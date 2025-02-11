Moedas / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.68 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QIPT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.62 e o mais alto foi 2.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Quipt Home Medical Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QIPT Notícias
- Quipt Home Medical stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Quipt Home Medical stock soars after $3.10 per share acquisition offer
- Forager Capital offers to buy Quipt Home Medical for $3.10 per share
- Quipt Home Medical stock price target raised to $2.30 from $1.70 at Canaccord
- Insulet (PODD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Forager Capital Management Denies its Offer was Unsolicited and Requests that Quipt Terminate its Standstill Agreement
- Quipt Home Medical Could Turn A New Leaf Following Standstill With Activists (NASDAQ:QIPT)
- My Sleep Apnea Has Led Me To Profits With AdaptHealth Stock (NASDAQ:AHCO)
- Quipt Home Medical Corp. (QIPT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.62 2.70
Faixa anual
1.35 3.27
- Fechamento anterior
- 2.68
- Open
- 2.69
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Low
- 2.62
- High
- 2.70
- Volume
- 192
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.90%
- Mudança de 6 meses
- 18.06%
- Mudança anual
- -8.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh