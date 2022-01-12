Lavori freelance su MQL5.com - Il posto preferito dagli sviluppatori

Gli sviluppatori di robot di trading non hanno più bisogno di pubblicizzare i loro servizi ai trader che richiedono Expert Advisor - ora i trader troveranno loro. Già, migliaia di trader effettuare ordini a sviluppatori freelance MQL5 e pagare per il lavoro in MQL5.com.

L'essenza del servizio è semplice: è un unico luogo in cui gli sviluppatori di robot di trading incontrano i loro clienti. Il servizio Freelance consente loro di conoscersi e organizzare il processo di sviluppo in modo che gli interessi di entrambe le parti siano garantiti. Come dimostra l'esperienza, sia i trader che gli sviluppatori hanno da tempo bisogno di un tale meccanismo di interazione. Per 4 anni, questo servizio ha facilitato tremila commercianti per pagare più di 10000 posti di lavoro svolti. E l'attività di trader e sviluppatori è in costante crescita!













Il principio di questo servizio è simile a un'asta: il trader effettua un ordine e gli sviluppatori competono per vincere per la sua implementazione, indicando le loro condizioni in termini di tempi e costi. Quando un trader decide lo sviluppatore scelto, l'importo della commissione concordata viene bloccato sul conto del trader e lo sviluppatore selezionato inizia a evadere l'ordine.





L'intero lavoro è diviso in fasi. In questo modo gli sviluppatori ottengono una chiara comprensione del lavoro richiesto dai trader e i trader hanno un maggiore controllo del processo. È importante che ogni azione venga registrata: essendo uno sviluppatore, hai accettato le specifiche richieste - questo fatto viene registrato e sei obbligato a creare un'applicazione esattamente come descritto; essendo un cliente, hai accettato l'ordine finito - anche questo fatto viene registrato e il denaro viene trasferito sul conto dello sviluppatore. Questo meccanismo consente di aumentare la quota di lavori completati con successo e ridurre il numero di controversie.





Tutti i lavori nel servizio vengono eseguiti in questo modo, ma questa è solo una parte del quadro.

Infrastruttura

Il servizio Freelance è stato creato con l'obiettivo di eliminare tutti gli ostacoli degli sviluppatori: ricerca di clienti, interazione efficiente con i clienti e gestione delle operazioni finanziarie. Tutte queste attività sono state completate con successo:

Ricerca di clienti - il compito più importante per uno sviluppatore freelance. MQL5.com inizialmente è stato visitato principalmente da sviluppatori di robot commerciali che hanno contribuito allo sviluppo di un'enorme base di conoscenze. Tuttavia, lo sviluppo del sito e la sua integrazione con le piattaforme di trading MetaTrader 4/5 hanno cambiato significativamente la situazione. Oggi, la maggior parte dei visitatori MQL5.com sono commercianti regolari senza capacità di programmazione. Visitano il sito non per imparare a programmare il trading algoritmico, ma per utilizzare tutti i vantaggi di tali applicazioni. Tutti possono scaricare, acquistare e, naturalmente, ordinare lo sviluppo di un'applicazione di trading. MQL5.com non è più il sito per i programmatori avanzati, poiché ora rende il trading algoritmico accessibile a tutti.

(Clicca sull'immagine per vedere la versione completa dell'infografica)

L'integrazione dei servizi MQL5 con le piattaforme di trading aumenta ulteriormente il pubblico di potenziali clienti per i liberi professionisti. Ora, uno qualsiasi dei 7 milioni di utenti può ordinare un'applicazione presso la sezione Freelance direttamente attraverso la piattaforma di trading.

Interazione efficiente con i clienti : è molto comodo utilizzare commenti che sono legati a un ordine e sono sempre disponibili. Entrambe le parti possono pubblicare commenti: questa è una grande opportunità per registrare tutti i messaggi relativi all'ordine in un unico posto. Inoltre, la Chat è sempre disponibile per la risoluzione rapida di semplici domande.

Pagamento per servizi - le sfide finanziarie di tali servizi sono gestite con successo utilizzando il MQL5.communitysistema di pagamento. Per l'acquirente, non importa cosa usare: carta di credito, PayPal o un sistema di pagamento nazionale. Tutti gli utenti MQL5.com possono depositare fondi sui propri account utilizzando una varietà di metodi supportati.

Gli sviluppatori ricevono sempre pagamenti sui loro conti MQL5.community in dollari USA, che possono essere prelevati su PayPal, WebMoney o conto bancario.

Pertanto, tutti i problemi non di produzione sono stati risolti, quindi gli sviluppatori non devono preoccuparsi di loro. Invece, possono concentrarsi sull'essenziale: l'attuazione di un ordine e la ricezione del pagamento. Vuoi lavorare come sviluppatore freelance sul più grande mercato di trader? Quindi leggi l'articolo "Come iniziare a fare soldi nel Freelance presso MQL5.com".

Benvenuto al Freelance di MQL5.com - il posto migliore per gli sviluppatori di robot di trading!







