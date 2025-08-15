Währungen / UEC
UEC: Uranium Energy Corp
12.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UEC hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.26 bis zu einem Hoch von 12.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Uranium Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UEC News
Tagesspanne
11.26 12.31
Jahresspanne
3.86 13.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.24
- Eröffnung
- 11.98
- Bid
- 12.24
- Ask
- 12.54
- Tief
- 11.26
- Hoch
- 12.31
- Volumen
- 37.794 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 17.24%
- 6-Monatsänderung
- 152.89%
- Jahresänderung
- 95.53%
