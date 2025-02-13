通貨 / QDEL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QDEL: QuidelOrtho Corporation
29.74 USD 1.01 (3.52%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QDELの今日の為替レートは、3.52%変化しました。日中、通貨は1あたり28.87の安値と29.97の高値で取引されました。
QuidelOrtho Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEL News
- Medtronic (MDT) Up 1.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Quidel、Baird Healthcare会議で戦略的展開と市場洞察を発表
- Quidel at Baird Healthcare: Strategic Moves and Market Insights
- QuidelOrtho completes $3.4 billion debt refinancing to extend maturities
- QuidelOrtho names Erich Wolff as EVP of strategy & corporate development
- QuidelOrtho launches certified analyzer program for rural healthcare
- Why QuidelOrtho (QDEL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy QuidelOrtho (QDEL) Stock?
- QuidelOrtho Stock Gains Following Q2 Earnings Beat, Margins Expand
- Quidel stock price target lowered to $55 by Raymond James on prudent guidance
- QuidelOrtho Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QDEL)
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- QuidelOrtho Q2 2025 slides: EPS soars 271% despite revenue decline
- Earnings call transcript: Quidel Ortho’s Q2 2025 EPS beats forecast by 7900%
- Quidel shares soar as Q2 results beat estimates, cost-saving initiatives pay off
- Quidel stock hits 52-week low at $23.75
- Citi maintains Buy rating on Quidel stock amid strategic pivot
- CrowdStrike, Asana And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Asana (NYSE:ASAN), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- QuidelOrtho shifts focus with LEX Diagnostics deal, drops Savanna
- Hedge Funds Crowd Avis, Loar and Howard Hughes
- Groupon Posts Upbeat Earnings, Joins Axon Enterprise, Warner Bros. Discovery, MercadoLibre And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- QuidelOrtho: Growth Struggles & Negative GAAP Earnings (NASDAQ:QDEL)
- Why QuidelOrtho Stock Bounced More Than 4% Higher Today
1日のレンジ
28.87 29.97
1年のレンジ
22.05 49.46
- 以前の終値
- 28.73
- 始値
- 29.27
- 買値
- 29.74
- 買値
- 30.04
- 安値
- 28.87
- 高値
- 29.97
- 出来高
- 2.363 K
- 1日の変化
- 3.52%
- 1ヶ月の変化
- 6.40%
- 6ヶ月の変化
- -15.61%
- 1年の変化
- -34.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K