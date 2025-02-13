Moedas / QDEL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QDEL: QuidelOrtho Corporation
29.41 USD 0.68 (2.37%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QDEL para hoje mudou para 2.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.87 e o mais alto foi 29.70.
Veja a dinâmica do par de moedas QuidelOrtho Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEL Notícias
- Quidel na Baird Healthcare: movimentos estratégicos e insights de mercado
- Quidel at Baird Healthcare: Strategic Moves and Market Insights
- QuidelOrtho completes $3.4 billion debt refinancing to extend maturities
- QuidelOrtho names Erich Wolff as EVP of strategy & corporate development
- QuidelOrtho launches certified analyzer program for rural healthcare
- Why QuidelOrtho (QDEL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy QuidelOrtho (QDEL) Stock?
- QuidelOrtho Stock Gains Following Q2 Earnings Beat, Margins Expand
- Quidel stock price target lowered to $55 by Raymond James on prudent guidance
- QuidelOrtho Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QDEL)
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- QuidelOrtho Q2 2025 slides: EPS soars 271% despite revenue decline
- Earnings call transcript: Quidel Ortho’s Q2 2025 EPS beats forecast by 7900%
- Quidel shares soar as Q2 results beat estimates, cost-saving initiatives pay off
- Quidel stock hits 52-week low at $23.75
- Citi maintains Buy rating on Quidel stock amid strategic pivot
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- QuidelOrtho shifts focus with LEX Diagnostics deal, drops Savanna
- Hedge Funds Crowd Avis, Loar and Howard Hughes
- Groupon Posts Upbeat Earnings, Joins Axon Enterprise, Warner Bros. Discovery, MercadoLibre And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- QuidelOrtho: Growth Struggles & Negative GAAP Earnings (NASDAQ:QDEL)
- Why QuidelOrtho Stock Bounced More Than 4% Higher Today
Faixa diária
28.87 29.70
Faixa anual
22.05 49.46
- Fechamento anterior
- 28.73
- Open
- 29.27
- Bid
- 29.41
- Ask
- 29.71
- Low
- 28.87
- High
- 29.70
- Volume
- 448
- Mudança diária
- 2.37%
- Mudança mensal
- 5.22%
- Mudança de 6 meses
- -16.54%
- Mudança anual
- -35.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh