Разработка торговой системы на основе индикатора CCI

Введение

Это новая статья из нашей серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе простых стратегий с использованием наиболее популярных технических индикаторов. На этот раз мы обсудим индикатор Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI). Как и всегда, я постараюсь объяснить основы с тем, чтобы помочь понять идею и способы использования. В конечном счете эти объяснения могут дать вам понимание и новые идеи, которые вы сможете использовать в своей торговле.

В этой статье мы разработаем торговую систему на основе индикатора CCI. О чем будем говорить:

Начнем с подробного рассмотрения самого индикатора Commodity Channel Index (CCI): что он измеряет и как рассчитывается. Именно когда мы понимаем самые основы того, что мы делаем, получается эффективнее использовать инструменты и находить новые идеи. Об этом мы поговорим в разделе "Определение CCI". Затем мы поработаем над простой стратегией, которую можно использовать с CCI в различных рыночных условиях — об этом речь пойдет в разделе "Стратегия CCI". Затем мы узнаем, как мы спроектировать торговую систему на основе этой стратегии, начав с подробного плана, который позволит четко представить, что же в итоге должна делать программа. Ну и в завершении научимся проектировать то, что мы запланировали, по разработанной схеме торговой системы.

В этой статье мы будем использовать торговую платформу MetaTrader 5 и языковой редактор MetaQuotes Language Editor. Если у вас еще не установлена платформа MetaTrader 5, ее можно скачать по ссылке: https://www.metatrader5.com/en/download

После установки вы увидите такое окно терминала MetaTrader 5:

Далее нужно открыть редактор MetaQuotes Language, нажав F4 при открытом терминале или через команду MetaQuotes Language Editor в меню Сервис в терминале:

Или нажмите кнопку IDE на панели инструментов MetaTrader 5:

Здесь я должен упомянуть о пользе программирования в трейдинге, так как именно оно помогает быть дисциплинированными. Дисциплина является важным фактором для успешной торговли, в то время как эмоции могут быть вредны: решения надо принимать в соответствии с планом, но зачастую нам трудно принять правильное действие или решение из-за страха, жадности или других эмоций.



Именно программирование позволяет запрограммировать определенный торговый план в соответствии с нашими условиями и придерживаться его. Программа будет делать то, что нужно, по определенным нами правилам, без эмоций, которые могут повлиять на результат. Все это и есть дисциплина. В нашем случае мы используем MQL5 — этот язык позволяет программировать торговые стратегии и планы таким образом, чтобы потом их можно было автоматически исполнять в торговом терминале. Программа может быть от самой простой для очень сложной, в зависимости от торгового плана.

Примечание. Все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначена для других целей. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Теперь давайте приступим к изучению этой темы, еще одного блока знаний, который поможет нам стать лучше.







Определение CCI

В этой части мы более подробно узнаем об индикаторе Commodity Channel Index (CCI): что он измеряет, как рассчитывается и как им пользоваться.

Индикатор CCI (Индекс товарного канала) измеряет текущий уровень цены по отношению к среднему уровню цены в течение заданного периода времени. Когда Ламберт создавал этот индикатор, его изначальной целью было измерить циклические движения товаров. Однако индикатор может измерять и другие финансовые инструменты. CCI можно использовать для определения силы тренда и разворотов благодаря его природе импульсного индикатора.

Согласно расчетам CCI и его измерениям: высокое значение CCI означает, что цены намного выше среднего, и наоборот, когда CCI низкий, это означает, что цены намного ниже среднего.

Как рассчитывается индикатор CCI:

Находим типичную цену (Typical Price, TP):

TP = (High + Low + Close)/3

Находим простую скользящую среднюю типичной цены (SMA от TP):

SMA от TP = Сумма TP/n

Находим среднее отклонение:

Среднее отклонение = сумма Abs(TP-SMA)/n



Рассчитываем CCI:

CCI = (TP-SMA от TP)/(0.015*Среднее отклонение)

Посмотрим пример такого расчета:

Допустим, у нас есть такие цены за 14 дней:

День Максимум Минимум Закрытие 1 100 90 110 2 130 100 120 3 140 110 130 4 130 100 120 5 120 95 110 6 140 120 130 7 160 130 150 8 170 150 160 9 155 130 140 10 140 120 130 11 160 140 150 12 180 160 170 13 190 170 190 14 200 180 210

На основе этих данных рассчитаем CCI:

Сначала рассчитаем типичную цену (TP):

TP = (High + Low + Close)/3

После расчета типичной цены имеем такую таблицу:





