통화 / UEC
UEC: Uranium Energy Corp
12.45 USD 0.21 (1.72%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UEC 환율이 오늘 1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.07이고 고가는 12.80이었습니다.
Uranium Energy Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UEC News
- UEC Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Get in These Trades/Investments Today
- LEU vs. UEC: Which Uranium Stock is the Smarter Bet Right Now?
- Spruce Point is short Uranium Energy, sees 85% downside
- Donald Trump Is Fueling Uranium Fever And This Nuclear Stock Just Capitalized
- Uranium Energy (UEC) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- 카메코, 골드만삭스 ’매수’ 등급 개시에 주가 상승
- Cameco stock rises as Goldman initiates coverage with Buy rating
- 우라늄 주식 급등, 미국 전략 비축량 확대 계획 발표
- Uranium stocks soar as US plans to boost strategic stockpile
- Uranium Energy Corp stock hits all-time high at 12.31 USD
- Uranium Energy (UEC) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Cameco's Premium Valuation: Is the Stock a Buy, Hold or Sell Now?
- Uranium Energy Corp stock hits all-time high of 11.4 USD
- Why the Market Dipped But Uranium Energy (UEC) Gained Today
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- CCJ vs. UEC: Which Uranium Stock Deserves a Place in Your Portfolio?
- Uranium Energy Corp stock hits all-time high of 10.88 USD
- Why Oklo Has More Upside As Top Player Within Big Tech's Favorite AI Energy Sector
- Uranium Energy (UEC) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Nuclear Stocks Weren't Immune To AI-Led Stock Market Retreat But Then Powell Spoke
- Uranium Energy (UEC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Energy Fuels stock plunges as uranium sector tumbles amid Kazakhstan production news
- Uranium Energy Sets The Stage With Federal Backing (NYSE:UEC)
일일 변동 비율
12.07 12.80
년간 변동
3.86 13.25
- 이전 종가
- 12.24
- 시가
- 12.08
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- 저가
- 12.07
- 고가
- 12.80
- 볼륨
- 31.550 K
- 일일 변동
- 1.72%
- 월 변동
- 19.25%
- 6개월 변동
- 157.23%
- 년간 변동율
- 98.88%
