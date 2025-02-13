КотировкиРазделы
QDEL: QuidelOrtho Corporation

29.53 USD 0.61 (2.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QDEL за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.91, а максимальная — 30.26.

Следите за динамикой QuidelOrtho Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.91 30.26
Годовой диапазон
22.05 49.46
Предыдущее закрытие
28.92
Open
29.10
Bid
29.53
Ask
29.83
Low
28.91
High
30.26
Объем
3.324 K
Дневное изменение
2.11%
Месячное изменение
5.65%
6-месячное изменение
-16.20%
Годовое изменение
-35.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.