Emplois indépendants sur MQL5.com - L'endroit préféré des développeurs

Les développeurs de robots de trading n'ont plus besoin de commercialiser leurs services auprès des traders ayant besoin d'Expert Advisors, car ces derniers vous trouveront désormais. Déjà, des milliers de traders passent des commandes auprès des développeurs indépendants de MQL5 et paient pour le travail effectué sur MQL5.com.

L'essence du service est simple - c'est un endroit unique où les développeurs de robots de trading rencontrent leurs clients. Le service Freelance leur permet de se connaître et d'organiser le processus de développement de manière à sécuriser les intérêts des deux parties. Comme le montre l'expérience, les traders et les développeurs ont depuis longtemps besoin d'un tel mécanisme d'interaction. Depuis 4 ans, ce service a permis à trois mille traders de rémunérer plus de 10 000 travaux réalisés. Et l'activité des traders et des développeurs ne cesse de croître !













Le principe de ce service s'apparente à une enchère : un trader passe une commande, et des développeurs rivalisent pour gagner son exécution, en précisant leurs conditions en termes de délais et de coût. Lorsqu'un trader choisit le développeur de son choix, le montant des frais convenu est bloqué sur le compte du trader et le développeur sélectionné commence à exécuter la commande.





L'ensemble du travail est divisé en plusieurs étapes. De cette façon, les développeurs ont une compréhension claire du travail demandé par les traders, et les traders ont un meilleur contrôle du processus. Il est important que chaque action soit enregistrée : en tant que développeur, vous avez accepté les Spécifications requises - cette action est enregistrée, et vous êtes obligé de créer une application exactement telle que décrite ; étant client, vous avez accepté la commande terminée - cette action est également enregistrée et l'argent est transféré sur le compte du développeur. Ce mécanisme permet d'augmenter la part des travaux terminés avec succès et de réduire le nombre de litiges.





Tous les travaux du service sont exécutés de cette façon, mais ce n'est qu'une partie du tableau.

Infrastructure

Le service Freelance a été créé dans le but d'éliminer toutes les difficultés des développeurs : rechercher des clients, fournir une interaction efficace avec les clients et gérer les opérations financières. Toutes ces tâches ont été accomplies avec succès :

La recherche de clients - la tâche la plus importante pour un développeur indépendant. MQL5.com a d'abord été visité principalement par des développeurs de robots de trading qui ont aidé au développement d'une énorme base de connaissances. Cependant, le développement du site et son intégration avec les plateformes de trading MetaTrader 4/5 ont considérablement changé la donne. Aujourd'hui, la plupart des visiteurs de MQL5.com sont des traders ordinaires sans compétences en programmation. Ils visitent le site non pas pour apprendre à programmer le trading algorithmique, mais pour utiliser tous les avantages de telles applications. Tout le monde peut télécharger, acheter et, bien sûr, commander le développement d'une application de trading. MQL5.com n'est plus le site des programmeurs avancés, car il rend désormais le trading algorithmique accessible à tous.

(Cliquez sur l'image pour voir la version complète de l'infographie)

L'intégration des services MQL5 avec les plateformes de trading augmente encore l'audience des clients potentiels pour les travailleurs indépendants. Désormais, chacun des 7 millions d'utilisateurs peut commander une application dans la section Freelance directement via la plateforme de trading.

Interaction efficace avec les clients - il est très pratique d'utiliser des commentaires liés à une commande et toujours disponibles. Les deux parties peuvent poster des commentaires - c'est une excellente occasion d’enregistrer tous les messages liés à la commande dans un seul endroit. De plus, le chat est toujours disponible pour résoudre rapidement des questions simples.

Paiement des services - les défis financiers de ces services sont traités avec succès à l'aide du Système de paiement MQL5.community. Pour l'acheteur, peu importe ce qu'il faut utiliser : carte de crédit, PayPal ou un système de paiement national. Tous les utilisateurs de MQL5.com peuvent déposer des fonds sur leurs comptes en utilisant une variété de méthodes prises en charge.

Les développeurs reçoivent toujours les paiements sur leurs comptes MQL5.community en dollars américains, qui peuvent être retirés sur PayPal, WebMoney ou sur un compte bancaire.

Par conséquent, tous les problèmes non liés à la production ont été résolus afin que les développeurs n'aient pas à s'en soucier. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer sur l'essentiel - l’exécution d'une commande et la réception du paiement. Envie de travailler en tant que Développeur Freelance sur le plus grand marché de traders ? Ensuite,lisez l'article « Comment commencer à gagner de l'argent dans Freelance sur MQL5.com ».

Bienvenue sur Freelance de MQL5.com - le meilleur endroit pour les développeurs de robots de trading !