Затем нужно рассчитать простую скользящую среднюю (SMA) рассчитанной цены TP:

SMA от TP = Сумма TP/n



Получаем следующий результат:

Затем рассчитываем разницу между TP и SMA в абсолютных значениях, чтобы найти среднее отклонение:

Abs (TP-SMA)



Получилось вот так:

Далее считаем среднее отклонение:

Среднее отклонение = сумма Abs(TP-SMA)/n

И сейчас можем рассчитать сам индикатор CCI:

CCI = (TP-SMA of TP)/(0.015*Mean Deviation)

CCI = (196.67-141.19)/(0.015*22.86) CCI = 55.48/0.3429 CCI = 161.80

Но на самом деле ничего не нужно рассчитывать вручную, ведь есть готовый индикатор, который идет в стандартной поставке платформы MetaTrader 5. Начать использовать индикатор можно мгновенно — нужно просто выбрать индикатор CCI в платформе, как показано на следующем рисунке:

После выбора CCI появится следующее окно:

В окне индикатора показаны его параметры:



1 - период индикатора

2 - тип цены, используемый в расчете индикатора, в нашем случае мы выберем типичную цену — Typical price.

3 - стиль индикатора: цвет, вид и толщина линии.

Настраиваем нужные параметры, нажимаем Ok, и индикатор запускается на графике:

CCI — осциллятор, который колеблется между значениями 100 и -100





Стратегия CCI

В этой части мы поговорим о двух простых стратегиях, которые можно использовать с CCI. Одна из стратегий связана с использованием в соответствии с рыночным трендом (восходящий, нисходящий и боковой). Вторая — на основе пересечения индикатора CCI с нулем и с уровнями 100 и -100. Тем не менее существует множество других стратегий на основе индикатора CCI. Какую бы стратегию вы ни выбрали, прежде чем использовать в реальной торговле, обязательно тестируйте ее на демо-счете, чтобы понять, подходит она вам или нет.

Итак, стратегии будут такие.

Первая стратегия: CCI с трендом

Во время восходящего тренда:

Восходящий тренд — это направление рынка, при котором цены образуют более высокие минимумы и более высокие максимумы, а на рынок оказывают влияние покупатели. В таких условиях можно использовать CCI для генерации сигнала на покупку: когда линия CCI пробивает уровень 100. То есть, CCI > 100. Для фиксации прибыли нужно использовать какой-нибудь другой эффективный инструмент, например Price Action.

CCI > 100 = покупка Если выбрали Price Action, тейк-профитом может служить закрытие ниже предыдущего минимума.

Во время нисходящего тренда:

Нисходящий тренд — это тенденция, противоположная восходящему тренду: цены образуют более низкие минимумы и более низкие максимумы, а на рынок оказывают влияние продавцы, которые двигают его вниз. На таком рынке сигналы от CCI будут такими: сигнал на продажу формируется, когда линия CCI пробивает уровень -100 вниз. Ценовое действие можно использовать для фиксации прибыли.

CCI < -100 = короткая продажа По Price Action тейк-профит будет при закрытии выше предыдущего максимума.

Во время бокового движения:

Боковое движение обозначает баланс между покупателями и продавцами, никто из них явно не превалирует. Это любое движение, которое нельзя отнести ни к восходящему, ни к нисходящему тренду.

Индикатор CCI также подходит для получения сигналов во время бокового движения. Когда линия CCI пробивает уровень -100 вниз, это сигнал на покупку, а когда пробивает 100 вверх, это будет тейк-профит. Когда линия CCI пробивает уровень 100 вверх, это сигнал короткой сделки, а когда пробивает -100 вниз, это будет тейк-профит.

CCI < -100 = buy

CCI > 100 = take profit

CCI > 100 = short

CCI < -100 = take profit



В этой статье рассмотрим еще один способ использования CCI: можно входить в рынок при пересечении с нулевым уровнем и фиксировать прибыль при пересечении уровней 100 и -100 в зависимости от типа позиции (покупка или продажа).

Сигнал на покупку:

Анализируем CCI относительно уровня нуля. Когда значение CCI поднимется выше нуля, это будет сигнал на покупку, и мы можем зафиксировать прибыль, когда значение CCI превысит 100.

CCI > 0 = Buy

CCI > 100 = take profit



Короткий сигнал:

Анализируем CCI относительно уровня нуля. Когда значение CCI опустится ниже нуля, это будет сигнал на открытие сделки на продажу, и мы можем зафиксировать прибыль, когда значение CCI пробьет -100.

