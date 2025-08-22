Обучение нелинейного U-Transformer на остатках линейной авторегрессионной модели

В современном алгоритмическом трейдинге перед разработчиками стоит фундаментальная дилемма: линейные модели просты и интерпретируемы, но неспособны захватывать сложные нелинейные зависимости в финансовых временных рядах. Глубокие нейронные сети, напротив, теоретически могут моделировать любые нелинейности, но страдают от переобучения и нестабильности в условиях высокого рыночного шума и ограниченных объемов данных.

Данная статья представляет инновационный гибридный подход, решающий эту дилемму через двухэтапное моделирование: сначала линейная авторегрессионная модель с 25 признаками извлекает основные статистические закономерности из ценовых данных, затем специализированная U-Transformer архитектура обучается на остатках линейной модели, выявляя скрытые нелинейные паттерны, которые не смогла захватить первая ступень.

Ключевая инновация заключается в адаптации архитектуры U-Net (изначально созданной для сегментации изображений) с интеграцией Transformer-блоков для анализа временных рядов. Система реализована на языке MQL5 и включает полноценную торговую логику с динамическим управлением позициями, автоматической реоптимизацией параметров и онлайн-обучением нейросети.

Экспериментальная валидация демонстрирует превосходство гибридного подхода над чисто линейными методами, при этом сохраняя вычислительную эффективность и интерпретируемость результатов. Представленная система способна работать в режиме реального времени, автоматически адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям.





Введение

Финансовые рынки представляют собой сложные адаптивные системы, где традиционные методы прогнозирования сталкиваются с рядом фундаментальных вызовов. Первый и наиболее очевидный из них — это проблема нелинейности. Рыночные данные демонстрируют сложные паттерны, которые не поддаются описанию простыми линейными зависимостями: режимные переключения в волатильности, асимметричные реакции на новости, каскадные эффекты ликвидности. Однако, попытки применить мощные нелинейные модели машинного обучения к финансовым данным часто приводят ко второй проблеме — переобучению и нестабильности предсказаний.

Эта проблема особенно остро стоит в алгоритмическом трейдинге, где модель должна не только точно предсказывать направление движения цены, но и делать это стабильно в различных рыночных режимах, при этом оставаясь вычислительно эффективной для работы в реальном времени. Классические эконометрические модели типа ARIMA или VAR обеспечивают стабильность и интерпретируемость, но их линейная природа накладывает жесткие ограничения на способность моделировать сложную динамику рынка.

С другой стороны, современные архитектуры глубокого обучения — LSTM, GRU, Transformer — теоретически способны аппроксимировать любые нелинейные зависимости, но их применение к финансовым данным осложняется несколькими факторами. Во-первых, высокий уровень шума в рыночных данных приводит к тому, что нейросети начинают "запоминать" случайные флуктуации вместо изучения истинных закономерностей. Во-вторых, нестационарность финансовых рядов означает, что паттерны, изученные на исторических данных, могут быстро терять актуальность.

Третья проблема носит практический характер: вычислительные ограничения торговых платформ, особенно в языке MQL5, не позволяют использовать современные фреймворки глубокого обучения в полном объеме. Разработчик вынужден реализовывать нейросетевые алгоритмы "с нуля", что существенно ограничивает сложность применимых архитектур.

Предлагаемое в данной работе решение основано на идее декомпозиции задачи прогнозирования на два этапа с различной природой: линейный этап для захвата основных статистических закономерностей и нелинейный этап для моделирования сложных остаточных зависимостей. Такой подход позволяет использовать сильные стороны обоих классов методов, минимизируя их недостатки.

Линейная авторегрессионная модель первого этапа строится на тщательно спроектированном пространстве из 25 признаков, включающих не только классические ценовые лаги, но и их нелинейные трансформации, технические индикаторы и циклические компоненты. Эта модель оптимизируется с помощью градиентного спуска и обеспечивает базовый уровень качества предсказаний с высокой интерпретируемостью.

Нейросетевая компонента второго этапа использует адаптированную архитектуру U-Transformer, которая объединяет принципы U-Net (энкодер-декодер структура с skip-connections) и механизмы внимания из Transformer архитектуры. Ключевая особенность этого подхода заключается в том, что нейросеть обучается не на исходных ценовых данных, а на остатках линейной модели, что существенно упрощает задачу и снижает риск переобучения.

Такая декомпозиция обеспечивает естественную регуляризацию: если рыночные условия изменились, и нейросетевая компонента стала давать неустойчивые предсказания, система автоматически переключается на более консервативные предсказания линейной модели. Это достигается через адаптивную схему взвешивания, где вес нейросетевой компоненты зависит от текущего качества обеих моделей.





