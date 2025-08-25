Devises / UEC
UEC: Uranium Energy Corp
12.45 USD 0.21 (1.72%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UEC a changé de 1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.07 et à un maximum de 12.80.
Suivez la dynamique Uranium Energy Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UEC Nouvelles
- Stock Market Week Ahead: Get Ready For Buy Points And Econ Data
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- UEC Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Get in These Trades/Investments Today
- LEU vs. UEC: Which Uranium Stock is the Smarter Bet Right Now?
- Spruce Point est short sur Uranium Energy et prévoit une baisse de 85%
- Spruce Point is short Uranium Energy, sees 85% downside
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Uranium Energy (UEC) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- L’action Cameco en hausse alors que Goldman initie sa couverture avec une recommandation d’achat
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- Les actions liées à l’uranium s’envolent alors que les États-Unis prévoient d’augmenter leurs réserves stratégiques
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- L’action d’Uranium Energy Corp atteint un niveau record à 12,31 USD
- Uranium Energy Corp stock hits all-time high at 12.31 USD
- Uranium Energy (UEC) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- Uranium Energy Corp stock hits all-time high of 11.4 USD
- Why the Market Dipped But Uranium Energy (UEC) Gained Today
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- CCJ vs. UEC: Which Uranium Stock Deserves a Place in Your Portfolio?
- Uranium Energy Corp stock hits all-time high of 10.88 USD
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Uranium Energy (UEC) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
Range quotidien
12.07 12.80
Range Annuel
3.86 13.25
- Clôture Précédente
- 12.24
- Ouverture
- 12.08
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- Plus Bas
- 12.07
- Plus Haut
- 12.80
- Volume
- 31.550 K
- Changement quotidien
- 1.72%
- Changement Mensuel
- 19.25%
- Changement à 6 Mois
- 157.23%
- Changement Annuel
- 98.88%
