UEC: Uranium Energy Corp
12.24 USD 0.13 (1.05%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UEC para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.07 e o mais alto foi 12.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Uranium Energy Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.07 12.49
Faixa anual
3.86 13.25
- Fechamento anterior
- 12.37
- Open
- 12.27
- Bid
- 12.24
- Ask
- 12.54
- Low
- 12.07
- High
- 12.49
- Volume
- 18.280 K
- Mudança diária
- -1.05%
- Mudança mensal
- 17.24%
- Mudança de 6 meses
- 152.89%
- Mudança anual
- 95.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh