [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } }





3. Test fonksiyonları



Skin, Forest ve Megacity fonksiyonlarını halihazırda biliyoruz. Bu test fonksiyonları, optimizasyon algoritmalarını test etmek için tüm karmaşıklık kriterlerini karşılamaktadır. Ancak, dikkate alınmayan bir husus vardır. Testin objektifliğini artırmak için bu uygulanmalıdır. Gereklilikler aşağıdaki gibidir:

Global ekstremum, aralığın sınırlarında olmamalıdır. Algoritmanın aralık dışı için kontrolü yoksa, algoritmanın mükemmel sonuçlar göstereceği durumlar mümkündür. Bunun nedeni, dahili bir kusur nedeniyle değerlerin sınırlarda yer alacak olmasıdır. Global ekstremum, aralık koordinatlarının merkezinde olmamalıdır. Burada, algoritmanın aralık üzerinde ortalama değerler ürettiği durum dikkate alınır. Global minimum, koordinatların merkezinde yer almalıdır. Bu, madde 2'de açıklanan durumları hariç tutmak için gereklidir. Test fonksiyonunun sonuçlarının hesaplanmasında, fonksiyonun tüm tanım kümesi üzerinde rastgele üretilen sayıların (fonksiyon çok değişkenli olduğunda), aslında bu sonuçlar rastgele elde edilmesine rağmen, maksimumun yaklaşık %50'si kadar ortalama bir sonuç vereceği durum dikkate alınmalıdır.



Bu gereklilikler göz önünde bulundurularak, test fonksiyonlarının sınırları revize edildi ve aralığın merkezleri fonksiyon değerlerinin minimumlarına kaydırıldı. Bunu yapmak, optimizasyon algoritmalarının test sonuçlarının objektifliğini yüksek düzeye çıkarmak için gerekliydi. Dolayısıyla, yeni test fonksiyonlarında, rastgele sayı üretimine dayalı optimizasyon algoritması doğal olarak düşük bir genel sonuç göstermektedir. Güncellenmiş derecelendirme tablosu makalenin sonunda yer almaktadır.



Skin fonksiyonu. Optimizasyon algoritmasının kafasını karıştırabilecek ve bunlardan birinde takılıp kalmasına neden olabilecek birkaç yerel ekstremuma sahip düzgün bir fonksiyondur. Tek global ekstremum, çevredeki zayıf değişen değerlerle kendini gösterir. Bu fonksiyon, algoritmanın tek bir alana odaklanmak yerine keşfedilebilir alanlara bölünebilme yeteneğini açıkça ortaya koyar. Özellikle yapay arı kolonisi (Artificial Bee Colony, ABC) algoritması bu şekilde davranır.



Şekil 4. Skin test fonksiyonu

Forest fonksiyonu. Birkaç düzgün ve birkaç türevlenemez ekstremumu bulunan bir fonksiyondur. Bu, optimizasyon algoritmalarının "samanlıkta iğne" bulma becerisi için değerli bir testtir. Tek bir global maksimum nokta bulmak, özellikle fonksiyon çok sayıda değişken içeriyorsa, çok zor bir iştir. Karınca kolonisi algoritması (Ant Colony Optimization, ACO), hedefe giden yolları inanılmaz bir şekilde belirleyen karakteristik davranışıyla bu görevde kendini kanıtlamıştır.











Şekil 5. Forest test fonksiyonu

Megacity fonksiyonu. Fonksiyon, bir global ve birkaç yerel ekstremum içeren ayrık bir optimizasyon problemidir. Son derece karmaşık yüzeyi, gradyan gerektiren algoritmalar için iyi bir test sağlar. Global maksimuma doğru olası yön hakkında herhangi bir bilgi vermeyen tamamen düz bir "zemin" de (aynı zamanda minimumdur) fonksiyona ek bir karmaşıklık katar.







