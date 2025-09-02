SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FxEZWin
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 565%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
777
Negociações com lucro:
626 (80.56%)
Negociações com perda:
151 (19.43%)
Melhor negociação:
579.04 USD
Pior negociação:
-259.30 USD
Lucro bruto:
13 200.81 USD (3 718 641 pips)
Perda bruta:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (266.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 265.01 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
95.80%
Depósito máximo carregado:
19.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
5.73
Negociações longas:
381 (49.03%)
Negociações curtas:
396 (50.97%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
6.40 USD
Lucro médio:
21.09 USD
Perda média:
-54.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-166.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-462.29 USD (3)
Crescimento mensal:
20.64%
Previsão anual:
250.47%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
867.26 USD (19.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.64% (414.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.79% (287.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CADJPY 103
EURNZD 96
USDCHF 78
NZDJPY 75
AUDNZD 71
AUDCAD 59
NZDCAD 53
GBPCHF 51
AUDCHF 50
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 17
USDJPY 16
JP225 12
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CADJPY 137
EURNZD 133
USDCHF 136
NZDJPY 103
AUDNZD 91
AUDCAD 86
NZDCAD 95
GBPCHF 108
AUDCHF 146
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD 292
USDJPY -332
JP225 49
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CADJPY 1.2K
EURNZD 5.1K
USDCHF 1K
NZDJPY 718
AUDNZD 3.9K
AUDCAD 3K
NZDCAD 3K
GBPCHF 913
AUDCHF 2.2K
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 3.2K
USDJPY -1.4K
JP225 342K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +579.04 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +266.77 USD
Máxima perda consecutiva: -166.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
任何事做到极致就是艺术
Sem comentários
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.