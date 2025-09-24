- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
278
Negociações com lucro:
168 (60.43%)
Negociações com perda:
110 (39.57%)
Melhor negociação:
81.53 USD
Pior negociação:
-51.03 USD
Lucro bruto:
2 343.22 USD (163 546 pips)
Perda bruta:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (236.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.29 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
13.47%
Depósito máximo carregado:
14.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.73
Negociações longas:
237 (85.25%)
Negociações curtas:
41 (14.75%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
3.59 USD
Lucro médio:
13.95 USD
Perda média:
-12.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-86.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.48 USD (8)
Crescimento mensal:
40.86%
Previsão anual:
495.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.57 USD
Máximo:
210.96 USD (12.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.29% (186.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.64% (73.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|EURJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|991
|EURJPY
|0
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|-31
|EURNZD
|669
|NZDUSD
|198
|AUDUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.53 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +236.81 USD
Máxima perda consecutiva: -86.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 22
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.01 × 109
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 26
|
RoboForex-ECN
|0.09 × 107
|
ECMarkets-Live02
|0.14 × 128
|
STARTRADERINTL-Live
|0.17 × 53
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.20 × 5
|
Exness-Real7
|0.25 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.32 × 687
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 272
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 122
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.51 × 545
|
DooFintech-Live 5
|0.52 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 2023
72 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
120%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
USD
16%
1:500