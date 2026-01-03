SinaisSeções
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
532
Negociações com lucro:
359 (67.48%)
Negociações com perda:
173 (32.52%)
Melhor negociação:
94.08 USD
Pior negociação:
-180.75 USD
Lucro bruto:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Perda bruta:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (149.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
226.62 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
278 (52.26%)
Negociações curtas:
254 (47.74%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
8.02 USD
Perda média:
-13.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-42.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-180.75 USD (1)
Crescimento mensal:
103.58%
Previsão anual:
1 256.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.13 USD
Máximo:
234.45 USD (74.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.87% (234.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
