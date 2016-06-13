Freelance-Aufträge auf MQL5.com – der beste Ort für Entwickler

Entwickler von Handelsrobotern müssen ihre Dienste nicht mehr bei Händlern vermarkten, die Expert Advisors benötigen – denn jetzt werden die Händler Sie finden. Schon heute veröffentlichen tausende Händler Aufträge für freiberufliche MQL5-Entwickler und bezahlen die Arbeit auf MQL5.com.

Der Zweck des Dienstes ist einfach: Es ist ein Ort, an dem Entwickler von Handelsrobotern ihre Kunden treffen. Der Freelance-Service ermöglicht es ihnen, sich gegenseitig kennen zu lernen und den Entwicklungsprozess zu organisieren, sodass die Interessen beider Parteien geschützt sind. Die Erfahrung zeigt, dass ein solcher Interaktionsmechanismus schon lange von Händlern wie Entwicklern benötigt wurde. In den 6 Jahren seines Bestehens hat es der Dienst dreitausend Händlern ermöglicht, über 10.000 ausgeführte Aufträge zu bezahlen. Und die Aktivitäten der Händler und Entwickler nehmen immer weiter zu!

Das Prinzip des Dienstes ähnelt einer Auktion: Der Händler veröffentlicht einen Auftrag und Entwickler konkurrieren um seine Umsetzung, indem sie ihren zeitlichen Rahmen und ihre Zahlungsbedingungen angeben. Wenn sich ein Händler für den Entwickler seiner Wahl entschieden hat, wird die vereinbarte Gebühr auf dem Konto des Händlers gesperrt und der ausgewählte Entwickler beginnt mit der Ausführung des Auftrags.

Der gesamte Auftrag ist in Phasen aufgeteilt. Auf diese Weise können Entwickler die Anforderungen der Händler klar verstehen und Händler haben den Prozess besser unter Kontrolle. Es ist wichtig, dass jede Aktion protokolliert wird: Als Entwickler haben Sie den erforderlichen Spezifikationen zugestimmt. Diese Tatsache wird protokolliert und Sie sind verpflichtet, eine Anwendung zu erschaffen, die genau der Beschreibung entspricht. Als Kunde haben Sie den ausgeführten Auftrag akzeptiert. Diese Tatsache wird ebenfalls protokolliert und das Geld wird auf das Konto des Entwicklers überwiesen. Mit diesem Mechanismus wird der Anteil der erfolgreich ausgeführten Aufträge erhöht und die Menge der Streitfälle verringert.

Alle Aufträge innerhalb des Dienstes werden auf diese Weise ausgeführt, doch das ist nur ein Teil des Gesamtbilds.

Infrastruktur

Der Freelance-Service wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Entwicklern das Leben zu erleichtern: die Suche nach Kunden, eine effiziente Interaktion mit Kunden und die Verarbeitung von finanziellen Vorgängen. All diese Aufgaben wurden erfolgreich gelöst:

Suche nach Kunden – die wichtigste Aufgabe für einen freiberuflichen Entwickler. MQL5.com wurde ursprünglich hauptsächlich von Entwicklern von Handelsrobotern besucht, die bei der Entwicklung einer riesigen Wissensbasis halfen. Allerdings haben die Entwicklung der Seite und ihre Integration in die Handelsplattformen MetaTrader 4/5 die Situation grundlegend verändert. Heute besteht der überwiegende Teil der Besucher von MQL5.com aus Händlern ohne Programmierkenntnisse. Sie besuchen die Seite nicht, um zu lernen, wie sich algorithmusbasierter Handel programmieren lässt, sondern, um alle Vorteile solcher Anwendungen zu nutzen. Jeder kann die Entwicklung einer Handelsanwendung herunterladen, kaufen und natürlich auch bestellen. MQL5.com ist nicht mehr eine Seite für fortgeschrittene Programmierer, da sie den algorithmusbasierten Handel nun für jedermann zugänglich macht.

(Klicken Sie auf das Bild, um die vollständige Version der Infografik zu sehen) Die Integration von MQL5-Services in die Handelsplattformen vergrößert abermals das potenzielle Zielpublikum für Freelancer. Jetzt kann jeder der 7 Millionen Benutzer eine Anwendung im Freelance-Service direkt über die Handelsplattform bestellen.

Effiziente Interaktion mit Kunden – es ist sehr praktisch, Kommentare zu nutzen, die mit einem Auftrag in Verbindung stehen und immer verfügbar sind. Beide Parteien können Kommentare hinterlassen. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, alle auftragsbezogenen Nachrichten an einem gemeinsamen Ort zu vereinen. Zusätzlich ist für die schnelle Lösung von einfachen Fragen der Chat ebenfalls immer verfügbar.

Bezahlung von Services – die finanziellen Herausforderungen solcher Services werden mithilfe des Zahlungssystems der MQL5.community erfolgreich gelöst. Für den Käufer ist es unwichtig, was genutzt wird: Kreditkarte, PayPal oder ein nationales Zahlungssystem. Alle Benutzer von MQL5.com können durch eine Vielzahl von unterstützen Methoden Mittel auf ihren Konten hinterlegen. Entwickler erhalten die Zahlungen auf ihre Konten bei der MQL5.community immer in US-Dollar, die per PayPal, WebMoney oder über ein Bankkonto abgebucht werden können.

Somit wurden alle nicht produktionsbezogenen Probleme behoben, sodass Entwickler sich keine Gedanken darum machen müssen. Stattdessen können sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – die Umsetzung eines Auftrags und den Erhalt der Zahlung. Möchten Sie als freiberuflicher Entwickler auf dem größten Markt von Händlern arbeiten? Dann lesen Sie den Beitrag "Wie man mit dem MQL5-Freelance-Service Bestellungen von Händlern umsetzt und Gewinn macht".

Willkommen im Abschnitt Freelance auf MQL5.com – dem besten Ort für Entwickler von Handelsrobotern!