Şekil 6. Megacity test fonksiyonu

Gelen argümanların aralık dışı değerler için kontrolleri test fonksiyonlarının koduna eklenmiştir. Fonksiyonların önceki versiyonlarında, optimizasyon algoritmaları, haksız bir şekilde fonksiyonun gerçekte tanım aralığında sahip olduğundan daha büyük fonksiyon değerleri elde edebiliyordu.





4. Test sonuçları



Test fonksiyonlarında yapılan değişikliklerle bağlantılı olarak test ortamı da güncellenmiştir. Test ortamı ekranının sağ tarafında, optimizasyon algoritmalarının yakınsama grafiklerini hala görebilirsiniz. Yeşil çizgi, iki değişkenli fonksiyonlar üzerindeki yakınsama sonuçlarını temsil eder. Mavi çizgi, 40 değişkenli fonksiyonları temsil eder. Kırmızı çizgi ise 1000 değişkenli fonksiyonları temsil eder. Büyük siyah daire, fonksiyonun global maksimumunun konumunu gösterir. Küçük siyah daire ise optimizasyon algoritmasının mevcut çözüm değerinin konumunu gösterir. Beyaz çizgilerden oluşan artı işareti, test fonksiyonlarının geometrik merkezini gösterir ve global minimuma karşılık gelir. Bu, test edilen algoritmaların davranışının görsel olarak daha iyi algılanması için eklenmiştir. Beyaz noktalar, ortalama ara çözümleri gösterir. Renkli küçük noktalar ise ilgili boyutun koordinat çiftlerini gösterir. Renk, test fonksiyonunun boyutunun sıralı konumunu belirtir.

Önceki makalelerde ele alınan optimizasyon algoritmalarının yeni test ortamı üzerinde test edilmesinin güncellenmiş sonuçları aşağıdaki tablodan görülebilir. Daha fazla görsel netlik için, yakınsama hızıyla ilgili satır tablodan çıkarılmıştır - test ortamının animasyonundan görsel olarak belirlenebilir. Algoritma açıklamasını içeren bir sütun eklenmiştir.



ACOm (Ant Colony Optimization) test sonuçları:

2022.11.28 12:17:00.468 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:17:06.382 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.844203223078298

2022.11.28 12:17:06.382 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.98229

2022.11.28 12:17:14.191 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 4.043383610736287

2022.11.28 12:17:14.191 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.79108

2022.11.28 12:17:55.578 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.2580170651681026

2022.11.28 12:17:55.578 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.12602

2022.11.28 12:17:55.578 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:18:01.491 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.7678766100234538

2022.11.28 12:18:01.491 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:18:09.508 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 1.0974381500585855

2022.11.28 12:18:09.508 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.62077

2022.11.28 12:18:53.348 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.20367726028454042

2022.11.28 12:18:53.348 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.11521

2022.11.28 12:18:53.348 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:18:59.303 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 4.6

2022.11.28 12:18:59.303 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.38333

2022.11.28 12:19:07.598 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 5.28

2022.11.28 12:19:07.598 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.44000

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.2852

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.02377

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) All score for C_AO_ACOm: 0.4980520084646583



ABCm (Artificial Bee Colony) test sonuçları:

2022.11.28 12:35:47.181 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:35:52.581 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.918379986612587

2022.11.28 12:35:52.581 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:35:59.454 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 3.4073825805846374

2022.11.28 12:35:59.454 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.63922

2022.11.28 12:36:32.428 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.0684464927353337

2022.11.28 12:36:32.428 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.08076

2022.11.28 12:36:32.428 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:36:38.086 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.766245456669898

2022.11.28 12:36:38.086 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.99908

2022.11.28 12:36:45.326 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.35556125136004335

2022.11.28 12:36:45.326 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.20112

2022.11.28 12:37:22.301 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.06691711149962026

2022.11.28 12:37:22.301 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.03785

2022.11.28 12:37:22.301 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:37:28.047 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 12.0

2022.11.28 12:37:28.047 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:37:35.689 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.9600000000000002

2022.11.28 12:37:35.689 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.16333

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.33880000000000005

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.02823

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) All score for C_AO_ABCm: 0.4610669021761763

ABC (Artificial Bee Colony) test sonuçları:

2022.11.28 12:29:51.177 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:29:56.785 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.890679983950205

2022.11.28 12:29:56.785 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.99339

2022.11.28 12:30:03.880 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 3.8035430744604133

2022.11.28 12:30:03.880 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.73381

2022.11.28 12:30:37.089 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.195840100227333

2022.11.28 12:30:37.089 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.11118

2022.11.28 12:30:37.089 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:30:42.811 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.7667070507449298

2022.11.28 12:30:42.811 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.99934

2022.11.28 12:30:50.108 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.3789854806095275

2022.11.28 12:30:50.108 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.21437

2022.11.28 12:31:25.900 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.07451308481273813

2022.11.28 12:31:25.900 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.04215

2022.11.28 12:31:25.900 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:31:31.510 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 10.2

2022.11.28 12:31:31.510 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.85000

2022.11.28 12:31:38.855 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 2.02

2022.11.28 12:31:38.855 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.16833

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.37559999999999993

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.03130

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) All score for C_AO_ABC: 0.46043003186219245



PSO (Particle Swarm Optimization) test sonuçları:

2022.11.28 12:01:03.967 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:01:09.723 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.90276049713715

2022.11.28 12:01:09.723 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.99627

2022.11.28 12:01:17.064 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 2.3250668562024566

2022.11.28 12:01:17.064 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.38080

2022.11.28 12:01:52.880 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 0.943331687769892

2022.11.28 12:01:52.881 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.05089

2022.11.28 12:01:52.881 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:01:58.492 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.6577769478566602

2022.11.28 12:01:58.492 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.93772

2022.11.28 12:02:06.105 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.25704414127018393

2022.11.28 12:02:06.105 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.14540

2022.11.28 12:02:44.566 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.08584805450831333

2022.11.28 12:02:44.566 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.04856

2022.11.28 12:02:44.566 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:02:50.268 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 12.0

2022.11.28 12:02:50.268 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:02:57.649 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.1199999999999999

2022.11.28 12:02:57.649 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.09333

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.268

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.02233

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) All score for C_AO_PSO: 0.40836715689743186



RND (Random) test sonuçları:

2022.11.28 16:45:15.976 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:45:21.569 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.915522750114194

2022.11.28 16:45:21.569 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.99932

2022.11.28 16:45:28.607 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 2.584546688199847

2022.11.28 16:45:28.607 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.44276

2022.11.28 16:46:02.695 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.0161336237263792

2022.11.28 16:46:02.695 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.06827

2022.11.28 16:46:02.695 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:46:09.622 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.4695680943894533

2022.11.28 16:46:09.622 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.83126

2022.11.28 16:46:17.675 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.20373533112604475

2022.11.28 16:46:17.675 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.11524

2022.11.28 16:46:54.544 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.0538909816827325

2022.11.28 16:46:54.544 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.03048

2022.11.28 16:46:54.544 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:47:00.219 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 10.0

2022.11.28 16:47:00.219 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.83333

2022.11.28 16:47:08.145 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.08

2022.11.28 16:47:08.145 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.09000

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.28840000000000005

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.02403

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) All score for C_AO_RND: 0.38163317904126015









Skin test fonksiyonu üzerinde GWO







Forest test fonksiyonu üzerinde GWO







Megacity test fonksiyonu üzerinde GWO



GWO (Grey Wolf Optimizer) test sonuçları:



2022.11.28 13:24:09.370 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:24:14.895 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.914175888065222

2022.11.28 13:24:14.895 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.99900

2022.11.28 13:24:22.175 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 2.7419092435309405

2022.11.28 13:24:22.175 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.48033

2022.11.28 13:25:01.381 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.5227848592798188

2022.11.28 13:25:01.381 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.18924

2022.11.28 13:25:01.381 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:25:06.924 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.4822580151819842

2022.11.28 13:25:06.924 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.83844

2022.11.28 13:25:14.551 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.15477395149266915

