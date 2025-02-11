Währungen / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.72 USD 0.02 (0.73%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QIPT hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.70 bis zu einem Hoch von 2.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quipt Home Medical Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.70 2.74
Jahresspanne
1.35 3.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.74
- Eröffnung
- 2.74
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Tief
- 2.70
- Hoch
- 2.74
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- 3.42%
- 6-Monatsänderung
- 19.82%
- Jahresänderung
- -7.48%
