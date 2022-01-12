MetaTrader 5 / Sistemi di trading
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Lavori freelance su MQL5.com - Il posto preferito dagli sviluppatori

Lavori freelance su MQL5.com - Il posto preferito dagli sviluppatori

MetaTrader 5Sistemi di trading |
345 0
MetaQuotes
MetaQuotes

Gli sviluppatori di robot di trading non hanno più bisogno di pubblicizzare i loro servizi ai trader che richiedono Expert Advisor - ora i trader troveranno loro. Già, migliaia di trader effettuare ordini a sviluppatori freelance MQL5 e pagare per il lavoro in MQL5.com.

L'essenza del servizio è semplice: è un unico luogo in cui gli sviluppatori di robot di trading incontrano i loro clienti. Il servizio Freelance consente loro di conoscersi e organizzare il processo di sviluppo in modo che gli interessi di entrambe le parti siano garantiti. Come dimostra l'esperienza, sia i trader che gli sviluppatori hanno da tempo bisogno di un tale meccanismo di interazione. Per 4 anni, questo servizio ha facilitato tremila commercianti per pagare più di 10000 posti di lavoro svolti. E l'attività di trader e sviluppatori è in costante crescita!

I trader piazzano ordini a MQL5 Sviluppatori freelance


Il principio di questo servizio è simile a un'asta: il trader effettua un ordine e gli sviluppatori competono per vincere per la sua implementazione, indicando le loro condizioni in termini di tempi e costi. Quando un trader decide lo sviluppatore scelto, l'importo della commissione concordata viene bloccato sul conto del trader e lo sviluppatore selezionato inizia a evadere l'ordine.


L'intero lavoro è diviso in fasi. In questo modo gli sviluppatori ottengono una chiara comprensione del lavoro richiesto dai trader e i trader hanno un maggiore controllo del processo. È importante che ogni azione venga registrata: essendo uno sviluppatore, hai accettato le specifiche richieste - questo fatto viene registrato e sei obbligato a creare un'applicazione esattamente come descritto; essendo un cliente, hai accettato l'ordine finito - anche questo fatto viene registrato e il denaro viene trasferito sul conto dello sviluppatore. Questo meccanismo consente di aumentare la quota di lavori completati con successo e ridurre il numero di controversie.

Come funziona il servizio freelance

Tutti i lavori nel servizio vengono eseguiti in questo modo, ma questa è solo una parte del quadro.

Infrastruttura

Il servizio Freelance è stato creato con l'obiettivo di eliminare tutti gli ostacoli degli sviluppatori: ricerca di clienti, interazione efficiente con i clienti e gestione delle operazioni finanziarie. Tutte queste attività sono state completate con successo:

  • Ricerca di clienti - il compito più importante per uno sviluppatore freelance. MQL5.com inizialmente è stato visitato principalmente da sviluppatori di robot commerciali che hanno contribuito allo sviluppo di un'enorme base di conoscenze. Tuttavia, lo sviluppo del sito e la sua integrazione con le piattaforme di trading MetaTrader 4/5 hanno cambiato significativamente la situazione.

    Oggi, la maggior parte dei visitatori MQL5.com sono commercianti regolari senza capacità di programmazione. Visitano il sito non per imparare a programmare il trading algoritmico, ma per utilizzare tutti i vantaggi di tali applicazioni. Tutti possono scaricare, acquistare e, naturalmente, ordinare lo sviluppo di un'applicazione di trading. MQL5.com non è più il sito per i programmatori avanzati, poiché ora rende il trading algoritmico accessibile a tutti.


    Infografica con statistiche di servizio freelance

    (Clicca sull'immagine per vedere la versione completa dell'infografica)

    L'integrazione dei servizi MQL5 con le piattaforme di trading aumenta ulteriormente il pubblico di potenziali clienti per i liberi professionisti. Ora, uno qualsiasi dei 7 milioni di utenti può ordinare un'applicazione presso la sezione Freelance direttamente attraverso la piattaforma di trading.

    Ordina il tuo robot di trading dal terminale di trading

  • Interazione efficiente con i clienti: è molto comodo utilizzare commenti che sono legati a un ordine e sono sempre disponibili. Entrambe le parti possono pubblicare commenti: questa è una grande opportunità per registrare tutti i messaggi relativi all'ordine in un unico posto. Inoltre, la Chat è sempre disponibile per la risoluzione rapida di semplici domande.

  • Pagamento per servizi - le sfide finanziarie di tali servizi sono gestite con successo utilizzando il MQL5.communitysistema di pagamento. Per l'acquirente, non importa cosa usare: carta di credito, PayPal o un sistema di pagamento nazionale. Tutti gli utenti MQL5.com possono depositare fondi sui propri account utilizzando una varietà di metodi supportati.

    MQL5.community Sistema di pagamento

    Gli sviluppatori ricevono sempre pagamenti sui loro conti MQL5.community in dollari USA, che possono essere prelevati su PayPal, WebMoney o conto bancario.

Pertanto, tutti i problemi non di produzione sono stati risolti, quindi gli sviluppatori non devono preoccuparsi di loro. Invece, possono concentrarsi sull'essenziale: l'attuazione di un ordine e la ricezione del pagamento. Vuoi lavorare come sviluppatore freelance sul più grande mercato di trader? Quindi leggi l'articolo "Come iniziare a fare soldi nel Freelance presso MQL5.com".

Benvenuto al Freelance di MQL5.com - il posto migliore per gli sviluppatori di robot di trading!

VEDI NUOVI ORDINI 



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1022

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Altri articoli di questo autore

Vai alla discussione
MQL5.com Freelance: Fonte di reddito degli sviluppatori (infografica) MQL5.com Freelance: Fonte di reddito degli sviluppatori (infografica)
In occasione del quarto compleanno del Servizio Freelance MQL5, abbiamo preparato un'infografica che dimostra i risultati del servizio dall’inizio della sua esistenza. Le cifre parlano da sole: fino ad oggi sono stati eseguiti più di 10.000 ordini per un valore totale di circa 600.000 dollari, mentre 3.000 clienti e 300 sviluppatori hanno utilizzato il servizio.
I trader hanno bisogno di servizi da parte degli sviluppatori? I trader hanno bisogno di servizi da parte degli sviluppatori?
Il trading algoritmico è diventato più popolare e necessario, il che ha portato naturalmente a una domanda di algoritmi complessi e compiti insoliti. In una certa misura, tali applicazioni complesse sono disponibili nella Base di codice o nel Market. Sebbene i trader abbiano un semplice accesso a tali app in un paio di clic, queste app potrebbero non soddisfare tutte le esigenze in pieno. In questo caso, i trader cercano sviluppatori che possano scrivere un'applicazione desiderata nella sezione MQL5 Freelance e assegnare un ordine.
Costruire una startup di tecnologia sociale, parte II: Programmazione di un client REST MQL5 Costruire una startup di tecnologia sociale, parte II: Programmazione di un client REST MQL5
Diamo ora forma all'idea di Twitter basata su PHP che è stata introdotta nella prima parte di questo articolo. Stiamo assemblando le diverse parti dell'SDSS. Per quanto riguarda il lato client dell'architettura di sistema, ci affidiamo alla nuova funzione MQL5 WebRequest() per l'invio di segnali di trading tramite HTTP.
Suggerimenti per una presentazione efficace del prodotto sul Market Suggerimenti per una presentazione efficace del prodotto sul Market
Per vendere programmi ai trader in modo efficace, non basta solo creare un prodotto efficiente e utile e pubblicarlo sul Market. È fondamentale fornire una descrizione completa e dettagliata e allegare le giuste illustrazioni. Un logo di qualità e i giusti screenshot sono importanti come la fase di codifica vera e propria Ricorda questa formula semplice: nessun download = nessuna vendita.