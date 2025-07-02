Moedas / PRM
PRM: Perimeter Solutions, SA
21.69 USD 0.09 (0.42%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRM para hoje mudou para 0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.49 e o mais alto foi 21.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Perimeter Solutions, SA. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
21.49 21.80
Faixa anual
8.76 23.77
- Fechamento anterior
- 21.60
- Open
- 21.67
- Bid
- 21.69
- Ask
- 21.99
- Low
- 21.49
- High
- 21.80
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 0.42%
- Mudança mensal
- -1.86%
- Mudança de 6 meses
- 114.75%
- Mudança anual
- 61.02%