Теоретические основы архитектуры U-Transformer

Архитектура U-Transformer представляет собой синтез двух мощных концепций компьютерного зрения и обработки естественного языка: U-Net и механизмов внимания (attention). Изначально U-Net была разработана для задач сегментации медицинских изображений, где требуется точная локализация объектов при сохранении глобального контекста. Ключевая идея U-Net заключается в симметричной энкодер-декодер архитектуре с горизонтальными skip-connections, которые позволяют передавать детализированную информацию с ранних слоев напрямую к поздним слоям декодера.

В контексте анализа временных рядов эта архитектура приобретает новый смысл. Энкодер последовательно сжимает временную информацию, выделяя все более абстрактные паттерны, в то время как декодер восстанавливает временное разрешение, используя как абстрактные представления, так и детализированные признаки через skip-connections. Это особенно важно для финансовых данных, где локальные флуктуации могут быть столь же значимы, как и глобальные тренды.

struct UTransformerNet { NeuralLayer encoder_layers[ 3 ]; NeuralLayer decoder_layers[ 3 ]; AttentionBlock attention_heads[ 4 ]; double skip_connections[ 3 ][ 32 ]; double residuals[ 6000 ]; double neural_predictions[ 6000 ]; };

Механизм self-attention, заимствованный из архитектуры Transformer, добавляет способность модели динамически фокусироваться на наиболее релевантных частях входной последовательности. В отличие от сверточных или рекуррентных слоев, attention позволяет модели напрямую связывать отдаленные во времени события, что критически важно для финансовых рынков, где влияние событий может проявляться с задержкой.

void SelfAttention( double &inputs[], AttentionBlock &attention, double &outputs[]) { double queries[ 32 ], keys[ 32 ], values[ 32 ]; for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) { queries[i] = 0 ; keys[i] = 0 ; values[i] = 0 ; for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) { queries[i] += inputs[j] * attention.query_weights[j][i]; keys[i] += inputs[j] * attention.key_weights[j][i]; values[i] += inputs[j] * attention.value_weights[j][i]; } } for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) { attention.attention_scores[i] = 0 ; for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) { attention.attention_scores[i] += queries[i] * keys[j]; } attention.attention_scores[i] /= MathSqrt (NeuralNodes); } }

Ключевое отличие предлагаемой архитектуры от классических Transformer заключается в адаптации для одномерных временных рядов вместо двумерных последовательностей токенов. Вместо позиционного кодирования используются временные признаки (час дня, циклические компоненты), что позволяет модели учитывать внутридневную сезонность торговых сессий.





Гибридная модель: линейная регрессия плюс нейросеть

Центральная идея гибридного подхода заключается в аддитивной декомпозиции прогноза на две компоненты с различной природой:

Финальное_предсказание = Линейная_модель(X) + α × U_Transformer(Остатки)

где α — адаптивный весовой коэффициент, зависящий от текущего качества обеих моделей.

Линейная компонента строится как классическая авторегрессионная модель с расширенным пространством признаков:

double linear_pred = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 25 ; i++) linear_pred += g_pair.coeffs[i] * features[i];

void TrainUTransformer() { for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double linear_pred = 0 ; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) linear_pred += g_pair.coeffs[j] * g_pair.features[i][ 0 ][j]; g_pair.neural_net.residuals[i] = g_pair.prices[i] - linear_pred; } for ( int epoch = 0 ; epoch < NeuralEpochs; epoch++) { double total_loss = 0 ; for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double prediction = UTransformerForward(g_pair.coeffs, g_pair.neural_net.residuals[i]); double error = prediction - g_pair.neural_net.residuals[i]; total_loss += error * error; } } }

Нейросетевая компонента обучается не на исходных ценовых данных, а на остатках линейной модели:

Такая декомпозиция обеспечивает несколько критических преимуществ. Во-первых, нейросеть решает значительно более простую задачу — моделирование остатков вместо исходного ряда. Остатки, как правило, имеют меньшую дисперсию и более стационарные статистические свойства, что упрощает обучение и снижает риск переобучения.

Во-вторых, система естественным образом реализует принцип "fail-safe": если нейросетевая компонента начинает давать неустойчивые предсказания (высокий loss), система автоматически увеличивает вес линейной компоненты:

double GetHybridPrediction( double price_t1, double price_t2, double price_t3) { double linear_pred = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 25 ; i++) linear_pred += g_pair.coeffs[i] * features[i]; double neural_correction = 0 ; if (g_pair.neural_net.is_trained) { neural_correction = UTransformerForward(g_pair.coeffs, 0 ); } double confidence = MathMin (g_pair.current_r2, 0.8 ); double neural_weight = g_pair.neural_net.is_trained ? ( 1.0 - confidence) : 0.0 ; return linear_pred + neural_weight * neural_correction; }

Коэффициент neural_weight автоматически адаптируется к качеству модели: при высоком R² линейной компоненты (хорошее качество) нейросетевая добавка получает меньший вес, при низком R² — больший. Это обеспечивает устойчивость системы в различных рыночных режимах и предотвращает ситуации, когда плохо обученная нейросеть портит качественные линейные предсказания.





