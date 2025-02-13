Currencies / QDEL
QDEL: QuidelOrtho Corporation
29.70 USD 0.78 (2.70%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
QDEL exchange rate has changed by 2.70% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 29.57 and at a high of 30.26.
Follow QuidelOrtho Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDEL News
Daily Range
29.57 30.26
Year Range
22.05 49.46
- Previous Close
- 28.92
- Open
- 30.17
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 29.57
- High
- 30.26
- Volume
- 1.371 K
- Daily Change
- 2.70%
- Month Change
- 6.26%
- 6 Months Change
- -15.72%
- Year Change
- -35.04%
