货币 / QDEL
QDEL: QuidelOrtho Corporation
29.53 USD 0.61 (2.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QDEL汇率已更改2.11%。当日，交易品种以低点28.91和高点30.26进行交易。
关注QuidelOrtho Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QDEL新闻
- Quidel在贝尔德医疗大会：战略举措与市场洞察
- Quidel at Baird Healthcare: Strategic Moves and Market Insights
- QuidelOrtho completes $3.4 billion debt refinancing to extend maturities
- QuidelOrtho names Erich Wolff as EVP of strategy & corporate development
- QuidelOrtho launches certified analyzer program for rural healthcare
- Why QuidelOrtho (QDEL) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy QuidelOrtho (QDEL) Stock?
- QuidelOrtho Stock Gains Following Q2 Earnings Beat, Margins Expand
- Quidel stock price target lowered to $55 by Raymond James on prudent guidance
- QuidelOrtho Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QDEL)
- QuidelOrtho Corporation (QDEL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- QuidelOrtho Q2 2025 slides: EPS soars 271% despite revenue decline
- Earnings call transcript: Quidel Ortho’s Q2 2025 EPS beats forecast by 7900%
- Quidel shares soar as Q2 results beat estimates, cost-saving initiatives pay off
- Quidel stock hits 52-week low at $23.75
- Citi maintains Buy rating on Quidel stock amid strategic pivot
- QuidelOrtho shifts focus with LEX Diagnostics deal, drops Savanna
- QuidelOrtho: Growth Struggles & Negative GAAP Earnings (NASDAQ:QDEL)
- Why QuidelOrtho Stock Bounced More Than 4% Higher Today
日范围
28.91 30.26
年范围
22.05 49.46
- 前一天收盘价
- 28.92
- 开盘价
- 29.10
- 卖价
- 29.53
- 买价
- 29.83
- 最低价
- 28.91
- 最高价
- 30.26
- 交易量
- 3.324 K
- 日变化
- 2.11%
- 月变化
- 5.65%
- 6个月变化
- -16.20%
- 年变化
- -35.41%
