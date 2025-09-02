- Crescimento
Negociações:
777
Negociações com lucro:
626 (80.56%)
Negociações com perda:
151 (19.43%)
Melhor negociação:
579.04 USD
Pior negociação:
-259.30 USD
Lucro bruto:
13 200.81 USD (3 718 641 pips)
Perda bruta:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (266.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 265.01 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
95.80%
Depósito máximo carregado:
19.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
5.73
Negociações longas:
381 (49.03%)
Negociações curtas:
396 (50.97%)
Fator de lucro:
1.60
Valor esperado:
6.40 USD
Lucro médio:
21.09 USD
Perda média:
-54.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-166.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-462.29 USD (3)
Crescimento mensal:
20.64%
Previsão anual:
250.47%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
867.26 USD (19.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.64% (414.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.79% (287.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CADJPY
|103
|EURNZD
|96
|USDCHF
|78
|NZDJPY
|75
|AUDNZD
|71
|AUDCAD
|59
|NZDCAD
|53
|GBPCHF
|51
|AUDCHF
|50
|XAGUSD
|40
|BTCUSD
|24
|ETHUSD
|24
|GBPUSD
|17
|USDJPY
|16
|JP225
|12
|XAUUSD
|4
|XTIUSD
|2
|STOXX50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CADJPY
|137
|EURNZD
|133
|USDCHF
|136
|NZDJPY
|103
|AUDNZD
|91
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|95
|GBPCHF
|108
|AUDCHF
|146
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|587
|ETHUSD
|1.4K
|GBPUSD
|292
|USDJPY
|-332
|JP225
|49
|XAUUSD
|459
|XTIUSD
|10
|STOXX50
|-115
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CADJPY
|1.2K
|EURNZD
|5.1K
|USDCHF
|1K
|NZDJPY
|718
|AUDNZD
|3.9K
|AUDCAD
|3K
|NZDCAD
|3K
|GBPCHF
|913
|AUDCHF
|2.2K
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|951K
|ETHUSD
|106K
|GBPUSD
|3.2K
|USDJPY
|-1.4K
|JP225
|342K
|XAUUSD
|11K
|XTIUSD
|14
|STOXX50
|-3.3K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Melhor negociação: +579.04 USD
Pior negociação: -259 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +266.77 USD
Máxima perda consecutiva: -166.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.38 × 892
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 40
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live19
|0.49 × 207
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 549
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live06
|0.54 × 134
|
Tickmill-Live02
|0.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live02
|0.83 × 6
|
AxiTrader-US09-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.08 × 1328
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.38 × 2152
|
ICMarketsSC-Live11
|1.60 × 800
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
Valutrades-Real-HK
|1.84 × 38
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.95 × 43
