MQL5.comのフリーランスのお仕事 - 開発者のお気に入りの場所
トレーディングシステムの開発者は、エキスパートアドバイザーを必要とするトレーダーに彼らのサービスをマーケティングする必要はありません - 彼らが探してくれるのです。すでに、何千ものトレーダーがMQL5のフリーランス開発者に注文を頼み 、MQL5.comにて作業に支払いを行っています。
そのサービスの本質はシンプルです - トレーディングシステムの開発者が顧客に会えるただ一つの場所です。フリーランスサービスは、お互いを知ることを可能にし、互いの利益が確保されるよう開発のプロセスが整理されています。長くからトレーダーと開発者双方がそのような交流の仕組みを欲していました。４年の間、3000人のトレーダーが10000以上の仕事に支払いを行ってきました。. そして、トレーダーと開発者の活動は常に拡大しています。
このサービスの原則は、オークションと似ています: トレーダーは、注文を頼み、開発者はその実装のために競争し、納期や費用の条件を述べます。トレーダーがどの開発者を選ぶか決めれば、合意した額の支払いがトレーダーのアカウントにて確保され、選ばれた開発者は作業を開始します。
一つの仕事全体がいくつかのステージに分割されます。このようにして、開発者はトレーダーによって注文された仕事を明確に理解し、トレーダーは作業のプロセスをコントロールできるようになります。すべてのアクションがログとして取得されていることが重要です；開発者は必要な明記事項を受け入れ - これは記録されており、記載された通りアプリケーションを作成する義務があります：顧客は終了した注文を受け入れます - これも記録され、支払いが開発者の口座に送金されます。このメカニズムは、成功した仕事の割合を増やし、言い争いを少なくすることに貢献しています。
サービスのすべての仕事は、このように実行されますが、これは一部でしかありません。
インフラストラクチャー
フリーランスサービスは、開発者の作業をなくすことをゴールに作成されました：顧客を探し、コミュニケーションを円滑にできるようにし、勘定処理を行うなどの機能を提供しています。これらすべての作業が実行されます
顧客を探す - フリーランス開発者にとっては最も重要な作業です。MQL5.comは最初主にトレーディングシステムの開発者によって訪問され、彼らは巨大な知識ベースの作成に貢献しました。しかしながら、そのサイトの開発や、MetaTrader 4/5 トレーディングプラットフォームの統合が状況を変化させました。
今日では、MQL5.comの多くの訪問者はプログラミングスキルのない一般的なトレーダーになっています。アルゴリズムによるトレーディングをプログラムする方法を学ぶためではなく、そのようなアプリケーションを利用するためにサイトを訪れます。そこでトレーディングアプリケーションをダウンロードしたり、購入したり、開発を注文したりできます。MQL5.comはもはや上級プログラマのためのサイトではなく、全員がアルゴリズムによるトレーディングに触れるための場所となっています。
(そのイメージをクリックして、フルバージョンのインフォグラフィックスをみてください。)
MQL5サービスとトレーディングプラットフォームの統合は、フリーランスにとっての潜在的な顧客を増やします。今では、700万のユーザーがフリーランスセクションにて直接トレーディングプラットフォームを介して開発の注文を行うことができます。
-
顧客との効率的なコミュニケーション - 注文に関連するコメントを使用することができ、とても便利になっています。双方がコメントを投稿できます - これは一つの場所で注文に関連したメッセージのログを取ることのできる素晴らしい機会です。さらに、チャットシステムで常に簡単な質問を投稿し解決できます。
-
サービスへの支払い - そのようなサービスの課題が、MQL5.community 支払いシステムを用いて取り扱われています。購入者は、何を使用しても構いません: Paypalやクレジットカードなども使えます。MQL5.comユーザーは、様々な方法を用いて口座に資金をデポジットすることができます。
開発者は常にアメリカのMQL5.communityの口座にて支払いを受けることができます。Paypal、WebMoneyや銀行口座に引き落とされます。
したがって、すべての開発に関係のない問題が解決され、開発者はそれらを心配する必要がありません。代わりに、注文の実装や支払いの受け取りなど、本質的なことに集中することができます。トレーダーによる大規模なマーケットでフリーランス開発者として働きたくないですか？"How to Start Making Money in the Freelance at MQL5.com（MQL%5.comのフリーランス機能にて収益を得る方法）"という記事を読んでみてください。
MQL5.comフリーランスへようこそ - トレーディングシステム開発者の最高の場所です！
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1022
