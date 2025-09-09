- Crescimento
Negociações:
65
Negociações com lucro:
48 (73.84%)
Negociações com perda:
17 (26.15%)
Melhor negociação:
21.51 USD
Pior negociação:
-10.94 USD
Lucro bruto:
212.58 USD (14 037 pips)
Perda bruta:
-80.44 USD (8 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (20.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
99.61%
Depósito máximo carregado:
453.16%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
6.77
Negociações longas:
32 (49.23%)
Negociações curtas:
33 (50.77%)
Fator de lucro:
2.64
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
4.43 USD
Perda média:
-4.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-19.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.53 USD (3)
Crescimento mensal:
17.19%
Previsão anual:
208.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19.53 USD (11.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.31% (19.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.58% (84.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|125
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|7K
|USDCAD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.51 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +20.74 USD
Máxima perda consecutiva: -19.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|2.80 × 408
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
