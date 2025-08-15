KurseKategorien
UEC: Uranium Energy Corp

12.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UEC hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.26 bis zu einem Hoch von 12.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Uranium Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
11.26 12.31
Jahresspanne
3.86 13.25
Vorheriger Schlusskurs
12.24
Eröffnung
11.98
Bid
12.24
Ask
12.54
Tief
11.26
Hoch
12.31
Volumen
37.794 K
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
17.24%
6-Monatsänderung
152.89%
Jahresänderung
95.53%
