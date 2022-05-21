Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3260: Массовые операции, функции матриц и векторов и улучшения в чате
Скажите пожалуйста, вот это исправлено?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Alexey Viktorov, 2022.03.29 20:50
А что за ошибки сыплет МТ5
2022.03.29 21:47:46.036 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3231 started for MetaQuotes Software Corp. 2022.03.29 21:47:46.037 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x AMD FX-4170 Quad-Core, 9 / 11 Gb memory, 5 / 465 Gb disk, admin, GMT+3 2022.03.29 21:47:46.037 Terminal D:\MetaTrader 5\Hadge MT5 2022.03.29 21:47:47.668 Network '1307275': authorized on AMPGlobalEU-Demo through Main Access Server NEW (ping: 159.98 ms, build 3091) 2022.03.29 21:47:47.668 Network '1307275': previous successful authorization performed from 94.25.169.90 on 2022.03.29 18:47:15 2022.03.29 21:47:47.887 Network '1307275': terminal synchronized with AMP Global Ltd.: 5 positions, 0 orders, 335 symbols, 0 spreads 2022.03.29 21:47:47.887 Network '1307275': trading has been enabled - netting mode 2022.03.29 21:47:56.443 GDI Cache object creation error [0] 2022.03.29 21:47:56.554 GDI Cache object creation error [0] 2022.03.29 21:47:56.587 GDI Cache object creation error [0] 2022.03.29 21:47:56.753 GDI Cache object creation error [0] 2022.03.29 21:47:56.800 GDI Cache object creation error [0]
Предложение по OnTimer. Сейчас при первом запуске индикатора, отрисовка происходит через время, указанное в EventSetTimer. Хотелось бы, что бы отрисовка шла сразу.
при необходимости решаемо на прикладном уровне, поэтому в системе этой "фиче" делать нечего.
bool firstDraw;
int OnInit() {
/// some initialization here
firstDraw=false;
return INIT_SUCCESSFUL;
}
void MyRedraw() {
firstDraw=true;
// draw my chart
}
void OnTimer() {
MyRedraw(); // always redraw by timer
}
void OnChartEvent(...) {
if (!firstDraw) MyRedraw(); // redraw on first event
}
void OnTick() {
if (!firstDraw) MyRedraw(); // redraw on first event
}
иначе сильно преждевременный вызов OnTimer поломает многое.
Предложение по OnTimer. Сейчас при первом запуске индикатора, отрисовка происходит через время, указанное в EventSetTimer. Хотелось бы, что бы отрисовка шла сразу.
int OnInit() { // some initialization here OnTimer(); return INIT_SUCCEEDED; } void OnTimer() { // CODE }
в OnInit не всегда правильно вызывать отрисовку.
Даже это вообще неправильно :-) У тебя половины данных ещё нет. Они прилетят только когда OnInit вернёт INIT_SUCCEEDED (кстати всегда бесит эта константа - он длинная, звучит на уровне "суицидед", и почему не просто и понятно INIT_OK ??)
Поэтому непосредственный вызов OnTimer из OnInit для отрисовки не корректен
в OnInit не всегда правильно вызывать отрисовку.
Даже это вообще неправильно :-) У тебя половины данных ещё нет. Они прилетят только когда OnInit вернёт INIT_SUCCEEDED (кстати всегда бесит эта константа - он длинная, звучит на уровне "суицидед", и почему не просто и понятно INIT_OK ??)
Поэтому непосредственный вызов OnTimer из OnInit для отрисовки не корректен
Корректное и рабочее решение
MetaQuotes:
MQL5: Добавлены новые функции для работы с матрицами и векторами:
- CorrCoef — рассчитывает коэффициент корреляции матрицы или вектора
- Correlate — рассчитывает кросс-корреляцию двух векторов
Какой используется расчёт корреляции?
Спирмен или Пирсон ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В пятницу 15 апреля 2022 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В новой версии мы добавили множество команд для массового закрытия позиции и снятия отложенных ордеров. Теперь в случае необходимости эти действия можно выполнить всего в пару кликов мыши.
Также мы расширили возможности языка MQL5. В нем появились новые функции для матриц и векторов, а также встроенные методы для массивов и строк.
Помимо этого, мы улучшили встроенные чаты. Теперь в них можно цитировать сообщения собеседника, создавать комбинированные сообщения из текста, картинок и вложений.
Еще это обновление включает множество исправлений и улучшений в процессе покупки MQL5-сервисов, а также оптимизацию графической системы терминала.
Еще это обновление включает множество исправлений и улучшений в процессе покупки MQL5-сервисов, а также оптимизацию графической системы терминала.Подробнее об этих и других изменениях в новой версии платформы MetaTrader 5 читайте ниже.
В контекстном меню раздела торговли появился новый пункт — "Массовые операции". Список доступных команд формируется в нем интеллектуально, в зависимости от выбранной операции и типа вашего счета.
В меню всегда доступны команды:
Если выбрать позицию, в меню появляются дополнительные команды:
Если выбрать отложенный ордер, в меню появляются дополнительные команды:
На данный момент доступно три метода:
Пример:
На данный момент доступны следующие методы:
Все методы работают аналогично строковым функциям.
Пример:
Используется только для инструментов, работающих по подписке, как правило при трансляции данных в бесплатном тестовом режиме.
Свойство можно запрашивать только для символов, выбранных в Обзоре рынка. В ином случае вы получите ошибку ERR_MARKET_NOT_SELECTED (4302).
Если эта опция отключена, на счетах запрещается одновременно иметь разнонаправленные позиции и ордера по одному и тому же инструменту. Например, если на счете имеется позиция Buy, то пользователь не может открыть позицию Sell или выставить отложенный ордер на продажу. При попытке сделать это пользователю будет выдаваться ошибка TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED.
Они позволяют получить коэффициент начисления свопов для каждого дня недели. 1 — одиночное начисление свопов, 3 — тройное, 0 — начисление отсутствует.
Обновление будет доступно через систему Live Update.