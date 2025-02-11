Valute / QIPT
QIPT: Quipt Home Medical Corp
2.74 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QIPT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.70 e ad un massimo di 2.75.
Segui le dinamiche di Quipt Home Medical Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QIPT News
- Quipt Home Medical stock rating reiterated at Buy by Benchmark
- Quipt Home Medical stock soars after $3.10 per share acquisition offer
- Forager Capital offers to buy Quipt Home Medical for $3.10 per share
- Quipt Home Medical stock price target raised to $2.30 from $1.70 at Canaccord
- Insulet (PODD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Forager Capital Management Denies its Offer was Unsolicited and Requests that Quipt Terminate its Standstill Agreement
- Quipt Home Medical Could Turn A New Leaf Following Standstill With Activists (NASDAQ:QIPT)
- My Sleep Apnea Has Led Me To Profits With AdaptHealth Stock (NASDAQ:AHCO)
- Quipt Home Medical Corp. (QIPT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.70 2.75
Intervallo Annuale
1.35 3.27
- Chiusura Precedente
- 2.74
- Apertura
- 2.74
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Minimo
- 2.70
- Massimo
- 2.75
- Volume
- 409
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 4.18%
- Variazione Semestrale
- 20.70%
- Variazione Annuale
- -6.80%
21 settembre, domenica