CCI < 0 = Buy

CCI < 100 = take profit

Схема торговой системы по CCI

Мы подошли к самой интересной части этой статьи — будем программировать все эти стратегии для автоматизации сигналов.

Нужно написать код для каждой из упомянутых стратегий, чтобы компьютер знал, чего мы от него ждем. Начнем шаг за шагом с разработки плана.

Во время восходящего тренда:

Программа должна проверять значение CCI на каждом тике и выполнять определенные действия в зависимости от значения CCI.

Если CCI выше нуля — сигнал на покупку, иначе — ничего не делать.





Во время нисходящего тренда:

Проверяем значение CCI на каждом тике и выполняем определенные действия в зависимости от его значения.

Если значение CCI ниже -100, показываем короткий сигнал, если нет, ничего не делаем.

Во время бокового движения:

Во время бокового движения программа должна проверять значение CCI на каждом тике и выполнять определенные действия в зависимости от значения CCI.

Если значение CCI ниже -100, даем сигнал на покупку, тейк-профит. Если CCI не ниже -100, проверяем, находится ли CCI выше -100 и ниже 100, ничего не делаем (ждем). Если же там тоже нет CCI, проверяем, находится ли CCI выше 100, даем сигнал на тейк-профит.

Сигнал на покупку:

На каждом тике проверяем значение CCI и нулевой уровень. Когда значение CCI становится выше нуля, генерируем сигнал на покупку на графике, а когда значение CCI становится выше 100, показываем сигнал тейк-профита.

Короткий сигнал:

Когда значение CCI становится ниже нуля, генерируем сигнал на открытие короткой сделки на графике, а когда значение CCI становится ниже -100, показываем сигнал тейк-профита.





Торговая система по CCI

Теперь нужно написать код для каждой из упомянутых стратегий, чтобы компьютер знал, чего мы от него ждем.

Для начала напишем программу, которая показывает значения CCI на графике. Программирование состоит из следующих шагов:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Отображение значений CCI на графике.

Код внизу показывает все эти шаги для создания программы, которая позволяет компьютеру автоматически отображать значения CCI на графике:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); Comment ( "CCI Value = " ,CCIValue); }

После написания и компиляции программа появится в Навигаторе (Simple CCI System). Выбираем ее и запускаем в платформе:





Программу (Simple CCI System) можно открыть двойным щелчком или перетаскиванием на графике. После этого откроется следующее окно:

Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Simple CCI запустится на графике, на котором будут отображаться значения CCI:

Посмотрим теперь, как написать код этих двух стратегий:

Первая стратегия: CCI с трендом

Во время восходящего тренда:

CCI > 100 = покупка

Для этого выполним следующие шаги:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Установка условий для сигнала по CCI во время растущего тренда.

Вот код этих шагов:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "UPTREND CCI - BUY SIGNAL " ); }

После компиляции программа Uptrend CCI Strategy появится в навигаторе:





Запускаем CCI Uptrend Strategy, дважды кликнув или перетащив на график. После этого откроется окно редактора:

Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Uptrend CCI Strategy запустится на графике:

Сигналы Uptrend CCI будут отображаться по этой стратегии:

Во время нисходящего тренда:

CCI < -100 = короткая продажа

Следующие шаги:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Установка условий для сигнала по CCI во время падающего тренда.

Ниже приведен код программы, которую можно запустить в торговой платформе:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "DOWNTREND CCI - SHORT SIGNAL " ); }

Находим Downtrend CCI Strategy в навигаторе:





Открываем программу Downtrend CCI Strategy двойным кликом или перетаскиваем на график. Откроется следующее окно:

Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Downtrend CCI Strategy запустится на графике:





Сигналы Downtrend CCI Strategy будут отображаться на графике в соответствии с этой стратегией:

Во время бокового движения:

Для сигналов на покупку:

CCI < -100 = покупка CCI > 100 = тейк-профит



Этапы:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Установка условий для сигнала по CCI во время бокового тренда.

Код этих шагов:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

Находим программу Sideways CCI Strategy - Buy в навигаторе:





Затем откройте файл двойным кликом или перетащите его на график. Откроется следующее окно:

Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Sideways CCI Strategy запустится на графике:

На графике будут появляться сигналы согласно запрограммированной стратегии Sideways CCI Strategy - Buy:

Сигнал тейк-профита: CCI > 100 = тейк-профит. Например:

Для коротких сигналов:

CCI > 100 = сделка на продажу CCI < -100 = тейк-профит

Следующие шаги нужно запрограммировать:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Установка условий для сигнала на короткую продажу по CCI во время бокового тренда.

