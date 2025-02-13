Währungen / QDEL
QDEL: QuidelOrtho Corporation
29.74 USD 1.01 (3.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QDEL hat sich für heute um 3.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.87 bis zu einem Hoch von 29.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die QuidelOrtho Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.87 29.97
Jahresspanne
22.05 49.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.73
- Eröffnung
- 29.27
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Tief
- 28.87
- Hoch
- 29.97
- Volumen
- 2.363 K
- Tagesänderung
- 3.52%
- Monatsänderung
- 6.40%
- 6-Monatsänderung
- -15.61%
- Jahresänderung
- -34.95%
