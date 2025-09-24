SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MT Trend 159
You Ming Xing

MT Trend 159

You Ming Xing
0 comentários
Confiabilidade
61 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 120%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
278
Negociações com lucro:
168 (60.43%)
Negociações com perda:
110 (39.57%)
Melhor negociação:
81.53 USD
Pior negociação:
-51.03 USD
Lucro bruto:
2 343.22 USD (163 546 pips)
Perda bruta:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (236.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.29 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
13.47%
Depósito máximo carregado:
14.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.73
Negociações longas:
237 (85.25%)
Negociações curtas:
41 (14.75%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
3.59 USD
Lucro médio:
13.95 USD
Perda média:
-12.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-86.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.48 USD (8)
Crescimento mensal:
40.86%
Previsão anual:
495.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.57 USD
Máximo:
210.96 USD (12.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.29% (186.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.64% (73.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 270
EURJPY 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 991
EURJPY 0
EURNZD 4
NZDUSD 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 74K
EURJPY -31
EURNZD 669
NZDUSD 198
AUDUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.53 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +236.81 USD
Máxima perda consecutiva: -86.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 6
VantageInternational-Live 22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.01 × 109
Tickmill-Live10
0.08 × 26
RoboForex-ECN
0.09 × 107
ECMarkets-Live02
0.14 × 128
STARTRADERINTL-Live
0.17 × 53
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 5
Exness-Real7
0.25 × 53
RoboForex-ECN-3
0.32 × 687
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 272
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 122
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICTrading-Live29
0.51 × 545
DooFintech-Live 5
0.52 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 2023
72 mais ...
Sem comentários
2025.12.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 10.84% of days out of the 323 days of the signal's entire lifetime.
