개발자들이 사랑하는 MQL5.com 프리랜서 서비스

더이상 엑스퍼트 어드바이저 개발 광고를 하지 않아도 됩니다. 이제 투자자들이 직접 찾아오니까요! 이미 수천 명의 투자자들이 MQL5 프리랜서 서비스를 통해 프로젝트 개발 수주를 주고 있습니다.

프리랜서 서비스의 요지는 간단합니다. 트레이딩 로봇 개발자들이 고객을 만날 수 있는 장소를 제공해 주는 거죠. 개발자와 투자자가 대화를 통해 개발 과정을 진행하므로 서로의 이익도 보장됩니다. 대부분이 이런 식의 소통이 가능한 메커니즘을 기다려 왔더군요. 4년 동안 총 3천 여 명의 투자자들로부터 1만 건 이상의 주문이 쇄도했습니다. 게다가 점점 더 많은 투자자와 개발자들이 모여들고 있답니다!













프리랜서 서비스를 통해 프로젝트를 수주하는 과정은 경매와 비슷하게 진행됩니다. 투자자가 주문을 하면 개발자들이 소요 시간 및 가격을 가지고 경쟁을 하는 거죠. 투자자가 프로젝트를 맡길 개발자를 선택하면 서로가 합의한 금액이 투자자의 계정에 유치되고 개발자는 프로젝트 개발을 시작합니다.





프로젝트 개발 과정은 여러 단계로 나뉘어 있습니다. 개발자와 투자자 간의 수월한 소통과 프로젝트에 대한 투자자의 제어권 강화를 위해서죠. 모든 과정은 기록되는데요. 개발자는 고객이 요구한 SRS에 상응하는 애플리케이션을 개발하고, 고객이 완성된 애플리케이션을 승인하면 시스템에 유치된 보수가 지불됩니다. 덕분에 프로젝트 완료율이 증가하고 분쟁 건수는 감소하죠.





모든 프로젝트는 동일한 방식으로 진행됩니다.

인프라스트럭쳐

프리랜서 서비스는 개발자가 겪는 어려움을 줄여주는 것을 목표로 만들어졌습니다. 고객을 찾거나, 고객과의 효율적인 소통을 하는 데에 도움이 되주고, 결제 문제도 해결해 주고 싶었죠. 실제로 그렇게 되었고요.

고객 찾기 는 프리랜서 개발자에게 가장 중요한 일이죠. 원래 MQL5.com은 주로 트레이딩 로봇 개발자들이 이용했습니다. 하지만 MT4와 MT5 트레이딩 플랫폼에 웹사이트를 통합시키면서 상황이 달라졌죠. 현재 대부분의 MQL5.com 이용자는 프로그래밍을 할 줄 모르는 투자자들이죠. 그리고 이 투자자들은 알고리즘 트레이딩 프로그래밍을 배우려고 우리 사이트를 찾는 게 아니라 이미 만들어진 애플리케이션을 이용하려고 오는 거고요. 누구나 거래 애플리케이션을 다운로드하거나, 구매하거나, 또는 원하는 애플리케이션을 따로 주문할 수 있습니다. MQL5.com은 더이상 숙련된 프로그래머들만을 위한 사이트가 아닙니다. 모두가 알고리즘 트레이딩에 액세스할 수 있게 도와주죠.

(클릭해서 전체 이미지 확인)

거래 플랫폼에 MQL5 서비스가 통합되면서 프리랜서 개발자들은 더 많은 잠재 고객을 갖게 되었습니다. 700만 이용자가 거래 플랫폼에서 바로 애플리케이션을 주문할 수 있게 되었으니까요.

고객과의 효과적인 의사소통 은 코멘트를 이용하면 됩니다. 개발자와 고객 모두 코멘트를 달 수 있죠. 주문 관련 코멘트를 기록으로 남길 수 있는 좋은 방법이기도 하고요. 간단한 문제인 경우 채팅을 이용할 수도 있죠.

서비스 견적 청구 관련 문제는 MQL5.community 지불 시스템이 책임집니다. 구매자는 신용 카드와 페이팔, 그리고 거주 국가 내 결제 시스템을 모두 이용할 수 있습니다. 다양한 결제 시스템이 지원되므로 누구나 예치금을 위탁할 수 있죠.

개발자들은 MQL5.community에 등록된 계정을 통해 미화로 보수를 받아 페이팔, 웹머니 또는 은행 계좌로 이체할 수 있습니다.

개발과 직접적으로 관련이 없는 문제들은 저희가 처리합니다. 개발자들은 애플리케이션 구현에만 집중하면 되죠. 최대 규모의 알고리즘 트레이딩 시장에서 프리랜서 개발자로 활동하고 싶으신가요? 'MQL5.com 프리랜서로 수익 창출하기'를 읽어 보세요.

MQL5.com은 트레이딩 로봇 개발자 여러분을 환영합니다!







