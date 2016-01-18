Serviço Freelance no site MQL5.com - Encontre o Seu Desenvolvedor Favorito

Os desenvolvedores de robôs investidores não precisam mais procurar traders para prestarem os seus serviços aos que desejam seus próprios Expert Advisors - agora os traders vão encontrá-los. Atualmente, milhares de traders encomendam serviços a desenvolvedores no seção Freelance MQL5 e pagam por este trabalho no próprio site MQL5.com.

A essência do serviço é simples - é um lugar único onde os desenvolvedores de robôs investidores atendem os seus clientes. O serviço Freelance permite a aprendizagem mútua e organiza o processo de desenvolvimento de modo que todas as partes estão seguras. A experiência nos mostra que tanto os traders, como os desenvolvedores, há muito tempo precisavam de um mecanismo com tal interação. Durante 4 anos, este serviço facilitou a vida de três mil traders que pagaram por mais de 10 000 serviços prestados. E esta atividade dos traders e desenvolvedores está em constante crescimento!













O princípio deste serviço é semelhante a um leilão: o trader coloca uma solicitação de serviço e os desenvolvedores competem entre si para ganhar a implementação do projeto, indicando as suas condições de tempo e o custo. Quando um trader decide pela escolha de um desenvolvedor, o valor do serviço em acordo é bloqueado na conta do trader e o desenvolvedor selecionado começa a desenvolver a encomenda do projeto.





Todo o trabalho é dividido em estágios. Desta forma, os desenvolvedores conseguem uma compreensão clara do serviço solicitado pelos traders, que por sua vez têm maior controle do processo. É importante que cada ação seja registrada: você como desenvolvedor aceitou as Especificações Solicitadas - este fato é registrado, então você tem a obrigação de desenvolver um aplicativo exatamente como descrito; você como cliente aceitou o serviço e recebeu o aplicativo - este fato também é registrado, então o dinheiro será transferido para a conta do desenvolvedor. Este mecanismo permite aumentar o compartilhamento de trabalhos concluídos com êxito e reduz o número de litígios.





Todos os serviços são realizados desta forma, mas esta é apenas uma parte do quadro.

Infraestrutura

O serviço Freelance foi criado com o objetivo de eliminar todos os obstáculos aos desenvolvedores: a busca por clientes, uma interação eficiente com os clientes e tratar com operações financeiras. Todas estas tarefas foram concluídas com sucesso:

Busca por clientes - a tarefa mais importante para o desenvolvedor freelance. Incicialmente o site MQL5.com foi principalmente acessado por desenvolvedores de robôs investidores (negociação), que ajudaram no desenvolvimento com uma grande base de conhecimentos. No entanto, o desenvolvimento do site e sua integração com as plataformas de negociação MetaTrader 4/5 mudaram significativamente a situação. Hoje, a maioria dos visitantes do site MQL5.com são traders regulares sem habilidades de programação. Eles não visitam o site para aprender a programar a negociação algorítmica, mas para usar todas as vantagens de tais aplicativos. Todos podem fazer um download, comprar, e ainda, encomendar o desenvolvimento de um aplicativo de negociação. MQL5.com já não é mais um site somente destinados aos programadores avançados, atualmente faz da negociação algorítmica um recurso acessível a todos.

(Clique na imagem para ver a versão completa do infográfico)

A integração dos Serviços MQL5 com as plataformas de negociação aumentou ainda mais a capacidade dos potenciais clientes aos "freelancers". Agora, qualquer um dos 7 milhões de usuários pode solicitar uma encomenda na seção Freelance diretamente da plataforma de negociação.

Interação Eficiente com os clientes - é muito prático usar os comentários que são vinculados a uma encomenda e estão sempre disponíveis. Ambas as partes envolvidas podem postar comentários - esta é uma grande oportunidade para registrar todas as mensagens relacionadas as encomendas num único lugar. Além disso, o Chat está sempre disponível para resolver rapidamente as perguntas simples.

Pagamento dos serviços - os desafios financeiros de tais serviços são tratadas com sucesso usando o sistema de pagamentos da Comunidade MQL5. Para o comprador, não importa qual recurso usar: cartão de crédito, PayPal ou um sistema nacional de pagamentos. Todos os usuários MQL5.com podem depositar créditos nas suas contas, usando uma variedade de métodos disponíveis.

Os desenvolvedores sempre recebem os pagamentos nas suas contas da Comunidade MQL5 em dólar americano, que podem ser sacados via PayPal, WebMoney ou conta bancária.

Portanto, todos os problemas não produtivos foram resolvidos, assim os desenvolvedores não precisam se preocupar com eles. Ou seja, eles concentram-se no essencial - a implementação de uma encomenda e o recebimento do pagamento. Voce quer trabalhar como um Desenvolvedor Freelance neste grande mercado de traders? Então leia o artigo "Como Implementar Encomendas e Obter Lucro com Serviço Freelance MQL5".

Bem-vindo ao Freelance MQL5.com - o melhor local para desenvolver robôs investidores!







