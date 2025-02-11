Валюты / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.63 USD 0.03 (1.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QIPT за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.60, а максимальная — 2.66.
Следите за динамикой Quipt Home Medical Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QIPT
- Quipt Home Medical stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Quipt Home Medical stock soars after $3.10 per share acquisition offer
- Forager Capital offers to buy Quipt Home Medical for $3.10 per share
- Quipt Home Medical stock price target raised to $2.30 from $1.70 at Canaccord
- Insulet (PODD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Forager Capital Management Denies its Offer was Unsolicited and Requests that Quipt Terminate its Standstill Agreement
- Quipt Home Medical Could Turn A New Leaf Following Standstill With Activists (NASDAQ:QIPT)
- My Sleep Apnea Has Led Me To Profits With AdaptHealth Stock (NASDAQ:AHCO)
- Quipt Home Medical Corp. (QIPT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.60 2.66
Годовой диапазон
1.35 3.27
- Предыдущее закрытие
- 2.66
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Low
- 2.60
- High
- 2.66
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 15.86%
- Годовое изменение
- -10.54%
