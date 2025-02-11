통화 / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.74 USD 0.00 (0.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QIPT 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.70이고 고가는 2.75이었습니다.
Quipt Home Medical Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QIPT News
- Quipt Home Medical stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Quipt Home Medical stock soars after $3.10 per share acquisition offer
- Forager Capital offers to buy Quipt Home Medical for $3.10 per share
- Quipt Home Medical stock price target raised to $2.30 from $1.70 at Canaccord
- Insulet (PODD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Forager Capital Management Denies its Offer was Unsolicited and Requests that Quipt Terminate its Standstill Agreement
- Quipt Home Medical Could Turn A New Leaf Following Standstill With Activists (NASDAQ:QIPT)
- My Sleep Apnea Has Led Me To Profits With AdaptHealth Stock (NASDAQ:AHCO)
- Quipt Home Medical Corp. (QIPT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.70 2.75
년간 변동
1.35 3.27
- 이전 종가
- 2.74
- 시가
- 2.74
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- 저가
- 2.70
- 고가
- 2.75
- 볼륨
- 409
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 4.18%
- 6개월 변동
- 20.70%
- 년간 변동율
- -6.80%
20 9월, 토요일