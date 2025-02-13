Dövizler / QDEL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QDEL: QuidelOrtho Corporation
28.78 USD 0.96 (3.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QDEL fiyatı bugün -3.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.68 ve Yüksek fiyatı olarak 29.75 aralığında işlem gördü.
QuidelOrtho Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEL haberleri
- Medtronic (MDT) Up 1.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Quidel at Baird Healthcare: Strategic Moves and Market Insights
- QuidelOrtho completes $3.4 billion debt refinancing to extend maturities
- QuidelOrtho names Erich Wolff as EVP of strategy & corporate development
- QuidelOrtho launches certified analyzer program for rural healthcare
- Why QuidelOrtho (QDEL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy QuidelOrtho (QDEL) Stock?
- QuidelOrtho Stock Gains Following Q2 Earnings Beat, Margins Expand
- Quidel stock price target lowered to $55 by Raymond James on prudent guidance
- QuidelOrtho Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QDEL)
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- QuidelOrtho Q2 2025 slides: EPS soars 271% despite revenue decline
- Earnings call transcript: Quidel Ortho’s Q2 2025 EPS beats forecast by 7900%
- Quidel shares soar as Q2 results beat estimates, cost-saving initiatives pay off
- Quidel stock hits 52-week low at $23.75
- Citi maintains Buy rating on Quidel stock amid strategic pivot
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- QuidelOrtho shifts focus with LEX Diagnostics deal, drops Savanna
- Hedge Funds Crowd Avis, Loar and Howard Hughes
- Groupon Posts Upbeat Earnings, Joins Axon Enterprise, Warner Bros. Discovery, MercadoLibre And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- QuidelOrtho: Growth Struggles & Negative GAAP Earnings (NASDAQ:QDEL)
- Why QuidelOrtho Stock Bounced More Than 4% Higher Today
Günlük aralık
28.68 29.75
Yıllık aralık
22.05 49.46
- Önceki kapanış
- 29.74
- Açılış
- 29.74
- Satış
- 28.78
- Alış
- 29.08
- Düşük
- 28.68
- Yüksek
- 29.75
- Hacim
- 2.154 K
- Günlük değişim
- -3.23%
- Aylık değişim
- 2.97%
- 6 aylık değişim
- -18.33%
- Yıllık değişim
- -37.05%
21 Eylül, Pazar