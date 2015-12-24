MQL5.comのフリーランスのお仕事 - 開発者のお気に入りの場所

トレーディングシステムの開発者は、エキスパートアドバイザーを必要とするトレーダーに彼らのサービスをマーケティングする必要はありません - 彼らが探してくれるのです。すでに、何千ものトレーダーがMQL5のフリーランス開発者に注文を頼み 、MQL5.comにて作業に支払いを行っています。

そのサービスの本質はシンプルです - トレーディングシステムの開発者が顧客に会えるただ一つの場所です。フリーランスサービスは、お互いを知ることを可能にし、互いの利益が確保されるよう開発のプロセスが整理されています。長くからトレーダーと開発者双方がそのような交流の仕組みを欲していました。４年の間、3000人のトレーダーが10000以上の仕事に支払いを行ってきました。. そして、トレーダーと開発者の活動は常に拡大しています。

このサービスの原則は、オークションと似ています: トレーダーは、注文を頼み、開発者はその実装のために競争し、納期や費用の条件を述べます。トレーダーがどの開発者を選ぶか決めれば、合意した額の支払いがトレーダーのアカウントにて確保され、選ばれた開発者は作業を開始します。

一つの仕事全体がいくつかのステージに分割されます。このようにして、開発者はトレーダーによって注文された仕事を明確に理解し、トレーダーは作業のプロセスをコントロールできるようになります。すべてのアクションがログとして取得されていることが重要です；開発者は必要な明記事項を受け入れ - これは記録されており、記載された通りアプリケーションを作成する義務があります：顧客は終了した注文を受け入れます - これも記録され、支払いが開発者の口座に送金されます。このメカニズムは、成功した仕事の割合を増やし、言い争いを少なくすることに貢献しています。

サービスのすべての仕事は、このように実行されますが、これは一部でしかありません。

インフラストラクチャー

フリーランスサービスは、開発者の作業をなくすことをゴールに作成されました：顧客を探し、コミュニケーションを円滑にできるようにし、勘定処理を行うなどの機能を提供しています。これらすべての作業が実行されます

したがって、すべての開発に関係のない問題が解決され、開発者はそれらを心配する必要がありません。代わりに、注文の実装や支払いの受け取りなど、本質的なことに集中することができます。トレーダーによる大規模なマーケットでフリーランス開発者として働きたくないですか？"How to Start Making Money in the Freelance at MQL5.com（MQL%5.comのフリーランス機能にて収益を得る方法）"という記事を読んでみてください。

MQL5.comフリーランスへようこそ - トレーディングシステム開発者の最高の場所です！