КотировкиРазделы
Валюты / UEC
Назад в Рынок акций США

UEC: Uranium Energy Corp

12.37 USD 0.76 (5.79%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UEC за сегодня изменился на -5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.13, а максимальная — 13.15.

Следите за динамикой Uranium Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UEC

Дневной диапазон
12.13 13.15
Годовой диапазон
3.86 13.25
Предыдущее закрытие
13.13
Open
13.14
Bid
12.37
Ask
12.67
Low
12.13
High
13.15
Объем
25.333 K
Дневное изменение
-5.79%
Месячное изменение
18.49%
6-месячное изменение
155.58%
Годовое изменение
97.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.