2022.11.28 13:25:14.551 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.08755

2022.11.28 13:25:56.900 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.04517298232457319

2022.11.28 13:25:56.900 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.02555

2022.11.28 13:25:56.900 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:26:02.305 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 12.0

2022.11.28 13:26:02.305 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 13:26:09.475 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.2

2022.11.28 13:26:09.475 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.10000

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.2624

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.02187

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) All score for C_AO_GWO: 0.41577484361261224



Gri kurt optimizasyonu (Grey Wolf Optimizer, GWO) algoritması, bir gri kurt sürüsünün kapalı alanda avlanmasını simüle etmeye dayanan yeni biyo-esinli optimizasyon algoritmalarından biridir. Ortalama olarak, algoritma hem ekstremum bulma hassasiyeti hem de yakınsama hızı açısından çeşitli fonksiyon türlerinde oldukça verimli olduğunu kanıtlamıştır. Bazı testlerde en iyisi olduğu ortaya çıkmıştır. “Gri kurt optimizasyonu” algoritmasının ana performans göstergeleri, biyo-esinli optimizasyon algoritmaları sınıfında “klasik” olduğuna inanılan “parçacık sürüsü optimizasyonu” algoritmasının ölçümlerinden daha iyidir.

Aynı zamanda, gri kurt optimizasyonu algoritmasının hesaplama karmaşıklığı parçacık sürüsü optimizasyonu algoritmasıyla karşılaştırılabilir düzeydedir. GWO optimizasyonu algoritmasının sayısız avantajı nedeniyle, algoritmanın ilk yayınlanmasından bu yana kısa bir süre içerisinde değiştirilmiş versiyonları üzerine birçok çalışma ortaya çıkmıştır. Algoritmanın tek dezavantajı, keskin bir maksimuma sahip Forest fonksiyonunun bulunan koordinatlarının hassasiyetinin düşük olmasıdır.

Dahası, bulunan ekstremumun düşük hassasiyeti Forest fonksiyonunun tüm boyutlarında kendini göstermiştir ve sonuçlar tablodaki tüm katılımcılar arasında en kötüsüdür. Algoritmanın, düzgün Skin fonksiyonu üzerinde (özellikle de büyük boyutlu Skin fonksiyonunda) etkili olduğu görülmüştür. GWO ayrıca Megacity fonksiyonunda global maksimuma %100 isabet sağlayan üçüncü algoritmadır.

Optimizasyon algoritması Açıklama Skin Forest Megacity (ayrık) Nihai sonuç 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) 2 parametre (1 F) 40 parametre (20 F) 1000 parametre (500 F) ACOm Karınca kolonisi optimizasyonu 0.98229 0.79108 0.12602 1.00000 0.62077 0.11521 0.38333 0.44000 0.02377 0.49805222 ABCm Yapay arı kolonisi 1.00000 0.63922 0.08076 0.99908 0.20112 0.03785 1.00000 0.16333 0.02823 0.46106556 ABC Yapay arı kolonisi 0.99339 0.73381 0.11118 0.99934 0.21437 0.04215 0.85000 0.16833 0.03130 0.46043000 GWO Gri kurt optimizasyonu 0.99900 0.48033 0.18924 0.83844 0.08755 0.02555 1.00000 0.10000 0.02187 0.41577556 PSO Parçacık sürüsü optimizasyonu 0.99627 0.38080 0.05089 0.93772 0.14540 0.04856 1.00000 0.09333 0.02233 0.40836667 RND Karmaşık 0.99932 0.44276 0.06827 0.83126 0.11524 0.03048 0.83333 0.09000 0.02403 0.38163222





Sonuçlar



Avantajları:

1. Yüksek hız.

2. Çok sayıda değişkene sahip düzgün fonksiyonlar için yüksek yakınsama.



Dezavantajları:

1. Evrensel değildir.

2. Yerel ekstremumlarda takılıp kalabilir.

3. Ayrık ve türevlenemez fonksiyonlarda düşük ölçeklenebilirlik.





