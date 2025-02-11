通貨 / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.74 USD 0.06 (2.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QIPTの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり2.62の安値と2.74の高値で取引されました。
Quipt Home Medical Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.62 2.74
1年のレンジ
1.35 3.27
- 以前の終値
- 2.68
- 始値
- 2.69
- 買値
- 2.74
- 買値
- 3.04
- 安値
- 2.62
- 高値
- 2.74
- 出来高
- 742
- 1日の変化
- 2.24%
- 1ヶ月の変化
- 4.18%
- 6ヶ月の変化
- 20.70%
- 1年の変化
- -6.80%
