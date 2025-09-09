SinaisSeções
Bismar Maulani

Mesin Forex HW

Bismar Maulani
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 179%
Headway-Real
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
48 (73.84%)
Negociações com perda:
17 (26.15%)
Melhor negociação:
21.51 USD
Pior negociação:
-10.94 USD
Lucro bruto:
212.58 USD (14 037 pips)
Perda bruta:
-80.44 USD (8 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (20.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
99.61%
Depósito máximo carregado:
453.16%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
6.77
Negociações longas:
32 (49.23%)
Negociações curtas:
33 (50.77%)
Fator de lucro:
2.64
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
4.43 USD
Perda média:
-4.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.53 USD (3)
Crescimento mensal:
17.19%
Previsão anual:
208.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.53 USD (11.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.31% (19.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.58% (84.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 55
USDCAD 10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 125
USDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 7K
USDCAD -1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.51 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +20.74 USD
Máxima perda consecutiva: -19.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
2.80 × 408
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Sem comentários
2026.01.18 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