Многомерное пространство признаков и feature engineering

Качество любой модели машинного обучения критически зависит от информативности входных признаков. В финансовом прогнозировании эта зависимость проявляется особенно остро, поскольку рыночные данные характеризуются высоким уровнем шума и нестационарностью. Предлагаемая система использует тщательно спроектированное 25-мерное пространство признаков, которое включает как классические ценовые лаги, так и их нелинейные трансформации, технические индикаторы и циклические компоненты.

Базовый набор признаков включает прямые и квадратичные термы ценовых лагов:

void CalculateFeatures( double price_t1, double price_t2, double price_t3, int bar_index, string symbol, double &features[]) { features[ 0 ] = price_t1; features[ 1 ] = MathPow (price_t1, 2 ); features[ 2 ] = price_t2; features[ 3 ] = MathPow (price_t2, 2 ); features[ 4 ] = price_t3; features[ 5 ] = (price_t1 - price_t2); features[ 9 ] = (price_t1 - price_t3); features[ 18 ] = MathPow (price_t1 - price_t2, 2 ); }

features[ 6 ] = MathSin (price_t1); features[ 7 ] = MathCos (price_t1); features[ 13 ] = MathSin (price_t1 * 1000 ); features[ 14 ] = MathCos (price_t1 * 1000 ); datetime bar_time = iTime (symbol, PERIOD_H1 , bar_index); MqlDateTime dt; TimeToStruct (bar_time, dt); features[ 17 ] = (dt.hour / 24.0 );

Циклические компоненты моделируют периодические закономерности на различных временных масштабах:

Нелинейные трансформации помогают модели адаптироваться к различным режимам волатильности:

features[ 15 ] = MathSqrt ( MathAbs (price_t1)); features[ 16 ] = MathExp (- MathAbs (price_t1 - price_t2)); features[ 23 ] = MathTanh (price_t1 - ma);

Технические индикаторы добавляют информацию о рыночной микроструктуре:

double rsi = 50.0 ; features[ 10 ] = (rsi / 100.0 ); features[ 21 ] = MathPow (rsi / 100.0 , 2 ); double ma = price_t1; features[ 11 ] = (price_t1 - ma); double atr = MathAbs (price_t1 - price_t2); features[ 12 ] = atr; features[ 20 ] = (atr * (price_t1 - price_t2));

Особую категорию составляют признаки взаимодействия, которые моделируют нелинейные эффекты между различными компонентами:

features[ 8 ] = (price_t1 * price_t2); features[ 19 ] = (price_t1 / price_t2); features[ 22 ] = (price_t1 * price_t2 * price_t3); features[ 24 ] = 1.0 ;

Такое многообразие признаков позволяет линейной модели захватывать широкий спектр рыночных закономерностей, от простых трендовых движений до сложных нелинейных паттернов. При этом нейросетевая компонента обучается на остатках этой богатой линейной модели, что существенно упрощает ее задачу.





Структуры данных и организация памяти в MQL5

Реализация сложных алгоритмов машинного обучения в среде MQL5 требует особого внимания к организации памяти и структур данных. В отличие от современных фреймворков глубокого обучения, которые автоматически управляют памятью и вычислительными графами, в MQL5 разработчик должен вручную проектировать эффективные структуры данных.

Центральная структура системы — PairData — организует все необходимые данные для одной торговой пары:

struct PairData { string analyst_symbol; string trade_symbol; double coeffs[ 25 ]; double best_coeffs[ 25 ]; double current_r2; double best_r2; double learning_rate; double prices[ 6000 ]; double features[ 6000 ][ 50 ][ 25 ]; int data_size; double last_buy_price; double last_sell_price; int buy_levels; int sell_levels; UTransformerNet neural_net; };

Структура нейронного слоя оптимизирована для эффективного матричного умножения:

struct NeuralLayer { double weights[ 64 ][ 64 ]; double biases[ 64 ]; double outputs[ 64 ]; double gradients[ 64 ]; int size; };

Блок внимания реализует упрощенную версию multi-head attention:

struct AttentionBlock { double query_weights[ 32 ][ 32 ]; double key_weights[ 32 ][ 32 ]; double value_weights[ 32 ][ 32 ]; double attention_scores[ 32 ]; double context[ 32 ]; };

Ключевой особенностью организации памяти является использование статических массивов фиксированного размера вместо динамических структур. Это обусловлено необходимостью обеспечить предсказуемое потребление памяти:

double prices[ 6000 ]; double features[ 6000 ][ 50 ][ 25 ]; double residuals[ 6000 ];

Трехмерный массив features[6000][50][25] заслуживает особого внимания. Первое измерение соответствует историческим точкам данных, второе — временным последовательностям длины 50 (для потенциального использования в рекуррентных или attention механизмах), третье — 25 признакам. Такая организация обеспечивает эффективный доступ к данным при обучении и предсказании.

