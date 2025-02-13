Valute / QDEL
QDEL: QuidelOrtho Corporation
28.78 USD 0.96 (3.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QDEL ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.68 e ad un massimo di 29.75.
Segui le dinamiche di QuidelOrtho Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QDEL News
Intervallo Giornaliero
28.68 29.75
Intervallo Annuale
22.05 49.46
- Chiusura Precedente
- 29.74
- Apertura
- 29.74
- Bid
- 28.78
- Ask
- 29.08
- Minimo
- 28.68
- Massimo
- 29.75
- Volume
- 2.154 K
- Variazione giornaliera
- -3.23%
- Variazione Mensile
- 2.97%
- Variazione Semestrale
- -18.33%
- Variazione Annuale
- -37.05%
20 settembre, sabato