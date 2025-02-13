Валюты / QDEL
QDEL: QuidelOrtho Corporation
29.53 USD 0.61 (2.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QDEL за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.91, а максимальная — 30.26.
Следите за динамикой QuidelOrtho Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QDEL
Дневной диапазон
28.91 30.26
Годовой диапазон
22.05 49.46
- Предыдущее закрытие
- 28.92
- Open
- 29.10
- Bid
- 29.53
- Ask
- 29.83
- Low
- 28.91
- High
- 30.26
- Объем
- 3.324 K
- Дневное изменение
- 2.11%
- Месячное изменение
- 5.65%
- 6-месячное изменение
- -16.20%
- Годовое изменение
- -35.41%
