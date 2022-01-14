MQL5.com'da Freelance İşler - Geliştiricinin Favori Yeri

Artık alım satım robotu geliştiricilerinin hizmetlerini Expert Advisors ihtiyacı duyan yatırımcılara pazarlamasına gerek yok - şimdi onlar sizi bulacaklar. Halihazırda binlerce yatırımcı, MQL5 Freelance geliştiricilerine talimatlar vermekte ve MQL5.com'da çalışmak için ödeme yapmaktadır.

Hizmet esası basittir - alım satım robotu geliştiricilerinin istemcileriyle buluştuğu tek yerdir. Freelance hizmeti, birbirleri hakkında bilgi edinmelerine ve geliştirme sürecini her iki tarafın da çıkarlarını güvence altına alacak şekilde düzenlemelerine olanak tanır. Deneyimlerin de gösterdiği gibi, hem yatırımcılar hem de geliştiriciler uzun zamandır böyle bir etkileşim mekanizmasına ihtiyaç duyuyorlardı. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca, bu hizmet gerçekleştirilen 10.000'den fazla işe ödeme yapacak üç bin yatırımcı için kolaylaştırıldı. Yatırımcıların ve geliştiricilerin faaliyetleri sürekli büyüyor!













Bu hizmetin prensibi açık artırmaya benzer: yatırımcı bir talimat verir ve geliştiriciler koşullarını zaman ve maliyet konusunda belirterek kazanç için rekabet ederler. Bir yatırımcı geliştirici seçimine karar verdiğinde kararlaştırılan ücret tutarı yatırımcının hesabına kilitlenir ve seçilen geliştirici talimatı yerine getirmeye başlar.





İşin tamamı aşamalara ayrılmıştır. Bu tür geliştiriciler yatırımcılar tarafından talep edilen işi net bir şekilde anlıyor ve yatırımcılar süreç içinde daha fazla kontrole sahip oluyor. Her eylemin kaydedilmesi önemlidir: bir geliştirici olarak, Gerekli Şartnameleri kabul ettiğinizde - bu olgu kaydedilir ve tam olarak açıkladığınız uygulamayı oluşturmakla yükümlü olursunuz; müşteri olarak, tamamlanmış bir talimatı kabul ettiğinizde - bu olgu da kaydedilir ve para geliştiricinin hesabına aktarılır. Bu mekanizma, başarıyla tamamlanan işlerin payını artırmaya ve anlaşmazlıkların sayısını azaltmaya olanak tanır.





Hizmette tüm işler bu şekilde yapılır, ancak bu resmin sadece küçük bir kısmıdır.

Altyapı

Freelance hizmeti, geliştiricilerin tüm engellerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturuldu: istemci arama, müşterilerle verimli etkileşim sağlama ve finansal operasyonları yönetme gibi. Tüm bu görevler başarıyla tamamlandı:

İstemci arama - Freelance çalışan bir geliştirici için en önemli görevdir. Başlangıçta MQL5.com, çok büyük bir bilgi tabanının geliştirilmesine yardımcı olan alım satım robotu geliştiricileri tarafından ziyaret edildi. Ancak sitenin gelişimi ve MetaTrader 4/5 işlem platformlarıyla entegrasyonu, durumu önemli ölçüde değiştirdi. Bugün MQL5.com ziyaretçilerinin çoğu, programlama becerisine sahip olmayan sıradan yatırımcılardır. Siteyi algoritmik alım satım işlemlerinin nasıl programlanacağını öğrenmek için değil, bu tür tüm uygulamaların avantajlarını kullanmak için ziyaret etmektedirler. Herkes alım satım uygulama geliştirme hizmeti indirebilir, satın alabilir ve elbette talimat verebilir. Artık MQL5.com algoritmik alım satım işlemlerini herkes için erişilebilir kıldığı için, ileri düzey programcıların sitesi değildir.

(Veri Grafiğinin tam sürümünü görmek için resme tıklayın)

MQL5 Hizmetlerinin alım satım platformlarıyla entegrasyonu, Freelance çalışanlar için potansiyel müşteri kitlesini daha da artırır. Artık 7 milyon kullanıcıdan herhangi biri, doğrudan alım satım platformu aracılığıyla Freelance bölümünden bir uygulama talimatı verebilir.

Müşterilerle verimli etkileşim - talimata bağlı ve her zaman kullanılabilir yorumlarla iletişim kurmak kolaylık sağlayacaktır. Her iki taraf da yorum gönderebilir - bu talimatla ilgili tüm mesajları tek bir yerde kaydetmek için harika bir fırsattır. Ek olarak Sohbet bölümü, basit soruların hızlı bir şekilde çözülmesi için her zaman kullanılabilir.

Hizmetler için ödeme - bu tür hizmetlerdeki finansal zorluklar, MQL5.community ödeme sistemi kullanılarak başarıyla halledilir. Satın alan kişi için ne kullanılacağı farketmemektedir: kredi kartı, PayPal veya ulusal ödeme sistemi. Tüm MQL5.com kullanıcıları, çeşitli desteklenen yöntemleri kullanarak hesaplarına para yatırabilir.

Geliştiriciler MQL5.community hesaplarına ABD doları, PayPal ile çekebilecekleri, WebMoney veya banka hesabı cinsinden ödeme alırlar.

Bu nedenle, tüm üretim dışı sorunlar çözülmüştür ve geliştiricilerin bu gibi şeyler için endişelenmelerine gerek kalmamıştır. Bunun yerine, bir talimatın uygulanması ve ödemenin alınması gibi esaslara odaklanabilirler. En büyük yatırımcı piyasasında Freelance Geliştirici olarak çalışmak ister misiniz? O zaman "MQL5.com'da Nasıl Freelance Para Kazanmaya Başlanır" makalesini okuyun.

Alım satım robotu geliştiricileri için en iyi yer olan MQL5.com'da Freelance hizmetine hoş geldiniz!