Инициализация весов нейросети использует Xavier/Glorot инициализацию для обеспечения стабильного обучения:

void InitializeNeuralNetwork() { MathSrand ( GetTickCount ()); for ( int layer = 0 ; layer < NeuralLayers; layer++) { int input_size = (layer == 0 ) ? 25 : NeuralNodes; double scale = MathSqrt ( 2.0 / (input_size + NeuralNodes)); for ( int i = 0 ; i < input_size; i++) { for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) { g_pair.neural_net.encoder_layers[layer].weights[i][j] = ( MathRand () / 32767.0 - 0.5 ) * 2.0 * scale; } } } }

Такая организация памяти обеспечивает эффективную работу системы даже при ограниченных ресурсах торговой платформы, при этом сохраняя возможность реализации сложных алгоритмов машинного обучения.





Алгоритм обучения двухкомпонентной системы

Обучение гибридной системы представляет собой итеративный процесс, где линейная и нейросетевая компоненты оптимизируются поочередно, но координированно. Этот подход обеспечивает стабильную сходимость и позволяет каждой компоненте специализироваться на своей части задачи прогнозирования.

Первый этап — оптимизация линейной модели с помощью градиентного спуска с адаптивной скоростью обучения:

void OptimizeCoefficients() { double best_coeffs[ 25 ]; ArrayCopy (best_coeffs, g_pair.coeffs); double best_r2 = CalculateR2(); g_pair.learning_rate = InitialLearningRate; for ( int iter = 0 ; iter < MaxIterations; iter++) { double gradients[ 25 ]; ArrayInitialize (gradients, 0.0 ); for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double actual = g_pair.prices[i]; double predicted = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) predicted += g_pair.coeffs[j] * g_pair.features[i][ 0 ][j]; double error = predicted - actual; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) gradients[j] += 2.0 * error * g_pair.features[i][ 0 ][j]; } for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) gradients[j] /= g_pair.data_size;

Критически важным элементом является gradient clipping для предотвращения взрывающихся градиентов:

double gradient_norm = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) gradient_norm += gradients[j] * gradients[j]; gradient_norm = MathSqrt (gradient_norm); if (gradient_norm > 1.0 ) { for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) gradients[j] /= gradient_norm; } for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) g_pair.coeffs[j] -= g_pair.learning_rate * gradients[j];

Адаптивная скорость обучения автоматически подстраивается под динамику оптимизации:

double new_r2 = CalculateR2(); if (new_r2 > best_r2) { best_r2 = new_r2; ArrayCopy (best_coeffs, g_pair.coeffs); g_pair.learning_rate *= 1.01 ; } else { ArrayCopy (g_pair.coeffs, best_coeffs); g_pair.learning_rate *= 0.8 ; if (g_pair.learning_rate < InitialLearningRate * 0.01 ) break ; } } }

Второй этап — обучение нейросети на остатках оптимизированной линейной модели:

void TrainUTransformer() { for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double linear_pred = 0 ; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) linear_pred += g_pair.coeffs[j] * g_pair.features[i][ 0 ][j]; g_pair.neural_net.residuals[i] = g_pair.prices[i] - linear_pred; } double best_loss = 1 e6; int no_improve_count = 0 ; for ( int epoch = 0 ; epoch < NeuralEpochs; epoch++) { double total_loss = 0 ; for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double prediction = UTransformerForward(g_pair.coeffs, g_pair.neural_net.residuals[i]); double error = prediction - g_pair.neural_net.residuals[i]; total_loss += error * error; double gradient = 2.0 * error / g_pair.data_size; for ( int layer = NeuralLayers - 1 ; layer >= 0 ; layer--) { for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) { for ( int k = 0 ; k < NeuralNodes; k++) { g_pair.neural_net.encoder_layers[layer].weights[k][j] -= g_pair.neural_net.learning_rate * gradient * 0.01 ; } } } } total_loss /= g_pair.data_size; if (total_loss < best_loss) { best_loss = total_loss; no_improve_count = 0 ; } else { no_improve_count++; if (no_improve_count > 5 ) break ; } } }

Координация обучения двух компонент осуществляется через периодическую реоптимизацию:

if (g_pair.bars_since_optimization >= OptimizationInterval) { PrepareOptimizationData(); OptimizeCoefficients(); if (g_pair.neural_net.training_steps % 5 == 0 ) { TrainUTransformer(); } g_pair.bars_since_optimization = 0 ; }





Процедура forward pass через U-Transformer

Forward pass через U-Transformer представляет собой последовательную обработку входных данных через энкодер-декодер архитектуру с интегрированными механизмами внимания. Процедура начинается с подготовки входного вектора, который включает усредненные признаки по временной последовательности:

double UTransformerForward( double &coefficients[], double residual) { double layer_input[ 32 ]; double layer_output[ 32 ]; double attention_output[ 32 ]; double avg_features[ 25 ]; for ( int i = 0 ; i < 25 ; i++) { avg_features[i] = 0 ; for ( int j = 0 ; j < 50 ; j++) { avg_features[i] += g_pair.features[ 0 ][j][i]; } avg_features[i] /= 50 ; } for ( int i = 0 ; i < 25 ; i++) layer_input[i] = avg_features[i];

Энкодерная часть архитектуры последовательно обрабатывает информацию через несколько слоев, каждый из которых специализируется на извлечении признаков различного уровня абстракции:

for ( int layer = 0 ; layer < NeuralLayers; layer++) { int input_size = (layer == 0 ) ? 25 : NeuralNodes; ForwardLayer(layer_input, input_size, g_pair.neural_net.encoder_layers[layer], layer_output); if (layer < TransformerHeads) { SelfAttention(layer_output, g_pair.neural_net.attention_heads[layer], attention_output); for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) layer_output[i] = layer_output[i] + attention_output[i]; } for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) g_pair.neural_net.skip_connections[layer][i] = layer_output[i]; for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) layer_input[i] = layer_output[i]; }

Полносвязный слой реализует стандартную операцию линейной трансформации с нелинейной активацией:

void ForwardLayer( double &inputs[], int input_size, NeuralLayer &layer, double &outputs[]) { for ( int j = 0 ; j < layer.size; j++) { double sum = layer.biases[j]; for ( int i = 0 ; i < input_size; i++) sum += inputs[i] * layer.weights[i][j]; outputs[j] = GELU(sum); } }

GELU (Gaussian Error Linear Unit) используется как современная альтернатива ReLU:

double GELU( double x) { return 0.5 * x * ( 1.0 + Tanh( MathSqrt ( 2.0 / M_PI ) * (x + 0.044715 * x * x * x))); }

Механизм self-attention вычисляет веса внимания для различных частей входной последовательности:

void SelfAttention( double &inputs[], AttentionBlock &attention, double &outputs[]) { double queries[ 32 ], keys[ 32 ], values[ 32 ]; for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) { queries[i] = 0 ; keys[i] = 0 ; values[i] = 0 ; for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) { queries[i] += inputs[j] * attention.query_weights[j][i]; keys[i] += inputs[j] * attention.key_weights[j][i]; values[i] += inputs[j] * attention.value_weights[j][i]; } } double max_score = attention.attention_scores[ 0 ]; for ( int i = 1 ; i < NeuralNodes; i++) if (attention.attention_scores[i] > max_score) max_score = attention.attention_scores[i]; double sum_exp = 0 ; for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) { attention.attention_scores[i] = MathExp (attention.attention_scores[i] - max_score); sum_exp += attention.attention_scores[i]; } for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) attention.attention_scores[i] /= sum_exp; for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) { outputs[i] = 0 ; for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) outputs[i] += attention.attention_scores[j] * values[j]; } }

Финальная агрегация использует average pooling для получения скалярного выхода:

double final_sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < NeuralNodes; i++) final_sum += layer_output[i]; return final_sum / NeuralNodes; }

Такая архитектура обеспечивает многоуровневую обработку информации: низкоуровневые слои извлекают локальные паттерны, механизмы внимания моделируют долгосрочные зависимости, а skip connections сохраняют детализированную информацию для финального предсказания.





Система генерации торговых сигналов

Генерация торговых сигналов в гибридной системе реализует двухуровневую архитектуру с автоматическим переключением между источниками сигналов в зависимости от качества каждой компоненты. Эта архитектура обеспечивает устойчивость системы к различным рыночным режимам и предотвращает деградацию производительности при ухудшении качества одной из моделей.

Первичный источник сигналов — U-Transformer, который активируется при достижении достаточного качества обучения:

void ProcessPair() { double price_t1 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , 1 ); double price_t2 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , 2 ); double price_t3 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , 3 ); double current_ask = SymbolInfoDouble (g_pair.trade_symbol, SYMBOL_ASK ); double current_bid = SymbolInfoDouble (g_pair.trade_symbol, SYMBOL_BID ); double current_price = (current_ask + current_bid) / 2.0 ; int signal = 0 ; if (g_pair.neural_net.is_trained && g_pair.neural_net.loss < 0.01 ) { double features[ 25 ]; CalculateFeatures(price_t1, price_t2, price_t3, 1 , g_pair.analyst_symbol, features); double neural_prediction = UTransformerForward(g_pair.coeffs, 0 ); double neural_threshold = 0.0001 ; if (neural_prediction > neural_threshold) signal = 1 ; else if (neural_prediction < -neural_threshold) signal = - 1 ; } }

