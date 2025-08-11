Валюты / UEC
UEC: Uranium Energy Corp
12.37 USD 0.76 (5.79%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UEC за сегодня изменился на -5.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.13, а максимальная — 13.15.
Следите за динамикой Uranium Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UEC
Дневной диапазон
12.13 13.15
Годовой диапазон
3.86 13.25
- Предыдущее закрытие
- 13.13
- Open
- 13.14
- Bid
- 12.37
- Ask
- 12.67
- Low
- 12.13
- High
- 13.15
- Объем
- 25.333 K
- Дневное изменение
- -5.79%
- Месячное изменение
- 18.49%
- 6-месячное изменение
- 155.58%
- Годовое изменение
- 97.60%
