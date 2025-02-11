Divisas / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.68 USD 0.05 (1.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QIPT de hoy ha cambiado un 1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.59, mientras que el máximo ha alcanzado 2.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quipt Home Medical Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QIPT News
- Quipt Home Medical stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Quipt Home Medical stock soars after $3.10 per share acquisition offer
- Forager Capital offers to buy Quipt Home Medical for $3.10 per share
- Quipt Home Medical stock price target raised to $2.30 from $1.70 at Canaccord
- Insulet (PODD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Forager Capital Management Denies its Offer was Unsolicited and Requests that Quipt Terminate its Standstill Agreement
- Quipt Home Medical Could Turn A New Leaf Following Standstill With Activists (NASDAQ:QIPT)
- My Sleep Apnea Has Led Me To Profits With AdaptHealth Stock (NASDAQ:AHCO)
- Quipt Home Medical Corp. (QIPT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.59 2.68
Rango anual
1.35 3.27
- Cierres anteriores
- 2.63
- Open
- 2.64
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Low
- 2.59
- High
- 2.68
- Volumen
- 479
- Cambio diario
- 1.90%
- Cambio mensual
- 1.90%
- Cambio a 6 meses
- 18.06%
- Cambio anual
- -8.84%