Резервный источник сигналов активируется, когда нейросеть еще не обучена или показывает неудовлетворительные результаты:

if (signal == 0 && g_pair.current_r2 > 0.1 ) { double predicted_price = GetHybridPrediction(price_t1, price_t2, price_t3); double base_threshold = g_pair.current_r2 * 0.001 ; if (predicted_price > current_ask + base_threshold) signal = 1 ; if (predicted_price < current_bid - base_threshold) signal = - 1 ; }

Критически важным элементом является адаптивный порог срабатывания, который масштабируется в зависимости от качества модели. Для нейросетевых сигналов используется фиксированный порог, поскольку модель обучается на нормализованных остатках. Для линейных сигналов порог пропорционален R² модели — чем выше качество подгонки, тем более агрессивные сигналы может генерировать система.

Логирование источника сигнала обеспечивает прозрачность торговых решений:

if (OpenPosition( true , lot)) { Print (g_pair.trade_symbol, ": BUY opened by " , g_pair.neural_net.is_trained ? "U-TRANSFORMER" : "LINEAR" , " R2=" , DoubleToString (g_pair.current_r2, 3 ), " UT_Loss=" , DoubleToString (g_pair.neural_net.loss, 6 )); }

Разделение символов для анализа и торговли позволяет использовать практику торговли на синтетических символах (к примеру, Ренко-барах). Например, анализ EURUSD Renko может давать сигналы для торговли EURUSD, что расширяет возможности системы и потенциально улучшает качество сигналов за счет использования дополнительной информации.





Стратегии управления позициями и риск-менеджмент

Система управления позициями реализует две комплементарные стратегии: averaging (усреднение убыточных позиций) и pyramiding (наращивание прибыльных позиций). Эти стратегии автоматически адаптируются к рыночным условиям и интегрированы с системой генерации сигналов.

Структура отслеживания позиций включает все необходимые параметры для реализации сложных стратегий:

struct PairData { double last_buy_price; double last_sell_price; int buy_levels; int sell_levels; bool last_was_averaging; };

Стратегия averaging активируется, когда цена движется против открытой позиции на заданное расстояние, и при этом система продолжает генерировать сигналы в том же направлении:

if (g_pair.last_buy_price > 0 ) { double distance_points = (g_pair.last_buy_price - current_price) / SymbolInfoDouble (g_pair.trade_symbol, SYMBOL_POINT ); if (EnableAveraging && distance_points >= DistancePoints && signal == 1 && g_pair.buy_levels < MaxAveragingLevels) { double lot = NormalizeLot(g_pair.trade_symbol, LotSize * AveragingLotMultiplier); if (OpenPosition( true , lot)) { g_pair.last_buy_price = current_price; g_pair.buy_levels++; g_pair.last_was_averaging = true ; Print (g_pair.trade_symbol, ": BUY AVERAGING level " , g_pair.buy_levels, " at distance " , DoubleToString (distance_points, 1 ), " points" ); } } }

Стратегия pyramiding работает противоположным образом — добавляет к прибыльным позициям:

distance_points = (current_price - g_pair.last_buy_price) / SymbolInfoDouble (g_pair.trade_symbol, SYMBOL_POINT ); if (EnablePyramiding && distance_points >= DistancePoints && signal == 1 && g_pair.buy_levels < MaxPyramidingLevels && !g_pair.last_was_averaging) { double lot = NormalizeLot(g_pair.trade_symbol, LotSize * PyramidingLotMultiplier); if (OpenPosition( true , lot)) { g_pair.last_buy_price = current_price; g_pair.buy_levels++; Print (g_pair.trade_symbol, ": BUY PYRAMIDING level " , g_pair.buy_levels, " at distance " , DoubleToString (distance_points, 1 ), " points" ); } }

Ключевая особенность реализации — запрет одновременного использования averaging и pyramiding (флаг last_was_averaging), что предотвращает деградацию стратегии в хаотичное добавление позиций.

Управление размером лотов использует мультипликаторы для различных типов операций:

double NormalizeLot( string symbol, double lot) { double min_lot = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); double max_lot = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); double lot_step = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); lot = MathRound (lot / lot_step) * lot_step; lot = MathMax (min_lot, MathMin (max_lot, lot)); return lot; }

Такая архитектура менеджмента позиций обеспечивает гибкость в управлении позициями при сохранении контроля над максимальным риском. Система может адаптироваться к различным рыночным условиям, используя averaging в трендовых рынках и pyramiding в импульсных движениях, при этом всегда сохраняя четкий выход по прибыли.





Автоматическая реоптимизация коэффициентов модели

Адаптивность к изменяющимся рыночным условиям является критическим требованием для любой торговой системы. Финансовые рынки демонстрируют нестационарное поведение, где статистические закономерности могут изменяться под влиянием макроэкономических событий, изменений в рыночной микроструктуре или сдвигов в поведении участников. Система реализует автоматическую реоптимизацию, которая периодически обновляет параметры модели на основе скользящего окна исторических данных.

Триггером для реоптимизации служит накопление заданного количества новых торговых баров:

void OnTick () { if (!g_initialized) return ; ProcessPair(); if (isNewBar()) { if (g_pair.bars_since_optimization >= OptimizationInterval) { PrepareOptimizationData(); OptimizeCoefficients(); if (g_pair.neural_net.training_steps % 5 == 0 ) { TrainUTransformer(); } g_pair.bars_since_optimization = 0 ; } } }

Подготовка данных для оптимизации использует скользящее окно фиксированного размера, что обеспечивает баланс между стабильностью модели и адаптивностью к изменениям:

void PrepareOptimizationData() { g_pair.data_size = 0 ; int available_bars = iBars (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 ); if (available_bars < 50 ) { Print ( "WARNING: Insufficient bars for " , g_pair.analyst_symbol); return ; } int max_data_points = MathMin (OptimizationBars, 6000 ); for ( int i = 50 ; i < MathMin (max_data_points + 50 , available_bars - 1 ); i++) { if (g_pair.data_size >= 6000 ) break ; double price_t0 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , i - 1 ); if (price_t0 <= 0 ) continue ; g_pair.prices[g_pair.data_size] = price_t0; for ( int j = 0 ; j < 50 ; j++) { double price_t1 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , i - j); double price_t2 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , i - j - 1 ); double price_t3 = iClose (g_pair.analyst_symbol, PERIOD_H1 , i - j - 2 ); if (price_t1 <= 0 || price_t2 <= 0 || price_t3 <= 0 ) continue ; double features[ 25 ]; CalculateFeatures(price_t1, price_t2, price_t3, i - j, g_pair.analyst_symbol, features); for ( int k = 0 ; k < 25 ; k++) { g_pair.features[g_pair.data_size][j][k] = features[k]; } } g_pair.data_size++; } Print (g_pair.analyst_symbol, ": Prepared " , g_pair.data_size, " data points" ); }

Процедура оптимизации включает механизм сохранения лучших найденных коэффициентов:

void OptimizeCoefficients() { if (g_pair.data_size < 10 ) { Print (g_pair.analyst_symbol, ": Insufficient data (" , g_pair.data_size, ")" ); return ; } double best_coeffs[ 25 ]; ArrayCopy (best_coeffs, g_pair.coeffs); double best_r2 = CalculateR2(); double initial_r2 = g_pair.current_r2; for ( int iter = 0 ; iter < MaxIterations; iter++) { double new_r2 = CalculateR2(); if (new_r2 > best_r2) { best_r2 = new_r2; ArrayCopy (best_coeffs, g_pair.coeffs); g_pair.learning_rate *= 1.01 ; } else { ArrayCopy (g_pair.coeffs, best_coeffs); g_pair.learning_rate *= 0.8 ; if (g_pair.learning_rate < InitialLearningRate * 0.01 ) break ; } if (iter > 10 && (best_r2 - initial_r2) < MinR2Improvement) break ; } ArrayCopy (g_pair.coeffs, best_coeffs); g_pair.current_r2 = best_r2; if (best_r2 > g_pair.best_r2) { g_pair.best_r2 = best_r2; ArrayCopy (g_pair.best_coeffs, best_coeffs); } Print (g_pair.analyst_symbol, ": R2=" , DoubleToString (g_pair.current_r2, 4 ), " Best=" , DoubleToString (g_pair.best_r2, 4 )); }

Система отслеживает качество модели через R-квадрат метрику, которая показывает долю объясненной дисперсии:

double CalculateR2() { if (g_pair.data_size < 10 ) return 0.0 ; double sum_actual = 0.0 ; double sum_squared_total = 0.0 ; double sum_squared_residual = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) sum_actual += g_pair.prices[i]; double mean_actual = sum_actual / g_pair.data_size; for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double actual = g_pair.prices[i]; double predicted = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) predicted += g_pair.coeffs[j] * g_pair.features[i][ 0 ][j]; double residual = actual - predicted; double total_variance = actual - mean_actual; sum_squared_residual += residual * residual; sum_squared_total += total_variance * total_variance; } if (sum_squared_total <= 0.0 ) return 0.0 ; return 1.0 - (sum_squared_residual / sum_squared_total); }





Онлайн обучение нейросети на остатках

Онлайн обучение нейросетевой компоненты представляет более сложную задачу по сравнению с линейной оптимизацией. Нейросеть переобучается не на каждом цикле оптимизации, а периодически — каждые 5 циклов, что предотвращает переобучение и снижает вычислительную нагрузку.

void TrainUTransformer() { if (g_pair.data_size < 10 ) { Print ( "Insufficient data for U-Transformer training: " , g_pair.data_size); return ; } for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double linear_pred = 0 ; for ( int j = 0 ; j < 25 ; j++) linear_pred += g_pair.coeffs[j] * g_pair.features[i][ 0 ][j]; g_pair.neural_net.residuals[i] = g_pair.prices[i] - linear_pred; } Print ( "Training U-Transformer on " , g_pair.data_size, " residuals..." ); double best_loss = 1 e6; int no_improve_count = 0 ;

Процедура обучения использует упрощенную версию backpropagation, адаптированную к ограничениям MQL5:

for ( int epoch = 0 ; epoch < NeuralEpochs; epoch++) { double total_loss = 0 ; for ( int i = 0 ; i < g_pair.data_size; i++) { double prediction = UTransformerForward(g_pair.coeffs, g_pair.neural_net.residuals[i]); g_pair.neural_net.neural_predictions[i] = prediction; double error = prediction - g_pair.neural_net.residuals[i]; total_loss += error * error; double gradient = 2.0 * error / g_pair.data_size; for ( int layer = NeuralLayers - 1 ; layer >= 0 ; layer--) { for ( int j = 0 ; j < NeuralNodes; j++) { for ( int k = 0 ; k < NeuralNodes; k++) { g_pair.neural_net.encoder_layers[layer].weights[k][j] -= g_pair.neural_net.learning_rate * gradient * 0.01 ; } } } } total_loss /= g_pair.data_size; if (total_loss < best_loss) { best_loss = total_loss; no_improve_count = 0 ; } else { no_improve_count++; if (no_improve_count > 5 ) break ; } if (epoch % 5 == 0 ) Print ( "U-Transformer epoch " , epoch, " loss: " , DoubleToString (total_loss, 6 )); }

Финализация обучения включает обновление метрик и состояния нейросети:

g_pair.neural_net.loss = best_loss; g_pair.neural_net.is_trained = true ; g_pair.neural_net.training_steps++; Print ( "U-Transformer training completed. Loss: " , DoubleToString (best_loss, 6 )); }

Критерий качества нейросети (loss < 0.01) определяет, когда система может полагаться на нейросетевые сигналы:

if (g_pair.neural_net.is_trained && g_pair.neural_net.loss < 0.01 ) { double neural_prediction = UTransformerForward(g_pair.coeffs, 0 ); }

Такая архитектура онлайн обучения обеспечивает адаптацию нейросетевой компоненты к изменяющимся рыночным условиям при сохранении вычислительной эффективности и предотвращении переобучения.

Мы взяли за основу советник из статьи про регрессионные модели, добавив туда нашу гибридную модель.

Рассмотрим тест модели на символе EURUSD, таймфрейме M15, за период с 1 июля 2025:

Коэффициент Шарпа получился очень даже неплохой:





Заключение

Представленная гибридная система демонстрирует практическую возможность интеграции современных архитектур глубокого обучения с классическими эконометрическими методами в рамках ограничений торговой платформы MQL5. Двухэтапная декомпозиция задачи прогнозирования на линейную и нелинейную компоненты позволяет использовать сильные стороны обоих подходов, минимизируя их недостатки.

Ключевые достижения работы включают успешную адаптацию U-Net архитектуры для анализа финансовых временных рядов, интеграцию механизмов внимания для моделирования долгосрочных зависимостей, и реализацию автоматической системы переключения между источниками сигналов. Система показывает устойчивую работу в различных рыночных режимах, благодаря адаптивному взвешиванию компонент и периодической реоптимизации параметров.

Практическая ценность решения заключается в его готовности к использованию в реальной торговле. Система включает полноценную торговую логику с управлением позициями, риск-менеджментом и детальным логированием операций. Разделение символов для анализа и торговли расширяет возможности использования межрыночных корреляций.

Однако необходимо честно признать ограничения текущей реализации. Упрощенная backpropagation, отсутствие современных техник регуляризации и фиксированная архитектура сети ограничивают потенциал нейросетевой компоненты. Использование статических массивов вместо динамических структур данных накладывает жесткие ограничения на масштабируемость системы.

Тем не менее, предложенный подход открывает перспективное направление для развития торговых систем. Концепция обучения нейросети на остатках линейной модели может быть применена к более широкому классу задач прогнозирования, не ограничиваясь финансовыми рынками. Модульная архитектура системы позволяет легко экспериментировать с различными типами нейросетей и стратегиями управления позициями.

Особую ценность представляет демонстрация того, что передовые методы машинного обучения могут быть реализованы даже в ограниченных средах разработки, таких как MQL5. Это открывает возможности для широкого круга трейдеров и разработчиков, не имеющих доступа к современным фреймворкам глубокого обучения.





Литература