Код далее показывает все эти шаги для создания программы по стратегии Sideways CCI Strategy - Short:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue> 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - SHORT SIGNAL " ); if (CCIValue< - 100 ) Comment ( "SIDEWAYS CCI - TAKE PROFIT" ); }

Находим программу Sideways CCI Strategy - Short в навигаторе:





Открываем программу Sideways CCI Strategy - Short двойным кликом или перетаскиваем на график. Откроется следующее окно:

Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Sideways CCI Strategy - Short запустится на графике:

На графике будут появляться сигналы согласно запрограммированной стратегии Sideways CCI Strategy - Short:

Тейк-профит можно установить при CCI < -100 = take profit:

Вторая стратегия: пересечение нуля

Сигнал на покупку:

CCI > 0 = покупка

CCI > 100 = тейк-профит

Следующие шаги нужно запрограммировать:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Условие настройки для значения CCI и пересечения нулевого уровня.

Этапы создания программы Zero crossover CCI Strategy - Buy:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue > 0 ) Comment ( "Zero crossover CCI - BUY SIGNAL " ); if (CCIValue > 100 ) Comment ( "Zero crossover CCI - TAKE PROFIT" ); }

Находим в навигаторе Zero crossover CCI Strategy - Buy:





Запускаем программу, дважды щелкнув или перетащив ее на график. Откроется следующее окно:









Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Zero crossover CCI Strategy запустится на графике:







На графике будут появляться сигналы согласно запрограммированной стратегии CCI с пересечением нуля, покупка:







Сигнал на тейк-профит — когда CCI > 100 = take profit, на рисунке ниже показан пример:

Короткий сигнал:

CCI < 0 = Buy

CCI < -100 = take profit

Следующие шаги нужно запрограммировать:

Создание массива цен. Сортировка ценового массива от текущих данных. Определение свойств CCI. Сортировка результатов. Получение значения текущих данных. Условие настройки для значения CCI и пересечения нулевого уровня.

Этапы создания программы Zero crossover CCI Strategy - Short:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double ArrayOfPrices[]; ArraySetAsSeries (ArrayOfPrices, true ); int CCIDef = iCCI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (CCIDef, 0 , 0 , 3 ,ArrayOfPrices); double CCIValue = (ArrayOfPrices[ 0 ]); if (CCIValue < 0 ) Comment ( "Zero crossover CCI - SHORT SIGNAL " ); if (CCIValue < - 100 ) Comment ( "Zero crossover CCI - TAKE PROFIT" ); }

Находим в навигаторе Zero crossover CCI Strategy - Short:





Открываем программу Zero crossover CCI Strategy - Short двойным кликом или перетаскиваем на график. Откроется следующее окно:





Разрешаем автоматическую торговлю "Allow Algo Trading", нажимаем ОК, и программа Zero crossover CCI Strategy - Short запустится на графике:







На графике будут появляться сигналы согласно запрограммированной стратегии CCI с пересечением нуля, короткая сделка:





Сигнал тейк-профита: CCI < -100 = тейк-профит. Пример показан на рисунке ниже:

Заключение

Индикатор CCI (Commodities Channel Index) - еще один инструмент для торговли, который может улучшить результаты тестирования. Конечно, все стратегии требуют тщательного тестирования и оптимизации. Данную статью можно считать введением в новый инструмент. Используйте эту информацию, чтобы понять, подходит ли данный индикатор для ваших торговых целей.

Из этой статьи мы узнали, что такое индикатор CCI, что он означает, что измеряет и как его можно рассчитать. Также мы разобрали примеры расчета, которые должны помочь лучше понять самую суть индикатора и, возможно, найти новые торговые идеи.

Далее мы рассмотрели несколько простых стратегий с использованием индикатора CCI для разных рыночных условий (растущий тренд, падающий и боковой), а также стратегию по пересечению нуля. Как видите, есть множество разных стратегий на основе CCI. Изучите их, найдите самый подходящие для вашего стиля торговли — ведь теперь у вас есть для этого вся информация.

Также в этой статье мы построили схемы стратегий, которые незаменимы при написании торговой системы по CCI. На основе этих схем мы написали код на MQL5. В итоге мы получили программу, которую можно запустить в торговой платформе MetaTrader 5, где она автоматически формирует сигналы на графике.

Еще раз повторюсь: необходимо тестировать любую новую стратегию, прежде чем использовать ее на своем реальном счете. Надеюсь, эта статья поможет сделать вашу торговлю чуточку лучше, подскажет новые идеи. Желаю всем вам прибыльной торговли!



































