货币 / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.62 USD 0.01 (0.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QIPT汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点2.59和高点2.67进行交易。
关注Quipt Home Medical Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QIPT新闻
- Quipt Home Medical stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Quipt Home Medical stock soars after $3.10 per share acquisition offer
- Forager Capital offers to buy Quipt Home Medical for $3.10 per share
- Quipt Home Medical stock price target raised to $2.30 from $1.70 at Canaccord
- Insulet (PODD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Forager Capital Management Denies its Offer was Unsolicited and Requests that Quipt Terminate its Standstill Agreement
- Quipt Home Medical Could Turn A New Leaf Following Standstill With Activists (NASDAQ:QIPT)
- My Sleep Apnea Has Led Me To Profits With AdaptHealth Stock (NASDAQ:AHCO)
- Quipt Home Medical Corp. (QIPT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
日范围
2.59 2.67
年范围
1.35 3.27
- 前一天收盘价
- 2.63
- 开盘价
- 2.64
- 卖价
- 2.62
- 买价
- 2.92
- 最低价
- 2.59
- 最高价
- 2.67
- 交易量
- 289
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- -0.38%
- 6个月变化
- 15.42%
- 年变化
- -10.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值